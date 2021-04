Aber der Wortsalat, den das Außenministerium serviert, deutet darauf hin, dass uns weitere vier Jahre bevorstehen, in denen es Israel erlaubt sein wird, seine Kolonisierung und Kontrolle mit voller amerikanischer Unterstützung weiter zu konsolidieren.

Bild:Spokesperson Ned Price attempted this week to clarify the State Department’s muddled language on the Israeli occupation. Reuters

State Department buries Israeli occupation in word salad Last year, presidential candidate Joe Biden personally intervened to keep the word “occupation” out of the Democratic Party’s platform regarding Israel. In doing so, he infuriated a portion of the party’s base – a group Biden and his advisers presumably figured would dislike President Donald Trump and his anti-Palestinian policies even more than they might have disliked Biden.

Außenministerium begräbt israelische Besatzung in Wortsalat

Von Michael. F. Brown

Sprecher Ned Price versuchte diese Woche, die verworrene Sprache des Außenministeriums zur israelischen Besatzung zu klären. Reuters

Letztes Jahr intervenierte der Präsidentschaftskandidat Joe Biden persönlich, um das Wort “Besatzung” aus der Plattform der Demokratischen Partei bezüglich Israel herauszuhalten.

Damit verärgerte er einen Teil der Parteibasis – eine Gruppe, von der Biden und seine Berater vermutlich annahmen, dass sie Präsident Donald Trump und seine anti-palästinensische Politik noch mehr ablehnen würden, als sie Biden vielleicht ablehnten.

Jetzt versucht die Biden-Administration, mit dem neuesten jährlichen Menschenrechtsbericht des Außenministeriums die israelische Besetzung palästinensischen Landes und der syrischen Golanhöhen zu thematisieren.

Er trägt den Titel: “2020 Country Reports on Human Rights Practices: Israel, Westbank und Gaza”.

Damit hielt sich das Biden-Außenministerium an ähnliche Formulierungen wie die Berichte der Trump-Administration für die Jahre 2017, 2018 und 2019, die ebenfalls jegliche Erwähnung der Besatzung in ihren Titeln weglassen.

Die Golanhöhen wurden im Titel des Berichts von 2019 von der Trump-Administration weggelassen, nachdem sie Israels beanspruchte Souveränität über das besetzte Gebiet als völkerrechtswidrig anerkannt hatte.

Der erste Bericht, der von der Trump-Administration herausgegeben wurde, behielt die Sprache der Obama-Ära in seinem Titel bei: “2016 Country Reports on Human Rights Practices: Israel and The Occupied Territories”.

Frühere Administrationen hatten ebenfalls den Begriff “besetzte Gebiete” verwendet.

Wortsalat

In einem Briefing für Journalisten am Dienstag deutete die Beamtin des State Department, Lisa Peterson, an, dass die von Trump angenommene und unter Biden beibehaltene Formulierung das Gebiet, um das es geht, deutlicher beschreibt.

Peterson behauptete: “Wir haben den Abschnitt so dargestellt, wie wir es in den vergangenen Jahren getan haben. Dieser Menschenrechtsbericht bezieht sich auf die allgemein gebräuchlichen geographischen Namen des Gebietes, das der Bericht abdeckt. Also Israel, Westbank und Gaza.”

Sie fügte hinzu: “Diese geografischen Angaben sollen keine Position zu Fragen des endgültigen Status vermitteln, die zwischen den Konfliktparteien verhandelt werden müssen.”

Dies verkennt jedoch die völkerrechtliche Stellung der besetzten Gebiete und suggeriert eine Teilung zwischen dem Westjordanland und dem Gazastreifen – die völkerrechtlich immer als eine Einheit betrachtet wurden.

Die Realität der Besatzung anzuerkennen, bedeutet außerdem, anzuerkennen, dass Israel keine Souveränität über diese Gebiete hat und dass die dort lebenden Palästinenser wesentlichen internationalen Schutz genießen, einschließlich der Vierten Genfer Konvention.

Das richtige Jahr, um zu prüfen, ob sich etwas ändert, wird das nächste Jahr sein, so wie die Trump-Administration in den ersten Monaten ihrer Amtszeit an der Sprache ihres Vorgängers festhielt.

Die Anzeichen am 30. März waren nicht vielversprechend.

Aber schon am nächsten Tag versuchte der Sprecher des Außenministeriums, Ned Price, Petersons Wortsalat wegzuräumen.

Er erklärte, dass “es eine historische Tatsache ist, dass Israel die Westbank, den Gazastreifen und die Golanhöhen nach dem Krieg von 1967 besetzt hat.”

Price fügte hinzu, dass der Menschenrechtsbericht 2020 “den Begriff ‘Besatzung’ im Zusammenhang mit dem aktuellen Status des Westjordanlandes verwendet.”

Er merkte an, dass “dies die langjährige Position früherer Administrationen beider Parteien im Laufe vieler Jahrzehnte gewesen ist.”

Am 1. April führte Price weiter aus: “Denken wir, dass das Westjordanland besetzt ist? Ja.”

In der Tat zeigt der Text des Menschenrechtsberichts 2020 eine etwas größere Bereitschaft, sich mit der Realität der israelischen Militärbesetzung auseinanderzusetzen.

Die Begriffe “Besatzung” und “besetzt” werden mehrfach in Bezug auf die israelische Kontrolle verwendet, und nicht nur wie im letzten Jahr nur innerhalb eines Zitats oder des Namens einer Organisation.

