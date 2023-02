Revealed: British government spied on Palestinian refugees A cache of leaked documents obtained by The Electronic Intifada reveals the existence of a secret British intelligence project targeting Palestinian refugees. Under the pretext of “academic purpose,” a consortium of shadowy intelligence contractors agreed to conceal their ties to the British Foreign Office, for the apparent purpose of surveilling and manipulating Palestinians.

Aufgedeckt: Britische Regierung bespitzelte palästinensische Flüchtlinge

Asa Winstanley und Kit Klarenberg Die elektronische Intifada

1. Februar 2023

Charlie Winter, Samar Batrawi, Harry Holcroft und Sarah Ashraf arbeiteten alle an einem Versuch der britischen Regierung, palästinensische Flüchtlingslager auf “Kritik an der westlichen und israelischen Außenpolitik” zu überwachen. (Twitter/LinkedIn)

Durchgesickerte Dokumente, die The Electronic Intifada erhalten hat, enthüllen die Existenz eines geheimen britischen Geheimdienstprojekts, das auf palästinensische Flüchtlinge abzielte.

Unter dem Vorwand des “akademischen Zwecks” erklärte sich ein Konsortium zwielichtiger Geheimdienstunternehmer bereit, seine Verbindungen zum britischen Außenministerium zu verschleiern, um offensichtlich Palästinenser zu überwachen und zu manipulieren.

Die als Forscher getarnte Gruppe plante, im Rahmen einer Initiative der britischen Regierung, die vom britischen Konsulat im besetzten Ost-Jerusalem aus geleitet werden sollte, Interviews mit Bewohnern palästinensischer Flüchtlingslager in Jordanien, Libanon und dem besetzten Westjordanland zu führen.

Ziel des Projekts war es, “Kritik an der westlichen und israelischen Außenpolitik” zu überwachen.

In einer durchgesickerten Risikobewertung betonten die Auftragnehmer, “wie wichtig es ist, die Vertraulichkeit der Finanzierungsquellen und der Ziele des Programms zu gewährleisten”.

Sie taten dies, um das Risiko zu mindern, dass die Palästinenser in den Flüchtlingslagern “misstrauisch werden” oder dass die Lagerleiter das Projekt “behindern und behindern”, heißt es in der Risikobewertung.

Sie können Auszüge aus dem durchgesickerten Cache in diesem Artikel und in den am Ende des Artikels beigefügten PDF-Dateien lesen.

Gleichzeitig betonten die Auftragnehmer die Notwendigkeit, das Vertrauen ihrer Zielgruppen durch eine “regelmäßige und umfassende Zusammenarbeit mit lokalen Partnerorganisationen, formellen und informellen Behörden, Jugendlichen und anderen Interessengruppen” zu gewinnen, um “die Akzeptanz und Eigenverantwortung für das Projekt zu schaffen oder zu stärken”.

Da den palästinensischen Flüchtlingen jedoch die wahren Ziele des Projekts, das sie unterstützen sollten, nicht mitgeteilt wurden, scheint es, dass die Täuschung eine Tarnung für das Sammeln von Informationen durch den britischen Geheimdienst war.

Das Konsortium wurde von dem privaten Nachrichtendienstleister Adam Smith International (ASI) geleitet. Das Institute for Strategic Dialogue, eine Denkfabrik zum Thema “Extremismus”, war ebenfalls beteiligt.

Den Dokumenten zufolge plante das ISD, “seine Beziehungen und seinen Zugang in der Region zu nutzen, um Interviews mit ‘ehemaligen Kämpfern’ zu führen, die sich lokalen und internationalen gewalttätigen extremistischen Gruppen angeschlossen haben”.

Die ISD wird von der britischen, der US-amerikanischen und verschiedenen europäischen Regierungen sowie von der Europäischen Union finanziert.

