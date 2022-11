Sehr interessante Einblicke in einen korrupten Staat, die wir sonst vorenthalten bekommen. Während der Westen russische Oligarchen enteignet, werden ukrainisch, dank unserer großzügigen Hilfe immer reicher. Evelyn Hecht-Galinski

Bye-bye, Kiev, hello Cote d’Azur: As Westerners send aid, here’s how Ukraine’s corrupt elites are profiting from the conflict Since the beginning of Russia’s military offensive in Ukraine, the US, EU, and their allies have provided Kiev with $126 billion worth of aid, a number almost equal to the country’s entire GDP. Moreover, millions of Ukrainians have found refuge in the EU, where they were given housing, food, work permits, and emotional support.

DATEI-FOTO: Der neu gewählte ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (C) geht nach der Vereidigung im ukrainischen Parlament in Kiew, Ukraine, zu seinem Präsidialbüro. © STR / NurPhoto via Getty Images

Tschüss, Kiew, hallo Côte d’Azur: Während der Westen Hilfe schickt, profitieren die korrupten Eliten der Ukraine von dem Konflikt



Beamte und Oligarchen haben einen Großteil der finanziellen Unterstützung für Kiew abgezweigt

Von Olga Sukharevskaya, ehemalige ukrainische Diplomatin

24. November 2022

Seit Beginn der russischen Militäroffensive in der Ukraine haben die USA, die EU und ihre Verbündeten Kiew Hilfen im Wert von 126 Milliarden Dollar zur Verfügung gestellt – eine Summe, die fast dem gesamten BIP des Landes entspricht. Darüber hinaus haben Millionen von Ukrainern Zuflucht in der EU gefunden, wo sie Unterkunft, Lebensmittel, Arbeitserlaubnis und emotionale Unterstützung erhielten. Das Ausmaß ist selbst für westliche Verhältnisse enorm. Wenn man bedenkt, dass die EU Kiew unterstützt, während es selbst mit einer Wirtschafts- und Energiekrise zu kämpfen hat, ist diese Hilfe vielleicht besonders bemerkenswert.

Kiew begründet seine endlosen Finanzierungsanträge mit dem kriegsbedingten Zusammenbruch seiner Wirtschaft und der Notwendigkeit, sich gegen die russische Aggression zu wehren”. Aber erreicht die Hilfe auch ihr Ziel?

Russlands ehemalige südliche Hauptstadt verleugnet ihre Vergangenheit: Wie die Ukraine ihr Erbe vernichtet

Mehr lesen

Russlands ehemalige südliche Hauptstadt gibt ihre Vergangenheit auf: Wie die Ukraine ihr Erbe vernichtet

Das Monaco-Bataillon

Während in der Ukraine eine allgemeine Mobilisierung stattgefunden hat, die alle Männer unter 60 Jahren betrifft, haben sich viele ehemalige und aktuelle hochrangige Beamte, Politiker, Geschäftsleute und Oligarchen ins sichere Ausland abgesetzt – hauptsächlich in die EU.

Die Massenflucht der ukrainischen Eliten begann bereits vor dem bewaffneten Konflikt. Am 14. Februar 2022 verschwanden plötzlich 37 Abgeordnete aus der Parlamentsfraktion des ukrainischen Präsidenten (Diener des Volkes). Wäre den Abgeordneten nicht schon am nächsten Tag die Ausreise untersagt worden, hätten sich ihnen mit Sicherheit weitere Abgeordnete angeschlossen. Unterdessen genossen ehemalige Beamte und Oligarchen mehr Bewegungsfreiheit. Wie die italienische Zeitung La Repubblica berichtet, starteten auch am 14. Oktober 20 Geschäftsflugzeuge vom Kiewer Flughafen Boryspol.

Die Tycoons standen an der Spitze der Schlange. Der Unternehmer und Abgeordnete Vadim Novinsky, die Geschäftsleute Vasily Khmelnitsky und Vadim Stolar, Vadim Nesterenko und Andrey Stavnitzer verließen das Land mit Charterflügen. Der millionenschwere Politiker Igor Abramowitsch buchte für 50 Personen einen Privatflug nach Österreich und nahm Verwandte, Geschäftspartner und Parteifreunde mit an Bord. Oligarchen flogen von Kiew nach Nizza, München, Wien, Zypern und zu anderen EU-Zielen. Eine andere Gruppe von Geschäftsleuten startete mit Privatflugzeugen von Odessa aus. Der Eigentümer der Vostok Bank flog nach Israel, während der Chef der Transship-Gruppe nach Limassol flog. Ein ehemaliger Gouverneur der Region Odessa, Vladimir Nemirovsky von Stalkanat, verließ ebenfalls das Land.