Zu oft jedoch liest sich die Untersuchung des State Departments über israelische Menschenrechtsverletzungen wie ein Antrag zur Verteidigung Israels vor dem Internationalen Strafgerichtshof: Scheinbar folgt auf jede Verletzung ein Verweis auf eine laufende israelische Untersuchung.

Was das State Department jedoch nicht anerkennt, ist, dass die israelische Menschenrechtsorganisation B’Tselem vor fast fünf Jahren erklärte, dass sie nicht länger mit Israels Scheinsystem zur Untersuchung von Verletzungen der Rechte der Palästinenser kooperieren werde.

“Wir werden nicht länger ein System unterstützen, das Untersuchungen beschönigt und als Feigenblatt für die Besatzung dient”, sagte die Gruppe.

Palästinenser sind die ersten, die die systematische Straffreiheit für israelische Soldaten und Siedler bezeugen können, die sie verletzen oder töten oder ihr Eigentum angreifen.

Und natürlich ist eines der größten andauernden Verbrechen Israels gegen die Palästinenser, der Diebstahl und die Kolonisierung von Land für illegale Siedlungen, israelische Regierungspolitik.

Sich durchwurschteln

Der Abschnitt des 2020-Berichts über “Israel” – im Unterschied zum Westjordanland und dem Gazastreifen – besagt, dass er “Israel innerhalb der Linie des Waffenstillstandsabkommens von 1949 sowie die Golanhöhen und Ost-Jerusalemer Gebiete umfasst, die Israel während des Krieges im Juni 1967 besetzte und auf die es später sein innerstaatliches Recht, seine Rechtsprechung und Verwaltung ausdehnte.”

(Abgesehen von zwei Verweisen auf die Golanhöhen in der Zusammenfassung gibt es nur einen kurzen Verweis im Hauptteil des Berichts, der sich auf das eingeschränkte Wahlrecht der Drusen aus dem besetzten syrischen Gebiet bezieht).

Aber der nächste Satz untergräbt den Hinweis auf “Gebiete, die Israel besetzt hat”, einschließlich Ost-Jerusalem und die Golanhöhen.

“Die Vereinigten Staaten”, so heißt es in der Zusammenfassung, “haben Jerusalem als Hauptstadt Israels im Jahr 2017 und Israels Souveränität über die Golanhöhen im Jahr 2019 anerkannt.”

Wiederum abschweifend, behauptet der nächste Satz: “Die Sprache in diesem Bericht ist nicht dazu gedacht, eine Position zu Fragen des endgültigen Status zu vermitteln, die zwischen den Konfliktparteien verhandelt werden müssen, einschließlich der spezifischen Grenzen der israelischen Souveränität in Jerusalem oder der Grenzen zwischen Israel und einem zukünftigen palästinensischen Staat.”

Noch verwirrender ist, dass der separate Abschnitt des Berichts, der das “Westjordanland und den Gazastreifen” abdeckt, auch behauptet, dass er “das Westjordanland, den Gazastreifen und Ostjerusalem abdeckt, die Israel während des Krieges im Juni 1967 besetzt hat.”

In der Tat decken beide Abschnitte weitgehend das gleiche Material ab, wenn es um Jerusalem geht. Zum Beispiel erscheint die Tötung von Iyad Hallaq, einem Palästinenser mit Autismus, durch die israelische Polizei im Mai 2020 auf Seite 3 des Abschnitts “Israel” und auch auf Seite 5 des Abschnitts “Westjordanland und Gaza”. Beide Abschnitte geben das Datum, an dem er erschossen wurde, um einen Monat falsch an.

Es hat also den Anschein, dass Ost-Jerusalem laut State Department überall und nirgends gleichzeitig ist.

Inzwischen hat die Liste der Länder und Gebiete” auf der Website des State Department einen Eintrag für Israel, aber keinen entsprechenden Eintrag für Palästina oder sogar für das Westjordanland und/oder den Gazastreifen.

Unter dem Eintrag für Israel findet sich für das Westjordanland und den Gazastreifen ein Reisehinweis.

Zusätzlich wird eine “Palestinian Affairs Unit” auf einer Seite mit der Überschrift “US Embassy in Israel” erwähnt.

Diese Einheit scheint das zu sein, was früher als das US-Konsulat in Ost-Jerusalem bekannt war.

Die Palästinenser – und ihre Rechte – sind eindeutig ein nachträglicher Gedanke oder schlimmer.

Die Vereinigten Staaten erheben immer noch den Anspruch, dass sie zu einer friedlichen Lösung des Konflikts beitragen können, der aus Israels Vertreibung der Palästinenser und der andauernden Besetzung und Kolonisierung ihres Landes resultiert – auch wenn das nur wenige andere glauben.

Ein minimaler Schritt, der dieser Behauptung ein Gramm Glaubwürdigkeit verleihen würde, wäre es, die Natur der Beziehung Israels zu den Palästinensern klar zu artikulieren: Besatzung, Enteignung und Apartheid.

Aber der Wortsalat, den das Außenministerium serviert, deutet darauf hin, dass uns weitere vier Jahre bevorstehen, in denen es Israel erlaubt sein wird, seine Kolonisierung und Kontrolle mit voller amerikanischer Unterstützung weiter zu konsolidieren. Übersetzt mit Deepl.com

--

