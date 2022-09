Kann man noch Sympathie und “Verantwortung” für den “jüdischen Besatzer-Apartheidstaat” erwarten?

Verantwortung muss Deutschland endlich für die Palästinenser und einen freien Staat Palästina beweisen! Evelyn Hecht-Galinski

Israel’s ‘Operation Breaking Dawn’ killed 49 Palestinians. These are their stories. 49 Palestinians, including 17 children, were killed during the three-day Israeli assault on Gaza from August 5-7, 2022. Read a profile of each life that was lost.



Einige der Palästinenser in Gaza, die während der israelischen Operation “Breaking Dawn” getötet wurden.



49 Palästinenser, darunter 17 Kinder, wurden während des dreitägigen israelischen Angriffs auf Gaza vom 5. bis 7. August 2022 getötet. Hier finden Sie ein Profil jedes einzelnen Todesopfers.

Bei Israels “Operation Breaking Dawn” wurden 49 Palästinenser getötet. Dies sind ihre Geschichten.

Von Tareq S. Hajjaj

1. September 2022



Während des dreitägigen israelischen Angriffs auf den Gazastreifen zwischen dem 5. und 7. August 2022, der als Operation “Breaking Dawn” bekannt geworden ist, wurden 49 Palästinenser getötet, darunter 17 Kinder. Seit dem Ende der Kämpfe hat das Mondoweiss-Team jeden Luftangriff der israelischen Luftstreitkräfte identifiziert und sich daran gemacht, der Palästinenser zu gedenken, die bei dem israelischen Angriff ums Leben gekommen sind, und auch viele ihrer Familien zu befragen.

Während die israelischen Luftangriffe im Gazastreifen noch andauerten, wurde die Bewegung von einem Ort zum anderen zu einer tödlichen Mission, und selbst wenn man sich aus dem Haus wagte, konnte man sich gezielten und wahllosen israelischen Bombardierungen aussetzen. Das israelische Militär betrachtete alles, was sich auf dem Boden bewegte, als legitimes Ziel, und viele der während dieser Invasion gemeldeten Todesfälle betrafen Menschen, die vor ihren Häusern saßen – die meisten von ihnen waren laut der Mondoweiss-Dokumentation keine Kämpfer.

Diese jüngste Runde hat viele in Gaza zu dem Schluss gebracht, dass “es so etwas wie Sicherheit nicht gibt, wenn man unter der Besatzung in Gaza lebt”, so Saleh Tahrawi, der Vater eines 30-jährigen Märtyrers, der bei den jüngsten Luftangriffen getötet wurde. “Ob man sich nun in seinem Haus versteckt und hofft, den Krieg zu überleben, oder ob man an der Front gegen Israel kämpft, man wird so oder so getötet werden. Die Häuser in Gaza sind gefährlicher als die Schlachtfelder”. Tahrawi hat seine Tochter verloren, als sie in ihrem Haus Schutz suchte.

Im Folgenden finden Sie ein Profil aller Personen, die während der Offensive getötet wurden. Die getöteten Personen sind nach Tag und Uhrzeit sowie nach dem Ort des Luftangriffs, bei dem sie getötet wurden, aufgeführt.

Am Freitagnachmittag begann die israelische Luftwaffe ihre Offensive auf den Gazastreifen mit mehreren gleichzeitigen Luftangriffen im gesamten Gazastreifen. Das israelische Militär gab an, dass diese Angriffe auf Anführer und militärische Ziele der palästinensischen Bewegung Islamischer Dschihad (PIJ) gerichtet waren. Die meisten der bekannten PIJ-Kämpfer und -Führer, die bei den ersten Luftangriffen am Freitagnachmittag getötet wurden, waren zum Zeitpunkt der Angriffe nicht in Kampfhandlungen verwickelt und wussten nicht, dass ihre Häuser oder die Wohngebiete, in denen sie sich befanden, Ziel der Luftangriffe waren. Infolgedessen waren viele der am Freitag Getöteten Nichtkombattanten, darunter mehrere Kinder.

Ort des Luftangriffs: Al-Shuja’iyya-Viertel, östlich von Gaza-Stadt, in der Nähe der Shuhada Al-Shuja’iyya-Moschee.

Zeit (ungefähr): 16:30 – 17:00 Uhr.



Todesopfer: 3 Menschen, darunter ein 5-jähriges Kind.

1. Alaa Qaddoum, 5 Jahre alt

Alaa hat vor kurzem ihren Kindergartenabschluss gefeiert, und ihre Eltern sagen, dass sie sich darauf freut, Ende des Monats in die erste Klasse zu kommen. Sie hatte bereits ihre Schultasche, Stifte und Hefte vorbereitet.