Zu ihren “Partnern” gehören zwei große israelische Lobbygruppen, die antipalästinensische Propaganda betreiben, die Anti-Defamation League und B’nai B’rith International – allerdings gibt es keinen Hinweis darauf, dass diese Gruppen an dem Projekt beteiligt waren.

Die ISD reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

ASI lehnte es ab, sich zu den Dokumenten zu äußern und sagte, dass “Anfragen zu einem bestimmten Projekt an das britische Außenministerium gerichtet werden sollten”.

Einer der ASI-Forscher, der in den Dokumenten genannt wird, bestätigte jedoch, dass das Projekt fortgeführt wurde.

“Unbeabsichtigte” Unterstützung “terroristischer” Gruppen

Erklärtes Ziel des Projekts war es, den “gewalttätigen Extremismus” von Gruppen wie ISIS und al-Qaida zu bekämpfen.

In einem durchgesickerten Dokument des Außenministeriums, in dem die Anforderungen an das Projekt dargelegt werden, heißt es, dass die Ergebnisse dazu verwendet werden sollen, die Ausrichtung späterer “Interventionen gegen gewalttätigen Extremismus” (oder CVE) in der Region zu verbessern und zu ermitteln, “welche Arten von Interventionen am ehesten erfolgreich sind”.

Aus den Dokumenten geht jedoch hervor, dass das Projekt in erster Linie darauf abzielte, britischen Regierungsstellen dabei zu helfen, ein besseres Verständnis dafür zu entwickeln, “inwieweit palästinensische Themen und Erzählungen über palästinensische Themen” eine “Triebkraft der Radikalisierung” sind.

In dem Anforderungsdokument heißt es, dass es Teil des “Conflict, Stability and Security Fund” der britischen Regierung war, der in jenem Jahr mit 10,5 Millionen Dollar ausgestattet war.

Laut dem Dokument wurde für das Projekt ein vorläufiges Budget von 120.000 US-Dollar bereitgestellt.

Das Projekt lief von Oktober 2018 bis März 2019.

Die Behauptung der ASI, Al-Qaida zu “bekämpfen”, wird durch ihre Unterstützung für die mit der Gruppe verbundenen Organisationen in Syrien untergraben.

Die britische Regierung stellte die Finanzierung eines ASI-Projekts in Syrien ein, kurz nachdem eine BBC-Fernsehsendung 2017 Beweise dafür geliefert hatte, dass die Auftragnehmer al-Qaida finanzierten und unterstützten.

Der Autor der durchgesickerten Risikoanalyse für das Palästina-Projekt ist sensibel für die Möglichkeit weiterer negativer Publicity und führt die “versehentliche Unterstützung terroristischer oder geächteter Gruppen” als eines der “moderaten” Risiken des Programms auf.

“Maßgeschneiderte Forschungsdienstleistungen für Regierungen”

Das von ASI geleitete Konsortium schlug eine Studie vor, bei der persönliche Interviews in den Lagern mit der “Social Listening”-Technologie kombiniert werden, um soziale Medien und andere Online-Diskussionen zu überwachen.

“Es wird analysiert, welche Narrative vorherrschen”, heißt es in dem Vorschlag. Es soll festgestellt werden, ob “Identitätsthemen, Kritik an der westlichen und israelischen Außenpolitik oder Ideologie das meiste Engagement erhalten”.

Sie rühmt sich eines “Forschungsteams aus hochspezialisierten jungen Forschern, die auf dem wachsenden Gebiet der Analyse von Daesh [ISIS] und Al-Qaeda führend sind”.

Sie versprach, dass “das Forschungsteam eine Einschätzung darüber vornehmen [wird], wo das Risiko einer Radikalisierung im Zusammenhang mit der palästinensischen Frage am größten ist.”

Laut einer durchgesickerten Sammlung von Lebensläufen, die zur Unterstützung des Ausschreibungsverfahrens zusammengestellt wurden, gehörte zum Projektteam auch Samar Batrawi – ein niederländischer palästinensischer Forscher, Mitglied der palästinensischen Denkfabrik Al-Shabaka und ehemaliger Gastwissenschaftler an der Birzeit-Universität im besetzten Westjordanland.