Im Sommer und Frühherbst 2022 erstellte die Ukrainska Pravda mehrere investigative Dokumentationen über diensttaugliche ukrainische Milliardäre und Beamte, die während des Krieges an der Côte d’Azur im Urlaub gesichtet wurden. Ein Film mit dem ironischen Titel “The Monaco Battalion” zeigt ukrainische Oligarchen, die sich in ihren Villen und auf Jachten erholen. Im ersten Teil sehen wir den Geschäftsmann Konstantin Zhevago, der auf der Fahndungsliste von Interpol steht, auf seiner Privatjacht im Wert von 70 Millionen Dollar entspannen. Die Yacht schmückt die Küste der Côte d’Azur, als Zhevagos Familie von Bord geht. Der Charkower Unternehmer Alexander Jaroslawski, der versprochen hat, seine Jacht zu verkaufen und den Erlös für den Wiederaufbau von Charkow zu verwenden, segelt nebenher.

Die Journalisten der Ukrainska Pravda konnten auch einen Blick auf die Brüder Surkis in Frankreich werfen, die derzeit Wohnungen im Wert von 2 Millionen Euro pro Jahr mieten. In der Zwischenzeit wurde ein 300.000 Dollar teurer Bentley des ukrainischen Geschäftsmanns Vadim Ermolaev in der Nähe des Casinos in Monaco gesichtet, und Eduard Kohan, der Mitbegründer von Euroenergotrade, wurde in einem der schicken Hotels von Monte Carlo gesehen.

Eine ganze Kolonie ukrainischer Oligarchen hat sich offenbar in der französischen Elitegemeinde Cap-Ferrat niedergelassen. Der Landentwickler Vadim Solar, die Oligarchen Dmitry Firtash, Vitaly Khomutynnik und Sergey Lovochkin gehören zu denen, die mitten im Krieg das Highlife genießen. Die Villa am Cap-Ferrat, die einst König Leopold II. von Belgien gehörte, wurde von dem reichsten ukrainischen Oligarchen Rinat Achmetow gekauft. Seine Nachbarn sind Alexander Davtyan, Präsident der Investmentgruppe DAD LLC, und Vladislav Gelzin, ein ehemaliger Abgeordneter des Donezker Regionalrats.

Alle echten Skinheads sind in die Ukraine gegangen”: Ein amerikanischer Neonazi schildert die Verbrechen seiner ukrainischen “Kollegen

Mehr lesen

All die echten Skinheads sind in die Ukraine gegangen”: Ein amerikanischer Neonazi schildert die Verbrechen seiner ukrainischen “Kollegen

Wie die Macher des Films immer wieder betonen, haben Abgeordnete und Geschäftsleute der “pro-russischen” Parlamentsfraktionen das Land während des Krieges verlassen. Doch auch viele aktive Unterstützer der jetzigen Regierung ziehen es vor, ihr Heimatland vom Ausland aus zu verteidigen.

Der Ukrainska Pravda gelang es, Andrej Cholodow, einen Abgeordneten der Partei “Diener des Volkes” von Wladimir Zelenski, von seinem derzeitigen Wohnsitz in Wien aus zu interviewen. Die österreichische Hauptstadt wurde auch von dem Nationalisten Nikita Poturaev und Sergey Melnichuk gewählt, einem ehemaligen Chef des Aidar-Bataillons, der für Kriegsverbrechen bekannt ist, über die Amnesty International berichtet. Der ehemalige Vorsitzende des ukrainischen Verfassungsgerichts, der 59-jährige Alexander Tupitsky, und der 45-jährige ehemalige Generalstaatsanwalt der Ukraine, Ruslan Ryaboshapka, bevorzugten ebenfalls ausländische “Schützengräben”.

Die Abgeordneten des ukrainischen Parlaments haben es nicht eilig, für das Land in Kriegszeiten lebenswichtige Gesetze zu verabschieden. Nach Angaben des Telegram-Kanals Volyn News waren bis zum 11. März mehr als 20 Abgeordnete aus nicht näher genannten Gründen ins Ausland gezogen. Die Geographie ist weitläufig: Großbritannien, Polen, Katar, Spanien, Frankreich, Österreich, Rumänien, Ungarn, die Vereinigten Arabischen Emirate, Moldawien, Israel, usw. Im März leitete die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft eine Untersuchung der Handlungen von sechs im Ausland verbliebenen Parlamentariern ein.

