As`ad AbuKhalil bespricht das neue Buch von Fadi Bardawil „Revolution und Entzauberung“: Arabischer Marxismus und die Fesseln der Emanzipation“.

Es besteht ein Bedarf an westlichen Studien über die Linke in der arabischen Welt. Hanna Batatu hat 1978 in seinem Buch „The Old Social Classes and the Revolutionary Movements of Iraq“ über irakische Kommunisten und Ba`thisten möglicherweise einen bahnbrechenden Versuch unternommen, westliche Missverständnisse über die arabische politische Kultur zu zerstreuen – dass Kommunismus oder Linke in der Region nie Einzug gehalten hätten.

Mehrere westliche Bücher haben sich mit der arabischen Linken und dem Kommunismus in der Region (vor allem in Palästina und Ägypten) befasst, aber vieles zu diesem Thema ist noch immer von Geheimnissen umhüllt. Es gibt mehr Literatur über den arabischen Kommunismus und Sozialismus auf Arabisch, aber vieles davon ist von ihren Gegnern geschrieben worden. Die Golf-Regime und die USA finanzierten antikommunistische Literatur während der gesamten Dauer des Kalten Krieges.

Bis in die späten 1970er Jahre gab es im Libanon eine sehr lebendige linke Bewegung, und kommunistische Parteien wucherten, die von der revolutionären Linken bis zum orthodoxen Mainstream-Kommunismus reichten, nämlich die Libanesische Kommunistische Partei und die Kommunistische Aktionsorganisation.

Im Libanon gibt es immer noch kommunistische Organisationen, aber der Aufstieg religiöser Bewegungen nach der iranischen Revolution und die Ausbreitung religiöser Militanz in Saudi-Arabien nach dem Aufstand in der Großen Moschee in Mekka 1979 haben der Sache der Linken einen schweren Schlag versetzt.

Dieser Schaden wurde mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion noch verstärkt, zumal die meisten kommunistischen Parteien dem sowjetischen Diktat sklavisch folgten. (Die Volksfront für die Befreiung Palästinas zum Beispiel begann als eine unabhängige marxistische Organisation, die versuchte, ein neues asiatisches Modell des Marxismus zu entwerfen, aber 1972 schloss sie sich schnell den pro-sowjetisch-arabischen kommunistischen Parteien an).

Eine jüngere Geschichte der libanesischen Linken wurde von einem konservativen Standpunkt aus geschrieben und in arabischer Sprache von der Rosa-Luxemburg-Stiftung veröffentlicht (die trotz ihres Namens an Aktivitäten beteiligt ist, die auf der Tagesordnung von nicht-progressiven Organisationen wie den von George Soros oder der Nationalstiftung für Demokratie finanzierten stehen).

„Die libanesische Linke“, von Husayn Ya`qub, wurde aus der Perspektive von Personen geschrieben, die sich von der kommunistischen Bewegung im Libanon abgespalten haben, um sich der rechten Hariri-Bewegung und der Koalition vom 14. März anzuschließen. Die Literatur ehemaliger Linker, die sich den Reihen der Rechten anschlossen, ist ziemlich reichhaltig: von Europa bis zu den USA. Im Nahen Osten haben Golfdespoten Konten ehemaliger Kommunisten (angefangen mit Qadri Qal`aji in den 1950er Jahren) finanziert, die ihre ehemaligen Parteien denunziert haben.

‚Revolution & Entzauberung‘.

Jetzt ein neues Buch von Fadi Bardawil, „Revolution und Entzauberung“: Arabischer Marxismus und die Fesseln der Emanzipation“, soeben bei Duke University Press erschienen, fügt sich in die gleiche politische Linie ein.

Erstens ist der Titel des Buches grob irreführend. Es handelt sich nicht um eine historische oder anthropologische Studie des arabischen Marxismus, sondern um eine Hommage an einen libanesischen Rechtsextremen, Waddah Shararah, der in seiner Jugend – von Anfang der 1960er bis Mitte der 1970er Jahre – Marxist war und seitdem sein Leben dem Angriff auf die Linke und alle, die sich im bewaffneten Kampf gegen die westliche oder israelische Besatzung engagieren, gewidmet hat. (Sogar David Horowitz war einst ein Linksradikaler, aber niemand behandelt ihn heute noch als einen Linken).

Der Autor beschließt, die Jahrzehnte, die Shararah damit verbrachte, die Linke anzugreifen, zu ignorieren, und konzentriert sich stattdessen auf die kurze Zeit seines Lebens, in der er ein Linker war. Bardawil erzählt dem Leser unaufrichtig nicht von seiner späteren Karriere, in der er ausschließlich für rechte Publikationen und Sprachrohre von königlichen Prinzen und die Medien der Familie Hariri schrieb.

Der Autor versucht auch unehrlich, ausgerechnet das Werk Shararahs mit dem von Edward Said zu versöhnen – vielleicht tut er das, um sich bei progressiven Lesern in der westlichen akademischen Welt einzuschmeicheln, die nichts von Shararah wissen.

Bardawil ist auch fasziniert und voller Ehrfurcht vor Menschen, die die Linke verraten; sie sind die vorgestellten Helden dieses Buches. Einer von ihnen ist der verstorbene syrische Intellektuelle Sadiq Jalal Al-Azm, der sich von einem dogmatischen Marxisten, der alle, die nicht mit ihm übereinstimmten, beschuldigte, Mossad- oder CIA-Agenten zu sein (siehe sein Buch „Ziayarat As-Sadat“), zu einem Liberalen entwickelte, der eng mit der syrischen Exilopposition zusammenarbeitete, die vom katarischen und saudischen Regime gefördert wurde.

Schlimmer noch, Bardawil lässt das Werk „Selbstkritik nach der Niederlage“ von Al-Azm aus dem Jahr 1967 wieder aufleben, das eine rassistische Regurgitation des Rassismus in „The Arab Mind“ des israelischen Orientalisten Raphael Patai war.

Al-Azm argumentierte im Grunde, dass die Araber den Krieg von 1967 aufgrund von Fehlern in ihrer Persönlichkeit verloren hätten. So erstreckt sich die Versöhnung, die die Bardawil-Kräfte zwischen Said und Shararah herbeiführen, trotz ihrer völlig widersprüchlichen Paradigmen und ihrer erbitterten Fehde auch auf Said und Al-Azm. (1993 drängte mich Al-Azm, Said zu bitten, sich mit ihm zu versöhnen, und Said lehnte dies hartnäckig ab und betrachtete den politischen – nicht nur persönlichen – Bruch zwischen ihnen als irreparabel).