Auf Arabisch: “Arbeitstreffen”, auf Hebräisch: “Rückkehr nach Gaza”: Ein hinterhältiger israelischer Trick

Von Amira Hass

02.03.2021

Der Staat behauptet, Mohammed Habbash, 41, habe sich entschieden, nach Gaza zurückzukehren und sich dort niederzulassen, und deshalb sei es ihm jetzt verboten, die Stadt zu verlassen. Habbash sagt, dass dies nicht der Fall ist: Er ist ein Einwohner von Bethlehem, wie die Adresse auf seinem Ausweis zeigt. Er arbeitet in Israel auf dem Bau, und so unterstützt er seine Frau und seine Kinder, die in Gaza leben. Der Staat – d.h. der Koordinator für Regierungsaktivitäten in den Gebieten (COGAT) – besteht darauf: Er hat sich in Gaza niedergelassen. Während er wiederholt darauf besteht, dass er gegen seinen Willen gezwungen wird, in Gaza zu bleiben.

Der Staat präsentiert ein seltsames, von Habbash unterzeichnetes Formular mit der Überschrift “Erklärung”. Aber die Erklärung ist im Namen der Zivilverwaltung (die der COGAT untergeordnet ist) und sie ist nicht datiert. Sie lautet: “Ihr Antrag auf eine Transitgenehmigung aus dem Gebiet Judäa und Samaria in den Gazastreifen wurde aufgrund Ihrer Erklärung genehmigt, dass Sie beabsichtigen, Ihren Lebensmittelpunkt dauerhaft in den Gazastreifen zu verlegen.”

Habbash erinnert sich vage daran, dass er 2017 im Büro der Zivilverwaltung in Gush Etzion gebeten wurde, ein Papier zu unterschreiben. Er verstand nicht wirklich, was darin stand, und schon gar nicht war ihm klar, welche Konsequenzen das haben könnte. Seine Mutter war krank. Er wollte sie besuchen. Die Beamten in der Zivilverwaltung gaben ihm zu verstehen, dass er mit seiner Unterschrift auf dem Formular schneller eine Genehmigung erhalten könne. Persönliche Umstände hinderten ihn daran, sofort zu reisen, und glücklicherweise stabilisierte sich der Zustand seiner Mutter.

Im September desselben Jahres erhielt er eine Einreisegenehmigung für Gaza. Auf der Genehmigung schrieben die Beamten der Zivilverwaltung auf Arabisch: “Sofortiger Bedarf – Arbeitstreffen.” In Hebräisch, das er nicht lesen kann, schrieben sie: “besondere Bedürfnisse – Rückkehr in das Gaza-Gebiet”. Der Unterschied zwischen dem, was in den beiden Sprachen geschrieben wird, ist kurios und verwaltungstechnisch nicht korrekt. Als er in das Westjordanland zurückkehren wollte, wurden seine Anträge mit verschiedenen Ausreden abgelehnt. Der Anspruch seiner “permanenten Ansiedlung” in Gaza wurde nicht erwähnt.

Erst zwei Jahre später konnte Habbash über Jordanien in sein Haus im Westjordanland zurückkehren. Israel kontrolliert den Übergang an der Allenby-Brücke und die israelischen Grenzbeamten dort genehmigten seine Einreise.

Ein Jahr verging, und im November 2020 starb Habbashs Vater in Gaza. Habbashs Antrag auf eine Einreiseerlaubnis nach Gaza wurde nicht sofort genehmigt, angeblich wegen des Coronavirus. Nachdem die Organisation Gisha einen Antrag für ihn gestellt hatte, erhielt er eine Genehmigung unter der Bedingung, dass er mindestens zwei Wochen in Gaza bleibt und eine Woche vor seiner beabsichtigten Abreise eine Genehmigung für die Rückkehr ins Westjordanland beantragt.

Am 3. Januar reichte Habbash einen Antrag auf eine Rückkehrerlaubnis ein. Die Zivilverwaltung brauchte drei Wochen, um zu antworten, bestand dann darauf, dass der Antrag in Bethlehem eingereicht wird, und antwortete dann, dass Habbash aufgrund des Coronavirus nicht in seine Heimat zurückkehren kann. Gisha legte daraufhin Berufung beim Verwaltungsgericht in Jerusalem ein. In ihrer Antwort auf die Petition brachte die Jerusalemer Staatsanwaltschaft zum ersten Mal das Argument vor, Habbash habe sich in Gaza niedergelassen.” Und so wurde aus einer Genehmigung für einen Besuch aus humanitären Gründen eine Inhaftierung in Gaza.

Als er 2001, nachdem er drei Jahre im Westjordanland gelebt hatte, seine Adresse von Gaza ins Westjordanland verlegte, geschah dies nicht, um zurückzukehren und sich dauerhaft in Gaza niederzulassen. In einem Telefongespräch am Montag sagte Habbash: “Ja, es ist hart, weit weg von meinen Kindern und meiner Frau zu leben, aber es ist noch härter, sie nicht unterstützen und für ihr Studium bezahlen zu können. Meine älteste Tochter ist jetzt auf der Universität.” In Gaza gibt es eine 43-prozentige Arbeitslosigkeit. Im Westjordanland sind die Lebenshaltungskosten höher. Die schmerzhafte Trennung von seiner Familie macht es ihm möglich, sie zu unterstützen.

Gisha sagt, dass Habbashs Fall emblematisch für ein breiteres Phänomen ist: Palästinenser, die im Westjordanland leben, bitten darum, aus den wenigen erlaubten humanitären Gründen (um einen Verwandten ersten Grades zu besuchen, der im Sterben liegt oder nach dem Tod eines Verwandten ersten Grades) nach Gaza zu reisen. Es war Israel, das nach zahlreichen Anträgen und langem Warten die Änderung der Adresse auf ihrem Ausweis von Gaza ins Westjordanland genehmigte. Wenn sie gehen, um die Genehmigung abzuholen, lassen die Leute im Büro der Zivilverwaltung sie dieses Erklärungsformular über die “Ansiedlung in Gaza” unterschreiben. Wie in Habbashs Fall ist dies eine Falle, die ihnen inmitten schwieriger persönlicher Umstände gestellt wird. Es ist nicht nur eine hinterhältige Taktik, sondern verstößt auch gegen internationales Recht. Übersetzt mit Deepl.com