“Lasst euch nicht einschüchtern … und lasst euch nicht durch irgendeinen Anschein von Höflichkeit, Feingefühl oder Anstand um eure Freiheiten bringen. Diese Begriffe, wie sie oft verwendet werden, sind nur drei verschiedene Namen für Heuchelei, Schikane und Feigheit.”

Präsident Joe Biden im Juni im Weißen Haus. (Weißes Haus/Cameron Smith)

Staatliche Einrichtungen in den USA sind nicht dazu da, denjenigen zu gehören, die sie leiten. Sie sind keine Besitztümer, über die nach dem Willen und der Neigung der Gouverneure verfügt werden kann, schreibt Michael Brenner.

Autokratie, nach amerikanischem Muster



Von Michael Brenner



5. September 2022

Der Missbrauch von Exekutivbefugnissen ist so alltäglich geworden, dass er als Norm akzeptiert wird.

Wir erleben ihn in öffentlichen und privaten Organisationen – vom Oval Office über Eliteuniversitäten bis hin zu wohltätigen Nichtregierungsorganisationen und Stiftungen und natürlich in der Geschäftswelt, wo die MBA-Mentalität und die Hybris der CEOs regieren.

In dieser Ära der Straffreiheit wird autokratisches Verhalten als Vorbedingung für das Amt angesehen, wenn es nicht sogar Teil der Stellenbeschreibung ist. Ein allgemeiner Zustand des sozialen Nihilismus verlockt und ermutigt die Willigen, die sich nach willkürlicher Macht um ihrer selbst willen sehnen.

Die abdriftende Aufmerksamkeit unserer politischen Klasse und eine träge Bürgerschaft sind entscheidende begünstigende Faktoren. Das Ergebnis ist eine allgemeine Schwächung des Engagements des Landes für bürgerliche Prinzipien.

Die folgenreichste Manifestation dieses vielgestaltigen Phänomens ist der Angriff auf die bürgerlichen Freiheiten. Handlungen, die die Verfassung verletzen und die bürgerlichen Freiheiten beeinträchtigen, schlagen so tiefe Wunden in die lebenswichtigen Organe der Politik, dass es gar nicht so abwegig ist, von einem postkonstitutionellen Amerika zu sprechen.

Die meisten davon sind auf die Psychose des kollektiven Terrors zurückzuführen, auf die existenzielle Herausforderung durch Russland und China, die den anhaltenden Glauben der Vereinigten Staaten an ihre Überlegenheit durch die Vorsehung in Frage stellt, während andere mit der Entstehung eines zweistufigen Strafrechtssystems zusammenhängen, das die plutokratische Schicht der Reichen, Berühmten und Mächtigen privilegiert – ein Beispiel dafür ist die freie Herrschaft, die den Finanzmagnaten, den IT-Tycoons und den dreisten politischen Geächteten von allen drei Regierungszweigen gewährt wird.

Die Inhaber öffentlicher Ämter in unserer verfassungsmäßigen Demokratie sind Treuhänder. Sie sind Treuhänder, die angeblich im kollektiven Interesse der Bürger handeln, die ein Interesse daran haben, wie unsere Institutionen funktionieren. Die Regierungsorgane in den Vereinigten Staaten sind nicht dazu bestimmt, denjenigen zu gehören, die sie leiten. Sie sind keine Besitztümer, über die man nach dem Willen und der Neigung der Regierenden verfügen kann.

Daraus folgt, dass die Beamten befugt sind, ihre Befugnisse innerhalb einer Reihe von Beschränkungen auszuüben. Die Ermächtigung und die damit einhergehenden Beschränkungen sollen sicherstellen, dass die Führungsaufgaben in verantwortungsvoller Weise wahrgenommen werden. Es handelt sich um eine treuhänderische Verantwortung im weitesten Sinne.

Die Vormundschaft ist in Konzept und Praxis das Gegenstück zur Autokratie, zur Herrschaft durch Diktat. Dennoch beobachten wir heute in zunehmendem Maße den Missbrauch von Macht durch willkürliches Handeln. Hohe Staatsbeamte, vom Präsidenten abwärts, sehen sich allzu oft nicht in der Pflicht zu erklären oder zu rechtfertigen, warum und wie sie Dinge tun, die das allgemeine Wohl drastisch beeinträchtigen.