Batrawi wird in einem der Dokumente als ASIs Experte für palästinensische Identität und Al-Qaida beschrieben.

Das Team sollte von Charlie Winter, einem “Extremismus”-Forscher, geleitet werden.

Winter verfügt über “umfangreiche Erfahrung in der Bereitstellung maßgeschneiderter Forschungsdienste für Regierungen, Militärs und Organisationen des Privatsektors”, heißt es in seinem Lebenslauf.

Winter und Ashraf reagierten nicht auf Bitten um Stellungnahme. Holcroft konnte für eine Stellungnahme nicht erreicht werden.

In Batrawis Lebenslauf heißt es, sie habe “umfangreiche Primärforschung betrieben, einschließlich Interviews mit AQ-Extremisten”, und sie habe “in arabischer Sprache Interviews mit wichtigen politischen Entscheidungsträgern in der Palästinensischen Autonomiebehörde, ihren Sicherheitskräften und nichtstaatlichen bewaffneten Gruppen im Westjordanland und im Gazastreifen” geführt.

Der Lebenslauf von Sarah Ashraf, einem dritten Mitglied des Teams, wirbt mit 10 Jahren Erfahrung mit “sensiblem Material in Bezug auf Aufstand, Aufstandsbekämpfung, Extremismus, transnationalen Dschihadismus und ideologische Grundlagen verschiedener Formen des Radikalismus”.

In den Dokumenten heißt es, dass Batrawi, Winter und Ashraf “für die Durchführung der Recherchen und das Verfassen des Abschlussberichts verantwortlich” waren.

Sie rühmen sich auch des Zugangs zu “zwei Archiven mit salafistisch-dschihadistischer Propaganda, die von Charlie Winter und Samar Batrawi unterhalten werden”.

Harry Holcroft, ein viertes Mitglied des Teams, wird als “CVE-Interventionsexperte” der Gruppe bezeichnet.

Holcroft wird als jemand beschrieben, der über “gut entwickelte Netzwerke in den Bereichen Regierung, Entwicklung, Sicherheit und Zivilgesellschaft” verfügt und einen erstklassigen Abschluss in Arabisch und Persisch erworben hat.

Er hat auch “abgeschlossene Forschungsprojekte über die Überschneidung von Extremismus und palästinensischen Fragen für HMG [Her Majesty’s Government] geleitet”.

In einem gelöschten Profil von Holcroft auf der Website des Institute for Strategic Dialogue heißt es, dass er “jahrelang in der gesamten Region in Syrien, Ägypten, Katar und Oman gelebt und gearbeitet” und “Primärforschung in verschiedenen Regionen betrieben hat, darunter über 60 ehemalige ausländische terroristische Kämpfer”.

Holcroft arbeitete auch für die britische Botschaft in Kairo und für Bell Pottinger, eine berüchtigte britische Lobbying-Firma, die geschlossen wurde, nachdem ihre Rolle beim Schüren rassistischer Spannungen und der Verbreitung falscher Informationen einen nationalen Skandal in Südafrika ausgelöst hatte.

Winter und Ashraf reagierten nicht auf Bitten um Stellungnahme. Holcroft konnte für eine Stellungnahme nicht erreicht werden.

Palästinensische Forscherin distanziert sich

In Antworten, die an The Electronic Intifada gemailt wurden, bestätigte Batrawi ihre Beteiligung an dem Projekt von Adam Smith International.

Sie sagte jedoch, sie sei weder nach Palästina gereist noch habe sie Palästinenser interviewt, sei “hauptsächlich am Anfang (der Phase der Hintergrundforschung) beteiligt” gewesen und habe sich “seitdem davon distanziert”. Sie bestritt auch jegliche Beteiligung am Abschlussbericht.

