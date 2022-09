https://www.middleeasteye.net/opinion/us-new-world-order-ashes-supremacy-arise



Aus der Asche der US-Vorherrschaft wird eine neue Weltordnung entstehen

von Marco Carnelos

21. September 2022



Während die Globalisierung und die amerikanische Finanzdominanz zerbröckeln, sollten wir die Rolle des globalen Südens beachten

Die Weltordnung schwindet dahin, und es gibt immer noch keine klare Vorstellung von der nächsten.

Es hat nur 30 Jahre gedauert. Der Kalte Krieg endete, aber der warme Frieden dauerte kaum ein Jahrzehnt. Die Säulen der von den USA geführten, auf Regeln basierenden Weltordnung – Neoliberalismus, freie Marktwirtschaft, unreguliertes Finanzwesen und Globalisierung – stehen nun alle in Frage.

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts begannen Geschichte und Natur, ihre Vorrechte von einer übermütigen und anmaßenden Menschheit zurückzufordern. Die Ereignisse von 9/11 und die langen amerikanischen Kriege im Irak und in Afghanistan haben die unipolare Führungsrolle der USA und ihre militärische Überlegenheit in Frage gestellt. Seitdem ist die Pax Americana auf dem Rückzug.

Die USA und China koppeln sich immer mehr voneinander ab, ohne zu fragen, welche Folgen dies haben könnte.

Die globale Finanzkrise von 2008 hat Zweifel an einer gierigen, spekulativen, überfinanzierten und unterregulierten Wirtschaft geweckt. Die Folgen waren harte Sparmaßnahmen, die zu einer massiven Ungleichheit führten; die jüngsten Daten aus den USA und Großbritannien sind erschreckend.

Langjährige monetaristische Wirtschaftstheorien wurden über Bord geworfen, während das Drucken von Geld in den USA und der EU zur neuen Normalität geworden ist. Das blinde Vertrauen in die ausgleichende Rolle des Marktes, die so genannte unsichtbare Hand, ist erschüttert. Finanzielle Rettungsaktionen und die Covid-19-Pandemie haben gezeigt, dass eine sichtbare Hand, nämlich die des Staates, notwendig ist. Neoliberale Politiker, Ökonomen und Experten haben plötzlich vergessen, was sie seit Jahrzehnten gepredigt haben.

Nach 150 Jahren imperialer Einmischungen und Katastrophen ist China langsam erwacht und hat die Rolle zurückerobert, die es während des überwiegenden Teils der letzten zwei Jahrtausende als führende Wirtschaftsmacht der Welt innehatte. Und es ist sogar noch weiter gegangen und hat sich zu einer beeindruckenden technologischen Macht (mit Beispielen wie 5G, künstlicher Intelligenz und Quantencomputing) und einer expandierenden Militärmacht entwickelt.

Dies hat in Washington die Alarmglocken läuten lassen. Die USA waren von Chinas Aufstieg schockiert und sind nach wie vor nicht bereit, ihre seit langem bestehende globale Hegemonie zu teilen.



Klimakrise

Nachdem die Natur durch menschliche Aktivitäten, vor allem durch die westliche Industrialisierung, dezimiert wurde, bedroht sie nun den Planeten mit einer sich beschleunigenden Klimakrise, während Pandemien wie Covid-19 eine neue, zerstörerische Bedrohung für die Menschheit darstellen.

Die Energiekrise hat dazu geführt, dass die grüne Revolution in Frage gestellt wird, denn selbst Elon Musk von Tesla behauptet, dass fossile Brennstoffe weiterhin notwendig sind. Die Eindämmung der globalen Emissionen ist ein komplizierterer Prozess, wenn die Weltwirtschaft auf eine Rezession zusteuert.

Die Wut über die Gegenwart und die Angst vor der Zukunft – mit der beängstigenden Aussicht, dass die nachfolgenden Generationen ein schlechteres Leben haben werden als wir – scheinen die charakteristischen Merkmale unserer Zeit zu sein.

Unter solch beunruhigenden Umständen könnte man erwarten, dass die führenden Nationen der Welt die Ärmel hochkrempeln und gemeinsam diese große Anzahl von Herausforderungen angehen. Doch weit gefehlt: Stattdessen zerbricht das Weltsystem weiter. Der Auslöser war der Einmarsch Russlands in die Ukraine, aber die Voraussetzungen waren schon lange vor dem Krieg gegeben. Mit anderen Worten: Der russische Präsident Wladimir Putin ist zwar der Hauptbösewicht, aber er ist nicht der einzige.

Es ist also entscheidend, die Teeblätter richtig zu lesen. Aber die westlichen Medien haben sich bereits bei der Berichterstattung über den jüngsten Gipfel der Shangai Cooperation Organisation geirrt, indem sie wie besessen nach einer Spaltung zwischen China und Russland suchten, während die eigentliche Nachricht die lange Schlange der Länder war, die der Organisation beitreten wollen.

Der Iran und Weißrussland sind bereits aufgenommen worden, und weitere könnten bald hinzukommen, darunter Ägypten, die Türkei, Saudi-Arabien, Katar, Bahrain, Kuwait und die Vereinigten Arabischen Emirate. Sie alle sind übrigens Verbündete und Partner der USA.