In den extremeren Fällen, auf die wir weiter unten eingehen, handeln sie ungestraft und verstoßen gegen verfassungsrechtliche oder gesetzliche Grundsätze. Diese Verachtung geht oft mit Betrug und offener Lüge einher – einer Lüge, deren letztendliche Enthüllung eher ein Achselzucken als ein mea culpa oder Reue hervorruft.

In der Regel geschieht dies in Form eines pro forma “Ich übernehme die Verantwortung” – eine leere Phrase, die bedeutet “Ich will jetzt einen Schlussstrich ziehen – also lasst mich in Ruhe.” Die Beispiele sind Legion. Darüber hinaus sinkt mit jeder illegalen Handlung, die einer Verurteilung entgeht, die Hemmschwelle für weitere Missbräuche.

Theoretisch gibt es im amerikanischen System vier Kontrollmechanismen gegen Amtsmissbrauch: die Sozialisierung in eine politische Kultur, deren Normen von anderen Teilnehmern gemeinschaftlich aufrechterhalten werden; die Überwachung durch die Medien und die Öffentlichkeit; die Durchsetzung rechtlicher Bestimmungen durch die Gerichte; regelmäßige Wahlen; und schließlich die Möglichkeit der Amtsenthebung durch die Legislative gemäß den auf jeder Regierungsebene gesetzlich verankerten Verfahren.

Keines dieser Verfahren ist eine absolute Garantie für die Einhaltung des korrekten Verhaltens.

Gruppenzwang oder Druck durch Kontrolleure verschiedener Art setzt einen starken Konsens über die Legitimität von Verhaltensnormen, die Bereitschaft zur Ausübung eines solchen Drucks und die Sensibilität der Exekutive dafür voraus.

Diese Voraussetzungen sind heute nicht gegeben. Wir leben in einer Zeit, in der Karriereegoismus, das oft grob parteiische Denken, der Sinn für verwässerte Staatsbürgerschaft und ein Ethos des “anything goes” allgegenwärtig geworden sind.

Die Judikative

Die Justiz ist durch einige der gleichen gesellschaftlichen Trends korrumpiert worden. Die rücksichtslose Anmaßung persönlicher Vorrechte durch Richter, um ihre eigenen Standards und Vorlieben durchzusetzen, ist alltäglich – am ungeheuerlichsten im Bundesbezirksgericht, im Berufungsgericht und im Obersten Gerichtshof.

Letzterer begnügt sich nun damit, den dünnsten Anstrich juristischer Exegese zu liefern, um offensichtlich subjektive Überzeugungen zu rechtfertigen (die Neufassung des Ersten, Zweiten und Vierten Verfassungszusatzes der Bill of Rights sind die herausragenden Beispiele). Die Handlungen des Obersten Gerichtshofs von Roberts können tiefgreifende systemische Folgen haben, nicht nur aufgrund ihrer Entscheidungen in den Fällen, die sie verhandeln, sondern auch aufgrund der Entscheidung, welche Fälle sie verhandeln werden.

So wird Hobby Lobby die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs zuteil, um eine weitreichende Forderung der Religionsfreiheit zu prüfen, während dem Justizministerium diese Aufmerksamkeit verweigert wird, wenn es um eine grundlegende Frage der Finanzkriminalität geht (der Fall Dewey-Insiderhandel).

In ähnlicher Weise verweigerten die Bundesgerichte dem Vater von Anwar Awlaki – der von einer CIA-Drohne ermordet wurde, nachdem er von Barack Obama persönlich von seiner “Tötungsliste” ausgewählt worden war – die Klagebefugnis mit der Begründung, dass ein Kläger direktes Ziel der beanstandeten Handlung sein müsse. Nur ein wiederauferstandener Awlaki, der sich auf den Weg zurück in die USA macht, könnte eine solche Berufung einlegen. Auf diese Weise werden die unteren Gerichte ermutigt, ähnlich unbekümmert zu handeln.

