Aucun droit à une existence légitime Evelyn Hecht-Galinski Traduction : Christiane Reynaud

Aucun droit à une existence légitime

Evelyn Hecht-Galinski

Commentaire du 9 juin 2021

Texte original : http://sicht-vom-hochblauen.de/kein-recht-auf-legitime-existenz-von-evelyn-hecht-galinski/

Traduction : Christiane Reynaud

Alors que les politiciens et les médias allemands rivalisent avec des formules toutes faites, des exigences et des accusations d’antisémitisme dans la lutte contre le soi-disant « antisémitisme musulman », contre « l’islam politique », le vrai problème est laissé pour compte : la sempiternelle occupation de la Palestine, l’apartheid continu et le racisme juif flagrant envers les Palestiniens. En Allemagne, on s’échauffe à juste titre contre l’AfD qui affiche sans scrupules son racisme et sa haine de l’islam, on tolère par contre, et même on soutient activement le même comportement de la part de « l’État juif ». Il est effrayant de voir que TOUS les partis rivalisent dans leur ardeur à encenser « l’État juif » et les Juifs – naturellement, seuls les « bons Juifs », ceux qui sont prêts à soutenir cette politique -. Mais lorsque les « mauvais Juifs » refusent de se prêter à ce jeu, ils sont vite relégués dans le camp de l’antisémitisme. C’est ce qui est arrivé à Adam Broomberg, juif sud-africain, artiste photographe reconnu, et descendant d’une famille de survivants de l’Holocauste.

Philosémitisme : le nouvel aspect de l’antisémitisme

Après que Broomberg a qualifié l’État israélien d’État d’apartheid, l’université des beaux-arts de Hambourg a mis fin à sa coopération avec lui. Une fois de plus, des Juifs sont renvoyés d’universités et d’écoles allemandes, sans qu’il y ait d’opposition.

https://taz.de/Kunsthochschule-trennt-sich-von-Dozenten/!5772009/

C’est un incident parmi tant d’autres qui montre ce qu’il en est dans l’Allemagne d’aujourd’hui. En effet, il existe un nouvel antisémitisme allemand qui traverse tous les milieux, partis et organisations. Ce nouvel antisémitisme est une forme très dangereuse de discrimination car il rappelle en effet l’époque nazie. Tout comme Adam Broomberg, je sais de quoi je parle. Ma famille a connu cet antisémitisme, qui s’est soldé par des camps de concentration, des ghettos et, dans le “meilleur” des cas, par l’exil. Si aujourd’hui des Juifs sont à nouveau victimes de marginalisation parce qu’ils font preuve de courage civique et de sens de la justice qui font défaut à leurs détracteurs, c’est une honte. Où sont les condamnations officielles de ce nouvel antisémitisme, parce que ce sont ces « officiels » qui se sont voués au philosémitisme, ce nouvel aspect de l’antisémitisme.

On oublie qu’il y a de nombreux citoyens juifs qui s’opposent sans équivoque à Israël et à son existence en tant « qu’État exclusivement juif ». Oui, l’État d’Israël existe, mais sous une forme qui ne lui confère pas le droit à une existence légitime tant qu’il ne définit pas ses frontières ni ne renonce à l’occupation illégale et à l’expulsion des Palestiniens. https://www.foreignpolicyjournal.com/2019/03/15/why-israel-has-no-right-to-exist/

Raison d’État raciste : il faut la condamner !

Si des citoyens et des émigrants refusent de reconnaître ce « droit à l’existence », ce n’est en aucun cas une raison pour leur refuser la naturalisation. Cela signifierait, à l’inverse, que je ne serais pas “naturalisée” si je n’étais pas allemande de naissance. Je jouis donc du privilège d’avoir encore une opinion qui est refusée aux “nouveaux citoyens” lors de leur naturalisation. Si telle est la raison d’État allemande, alors elle doit disparaître le plus rapidement possible, au profit d’une raison d’État démocratique qui prévoit un « droit de la Palestine à exister » dans la liberté et l’autodétermination. Une raison d’État raciste qui permet la diffamation des Juifs qui disent la vérité et critiquent « l’État juif » doit être condamnée.