Es stimmt zwar, dass Moskau und Peking in vielen Fragen unterschiedliche Ansichten vertreten, aber die Würfel sind gefallen. Sie sitzen im selben Boot, und selbst der Economist erkennt diese Tatsache an. China bereitet sich darauf vor, dass die USA und die EU gegenüber Peking die gleiche Haltung einnehmen wie gegenüber Moskau, und verstärkt daher seine Bemühungen, in den Bereichen Technologie, Energie, Nahrungsmittel und Finanzen so unabhängig wie möglich zu sein.

Bewaffneter Dollar

Ein wichtiges Ereignis wird im nächsten Monat in China stattfinden, wenn Xi Jinping voraussichtlich für eine beispiellose dritte Amtszeit zum obersten Führer des Landes ernannt wird, was den Weg für seine Ernennung auf Lebenszeit ebnen könnte. Und im November werden die Zwischenwahlen in den USA darüber entscheiden, ob die Regierung Biden ihre ehrgeizige Agenda sowohl innerhalb als auch außerhalb des Landes fortführen kann. Eine Woche später wird der G20-Gipfel in Indonesien zeigen, wie sich die Beziehungen zwischen den Blöcken des globalen Südens und des globalen Nordens entwickeln.

Jetzt ist klar, dass die Globalisierung zerbröckelt. Wie Zoltan Pozsar von der Credit Suisse meisterhaft zusammengefasst hat, wurde die Globalisierung durch billiges Gas aus Russland nach Europa und billige Produkte aus China in die USA angeheizt, was den amerikanischen Konsumtraum aufrechterhielt. Das System stützte sich auch auf die amerikanische Finanzdominanz, die auf dem US-Dollar als globaler Reservewährung beruhte, und wurde jahrzehntelang mit niedriger Inflation und Nullzinsen begünstigt.

Diese Situation ist nicht mehr gegeben. Die finanzielle Hegemonie der USA wird weniger toleriert, da der Dollar zu sehr als Waffe gegen alle eingesetzt wurde, die nicht mit den Positionen Washingtons übereinstimmen.

Die wichtigsten Schlagworte lauten jetzt Entkopplung und Re-Shoring angesichts zunehmend unterbrochener globaler Lieferketten. Da Europa von Russlands billiger Energie abgeschnitten ist, setzt es auf weitaus teurere Alternativen. Die USA und China koppeln sich zunehmend voneinander ab, ohne überhaupt zu fragen, welche Folgen die Unterbrechung der Lieferketten und Finanzströme haben könnte.



Wirtschaftliche Kriegsführung

Während in der Ukraine ein echter Krieg stattfindet, entwickelt sich ein globaler Wirtschaftskrieg zwischen den USA, der EU und Russland und bald auch China. Der globale Süden schaut zu und hofft, dass er sich nicht einmischt, aber er könnte auch wirtschaftlich involviert werden. Die USA erwägen Sekundärsanktionen gegen Länder, die sich ihren Sanktionen gegen Russland nicht anschließen, und eine ähnliche Situation könnte sich in naher Zukunft auch gegenüber China ergeben.

Der Winter steht vor der Tür. Europa wird mit der Rationierung von Energie beginnen, und die USA haben deutlich gemacht, dass sie nicht helfen können. Vierzig Vorstandsvorsitzende europäischer Metallproduzenten, die sich unter dem Banner von Eurometaux zusammengeschlossen haben, haben diesen Monat ein gemeinsames Schreiben an die EU-Institutionen gerichtet, in dem sie davor warnen, dass ihr Sektor durch die hohen Energiekosten in seiner Existenz bedroht ist.

Heute ist eine Neukalibrierung der Weltordnung erforderlich – und damit sie richtig und fair funktioniert, sollte sie auf einer weithin geteilten Wertebasis beruhen

Auf globaler Ebene hat die Weltbank gerade einen Bericht veröffentlicht, in dem sie feststellt, dass sich die Weltwirtschaft inmitten einer der international synchronen Episoden der geld- und fiskalpolitischen Straffung der letzten fünf Jahrzehnte befindet”. Der Bericht kommt unter anderem zu dem Schluss, dass eine globale Rezession unmittelbar bevorstehen könnte.

Die von den USA geführte, auf Regeln basierende Weltordnung wurde oft einseitig umgesetzt, aber ihre Krise ist auch auf das weltweite Aufkommen anderer Werte zurückzuführen, insbesondere in China, Russland und dem globalen Süden. Das globale System könnte sich entlang zivilisatorischer Linien entwickeln.

Vor einem Jahrhundert warnte der französische Intellektuelle Rene Guenon vor einer übermäßig materialistischen und individualistischen westlichen Zivilisation; einige Jahrzehnte später machte der Historiker Arnold Toynbee deutlich, dass der Westen nicht vorgeben könne, das einzige Modell zu sein, dem man folgen könne.

Heute ist eine Neukalibrierung der Weltordnung erforderlich – und um richtig und gerecht zu funktionieren, sollte es eine weithin geteilte, auf Werten basierende Ordnung sein, die unsere neue, vielschichtigere Realität widerspiegelt. Übersetzt mit Deepl.com

Marco Carnelos ist ein ehemaliger italienischer Diplomat. Er war unter anderem in Somalia, Australien und bei den Vereinten Nationen tätig. Zwischen 1995 und 2011 war er im außenpolitischen Stab dreier italienischer Premierminister tätig. In jüngster Zeit war er Koordinator des Friedensprozesses im Nahen Osten, Sondergesandter der italienischen Regierung für Syrien und bis November 2017 Italiens Botschafter im Irak.

