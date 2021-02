Außenminister Blinken bestätigt, dass die Biden-Administration Jerusalem als Israels Hauptstadt betrachtet Von Michael Arria

Bild: Screenshot des Auftritts von Antony Blinken auf CNN

Auch die Biden Regierung und Außenminister Blinken weiter auf zionistischem Völkerrechtsbruch Kurs, des Landraubs und der ethnischen Säuberung!



This week Secretary of State Antony Blinken was interviewed by Wolf Blitzer at CNN. The Biden official was asked about a number of foreign policy topics, including Israeli policy. When asked about Israel’s illegal embrace of Jerusalem as its capital, Blinken endorsed the move. Blitzer: Do you regard Jerusalem as Israel’s capital?