Les politiciens qui plaident pour un « droit à la légitime défense » pour les occupants et criminels de guerre juifs, mais refusent aux Palestiniens leur droit légal à la légitime défense contre cette occupation, sont à condamner.

Il faut enfin mettre un terme au mythe de l’éternelle victime qui entoure « l’État juif ». Non, ce ne sont pas et n’étaient pas les Israéliens, des Juifs qui, après l’Holocauste et jusqu’à aujourd’hui, grâce à un “droit de retour” illégitime, retournent dans leur ancienne patrie et luttent pour habiter “leur terre pacifiquement”, mais entourés de “terroristes arabes” qui attaquent des civils innocents et doivent être matés avec toute la puissance de la plus « morale » de toutes les « armées de défense » juives. Ce sont mensonges sur mensonges qui alimentent le monde de la pire manière et tombent toujours sur un sol fertile grâce à des décennies de lavage de cerveau et de lobbying inimaginable au fil des ans.

L’Allemagne : vassale particulièrement obéissante du régime sioniste

Ce lobbying s’est entre-temps à tel point intensifié que des campagnes ont réussi à tromper la Commission européenne, les parlements européens et d’importantes institutions publiques dont les universités. Ce lobbying est allé jusqu’à changer la définition de l’antisémitisme dont nous en constatons maintenant les excès. L’Allemagne s’avère être une vassale particulièrement obéissante et essaie d’appliquer ce genre de tromperies de l’International Holocaust Remembrance Alliance. Cela résout deux des problèmes fondamentaux du régime sioniste : les critiques d’Israël sont étouffées dans l’œuf et qualifiées d’antisémites et de racistes, et les États européens sont soumis à une pression croissante pour priver les organisations de défense des droits de l’homme de tout financement ou pour classer les organisations gênantes dans la catégorie des « groupes terroristes », par exemple le Hamas et le Hezbollah. Les réseaux sociaux sont, en outre, mis sous contrôle, leurs activités bloquées pour pouvoir bénéficier de la souveraineté du pouvoir de représentation exclusive. Quand la liberté d’expression et la liberté de la presse sont laissées pour compte, la confiance de la population dans les institutions publiques et les médias diminue, au détriment des structures démocratiques.

Alors que l’Allemagne est « si démocratique » et « si orientée vers les valeurs » dans son soutien aux “critiques du Kremlin” russes fascistoïdes comme Alexeï Navalny et aux blogueurs biélorusses comme Roman Protassevitch, le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, est torturé en détention en tant qu’otage de la politique de guerre froide, ce qui est incompatible avec les « valeurs occidentales ». Le rapporteur spécial des Nations Unies, Nils Melzer, a constaté que la détention de Julian Assange est « l’un des plus grands scandales judiciaires de l’histoire ».

https://de.rt.com/international/118659-un-sonderberichterstatter-melzer-zum-fall-assange-einer-der-goessten-justizskandale-der-geschichte/

Le régime sioniste détient plus de 4 500 prisonniers palestiniens dans ses prisons, dont 41 femmes et 140 enfants, qui sont tous soumis à l’isolement et donc coupés du monde extérieur, soumis à la torture psychologique dans des cellules sombres, humides, moisies et sales, sans accès aux téléphones portables, à la télévision ou aux journaux. Ces pratiques sont considérées comme « nécessaires » dans « l’État juif » car elles ne sont employées que contre les « terroristes » palestiniens selon la « logique des valeurs » occidentale. Par contre la Russie est sanctionnée. Quelle « logique de guerre froide » de deux poids, deux mesures ! https://www.middleeastmonitor.com/20210607-thats-not-his-voice-mother-of-israel-prisoner-of-war-held-in-gaza-say-after-recording-released/