Alaa gehört zu einer sechsköpfigen Familie und ist das älteste ihrer vier Geschwister. Ihr Vater Abdullah Qaddoum wurde bei demselben Luftangriff schwer verwundet.

Die Al-Shuja’iyya-Moschee ist nur etwa 50 Meter von ihrem Haus entfernt. Am Freitagnachmittag war Alaa mit ihrem Vater auf dem Weg zum Haus ihrer Großeltern, als der Luftangriff ihren Vater und einen Verwandten der Familie, Yousif, traf.

2. Imad Shallah, 50 Jahre alt



IMAD SHALLAH

Imad ist der Muezzin der Al-Shuja’iyya Moschee und das Oberhaupt einer sechsköpfigen Familie. Nach Angaben seiner Familie verbrachte er einen Großteil seiner Zeit in der Moschee, um sie zu reinigen und für die Gemeinde zu organisieren. Die Moschee war nur wenige Dutzend Meter vom Haus seiner Familie entfernt.

Vor seiner Ermordung wartete Imad auf die Auszahlung einer finanziellen Unterstützung durch das Sozialministerium in Gaza, um die Kosten für die Augenbehandlung seines 19-jährigen Sohnes Muhammad zu decken, der unter gesundheitlichen Problemen seiner Netzhaut leidet.

Imad saß auf den Stufen der Moschee, als der israelische Luftangriff zwei Menschen traf – einen, der getötet wurde (Yousif Qaddoum, 24), und einen, der schwer verletzt wurde (Abdullah Qaddoum, 31), außerhalb der Moschee. Imad wurde getötet, nachdem er von einem Schrapnell der Bombe getroffen worden war.



JUSIF QADDOUM

Im Jahr 2002 tötete Israel seinen Vater Salman, 24 Jahre alt, der im selben Alter war. Yousif ist Grafikdesigner und arbeitete, um seine Mutter zu unterstützen, zusammen mit seinem einzigen Bruder Hussam, der als Fahrer arbeitet. Er entwarf auch viele der Plakate und Banner für PIJ in Gaza-Stadt.

Einheimische und Familienmitglieder berichteten Mondoweiss, dass er sich sehr für seine Gemeinde engagierte und bei jeder Veranstaltung in seiner Nachbarschaft als Erster seine Hilfe anbot.

Obwohl Yousif dem PIJ angehörte, war er nicht bewaffnet oder in einen Kampf verwickelt, als er getötet wurde.

Ort des Luftangriffs: Al-Rimal-Viertel, Gaza-Stadt

Zeit (ungefähr): 4:30 – 5:00 Uhr nachmittags

Todesopfer: 1



TAYSEER MAHMOUD AL-JABARI

Tayseer al-Jabari war ein Führer des PIJ im nördlichen Gazastreifen. Solche Anführer halten ihre persönlichen Daten oft geheim, selbst vor ihren eigenen Angehörigen. Es gibt keine bekannte Adresse für sie, und man spricht nicht über sie oder ihre Familien, um keine Details preiszugeben. Ihre Familien treten meist nicht an die Öffentlichkeit.

Er wurde in einem Wohngebiet in der Nähe seines Hauses im Stadtteil al-Rimal in Gaza-Stadt angegriffen.

Ort des Luftangriffs: Mehrere Angriffe auf Einrichtungen des Islamischen Dschihad in den Stadtvierteln al-Zeitoun und al-Shujaiyya östlich von Gaza-Stadt sowie in Khan Younis im südlichen Gazastreifen

Zeit (ungefähr): 17:00 – 18:00 Uhr

Todesopfer: 2

5. Ahmad Mazen Azzam, 25 Jahre alt



AHMAD MAZEN AZZAM

Ahmad verlobte sich nur drei Tage vor seinem Tod, und seine Hochzeit sollte im September stattfinden. “Er war so glücklich und zufrieden mit dem neuen Leben, das er beginnen sollte”, sagte sein Vater Mazen gegenüber Mondoweiss. Ahmad hatte zusammen mit Bauarbeitern ununterbrochen an der Wohnung gearbeitet, in die er mit seiner Frau einziehen wollte, sobald sie geheiratet hatten.

Ahmad ist eines von 11 Familienmitgliedern. Er war Bauarbeiter und arbeitete an den meisten Tagen in der Woche auf verschiedenen Baustellen. Laut seiner Familie war es einer seiner größten Wünsche, eine eigene Familie zu gründen und ihnen eine gute Zukunft zu ermöglichen.

“Er träumte davon, Vater zu werden. Er liebte Kinder und freute sich darauf, eines Tages mit seinen eigenen Kindern zu spielen”, so Mazen weiter.

Er wurde am Freitag bei einem israelischen Luftangriff östlich von Gaza-Stadt an der Grenze zwischen Israel und dem Gebiet Al-Zaytoun auf einem Militärgelände der PIJ getötet.