Offenbar können weder Krieg noch Bestrafung ukrainische Abgeordnete zur Arbeit bewegen. Nur 99 von 450 Abgeordneten nahmen an der Sitzung des Parlaments am 20. Juli teil. Vermutlich waren sie durch den Sommer, die Côte d’Azur, die Malediven und Yachten abgelenkt… Was die Verteidigung der Ukraine selbst betrifft – überlassen Sie das einfach den ausländischen Freiwilligen, heißt es.

Wohin fließt die ganze militärische und humanitäre Hilfe?

Einigen westlichen Wohltätern ist kürzlich aufgefallen, dass der Großteil der militärischen und humanitären Hilfe weder die ukrainische Armee noch die einfachen Bürger erreicht.

In einer Originaldokumentation berichtete CBS, dass etwa 70 % der Militärhilfe nicht den Weg zu den vorgesehenen Empfängern finden und die Geberländer oft nicht in der Lage sind, die beabsichtigte Verwendung zu kontrollieren. Den Machern des Berichts zufolge wird ein Teil der Waffen auf dem Schwarzmarkt verkauft. Der Veteran des US Marine Corps, Andy Milburn, sagte: “Ich kann Ihnen ohne Zweifel sagen, dass diese Dinge bei den Fronteinheiten nicht ankommen. Drohnen, Switchblades, IFAKs. Das sind sie nicht, ganz klar. Schutzwesten, Helme, alles Mögliche.”

Gibt es eine Verbindung zwischen der “Hilfe für die Ukraine”, der Demokratischen Partei der USA und dem verdächtigen Zusammenbruch der Kryptobörse FTX?

The Grayzone schreibt, dass Waffen und humanitäre Hilfe, die der Westen dem ukrainischen Militär zur Verfügung stellt, auf dem Weg gestohlen werden und nie bei den Soldaten ankommen. Gleichzeitig haben sich die ukrainischen Abgeordneten kürzlich selbst eine Gehaltserhöhung von 70 % gewährt. Der Autor des Artikels behauptet, dass Milliarden von Dollar aus den USA und der EU abgezweigt worden sind.

Ein ukrainischer Soldat namens Iwan erzählte Journalisten, dass westliche Gelder nie an der Front ankommen: “Stellen Sie sich vor, Sie sagen einem amerikanischen Soldaten, dass wir unsere eigenen Autos im Krieg benutzen und auch für Reparaturen und Treibstoff aufkommen müssen. Wir kaufen unsere eigenen Schutzwesten und Helme. Wir haben keine Beobachtungsgeräte oder Kameras, so dass die Soldaten ihren Kopf herausstrecken müssen, um zu sehen, was auf sie zukommt, was bedeutet, dass ihnen jeden Moment eine Rakete oder ein Panzer den Kopf abreißen kann.”

Samantha Morris, eine Ärztin aus den USA, wies auf den Diebstahl medizinischer Güter und die allgemeine Korruption hin: “Der leitende Arzt des Militärstützpunkts in Sumy hat zu verschiedenen Zeitpunkten medizinische Hilfsgüter beim Militär bestellt, und 15 Lastwagen mit Hilfsgütern sind verschwunden”, sagte sie. Die Ärzte konnten nicht einmal Kurse für medizinische Assistenten einrichten, bis ein Freund des Gouverneurs der Region Sumy intervenierte.

CNN sprach mit einem pensionierten US-Oberst, der sagte, den ukrainischen Truppen fehle es an Nachschub. Kleinwaffen, medizinische Ausrüstung, Feldlazarette und vieles mehr befinden sich unter der Kontrolle privater Organisationen, die mehr daran interessiert sind, Geld zu stehlen als das Leben ihrer Landsleute zu retten.