Batrawi sagte über ihre Beteiligung: “Ich habe geglaubt, dass ich als Palästinenserin mit meiner Sichtweise auf diese Themen diese Diskurse/Politiken von innen heraus verändern könnte. Daran glaube ich nicht mehr.”

Sie sagte, ihre Hauptaufgaben seien der Entwurf eines Hintergrundpapiers, die Rückmeldung zu einem Fragebogen, der von der ISD in Palästina durchgeführt werden würde, und die Herstellung von Kontakten zwischen der ISD und Einheimischen gewesen, die Fokusgruppen einrichten könnten.

Zum letzten Punkt sagte Batrawi jedoch, dass “ich nicht in der Lage war, dies zu tun”.

Sie bestritt auch, während der Operation mit dem britischen Konsulat zusammengearbeitet zu haben, und sagte, sie wisse nicht, dass die palästinensischen Interviewpartner nicht über die Rolle der britischen Regierung informiert worden seien.

Batrawi wird jedoch zweifellos wissen, dass ihre palästinensische Identität sowie ihre Kenntnisse und Forschungen über Palästinenser als Verkaufsargumente in dem Angebot von Adam Smith International, das sich um den Auftrag der britischen Regierung bewarb, hervorgehoben wurden.

Ein Budget in den durchgesickerten Dokumenten sah 12.000 Dollar für die Bezahlung von Batrawi für ihre Rolle vor. Winter sollte rund 30.000 Dollar erhalten, Ashraf 8.000 Dollar und Holcroft 10.000 Dollar.

Batrawi sagte, sie habe für 14 Tage Arbeit etwas mehr als 8.000 Dollar erhalten.

“Enge Zusammenarbeit” mit dem britischen Konsulat

In ihrem durchgesickerten Vorschlag verpflichten sich die Auftragnehmer zu einer “engen Zusammenarbeit” mit dem britischen Konsulat in Jerusalem.

Das Konsulat ist ein wichtiger Stützpunkt des MI6, der britischen Spionagebehörde in Übersee.

Großbritanniens CVE-Programme sind Teil der umstrittenen Prevent”-Strategie, von der mehrere Regierungen behauptet haben, sie diene der Abwehr von Terroranschlägen.

Religiöse Gruppen haben Prevent jedoch wiederholt als islamfeindlich verurteilt, da es die gesamte muslimische Gemeinschaft Großbritanniens aufgrund ihrer Religion und ethnischen Zugehörigkeit verdächtig macht.

In öffentlichen Unterlagen zum millionenschweren Programm “Nahost-Friedensprozess” des Außenministeriums, aus dem das in den durchgesickerten Dokumenten enthüllte Geheimprojekt finanziert wurde, heißt es, dass die Initiative durch das “hohe Risiko der Instabilität” im besetzten Westjordanland und im Gazastreifen motiviert ist.

“Ein mögliches Übergreifen der Gewalt auf Israel” und insbesondere Terroranschläge gegen Israelis” werden ausdrücklich als Eventualitäten genannt, die London durch eine Reihe von Geheimoperationen präventiv verhindern will.

Aus diesen Unterlagen geht auch hervor, dass das Programm darauf abzielt, den “anhaltenden Rückgang des öffentlichen Vertrauens und der Unterstützung für eine Verhandlungslösung” unter den Palästinensern aufzuhalten.

Das Programm ist in die Rechtfertigung eingewickelt, dass Großbritannien “die politische und physische Lebensfähigkeit einer Zweistaatenlösung schützen” will, aber es zielt darauf ab, dies durch Manipulation der Palästinenser zu erreichen, anstatt die britische Unterstützung für Israels Besetzung und den Diebstahl palästinensischen Landes zu beenden.

Weit davon entfernt, eine “Radikalisierung” zu verhindern, indem legitime palästinensische Beschwerden gegen Großbritannien und Israel gelöst werden, will das Auswärtige Amt anscheinend die legitime Wut über brutale Ungerechtigkeit durch verdeckte Propaganda-Initiativen neutralisieren.

