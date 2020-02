Arabische Herrscher und die Führer Israels: Eine lange und geheime Geschichte der Zusammenarbeit Von Joseph Massad

Wieder danke ich meinem verehrten Freund, Joseph Massad für die sofortige Übersendung seines neuen Artikels, zur Veröffentlichung auf meiner Hochblauen Seite

In the last month, Israeli leaders have been actively seeking closer relations and alliances with Arab countries, including the Gulf states, Morocco and Sudan. These are states that, we are told, have finally seen the light and realised that Israel, unlike Iran, is their friend not their enemy.