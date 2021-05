Gifted Palestinian dreamers defy Israel’s occupation nightmare Palestinian engineer Loay Elbasyouni is a remarkable man, not least because he is an integral part of the NASA team which made history last week by developing the technology to fly a helicopter on Mars.



Begabte palästinensische Träumer trotzen Israels Besatzungsalbtraum

Von Yvonne Ridley

2. Mai 2021

Der palästinensische Ingenieur Loay Elbasyouni ist ein bemerkenswerter Mann, nicht zuletzt, weil er ein integraler Bestandteil des NASA-Teams ist, das letzte Woche Geschichte schrieb, indem es die Technologie entwickelte, um einen Hubschrauber auf dem Mars zu fliegen. Geboren und ausgebildet im Gaza-Streifen, ist er wie so viele begabte Studenten aus dem belagerten palästinensischen Gebiet der Beweis dafür, dass sie ihrem eigenen Land und der Welt viel zu bieten haben.

Die Wahrheit ist, dass es Tausende von talentierten jungen Männern und Frauen gibt, die die Fähigkeit haben, sich akademisch und beruflich zu profilieren, so wie Elbasyouni es getan hat. Israels brutale Besatzung und Belagerung macht es jedoch zu einem Albtraum für sie, ihre Talente und Qualifikationen bestmöglich einsetzen zu können.

Israel zieht es vor, die palästinensische Jugend in einem negativen Licht darzustellen, indem es sie als Terroristen und als Bedrohung für die Welt bezeichnet, nur um die Belagerung des Gazastreifens zu rechtfertigen und das Leben im besetzten Westjordanland so schwierig wie möglich zu machen, das mit militärischen Kontrollpunkten, illegalen Siedlungen und Straßen, die nur für Siedler bestimmt sind und die Landschaft zerschneiden, übersät ist. Jedes Jahr hören wir von Studenten, denen Stipendien für ein Studium an den Universitäten der Ivy League angeboten werden, nur um dann festzustellen, dass Israel sie nicht reisen lässt. Sogar Hochleistungssportler werden daran gehindert, auf der internationalen Bühne zu konkurrieren, da sie auf Schritt und Tritt von Israel und seiner militärischen Besatzung behindert werden.

Bei Besuchen in Gaza und im besetzten Westjordanland habe ich mit eigenen Augen gesehen, wie palästinensische Schulkinder ihre Ausbildung als eine Form des Widerstands gegen die israelische Besatzung sehen. Ihre Charakterstärke ist so groß, dass sie bereitwillig gefährliche Schulwege in Kauf nehmen, weil jüdische Siedler, die in illegalen Siedlungen leben, ihre Wachsamkeit nicht unter Kontrolle haben. Das Beste aus ihrer Bildung herauszuholen ist ihre Art, sich zu wehren.

Diese Entschlossenheit, in der Bildung erfolgreich zu sein, wurde 2001 in einem Bericht von Ramzi Rihan, Professor für Physik und Vizepräsident für Planung und Entwicklung an der Birzeit Universität, hervorgehoben. “Seit 1948”, so der ehemalige Berater des palästinensischen Bildungsministeriums für höhere Bildung, “haben die Palästinenser erkannt, dass die einzige verlässliche Grundlage für ihr wirtschaftliches Überleben ihr Wissen ist. Plötzliche katastrophale demografische Verschiebungen, ständige politische Instabilität und der Mangel an lokalen natürlichen Ressourcen haben die menschlichen Ressourcen zur wichtigsten Grundlage für sozialen Fortschritt, wirtschaftliche Entwicklung und kulturelle Identität der Palästinenser gemacht.”

Je mehr Israel Schulen bombardiert und mit Bulldozern platt macht, desto entschlossener sind diese Kinder, ihre Ausbildung fortzusetzen. Infolgedessen sind Palästinenser beiderlei Geschlechts bemerkenswerterweise die am besten gebildete identifizierbare Bevölkerung im Nahen Osten, besonders was die Mädchen betrifft. Statistiken zeigen, dass Kinder, die im besetzten Palästina leben, trotz der starken Behinderung durch Israel die besten Bildungsergebnisse in der gesamten arabischen Welt, einschließlich der wohlhabenden Golfstaaten, erzielen. Nach Angaben der Weltbank und der UNESCO sind sie sogar besser als ihre Altersgenossen in den Industrieländern und auch besser als die Kinder in den Entwicklungsländern in Afrika, Asien und Südamerika.