Diese Propagandanarrative delegitimieren eine vernünftige Verurteilung der israelischen Siedlerbarbarei, während sie den palästinensischen Widerstand fälschlicherweise als gleichwertigen Mitverursacher von Gewalt und Instabilität in der Region darstellen.

Finanzierung von al-Qaida

Adam Smith International bezeichnet sich selbst als “globales Beratungsunternehmen” und hat Hunderte von Millionen Dollar aus Verträgen mit dem Außenministerium eingenommen.

Wie bereits erwähnt, war Adam Smith International bereits in einen Skandal verwickelt. Im Jahr 2017 enthüllte eine Untersuchung des BBC-Programms Panorama, dass ASI Gelder der britischen Regierung an extremistische Gruppen in Syrien weitergegeben hat, darunter auch an Mitglieder von Nour al-Din al-Zinki (eine von der CIA überprüfte und mit Al-Qaida verbundene Gruppe, die 2016 ein Kind enthauptet hat, das angeblich ein palästinensischer Kämpfer war, der mit der syrischen Regierung verbündet ist).

Das Geld wurde im Rahmen eines von Großbritannien und fünf weiteren westlichen Regierungen durchgeführten Projekts zur Finanzierung der sogenannten Freien Syrischen Polizei bereitgestellt.

Aus ASI-Dokumenten, die Panorama vorliegen, geht hervor, dass der Auftragnehmer wusste, dass 20 Prozent aller Polizeigehälter “für die militärische und sicherheitspolitische Unterstützung der fünf FSP-Stationen in den von Zinki kontrollierten Gebieten” verwendet wurden.

Die ASI bestritt damals diese Erkenntnisse. In einer Erklärung gegenüber Panorama gab sie jedoch zu, Extremisten finanziert zu haben, und behauptete, dies sei ein Fehler gewesen, der später korrigiert worden sei.

Panorama deckte auch Beweise dafür auf, dass Jabhat al-Nusra – der syrische Zweig von al-Qaida – einige Mitglieder der “Freien Syrischen Polizei” handverlesen hat. Die Sendung fand außerdem heraus, dass die Truppe in einigen Gebieten von al-Qaida geleitete “Gerichte” unterstützte, darunter einen Fall, in dem eine Frau im Beisein von FSP-Mitgliedern gesteinigt wurde, weil sie gegen die theokratischen Regeln von al-Nusra verstoßen hatte.

Auszug aus einem Dokument, in dem ASI für sein Programm “Syria Access to Justice and Community Security” wirbt

Auszug aus dem durchgesickerten Cache von ASI-Dokumenten

Die von Adam Smith International unterstützte Truppe sperrte sogar die Straße, damit die Hinrichtung stattfinden konnte.

Nach der Panorama-Folge “The Jihadis You Pay For” (Die Dschihadisten, für die Sie bezahlen), die 2017 ausgestrahlt wurde, stellte die britische Regierung die Finanzierung des ASI-Projekts ein und leitete eine Untersuchung ein.

Im darauffolgenden Jahr stellte sie das Projekt still und leise ein, und die Freie Syrische Polizei löste sich 2019 ganz auf.

Doch trotz des Skandals zeigt der durchgesickerte Cache, dass ASI das Syrien-Projekt weiterhin als Beweis für seine Eignung für weitere Projekte der britischen Regierung anpreist.

In dem Vorschlag für das Palästina-Projekt wird das ASI-Programm “Zugang zur Justiz und gemeinschaftliche Sicherheit” in Syrien als einer der Erfolge genannt.

“AJACS hat in Syrien daran gearbeitet, Führungspersönlichkeiten in den Gemeinden zu identifizieren und zu unterstützen”, heißt es in dem Antrag, und das Projekt habe “gemäßigte oppositionelle Institutionen unterstützt”.