Stephen Myers, ein ehemaliges Mitglied des Beratenden Ausschusses für internationale Wirtschaftspolitik des US-Außenministeriums, betonte: “Es gibt wenig, was einen Feldkommandeur daran hindern könnte, einen Teil der Ausrüstung an Käufer, also die Russen, die Chinesen, die Iraner oder wen auch immer, weiterzuleiten und gleichzeitig zu behaupten, die Ausrüstung und die Waffen seien zerstört worden…”

Tausende von Tonnen humanitärer Hilfsgüter werden gestohlen. Im September wies das Nationale Antikorruptionsbüro der Ukraine (NABU) nach, dass der Leiter des Präsidialamtes, Andrej Jermak, sein Stellvertreter Kirill Timoschenko, der Vorsitzende der Partei “Diener des Volkes”, David Arachamija, und sein Freund Vemir Dawitjan hinter dem groß angelegten Diebstahl humanitärer Hilfsgüter in der Region Saporoschje stecken. Die Beamten der Region Saporoshje, Starukh, Nekrasova, Sherbina und Kurtev, waren nur oberflächlich mit der Verteilung der Hilfsgüter befasst. In sechs Monaten organisierten sie den Diebstahl von 22 Seecontainern, 389 Eisenbahnwaggons und 220 Lastwagen. Die Hilfsgüter wurden in den Supermärkten ATB und Selpo verkauft, die Gennady Butkevich bzw. Vladimir Kostelman gehörten. Natürlich wurden Timoschenko, Nekrassowa und Dawitjan alle zu “Flüchtlingen” und fanden in Wien Asyl.

Die BBC hat eine Geschichte über einen russischen “Angriff” auf die Wasserversorgung einer ukrainischen Stadt erfunden – wo sind die “Fake News”-Prüfer?

Mehr lesen

Die BBC hat eine Geschichte über einen russischen “Angriff” auf die Wasserversorgung einer ukrainischen Stadt erfunden – wo sind die “Fake News”-Prüfer?

Zugegeben, nicht alle sind auf der Flucht. Andrej Jarmolski, der skandalumwitterte ehemalige stellvertretende Leiter der Regionalverwaltung von Wolhynien – dem vorgeworfen wird, humanitäre Hilfe gestohlen, defekte kugelsichere Westen geliefert und Männer illegal außer Landes gebracht zu haben – wurde befördert. Er arbeitet jetzt für den Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrat.

Auch medizinische Hilfsgüter werden gestohlen. Der Telegraph berichtet, dass “einige der gespendeten Waren später in den Regalen der Krankenhausapotheken gelandet sind: mit Preisen versehen und zum Verkauf angeboten”. Das Gesundheitspersonal eignet sich Medikamente, Verbandsmaterial und medizinische Geräte an und verkauft sie an Patienten weiter, für die sie eigentlich kostenlos sein sollten, heißt es in dem Artikel.

Eine ähnliche Geschichte erzählte der bereits erwähnte Arzt Dr. Morris: “Ich erhielt einen Anruf von einer Krankenschwester in einem Militärkrankenhaus in Dnipro. Sie sagte, der Präsident des Krankenhauses habe alle Schmerzmittel gestohlen, um sie weiterzuverkaufen, und die verwundeten Soldaten, die dort behandelt würden, hätten keine Schmerzlinderung. Sie flehte uns an, ihr die Schmerzmittel persönlich zu übergeben. Sie sagte, sie würde sie vor dem Präsidenten des Krankenhauses verstecken, damit sie bei den Soldaten ankämen. Aber wem kann man schon trauen? Hat die Präsidentin des Krankenhauses die Medikamente wirklich gestohlen, oder hat sie versucht, uns zu überreden, ihr die Schmerzmittel zu geben, damit sie sie verkaufen oder verwenden kann? Wer weiß das schon. Alle lügen.”

Krieg für die einen, Gucci für die anderen

Enorme Geldströme aus westlichen Ländern werden von korrupten ukrainischen Beamten ständig zur persönlichen Bereicherung und zum Erwerb von Luxusgütern verwendet.

In einem kürzlich aufgedeckten Korruptionsfall schmuggelte der Zoll von Odessa Hemden, Rucksäcke, Sportschuhe, Gürtel und andere Luxusartikel von Givenchy, Gucci, Polo, Dolce & Gabbana, Michael Kors, Chanel, Louis Vuitton und Armani unter dem Deckmantel der Armeeausrüstung. Die Dokumente, in denen die Ladung als “für den Bedarf der ukrainischen Streitkräfte” deklariert wurde, wurden vom amtierenden Leiter des Zollamtes Odessa, Vitaly Zakolodyazhny, unterzeichnet. Nach Ansicht des Abgeordneten Aleksandr Dubinsky handelt es sich hierbei um einen gewöhnlichen Diebstahl. “Die Arbeit des Zolls ist unbefriedigend, denn während die einen an der Front kämpfen, verdienen andere unter dem Deckmantel ihrer Zolluniformen Geld”, so der Parlamentarier.RT

Ein weiteres Beispiel: Im Mai 2022 schafften die westlichen Länder die Zölle für die Ukraine ab. Innerhalb einer Woche wurden über 14.000 Pkw in das Land eingeführt. Der stellvertretende Minister für Infrastruktur, Mustafa Nayem, kommentierte: “Wenn man bedenkt, dass wir ein Land im Krieg sind, waren unsere Partner in Polen, der Slowakei und Rumänien von dieser rasanten Aufrüstung unseres Fuhrparks ziemlich überrascht.”