Es ist keine Überraschung, dass einige der besten Universitäten der Welt, darunter Harvard, Cambridge und Oxford, Stipendien für begabte junge Palästinenser angeboten haben. Diese Erfolgsgeschichte hat jedoch auch eine Schattenseite, über die viel zu wenig berichtet wird. Viele dieser Stipendien werden nicht in Anspruch genommen, weil Israel und Ägypten im Falle des Gazastreifens den Studenten nicht erlauben, zum Studium ins Ausland zu reisen. Im besetzten Westjordanland schaffen es manche Studenten nie über den ersten israelischen Checkpoint ein paar Kilometer von zu Hause entfernt hinaus. Es ist, als ob sie dafür bestraft werden, dass sie ganz einfach so brillant sind.

Warum die israelische Regierung die Leistungen dieser jungen Menschen verachtet, ist den meisten westlichen Pädagogen ein Rätsel, denn viele von ihnen teilen den Stolz der Palästinenser auf ihre akademischen Leistungen. Besonders Hunderte von Studenten in Gaza scheinen von den Besatzungsbehörden bestraft worden zu sein, seit die Hamas nach den letzten palästinensischen Wahlen 2006 die Kontrolle über den Küstenstreifen übernommen hat.

Israels gezieltes Vorgehen gegen das palästinensische Bildungswesen bedeutet auch, dass internationale Wissenschaftler daran gehindert werden, an Universitäten in den besetzten Gebieten zu arbeiten. Die Israelis lassen sie entweder gar nicht erst ins Land oder weigern sich, die Visa derjenigen zu verlängern, die bereits im besetzten Westjordanland und im Gazastreifen arbeiten.

Elbasyouni beschreibt seine Reise von Gaza in die USA im Jahr 2000 als eine “mission impossible”, da eine Rückreise in sein Heimatland zu riskant sei. “Es ist wirklich schwer, nach Gaza zu kommen, ohne meine Karriere zu gefährden”, erklärte er kürzlich. “Wenn ich da reingehe, könnte ich stecken bleiben.” Das spricht Bände über die Unmenschlichkeit der von Israel verhängten Besatzung.

“Bei der Mars-Situation ist es die Wissenschaft, die die Dinge bestimmt”, fügte er hinzu. “Mit der Wissenschaft können wir alles berechnen und alles vorhersagen, so gut wir können, und wir halten uns an unsere Hoffnungen und Überzeugungen und unsere mathematischen Beweise. Aber wenn es um politische Situationen geht, hängt es von den Meinungen der Menschen ab, und die sind unberechenbar.”

Solange das zionistische Israel von Gehässigkeit und Bosheit getrieben wird, wird es weitere Versuche geben, die jungen Träumer in den besetzten palästinensischen Gebieten zu blockieren. Es ist etwas traurig falsch, wenn extrem talentierte Wissenschaftler und Ingenieure wie Elbasyouni die Grenzen im Weltraum durchbrechen können, indem sie ein Flugzeug auf einem anderen Planeten fliegen, aber Tausende von klugen jungen Palästinensern keinen Fuß außerhalb ihres besetzten Heimatlandes setzen können.

Erst diese Woche wurde Israel wieder einmal von einer großen Menschenrechtsorganisation als Apartheidstaat gebrandmarkt. Nirgendwo wird dies deutlicher als bei den Möglichkeiten, die es jüdischen Studenten bietet, die es jungen Palästinensern routinemäßig verweigert. Dennoch trotzen extrem begabte palästinensische Träumer weiterhin dem Alptraum der israelischen Besatzung. Mögen sie dies noch lange tun. Übersetzt mit Deepl.com

