Banksys “Narbe von Bethlehem”, die ultimative Krippe

Bild:Das Kunstwerk des britischen Straßenkünstlers Banksy mit dem Namen “Scar of Bethlehem”, das eine Krippenszene mit Maria und Josef und dem Jesuskind vor der israelischen Trennmauer zeigt, wird am 22. Dezember 2019 im “The Walled Off”-Hotel in Bethlehem, Westjordanland, ausgestellt [Issam Rimawi / Anadolu Agency]

Banksys “Narbe von Bethlehem” ist die ultimative Kripppe Kripppe

Banksys Kripe dieses Jahr traurig, aktuell, wie nie zuvor. In diesem Sinn “Frohe Weihnachten”, in der Hoffnung auf ein freies Palästina, ohne illegale zionistische Besatzung. Dieses Jahr in Zeiten der Pandemie allein und verlassen, von der “christlichen Wertegemeinschaft” ignoriert!



Banksy’s ‘Scar of Bethlehem’ nativity unveiled in West Bank hotel British street artist Banksy has brought a sombre Christmas spirit to a hotel he founded in the West Bank town of Bethlehem, with a nativity scene evoking the Palestinian-Israeli conflict. Dubbed “Scar of Bethlehem”, the display features a miniature Jesus, Mary and Joseph under a rendition of Israel’s concrete West Bank barrier punctured by bullet holes, the largest of which resembles a star over the manger.

Banksys “Narbe von Bethlehem”-Krippe wird in einem Hotel im Westjordanland enthüllt

Das Kunstwerk des britischen Straßenkünstlers Banksy mit dem Namen “Scar of Bethlehem”, das eine Krippenszene mit Maria und Josef und dem Jesuskind vor der israelischen Trennmauer zeigt, wird am 22. Dezember 2019 im “The Walled Off”-Hotel in Bethlehem, Westjordanland, ausgestellt [Issam Rimawi / Anadolu Agency]

, 22. Dezember 2019

Der britische Straßenkünstler Banksy hat mit einer Krippenszene, die an den palästinensisch-israelischen Konflikt erinnert, eine düstere Weihnachtsstimmung in ein von ihm gegründetes Hotel in der Stadt Bethlehem im Westjordanland gebracht.

Unter dem Titel “Scar of Bethlehem” (Narbe von Bethlehem) zeigt das Bild einen Miniatur-Jesus, Maria und Josef unter einer Darstellung der israelischen Betonbarriere im Westjordanland, die von Einschusslöchern durchbohrt ist, von denen das größte einem Stern über der Krippe ähnelt.

Es befindet sich im The Walled Off Hotel, das an die echte Barriere grenzt und das der geheimnisvolle Banksy 2017 eröffnete.

“Weihnachten (ist) bekannt für den Stern von Bethlehem, der die Menschen zum Geburtsort Jesu führte”, sagt Hotelmanager Wisam Salsa und fügt hinzu:

Sie sehen, es gibt eine Narbe, ein Loch in der Wand, das die Wand und das Leben in Bethlehem markiert, wie es heute ist.

Das Kunstwerk des britischen Straßenkünstlers Banksy mit dem Namen “Narbe von Bethlehem”, das eine Krippenszene mit Maria und Josef und dem Jesuskind vor der israelischen Trennmauer zeigt, wird am 22. Dezember 2019 im Hotel “The Walled Off” in Bethlehem im Westjordanland ausgestellt [Issam Rimawi / Anadolu Agency]

Das Kunstwerk des britischen Straßenkünstlers Banksy mit dem Namen “Scar of Bethlehem”, das eine Krippenszene mit Maria und Josef und dem Jesuskind vor der israelischen Trennmauer zeigt, wird am 22. Dezember 2019 am “The Walled Off”-Hotel in Bethlehem, Westjordanland, ausgestellt [Issam Rimawi / Anadolu Agency]

Israel sagt, die Mauer, die das Westjordanland durchschneidet, sei ein Bollwerk gegen palästinensische Selbstmordattentäter. Palästinenser sehen sie als Symbol der Unterdrückung in dem von Israel besetzten Land, das sie für einen Staat wollen.

Lesen Sie: Israel hindert Christen aus Gaza daran, Bethlehem und Jerusalem zu Weihnachten zu besuchen

Arnaud Lucien, ein Tourist aus Frankreich, sah Hoffnung in der Kunst.

“Es ist eine Szene, eine biblische Szene, die politisch geworden ist”, sagte er. “Und die Botschaft ist sehr interessant, weil die Botschaft des Friedens für Palästinenser und Israelis gemacht wird, und ich denke, es ist ein sehr schönes Kunstwerk.”

Im Zentrum von Bethlehem, das als Geburtsort Jesu verehrt wird, strömten in der Vorweihnachtszeit am 25. Dezember Pilger und Touristen aus aller Welt zum Manger Square.

Viele posierten für Fotos vor einer großen Krippe und einem Weihnachtsbaum, die vor der Geburtskirche aufgestellt waren, aßen Zuckerwatte und kauften rote und weiße Mützen von einem als Weihnachtsmann verkleideten Palästinenser.

Christen machen etwa 1% der palästinensischen Bevölkerung im Westjordanland, im Gazastreifen und in Ostjerusalem aus. Übersetzt mit Deepl.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...