Während sie sich luxuriöse Kleidung und Autos zulegen, sorgen die Diebe auch dafür, dass Kapital aus der Ukraine abgezogen wird.

Wladimir Putin nimmt diese Woche nicht am G20-Gipfel teil: Was bedeutet das für den russischen Präsidenten und die Veranstaltung selbst?

Weiter lesen

Wladimir Putin nimmt diese Woche nicht am G20-Gipfel teil: Was bedeutet das für den russischen Präsidenten und die Veranstaltung selbst?

Nach Angaben des Büros für wirtschaftliche Sicherheit der Ukraine fehlen dem ukrainischen Haushalt 4,5 Milliarden UAH an Steuern von Agrarhändlern: “Im August-September 2022 wurden fast 12 Millionen Tonnen Getreide und Öl im Wert von 137 Milliarden UAH durch das Zollgebiet der Ukraine exportiert. Davon wurden fast 4 Millionen Tonnen von Scheinfirmen exportiert, die nur auf dem Papier existieren.” Außerdem “sind die meisten der nicht ansässigen Unternehmen, an die Getreide exportiert wird, hochriskant und in kriminelle Ermittlungen verwickelt.” Ist dies der “Getreide-Deal”, den die Weltgemeinschaft aktiv bejubelt? Es sieht so aus, als würden ukrainische Betrüger nicht nur ihr eigenes Land, sondern auch andere Staaten korrumpieren. Und dies ist nur ein Beispiel von vielen.

Als die Brüder Surkis die Ukraine verließen, nahmen sie 17 Millionen Dollar mit. Aber das ist nur eine Kleinigkeit im Vergleich zu den “Helden des Euromaidan”. Laut dem ehemaligen Volksdeputierten der Ukraine, Oleg Zarew, schickten führende ukrainische Politiker nach dem Ausbruch der Feindseligkeiten sowohl ihr Kapital als auch ihre Familien ins Ausland.

Er erwähnt, dass die Eltern und Verwandten von Zelensky und seiner Frau alle das Land verlassen haben. Sein Vorgänger, der ehemalige Präsident Pjotr Poroschenko, hat nicht nur seine Kinder, sondern auch rund eine Milliarde US-Dollar in bar ins Vereinigte Königreich gebracht.

Dasselbe gilt für andere wichtige ukrainische Beamte: Der ehemalige Innenminister Arsen Awakow, der Leiter des Präsidialamtes, Andrej Jermak, der zweite Präsident der Ukraine, Leonid Kutschma, der ehemalige Ministerpräsident Arseni Jazenjuk und viele andere haben ihre Familien und ihr Vermögen, das auf rund eine Milliarde Dollar geschätzt wird, außer Landes gebracht. Ganz zu schweigen von den zahlreichen Oligarchen, die mit der Politik verbunden sind.

Auch Betrüger kleineren Formats können “individuell der EU beitreten”. Ein System der Bestechung ermöglicht es Männern im militärischen Alter, das Land zu verlassen. Nach Angaben der Iswestija beträgt die Gebühr derzeit zwischen 8.000 und 10.000 Dollar. Auch in den ukrainischen Medien wird aktiv über Personen berichtet, die für den Grenzübertritt bezahlen.

***

Die Sympathie des Westens für ein Land, das sich im Krieg befindet, ist verständlich. Doch während einige Länder ihr Möglichstes tun, um der Ukraine zu helfen – auch wenn sie selbst mit einer Wirtschaftskrise zu kämpfen haben -, nutzen korrupte ukrainische Beamte die Gelder, um ein persönliches Vermögen anzuhäufen und in schicken Resorts ein Leben auf hohem Niveau zu führen. Und das alles auf Kosten der Steuerzahler im Westen.

Im Jahr 2015 erklärte Arseni Jazenjuk nach seinem Ausscheiden aus dem Amt des Ministerpräsidenten ganz offen, dass er Milliardär geworden sei. Es bleibt abzuwarten, wie viele neue superreiche ukrainische Tycoons – genährt durch ausländische Militärhilfe – bis zum Ende des Konflikts im Westen auftauchen werden. Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...