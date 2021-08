Abschiebung als Abschreckung und “Ausdünnung” der Bevölkerung von Gaza als erfolgreich erprobte zionistische Methode!

Die israelische Problemlösung: Aggression und Haftanstalten

Revealed: Israel Secretly Kept Innocent Palestinians in Remote Detention Centers An investigative report reveals that hundreds of Gazans, including families of suspected Fatah agitators, and young men not suspected of anything were jailed in Israeli detention centers in 1971 for almost a year. In 1971, under heavy secrecy, Israel built two detention centers in the Sinai Peninsula where innocent Palestinians were sent.

Bild: The Israeli government built secret detention centers for Palestinians in the years following the Six-Day War. (Pictured: the Red Cross visit the Abu Zenima camp in October, 1971.)

Aufgedeckt: Israel hielt unschuldige Palästinenser heimlich in abgelegenen Gefangenenlagern fest

von Ofer Aderet, nachgedruckt aus Ha’aretz, 29. Juli 2021

3. August 2021



In den Jahren nach dem Sechstagekrieg errichtete die israelische Regierung geheime Gefangenenlager für Palästinenser. (Im Bild: Das Rote Kreuz besucht das Lager Abu Zenima im Oktober 1971).

Ein Untersuchungsbericht enthüllt, dass Hunderte von Gaza-Bewohnern, darunter Familien mutmaßlicher Fatah-Agitatoren, und junge Männer, die keiner Straftat verdächtigt wurden, 1971 fast ein Jahr lang in israelischen Haftanstalten inhaftiert waren.



Im Jahr 1971 errichtete Israel unter strenger Geheimhaltung zwei Haftzentren auf der Sinai-Halbinsel, in die unschuldige Palästinenser gebracht wurden. Eines wurde für die Familien von Fatah-Mitgliedern genutzt, die des Terrorismus verdächtigt wurden, das andere für arbeitslose junge Männer.

Kinder, Frauen und Männer wurden von der israelischen Armee aus dem Gazastreifen transportiert und in improvisierten Gebäuden mitten in der Wüste untergebracht. Dort verbrachten sie verschiedene Zeitabschnitte – manchmal sogar Monate – unter Bedingungen, die das Rote Kreuz als “unerträglich” bezeichnete. Weniger als ein Jahr später wurden beide Lager geschlossen und alle Gefangenen nach Gaza zurückgebracht. Die Protokolle der Sitzungen zu diesem Thema wurden 50 Jahre lang als geheim eingestuft, einige sogar noch länger.

Ein Untersuchungsbericht des Akevot-Instituts für israelisch-palästinensische Konfliktforschung über die Archive sowie Dokumente und Bilder, die sich in den Archiven der israelischen Streitkräfte, des israelischen Staatsarchivs und des Roten Kreuzes befinden, geben Aufschluss über die Geschichte der beiden Gefangenenlager. Das Lager Abu Zenima wurde an den Ufern des Golfs von Suez errichtet, das Lager Nekhel mitten auf der Sinai-Halbinsel, die 1967 von Israel besetzt und 1982 vollständig an Ägypten zurückgegeben wurde.

Nach dem Sechs-Tage-Krieg 1967 galt der Gazastreifen als “Wespennest”, von dem aus Terroristen nach Israel geschickt wurden. Im Gazastreifen wurden Palästinenser, die der Kollaboration mit der Besatzung verdächtigt wurden, ermordet.

Im Januar 1971 erreichte die Situation mit der Ermordung von Marc-Daniel und Abigail Aroyo aus der Stadt Kiryat Ono in der Nähe von Tel Aviv einen Siedepunkt. Die beiden kleinen Kinder und ihre Eltern waren auf dem Rückweg von einem Ausflug in den nördlichen Sinai, als ein junger Palästinenser eine Handgranate in ihr Auto warf, das versehentlich in Richtung Gaza-Stadt abgebogen war. Die Mutter wurde schwer verwundet.

Die Abscheu in der Öffentlichkeit war dieses Mal noch größer, was zum Teil auf die Berühmtheit der beiden Kinder zurückzuführen war, die in Werbespots mitgespielt hatten. Israel reagierte mit Härte.

Die israelische Problemlösung: Aggression und Haftanstalten

Ariel Sharon, der Leiter des Südkommandos, erhielt den Befehl, “den Terror zu eliminieren”. Bei der Operation, die bis Mitte 1972 andauerte, wurden Spezialeinheiten eingesetzt, die Verdächtige ermordeten, Häuser zerstörten, Ausgangssperren verhängten und Durchsuchungen durchführten. Aber das war noch nicht alles.

Karte der Gefangenenlager, 1971

Eine Karte der Gefangenenlager auf dem Sinai aus dem Jahr 1971. (www.haaretz.com)

Zu den Dokumenten gehört auch das Protokoll eines Treffens zwischen dem ersten Koordinator der Regierungsaktivitäten in den Gebieten, General Shlomo Gazit, und Beamten des Außenministeriums. In der Notiz der Ministerialbeamten wurden die Maßnahmen der Armee zur Terrorbekämpfung detailliert beschrieben, darunter Verhaftungen, Ausgangssperren und der Bau der Lager.

