Marwan Barghouti for President, gegen alle Widerstände!

Bild: Palestinian Fatah leader Marwan Barghouti flashes the V-sign of victory as he is escorted by Israeli police into Jerusalem’s Magistrate Court to testify as part of a US civil lawsuit against the Palestinian leadership, on 25 January 2012. [MARCO LONGARI/AFP via Getty Images]

Barghouti to stand for election from Israeli prison cell Senior Fatah leader Marwan Barghouti is planning to stand for election as Palestinian Authority president despite an official request from the movement only to seek election to the Legislative Authority, news agencies reported on Sunday. Barghouti has been in an Israeli jail since 2002.

Barghouti will sich aus israelischer Gefängniszelle zur Wahl stellen

15. Februar 2021

Der ranghohe Fatah-Führer Marwan Barghouti plant, für die Wahl zum Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde zu kandidieren, obwohl die Bewegung offiziell darum gebeten hat, nur die Wahl zur Legislativbehörde anzustreben, berichteten Nachrichtenagenturen am Sonntag. Barghouti befindet sich seit 2002 in einem israelischen Gefängnis.

Laut der Rai al-Youm der Vereinigten Arabischen Emirate hat Barghoutis Frau Fadwa, die Mitglied des Revolutionären Rates der Fatah ist, einem ranghohen Berater von Mahmoud Abbas “fast gedroht”, dass ihr Mann nicht für das Präsidentenamt kandidiert. Sie sagte jedoch, dass er entschlossen sei, auf einem speziellen Ticket für Präsident und Parlament zu kandidieren. Am Samstag enthüllte der israelische Fernsehsender Channel 2, dass der Besuch von Hussein Al-Sheikh bei Barghouti im Gefängnis von israelischen Politikern genehmigt wurde.

Für viele der Fatah-treuen Palästinenser wäre Marwan Barghouti der bevorzugte Kandidat, sogar gegenüber Abbas. Der inhaftierte Anführer erfreut sich großer Beliebtheit bei Fatah-Mitgliedern und -Funktionären.

Hochrangige Fatah-Funktionäre, darunter Naser Al-Qidwa, ein Cousin des späteren Präsidenten Yasser Arafat, unterstützen Barghoutis Kandidatur gegen Majed Faraj und Al-Sheikh, deren Präsenz im politischen Korps mit der von Abbas verbunden ist.

Die Führer der Fatah und der PA glauben, dass Marwan Barghouti Aufforderungen, nicht zu kandidieren, zurückweisen wird, da er nichts zu verlieren hat, wenn er geschlagen wird. Andererseits wird er, wenn er gewinnt, viel internationale Aufmerksamkeit auf die Notlage der palästinensischen Gefangenen lenken, die von Israel festgehalten werden.

Rai al-Youm berichtete, dass Al-Sheikh Barghouti einen Platz an der Spitze der Fatah-Liste für die Parlamentswahlen angeboten hat, wenn er sich bereit erklärt, nicht für die Präsidentschaft zu kandidieren, aber er lehnte ab. Er sagte Al-Sheikh und allen anderen, dass er auch einen Anruf von Mohammad Dahlan, dem ehemaligen Fatah-Sicherheitsfunktionär, abgelehnt habe.

Al-Sheikh versprach Barghouti offenbar, dass die PA eine Kampagne für seine Freilassung aus dem Gefängnis führen würde, wenn er sich bereit erklärt, nicht für das Präsidentenamt zu kandidieren. Übersetzt mit Deepl.com

