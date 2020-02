Aufruf zur israelischen Apartheid-Woche 2020

Israel ist ein Hauptlieferant von Waffen und Sicherheitssystemen an Völkermordregime von Ruanda bis Myanmar, und seine Sicherheits-/Spionagetechnologie hat eine entscheidende Rolle bei schweren Menschenrechtsverletzungen gespielt, die von Schurkenregimen wie den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien und anderen begangen wurden.