Bis heute weigert sich das IDF-Archiv, die wichtigsten Punkte des Memos preiszugeben. Eine etwaige Beteiligung der damaligen Premierministerin Golda Meir – wenn es denn eine gab – wird in keinem der bisher veröffentlichten Dokumente erwähnt.

Das erste israelische Gefangenenlager, Abu Zenima, wurde am 5. Januar 1971 etwa 300 Kilometer südwestlich von Gaza-Stadt eröffnet. Es wurde nach der Stadt benannt, in der es sich im Südwesten des Sinai an der Küste des Golfs von Suez befand. Kurz nach seiner Fertigstellung wurden die ersten Gefangenen dorthin gebracht – 50 Mitglieder einer einzigen palästinensischen Familie.

Als Beamte des Roten Kreuzes später im selben Monat mit Gazit zusammentrafen und ihre Besorgnis über die Deportation von Palästinensern aus dem Gazastreifen zum Ausdruck brachten, teilte er ihnen mit, dass inzwischen mehr als 20 Familienangehörige inhaftiert seien. Gazit sagte, sie seien wegen ihrer “Unterstützung des Terrors” aus dem Gazastreifen ausgewiesen worden. Ende des Monats war die Zahl der Familien im Lager auf 27 angewachsen, unter ihnen zahlreiche Kinder.

Am 26. Januar unterrichtete Gazit die Mitglieder des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten und Verteidigung der Knesset über die Situation. Er erläuterte die Schritte, die Israel in Gaza unternommen hatte, einschließlich des “dritten Mechanismus” – der Abschiebung von Familien.

Er sagte: “Weil die Familie ein Versteck bietet, Hilfe leistet und als Ausguck dient, der den Terroristen warnt – und in den Flüchtlingslagern macht dies die Durchführung von Durchsuchungen unmöglich, ohne dem Terroristen eine gute Chance zur Flucht zu geben – haben wir bis heute 27 Familien gesuchter Männer genommen, sie von ihren Wohnorten deportiert und nach Sinai, nach Abu Zenima, gebracht. Wir haben dafür gesorgt, dass zu jeder dieser Familien mindestens ein erwachsener Mann gehört, damit wir es nicht nur mit Frauen und Kindern zu tun haben.”

Abschiebung als Abschreckung

Er sagte, diese Methode habe sich als wirksames Mittel erwiesen, um gesuchte Männer zu fassen, und nachdem sie gefasst worden seien, würden die Familien aus dem Lager entlassen und nach Gaza zurückgebracht. Weil diese Methode so effektiv sei, habe Israel kein Datum für die Beendigung dieser Praxis festgelegt, fügte Gazit hinzu.



Erbarmungslos

Nach zwei weiteren Besuchen berichtete ein Beamter des Roten Kreuzes, er sei “schockiert über die Unbarmherzigkeit der israelischen Militärbehörden” gegenüber diesen Familien.

Er sagte, neun Familien seien mehrere Monate lang im Lager geblieben, obwohl festgestellt worden war, dass gesuchte Verwandte den Gazastreifen verlassen hatten und ihre Häuser zerstört worden waren.

“Es scheint, dass nur Shlomo Gazit oder Ariel Sharon für diese Politik verantwortlich sind. Wer kann ihren Vorgesetzten, Moshe Dayan, in dieser Angelegenheit beeinflussen?”, fragte sich der Leiter der Mission des Roten Kreuzes im Sinai im Oktober. “Alle anderen israelischen Beamten, mit denen wir gesprochen haben, lehnen die Fortsetzung dieser Politik ab”.

Abschiebung für Arbeitslose

Das Nekhel-Lager wurde auch nach dem Ort benannt, an dem es errichtet wurde, nämlich in der Mitte der Halbinsel, sieben Autostunden von Gaza-Stadt entfernt. Es war für junge arbeitslose Männer gedacht, die keiner Straftat verdächtigt wurden. “Dies ist die zweite Maßnahme, die wir ergriffen haben, und vielleicht ist sie noch viel radikaler”, sagte Gazit vor dem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten und Verteidigung der Knesset. “Es ist eine Maßnahme, die gegen Müßiggänger ergriffen wird.

“Es gibt Zehntausende von Menschen, die keinen Bezug zur Arbeitswelt haben. Einige von ihnen, oder die meisten von ihnen, sind 18 bis 25, 30 Jahre alt, viele von ihnen haben einen Hochschulabschluss und haben keine [Arbeit] gefunden, und wir haben keine Lösung für sie, weil sie früher zur Universität gegangen sind und das heute keine Option mehr für sie ist.”

Gazit rechtfertigte es, Hunderte von unschuldigen Menschen in ein Lager mitten in der Wüste zu schicken. “Junge Männer, die frei auf den Straßen herumlaufen, sind eine offene Einladung für Organisationen, sie zu rekrutieren. Und es ist auch eine Gefahr, weil sie auf den Hauptstraßen umherwandern und das Feuer eröffnen, Granaten werfen oder andere Dinge tun können.”