Le terrorisme d’État d’Israël : nié par l’opinion publique mondiale

Les événements des dernières semaines n’ont-ils pas montré que les Palestiniens ont résisté à une oppression continue grâce à leur esprit de résistance intact dans leur lutte désespérée pour la libération contre l’occupant tout-puissant ? Alors que les bombes et les roquettes sionistes ne sont ni défensives ni précises, comme cela est prétendu, les roquettes du Hamas, en revanche, sont stigmatisées de « terroristes ». Le terrorisme d’État d’Israël est nié par l’opinion mondiale, tout comme l’apartheid, qui vise uniquement à soumettre les Palestiniens dans le but de la domination juive. Qualifier Israël de régime d’apartheid, comme cela a été prouvé à l’aide d’études soigneusement documentées par la principale organisation israélienne de défense des droits de l’homme, B’Tselem, ainsi que par Human Rights, n’est donc pas de l’antisémitisme : il s’agit d’une « pieuvre » criminelle de propagation de la judaïsation et du nettoyage ethnique, de génocide et de crimes de guerre. Cette normalité dans « l’unique démocratie » du Proche-Orient est un crime qui dépasse les arguments moraux de légalité. Cette attaque géopolitique tous azimuts et sans scrupules à coups d’antisémitisme est sans valeur et dépourvue de toute argumentation politique.

https://www.hrw.org/report/2021/04/27/threshold-crossed/israeli-authorities-and-crimes-apartheid-and-persecution

N’oublions jamais que la lutte des Palestiniens est un droit de l’homme garanti par le droit international ; elle est due au refus de « l’État juif » de reconnaitre la Palestine comme un État et au refus de respecter le droit international, de mettre fin à l’annexion des territoires palestiniens et de reconnaitre que les Palestiniens ont un droit irrévocable de résister à l’occupation de leur terre.

Israël qui se proclame « État juif » est un État voyou

« L’État juif » est un État voyou qui commet des massacres inimaginables contre les Palestiniens. Cet État d’apartheid doit enfin être mis au ban de la société. https://www.aljazeera.com/news/2021/6/3/will-israel-be-held-accountable-for-war-crimes Il est une menace pour la paix qui nous concerne tous et qui n’est pas sans répercussion pour nous.

Sans une action commune de boycott et de sanctions de la part des gouvernements, il ne sera pas possible d’arrêter le régime sioniste. On ne peut pas non plus attendre quoi que ce soit de substantiel pour la paix de la part d’un nouveau gouvernement israélien qui n’est uni par rien d’autre que la volonté de renverser Netanyahou. Il n’y aura aucun changement pour les 1,8 million de citoyens palestiniens, même si un « bon arabe » peut faire fonction d’alibi dans la coalition gouvernementale. Il n’y aura pas de fin à l’occupation, et encore moins de fin à la politique agressive de colonisation. Tout cela est reporté dans un avenir lointain si ce nouveau Premier ministre Bennet devait arriver au pouvoir. Bennett est, en effet, encore plus à l’extrême droite que son prédécesseur et il n’y a non plus rien à espérer de son partenaire de rotation Lapid, si ce n’est une « politique de vente » des vieux « rossignols » sionistes ! Il y aura encore matière, non à rêver, mais à de mauvaises nouvelles. https://www.middleeastmonitor.com/20210606-power-at-any-cost-how-opportunistic-mansour-abbas-joined-hands-with-avowed-arab-killers/

https://www.middleeasteye.net/opinion/israel-palestine-good-arab-invention-control

https://mondoweiss.net/2021/06/israelis-need-netanyahu-more-than-they-care-to-admit/

https://www.middleeastmonitor.com/20210603-netanyahu-would-opt-for-another-election-rather-than-a-bennett-lapid-government/

Tant qu’on n’abandonnera pas cette politique, il ne pourra y avoir de revendication légitime à l’existence de cet État !

Nous vous invitons à signer cette pétition :

Sur cette page : http://sicht-vom-hochblauen.de/68470-2

ou bien : http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=27435

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...