Wenn sich der Oberste Gerichtshof die Freiheit nimmt, unbelebten Unternehmen den Status eines Homo sapiens zu verleihen, der die vollen Rechte und Privilegien von Bürgern aus Fleisch und Blut genießt, ist es nicht verwunderlich, dass ein rassistischer Richter im Bundesstaat Georgia einer rassistischen Legislative erlaubt, die subversive Handlung einer Einzelperson zu kriminalisieren, die einem potenziellen Wähler, der aufgrund einer vorurteilsbehafteten Manipulation der Wahllokale stundenlang anstehen muss, Wasser oder Essen anbietet.

Die Hofnarren rechtfertigen diese bösartigen Diktate als “strenge Auslegung” oder “ursprüngliche Absicht”. Die amerikanische Gesellschaft ist so nihilistisch geworden, dass das Land über die juristischen Begründungen für diesen eklatanten Machtmissbrauch nachdenkt, anstatt ihn mit dem Spott und den Amtsenthebungsanträgen zu begrüßen, die er verdient.

Wahlen

Wettbewerbsfähige Wahlen werden häufig als sicherste Kontrolle für missbräuchliches Verhalten der Exekutive in einer rechtsstaatlichen Demokratie angeführt. Sie haben jedoch inhärente Schwachstellen. Wahlpräferenzen werden als Reaktion auf eine Vielzahl von Handlungen eines Amtsinhabers gebildet; die Aufmerksamkeitsspanne ist kurz – besonders im Zeitalter sinkender journalistischer Standards und trivialer Beschäftigungen; und parteipolitische Loyalitäten sind die wichtigsten Bestimmungsfaktoren für die Beurteilung von Kandidaten.

Insbesondere die republikanischen Delegationen zeigen eine disziplinierte Blockabstimmung, die an das alte sowjetische Zentralkomitee erinnert – und die ihre Behauptung Lügen straft, sie seien der Inbegriff der traditionellen amerikanischen Werte eines robusten Individualismus.

Unter den fließenden Begriffen, die eine expandierende, nihilistische, nationale Kultur kennzeichnen, wird alles zweideutig und biegsam: Worte, Prinzipien, faktische Geschichte, individueller Charakter. In diesem unbeständigen Zustand des öffentlichen Lebens können die Ergebnisse von der willensstärksten Person oder Fraktion bestimmt werden.

So haben Donald Trump und seine MAGA-Phalanx so leicht die Kontrolle über die Republikanische Partei ergriffen und sie in ein unterwürfiges Instrument eines extremistischen Programms verwandelt. Es ist ein Triumph des Willens – ob er nun von Dogmen, Vorurteilen, dem Zwang, dem Führer zu folgen, oder der Angst vor einem phantastischen Feind, der verunsicherte verlorene Seelen verängstigt, angetrieben wird.

In einem politischen Umfeld der Verwirrung und Orientierungslosigkeit, in dem alles subjektiv erscheint, sind es die Kühnen und Rücksichtslosen, die sich durchsetzen. Die naiven “common ground”-Typen werden verschlungen – was den Appetit der Trumpisten nur noch mehr anheizt.

Parteitreue diktiert nun, wie Gesetzgeber, Aktivisten und Spender Handlungen einer Exekutive bewerten, die die Frage des Machtmissbrauchs aufwerfen könnten. Selbst diejenigen, die privat der Meinung sind, dass das Verhalten rechtswidrig, verfassungswidrig oder übertrieben ist, neigen dazu, der Politik und der Rhetorik mehr Gewicht zu geben, die mit seinem eigenen Denken übereinstimmen, oder einfach, weil die Sympathien seiner Wählerschaft mit der Exekutive übereinstimmen – sowohl was das Programm als auch die Persönlichkeit betrifft.

Was die republikanischen Abgeordneten von heute betrifft, so fürchten sie in Wahrheit, dass sie in den Vorwahlen von jemandem herausgefordert werden, der noch radikaler ist als sie selbst, als von einem potenziellen demokratischen Gegner. Die extreme Wahlkreiseinteilung, die von den Gerichten unterstützt wird, verstärkt diese Logik noch.

