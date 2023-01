Aryeh Deri wird als Gesundheits- und Innenminister entlassen, nachdem er durch ein Urteil seines Amtes enthoben wurde Von MEE-Mitarbeitern

Ein vorbestrafter zionistischer Faschist weniger im “kriminellen Faschistenkabinett”



Israels Premierminister Benjamin Netanjahu sitzt neben Innen- und Gesundheitsminister Aryeh Deri während einer wöchentlichen Kabinettssitzung in Jerusalem am 8. Januar 2023 (AFP)

Netanjahu entlässt hochrangigen israelischen Minister Deri nach Urteil des Obersten Gerichtshofs



Aryeh Deri wird als Gesundheits- und Innenminister entlassen, nachdem er durch ein Urteil seines Amtes enthoben wurde

22. Januar 2023

Aryeh Deri, ein ranghoher israelischer Minister, wurde von Premierminister Benjamin Netanjahu seines Amtes enthoben, nachdem der Oberste Gerichtshof Anfang der Woche in einem bahnbrechenden Urteil seinen Ausschluss aus der Regierung angeordnet hatte.

“Schweren Herzens, mit großem Bedauern und mit einem äußerst schwierigen Gefühl sehe ich mich gezwungen, Sie von Ihrem Posten als Minister in der Regierung zu entfernen”, sagte Netanjahu zu Deri während einer Kabinettssitzung, wie das Büro des Ministerpräsidenten am Sonntag mitteilte.

Deri ist einer der erfahrensten Verbündeten Netanjahus und Chef der ultra-orthodoxen Shas-Partei.

Er wurde im vergangenen Monat zum Innen- und Gesundheitsminister ernannt und bildet seit den Wahlen am 1. November die am weitesten rechts stehende Regierung in der Geschichte Israels.

Der 63-Jährige wurde 2022 wegen Steuerdelikten verurteilt und reichte damals seinen Rücktritt aus dem israelischen Parlament ein.

Er einigte sich mit dem Gericht auf einen Vergleich, in dem er erklärte, er werde das Parlament und die Politik verlassen, um neun Monate später in das Parlament zurückzukehren und ein Ministeramt zu übernehmen.

Der Oberste Gerichtshof entschied am Mittwoch, dass der Premierminister Deri wegen seiner Verurteilung wegen Steuerhinterziehung im vergangenen Jahr von seinem Amt entheben muss.

Netanjahu sagte am Sonntag in einer Erklärung, das Urteil sei “bedauerlich” und “ignoriere den Willen des Volkes”.

Deri hat eine kontroverse juristische Vergangenheit. Im Jahr 2000 wurde er zu drei Jahren Gefängnis verurteilt, weil er während seiner Amtszeit als Innenminister Bestechungsgelder in Höhe von 155.000 Dollar angenommen hatte.

Er verbüßte eine 22-monatige Haftstrafe und kehrte erst 2011 in das öffentliche Leben zurück, obwohl er weiterhin eine einflussreiche Persönlichkeit blieb. Im Jahr 2013 wurde er erneut ins Parlament gewählt.

Umstrittene Justizreformen

Bei den Wahlen im November errang Schas 11 der 120 Sitze im israelischen Parlament und wurde damit zur fünftgrößten Partei. Da die von Netanjahu geführte Koalition mit einer Mehrheit von drei Sitzen regiert, würde der Rückzug von Schas die neue Regierung zum Einsturz bringen.

Das Urteil ergeht in einer Zeit, in der die israelische Justiz unter einem noch nie dagewesenen Druck steht.

In der vergangenen Woche warnten fast alle Staatsanwälte und Staatsanwältinnen, die im letzten halben Jahrhundert in Israel tätig waren, gemeinsam davor, dass die geplanten Reformen des israelischen Justizsystems die Unabhängigkeit der Justiz “zerstören” würden.

Die Vorschläge beinhalten eine Klausel, die es dem Parlament ermöglicht, Gesetze, die vom Obersten Gerichtshof für ungültig erklärt wurden, mit einer einfachen Mehrheit von 61 (von 120) Abgeordneten wieder in Kraft zu setzen.

Laut der in der vergangenen Woche veröffentlichten jährlichen Umfrage des Israelischen Demokratieinstituts ist die Mehrheit der Bürger der Ansicht, dass der Oberste Gerichtshof die Befugnis haben sollte, vom Parlament verabschiedete Gesetze zu kippen, wenn diese den demokratischen Grundsätzen widersprechen.

Am Samstag schlossen sich Zehntausende Israelis in Tel Aviv Protesten gegen die Justizreformen an. Unter den Demonstranten war auch der ehemalige Premierminister Yair Lapid.

“Was Sie heute hier sehen, ist eine Demonstration für den Staat. Menschen, die das Land lieben, sind gekommen, um seine Demokratie, seine Gerichte, die Idee eines gemeinsamen Lebens und eines gemeinsamen Gutes zu verteidigen”, twitterte er. Übersetzt mit Deepl.com

