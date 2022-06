Das kann Julian Assange das Leben kosten oder bis zu 175 Jahre Haft, was dem Tod entspräche: Die britische Regierung, traditionell der Schuhputzer der US-Regierung, will den Journalisten Assange, der Kriegsverbrechen der USA publiziert hatte, an die USA ausliefern. Das angblichen Verbrechen des tapferen Julian Assange: Er soll gemeinsam mit der Whistleblowerin Chelsea Manning geheimes Material von US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan gestohlen, veröffentlicht haben.

Komplizen der US-Regierung schweigen immer noch

Jeder anständige Mensch weiß, dass die Kriege der USA im Irak und in Afghanistan Verbrechen waren. Und dass diese aggressiven Akte der USA gegen jedes Menschenrecht waren. Wer diese Aggressionen publiziert, verdient Menschenrechts- und Friedenspreise. Doch deutsche Politiker und Medien, die sich durch Schweigen oder gar Zustimmung zu den US-Kriegen zu Komplizen gemacht hatten, schweigen erneut: Für den tödlich bedrohten Assange erhebt sich im NATO-Land Bundesrepublik kein offizieller Potest.

Vom Konzert zur Aktion

Erst jüngst gab es in Berlin das große 2. Solidaritäts-Konzert für Julian Assange. Dort kamen im Saal und auf der Bühne Menschen zusammen, die die Freiheit lieben. Menschen, die wissen, dass es um das Leben des Journalisten Julian Assange geht. Und dass seine Freiheit auch unsere Freiheit ist. Das Konzert wurde von „apolut“ aufgezeichnet: https://apolut.net/am-set-2-solidaritaetskonzert-fuer-julian-assange/ – Wer das Video sieht, weiß, wo die Musik der Freiheitsliebe spielt, wo die Herzen der Humanität schlagen, wie die solidarischen Menschen ticken. Erneut in Berlin und ganz schnell, geht die Solidarität in Aktion. Wir treffen uns:

Am Brandenburger Tor – Vor der britischen und der US-Botschaft





Am 18. Juni 2022

Ab 11.00 Uhr

ASSANGE SOLL LEBEN! – KOMMT ALLE!

In vielen anderen Städten parallel: Aktionen für Assange

Bildquelle: DIEM25