Außerdem ist das Niveau der Abgeordneten (sowohl in den Bundesstaaten als auch in Washington) niedrig und sinkt weiter – was Intelligenz, berufliche Verantwortung und elementare Ethik angeht. In den meisten Fällen sind sie Streber oder Platzhalter mit schwachen Überzeugungen – außer vielleicht für ein bestimmtes Thema -, Agenten für einige wohlhabende Sonderinteressen oder kleine Männer (und Frauen) auf der Suche nach einem Balkon.

Das öffentliche Wohl wird fast durchgängig dem individuellen Vorteil und dem politischen Ehrgeiz untergeordnet. Man sucht dort nicht nach Profilen des Mutes. Heutzutage fürchten die Mitglieder des Kongresses mehr als je zuvor das Ende ihres bequemen, hochrangigen Lebens in Washington.

Ja, auf der Straße preisen sie in den Himmel, aus welchem “Kernland” sie kommen. Tatsächlich fürchten sich aber nur wenige nicht davor, den Rest ihrer Tage als Immobilienmakler in Missoula, Montana, oder als Rechtsanwalt in Caribou, Maine, zu verbringen. Zumindest wollen sie in der Hauptstadt so präsent sein, dass sie im Fall des Falles einen lukrativen Job als Lobbyisten ergattern können, wenn die Republik ihrer Dienste beraubt wird.

Amtsenthebungsverfahren

Beziehung zu Monica Lewinsky, Nov. 1998. (Rebecca Roth/Wikimedia Commons)

Als abschreckende Drohung und Kontrolle versagt sie aus zwei Gründen. Zum einen hat der leichtfertige Ansatz, den viele im Kongress in den letzten Jahren verfolgt haben, seine Würde und Ernsthaftigkeit beschmutzt. Zunächst gab es die Clinton-Lewinsky-Farce.

Dann die von der Tea Party inspirierten Bewegungen, die Barack Obama aus dem einen oder anderen nominellen Grund loswerden wollten, weil er schwarz ist, weil seine Haltung in den Augen der Bibelgürtel-Überpatrioten “unamerikanisch” ist, oder weil sie ein Ventil für ihre persönlichen Frustrationen und Unsicherheiten brauchen.

Der andere Grund ist, dass diese Akte parteipolitischer Kleinlichkeit es unmöglich machen, auch nur eine nüchterne Diskussion über mögliche Verstöße gegen die Verfassung zu führen. Daher die Clinton-Lewinsky-Farce, daher die beiden burlesken Trump-Prozesse im Senat.

Letztere wurden vom Obersten Richter Stevens boykottiert, der sich weigerte, seiner Pflicht als Vorsitzender nachzukommen – und damit die klare Botschaft vermittelte, dass ein Vorhaben des Präsidenten, eine nationale Wahl für ungültig zu erklären und angeblich einen gewalttätigen Angriff auf das Kapitol anzuzetteln, keine legitime Angelegenheit von Interesse sei.

Er stufte die Angelegenheit eher als Parteifehde denn als schwerwiegende Verfassungsangelegenheit ein. Im Vergleich zum Amtsenthebungsverfahren gegen Nixon und Watergate, das von Anstand und gewissenhafter Prüfung der Rechtsfragen geprägt war, zeigen diese jüngsten Vorfälle deutlich, wie sehr die ernsthafteste Angelegenheit des Gemeinwesens in Verruf geraten ist.

So haben hohe Beamte der Republik immer weniger Hemmungen, sich eine vermeintliche Autorität anzumaßen, um Dinge zu tun, die an das Illegale grenzen oder in den Bereich des Illegalen vordringen. Die Regierung, ihre Politik und das Land gehören irgendwie ihnen, die sie nach eigenem Gutdünken einsetzen können.

“Wir, das Volk” haben bei Wahlen das Sagen; ansonsten werden die Bürger von Lobbyisten und Medien als diejenigen identifiziert, die überredet, umgarnt oder besänftigt werden müssen, um die expansiven Vorrechte der Regierenden zu sichern. Das ist das Ausmaß des wahrgenommenen Engagements für ein demokratisches Gemeinwesen und eine informierte Bürgerschaft. Ja, es wird ständig von einem nationalen “Gespräch” über dieses oder jenes Thema gesprochen. Aber eine sinnvolle Kommunikation in beide Richtungen wird eifrig vermieden.

