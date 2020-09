Axel Brüggemann Kommentar über Igor Levit

Persönlich: Warum nicht die Kirchensteuer endlich abschaffen und dafür eine Kultursteuer einführen, die gerade in der aktuellen Coronakrise, den von der Politik mehr als vergessenen Künstlern, Musikern und Freischaffenden besonders zu Gute kommt .



Evelyn Hecht-Galinski

Ich möchte dem SWR 2, speziell für die heutige Sendung, Treffpunkt Klassik danken!

Ich war ganz begeistert von diesem Kommentar von Axel Brüggemann, anlässlich der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes von Bundespräsident Steinmeier am 1. Oktober an ihn, den-deutsch-russischen-jüdischen Pianisten Igor Levit, der 1995 als Kontingentsflüchtling mit Familie nach Deutschland kam.



Axel Brügggemann spricht mir mit dem Herzen !

Als ich vor Jahren einen Brief an den damaligen Außenminister Westerwille einen Brief schrieb, mit dem Vorschlag und der Bitte, Thomas Hampson ein Bundesverdienstkreuz zu verleihen, da er für “Ausländer” nicht zuständig und verweigerte das. Obwohl es gerade Hampson, dieser Ausnahmekünstler mit seinem Einsatz für das deutsche Liedgut, diese Ehrung verdient hätte.



Aber wie gerade Igor Levit, als Selbstdarsteller mit Ehrungen überhäuft wird, ist für mich nicht nachvollziehbar.