“Radikalisierung”

Die Ausschreibungsunterlagen enthalten keine Definition von “Extremismus” oder “Radikalisierung” – was bedeutet, dass diese Begriffe leicht gegen fast jeden als Waffe eingesetzt werden können.

Prevent ist in der Vergangenheit immer wieder in die Kritik geraten. Im Jahr 2015 listete eine Prevent-Broschüre “ein Misstrauen gegenüber Berichten der Mainstream-Medien … den Glauben an Verschwörungstheorien [und] das Auftreten von Wut über die Regierungspolitik, insbesondere die Außenpolitik” als mögliche Warnzeichen für eine “Radikalisierung” bei Schulkindern auf.

Wie The Electronic Intifada seit vielen Jahren dokumentiert, wird das Eintreten für die Rechte der Palästinenser im Rahmen von Prevent als Zeichen einer möglichen “Radikalisierung” und einer Neigung zu “gewalttätigem Extremismus” angesehen.

Das Konsortium versprach, “seine Beziehungen und seinen Zugang in der Region zu nutzen”, um Interviews mit ehemaligen Mitgliedern “lokaler und internationaler gewalttätiger extremistischer Gruppen” zu führen und weitere Informationen zu dieser Frage zu sammeln.

Die palästinensischen Befragten und die Volkskomitees, die die Flüchtlingslager verwalten, über die wahre Natur der Initiative, an der sie beteiligt waren, zu täuschen, war offenbar von größter Bedeutung.

“Versteckte ausländische Agenda”

Das Konsortium prognostizierte, dass “lokale Gemeinschaften dem Projekt gegenüber misstrauisch werden und es als Verfolgung einer versteckten ausländischen Agenda ansehen” und dass die Volkskomitees das Programm “behindern und behindern” würden, beides Hauptrisiken.

In der Risikobewertung heißt es, dass diese Gefahren überwunden werden könnten, indem “lokale und vertrauenswürdige Forscher” als Aushängeschilder eingesetzt werden und das Projekt öffentlich als rein “akademisch” dargestellt wird.

Es gibt keine Beweise dafür, dass der CVE-Ansatz der britischen Regierung auch nur im Entferntesten wirksam ist, wenn es darum geht, Gewalt im Stil von Al-Qaida zu bekämpfen, oder dass das Vertreten “radikaler” Standpunkte oder der Kontakt mit ihnen in jedem Fall zu Gewalt führt.

Zwar sind im Gazastreifen kurzzeitig kleine al-Qaida- und ISIS-ähnliche Zellen aufgeblüht, doch ist es der regierenden Hamas-Regierung stets gelungen, sie rasch zu zerschlagen.

Es gibt keine Anzeichen für eine weit verbreitete Sympathie für solche extremistischen Gruppierungen unter den Palästinensern, weder innerhalb noch außerhalb der besetzten Gebiete.

Wie alle anderen bewaffneten palästinensischen Gruppen ist auch die Hamas im Wesentlichen eine nationale Befreiungsbewegung. Ihre Ideologie ist dem gewalttätigen Extremismus transnationaler dschihadistischer Gruppen wie al-Qaida und ISIS fremd.

Es müssen also Fragen gestellt werden: Ging es bei diesem Projekt der britischen Regierung wirklich darum, die Palästinenser auszuspionieren und die öffentliche Meinung über Israel zu manipulieren, und zwar im Rahmen ihrer so genannten “Interventionen”?

Und wenn die britische Regierung so besorgt über ISIS und al-Qaida war, warum hat sie dann ASI überhaupt eingeladen, sich für diesen “Forschungs”-Auftrag zu bewerben, wenn ASI die al-Qaida in Syrien unterstützt? Übersetzt mit Deepl.com

Asa Winstanley ist Enthüllungsjournalist und Mitherausgeber von The Electronic Intifada. Kit Klarenberg ist ein investigativer Journalist, der die Rolle der Geheimdienste bei der Gestaltung von Politik und Wahrnehmung untersucht.