Massenhaftes Überwachen

Nehmen wir die elektronische Überwachung der privaten Kommunikation. Das riesige Spionagenetz wurde zunächst von einer kleinen Gruppe von Personen in der Regierung von George W. Bush, dem Kongress (einschließlich der demokratischen Führung) und dem Obersten Richter Rehnquist heimlich und ohne jegliche rechtliche Absicherung eingerichtet. Es gab keinerlei öffentliche Diskussion. Die Ausarbeitung wurde mit einer großzügigen Auslegung des Patriot Act gerechtfertigt, der der Exekutive Befugnisse einräumte, die denen von Autokraten überall entsprechen.

Obama und sein Nachfolger verfolgten einen ähnlichen Kurs. Die Öffentlichkeit wurde im Dunkeln gelassen, bis der NSA-Whistleblower Edward Snowden Programme aufdeckte, die schwerwiegende rechtliche Probleme aufwarfen. Die Art und Weise, wie das Weiße Haus die beunruhigende Überwachungsfrage formuliert, ist aufschlussreich. Ihr zentrales Element ist die wiederholte Behauptung, dass “Sicherheit gegen bürgerliche Freiheiten abgewogen werden muss”. Dies wurde von fast allen Kommentatoren, einschließlich angesehener Juraprofessoren, übernommen.

Die Formel besagt, dass staatliche Maßnahmen, die verfassungsmäßig garantierte Rechte auf Privatsphäre verletzen, nur einen Standard des praktischen Nutzens erfüllen müssen, indem sie angeblich ein willkürlich bewertetes Sicherheitsrisiko verringern.

Dies sind jedoch keine Erwägungen von gleichem Rang. Das eine ist ein ausdrückliches, verfassungsmäßig verankertes Recht der Bürger. Bei dem anderen handelt es sich um ein subjektives politisches Urteil, das auf einer lockeren Auslegung von von Natur aus mehrdeutigen Rechtsvorschriften beruht. Die Verwischung dieser grundlegenden Unterscheidung dient dazu, den Ermessensspielraum der Regierenden radikal auszuweiten, während ein in der Verfassung verankertes Prinzip untergeordnet wird, um das beanspruchte Vorrecht einzuschränken.

Der systematische Widerstand der Obama-Regierung gegen die gerichtliche Klärung verfassungsrechtlicher Fragen ist faktisch eine Erklärung, dass sie nicht nur die Exekutive, sondern das Regierungssystem der Vereinigten Staaten selbst “besitzt”.

Was Trump betrifft, so hat die angebliche Kriminalität selbst eine verantwortliche Regierungsführung offenkundig ersetzt. Die zahllosen angeblichen Straftaten sind so schwerwiegend, dass man nur einen Dartpfeil auf die Liste der unerlaubten Handlungen werfen muss, um auf scheinbar eindeutige Fälle zu stoßen.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Trump angeklagt, geschweige denn verurteilt wird? Wie die Sizilianer sagen: “Zwischen Nein und Nichts!” Sehen Sie sich nur an, wie Allen Weisselberg – langjähriger Rechtsberater der Trump-Organisation und persönlicher Consigliere – mit Samthandschuhen angefasst wurde. Sein Schuldeingeständnis, mehrere Straftaten begangen zu haben, brachte ihm eine Strafe von 100 Tagen im Rahmen eines so genannten plea bargain ein, bei dem er es rundweg ablehnte, gegen “The Donald” selbst auszusagen. Es ist nur allzu typisch für die Kunst des Deals, wenn Schwerverbrecher auf Generalstaatsanwälte und Staatsanwälte treffen, die eine tief verwurzelte Ehrfurcht vor denjenigen haben, die den Status quo verkörpern.