Eine Luftaufnahme des israelischen Gefangenenlagers, Nekhel, 1971. (IDF-Archiv)

“Ausdünnung” der Bevölkerung von Gaza

Auf Ersuchen von Akevot gab das IDF-Archiv zwei Akten im Zusammenhang mit den Operationen in Nekhel frei; dazu gehörte auch die Berufsausbildung durch andere Palästinenser und durch Israelis in den Bauberufen. Aus einem Bericht des Leiters des “Ausbildungszentrums” geht hervor, dass die meisten der 161 dort inhaftierten Personen zwischen 16 und 21 Jahre alt waren, Studenten und ungelernte Arbeiter.

Moshe Sasson, stellvertretender Generaldirektor des Außenministeriums, schrieb in einem Memo, dass die Lager dazu gedacht seien, “terroristische Aktivitäten im Streifen zu erschweren, indem verschiedene Druckmittel eingesetzt werden”. Dazu gehöre “Druck auf viele Bewohner der [Flüchtlings-]Lager, die weder studieren noch arbeiten, mit dem Ziel, einen Übergang zu einem produktiven Leben in Judäa und Samaria” – dem Westjordanland – zu fördern.

“Solche Menschen, die arbeitslos sind und sich in den Lagern herumtreiben – auch wenn kein Verdacht gegen sie besteht – werden in Verwaltungshaft genommen und in ein Internierungslager im Sinai geschickt”, schrieb Sasson.

“Sie werden aus dem Lager entlassen, wenn sie den Wunsch äußern, nach Judäa und Samaria zu ziehen und dort Arbeit zu finden. Es ist davon auszugehen, dass am Sonntag und Montag 100 bis 200 Jugendliche verhaftet werden, und dass nach den Verhaftungen die anderen arbeitslosen Jugendlichen erkennen werden, dass sie von der Verhaftung verschont bleiben, wenn sie in Judäa und Samaria Arbeit finden.”

Akevot vermutet, dass dies ein schriftlicher Beweis für Israels Strategie ist, die Bevölkerung des Gazastreifens zu dieser Zeit auszudünnen. Der Direktor von Akevot, Lior Yavne, stellt fest, dass Israel nach der Besetzung des Gazastreifens im Jahr 1967 auf verschiedene Weise versuchte, die Zahl der Flüchtlinge im Gazastreifen zu verringern” – die politischen Entscheidungsträger waren der Meinung, dass der Gazastreifen schließlich annektiert werden würde.

Laut Yavne “sollte das Lager in Nekhel jungen Menschen aus dem Gazastreifen eine Berufsausbildung im Baugewerbe ermöglichen und sie ermutigen, im Gegenzug für ihre Freilassung aus dem Gefangenenlager in das Westjordanland zu ziehen”. Yavne erörtert dies auch in dem hebräischsprachigen Akevot-Podcast “Aims and Means: The Secret and Hidden Stories behind the Israeli-Palestinian Conflict”.

Nach dem Besuch des Roten Kreuzes in Nekhel im Jahr 1971 erklärte die Organisation gegenüber Gazit: “Obwohl die Gefangenen in Nekhel im Vergleich zu normalen Gefängnissen relative Freiheit genießen, könnte die Lage der Einrichtung in einem so isolierten Gebiet, weit weg von Pflanzen und Tieren, zu psychosomatischen Problemen bei den Gefangenen führen.” Gazit erwiderte, dass sich das Thema für eine soziologische Studie eignen könnte.

Die Vertreibung der Palästinenser könnte zurückkehren

Die beiden Lager wurden noch im selben Jahr geschlossen, und alle Gefangenen von Abu Zenima wurden nach Gaza zurückgebracht. Die Häftlinge in Nekhel erfüllten die Hoffnungen der Israelis nicht; sie zeigten kein Interesse an einem Umzug ins Westjordanland. Aber die Israelis glaubten, dass ihre Bemühungen, den Terror auszumerzen, erfolgreich waren: Mehr als 15 Jahre lang, bis zum Ausbruch der ersten Intifada im Jahr 1987, herrschte in Gaza relative Ruhe.

“Der Fall der Lager Nekhel und Abu Zenima ist offensichtlich das erste Beispiel für die Entwicklung und Anwendung methodischer Mittel, um unschuldige Palästinenser – Studenten, Kinder, Frauen – unter Druck zu setzen, um sicherheitspolitische Ziele im Rahmen der israelischen Besetzung der Gebiete zu erreichen”, so Yavne. Er verweist auf den Gesetzentwurf zur Ausweisung von Angehörigen von Terroristen, der erst vor zwei Monaten in die Knesset eingebracht wurde.

In der Begründung des Gesetzentwurfs heißt es: “Durch die Ausweisung von Mitgliedern der Kernfamilie wird zweifellos das Abschreckungspaket vervollständigt, um Terroristen abzuschrecken und die Verwandten von Terroristen dazu zu bringen, ihre Kinder davon abzuhalten, diese Tat zu begehen. Mit Blick auf die Zukunft wird die Ausweisung der Familien von Terroristen das Leben vieler israelischer Bürger retten.” Übersetzt mit Deepl.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...