Die Folgen des ungestörten Vorgehens

Unsere Diskussion über den sich ständig ausbreitenden Missbrauch von Macht und Position der Exekutive wäre nachlässig, wenn wir nicht noch eine weitere Zutat in der pathologischen Mischung ansprechen würden. Unverantwortlichkeit und willkürliches Verhalten bedingen sich gegenseitig. Je mehr Missetäter ungestraft davonkommen und/oder andere dabei beobachten können, desto größer ist die Bereitschaft, rechtliche und ethische Regeln zu umgehen und bis an die Grenzen zu gehen.

Diese Nachsicht setzt implizit höhere Kriterien für die Einleitung von Ermittlungen und Strafverfahren – sei es bewusst oder durch kulturelle Assimilation. Nachsicht und Lethargie wiederum veranlassen potenzielle Gesetzes- und Regelbrecher, ihre Risiko- und Gewinnkalkulationen anzupassen, wenn sie illegale Handlungen in Erwägung ziehen.

Für alle Beteiligten kristallisieren sich neue Normen darüber heraus, was akzeptabel ist, was die Justizbehörden tolerieren und wie man das Gelöbnis, die gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten, gegen den Karrierismus und die Risikovermeidung eines Beamten abwägt. Das führt zu einer sich beschleunigenden Abwärtsspirale.

Es gibt zahlreiche anekdotische Belege für diese Behauptung. Nehmen wir nur ein Beispiel. Der Savings & Loan-Skandal in den 1980er Jahren führte zur Verurteilung von mehr als 4.000 Personen (lebenden Personen). Die weitaus umfangreicheren Vergehen im Zusammenhang mit der Finanzkrise von 2007-2008, bei denen es um Billionenbeträge ging und weitaus mehr Menschen betroffen waren, führten zur Bestrafung von weniger als einem Dutzend.

Dazu gehören die designierten Sündenböcke wie die jungen Händler der Société Générale de Banques in Paris und von Barclays in Singapur, die von ihren Vorgesetzten, die menschliche Opfer brauchten, um sich vor gerichtlichen Maßnahmen zu schützen, gezwungen wurden, über die Planke zu gehen.

Die Countrywide Bank, zusammen mit der CITIBank der schlimmste Übeltäter, wurde von Steven Mnuchin – Trumps Finanzminister – geleitet, der von der damaligen kalifornischen Generalstaatsanwältin Kamala Harris vom Haken gelassen wurde, die ein Auge zudrückte, als es um Betrug und Diebstahl in großem Stil ging, und sich damit politische Komplikationen und viel harte Arbeit ersparte. Mnuchin ist jetzt mit Jared Kushner an einem Aktienfonds beteiligt, um aus ihren Beziehungen zu Mohammed bin Salman Kapital zu schlagen und am Golf ein Vermögen zu machen.

Ein kollektives Über-Ich



Ein demokratisches System, insbesondere eines, das die individuelle Freiheit als sein Markenzeichen preist, braucht ein kollektives Über-Ich. In dem Maße, in dem die Normen für das öffentliche Verhalten verwischt und die verfassungsmäßigen Rechtsgrundsätze ausgehebelt werden, wächst die Gefahr, dass unsere Institutionen und unser persönliches Verhalten aus den Fugen geraten.

Die conditio sine qua non, um die Fäulnis zu stoppen oder zumindest zu verlangsamen, und zwar durch jeden, der sich bewusst ist, wie gefährlich der Weg ist, den wir eingeschlagen haben, ist Aktivismus auf allen Ebenen und in allen Bereichen. Narzissmus, egoistisches Gewinnstreben und schlichte Feigheit sind zugegebenermaßen gewaltige Hindernisse. Dennoch sollten wir uns die Ermahnung von John Adams vor Augen halten:

“Lasst euch nicht einschüchtern … und lasst euch nicht durch irgendeinen Anschein von Höflichkeit, Feingefühl oder Anstand um eure Freiheiten bringen. Diese Begriffe, wie sie oft verwendet werden, sind nur drei verschiedene Namen für Heuchelei, Schikane und Feigheit.” Übersetzt mit Deeepl.com

Michael Brenner ist Professor für internationale Angelegenheiten an der Universität von Pittsburgh. mbren@pitt.edu