6. Salama Muhareb Abed, 38 Jahre alt



SALAMA MUHAREB ABED, 38, MIT SEINEN KINDERN.

Er war Vater von vier Kindern und wurde als “bescheiden, freundlich und beliebt” beschrieben. Er studierte Buchhaltung, entschied sich aber, Widerstandskämpfer beim PIJ zu werden. Er ist ein bekannter Anführer des Islamischen Dschihad in Gaza und wurde von vielen verehrt, weil er sein Leben dem Kampf gegen die israelische Besatzung gewidmet hat.

Er wurde östlich von Al-Shuja’iyya angegriffen, während er für die Al-Quds-Brigaden, den militärischen Flügel des PIJ, im Einsatz war.

Ort des Luftangriffs: In diesem Zeitraum wurden mehrere Luftangriffe in Khan Younis im Süden und Beit Lahia im Norden verzeichnet.

Zeit (ungefähr): 7:00 – 8:00 Uhr abends

Todesopfer: 4, darunter ein 11-jähriges Kind

7. Muhammad Hasan Al-Bayok, 36 Jahre alt



MUHAMMAD HASAN AL-BAYOK

Der Vater von drei Töchtern und einem Sohn war ein geliebtes Mitglied seiner 10-köpfigen Familie. Seine Mutter Yasmin sagte gegenüber Mondoweiss, dass er “nie ein einziges Wort gesagt hat, um jemanden zu verletzen”.

Muhammad wurde als sehr freundlich zu seinen Freunden, Nachbarn und seiner Familie beschrieben, als jemand, der immer ein Lächeln auf die Gesichter seiner Familienmitglieder zaubern konnte.

“Als er das letzte Mal von zu Hause wegging, spürte ich, dass er anders war. Er umarmte uns, als er sich von uns verabschiedete. Mein Herz sank an diesem Tag, als mir klar wurde, dass er nicht mehr nach Hause zurückkehren würde”, sagte Yasmin.

Muhammad wurde bei einem israelischen Luftangriff auf eine PIJ-Militäranlage in Khan Younis getötet.

8. Muhammad Ahmad Al-Madhon, 26 Jahre alt



MUHAMMAD AHMAD AL-MADHON

Muhammad war das Mitglied einer achtköpfigen Familie. Er arbeitete als Bauarbeiter, um zum Lebensunterhalt seiner Familie beizutragen, die größtenteils von der finanziellen Unterstützung des Sozialministeriums in Gaza abhängig war.

Seine Mutter erzählte Mondoweiss, dass er seine freie Zeit mit ihr verbrachte und sie jeden Morgen zum Morgengebet und zum gemeinsamen Frühstück weckte.

Er wurde bei einem israelischen Luftangriff auf ein PIJ-Militärgelände in Beit Lahia getötet.



9. Doniana Adnan Al-Imor, 22 Jahre alt

Doniana war eines von 11 Familienmitgliedern. Sie war eine vielversprechende Malerin und nutzte die Malerei, um sich von den Bomben abzulenken, die während der israelischen Offensiven im Laufe ihres jungen Lebens auf Gaza fielen, so ihre Familie.

Doniana entschied sich aus religiösen Gründen für das Tragen des Niqab, eines Vollgesichtsschleiers. Ihr Vater lehnte es ab, ein Foto von ihr zur Verfügung zu stellen, und sagte, sie habe sich zu Lebzeiten dafür entschieden, ihr Gesicht zu verhüllen, und er wolle ihre Wünsche im Tod ehren.

Doniana war mit ihren Brüdern unterwegs, als sie in der Nähe des Grenzgebiets am Stadtrand von Khan Younis eine Straße überquerten, als ein israelischer Luftangriff eine nahe gelegene PIJ-Einrichtung traf. Ihre sechs Brüder wurden bei dem Angriff verletzt, überlebten aber.



10. Layan Mesleh Al-Shaer, 11 Jahre alt

LAYAN MESLEH AL-SHAER

Layan war ein kluges und schönes Mädchen aus einer achtköpfigen Familie. Ihr Vater Mohsen beschrieb sie als ehrgeizig und lustig und sagte, sie habe eine “glänzende Zukunft in ihren Augen”.

Ihre Familie und die Familie ihres Onkels stiegen in ein Fahrzeug, um einen Familienausflug zum Strand zu unternehmen, als ein Luftangriff auf eine nahe gelegene PIJ-Einrichtung in Khan Younis erfolgte.

Layan wurde schwer am Kopf verletzt und erlitt einen schweren Hirnschaden. Vier ihrer Cousins wurden ebenfalls verletzt.

Ihre Geschichte wurde in den sozialen Medien breitgetreten, mit Fotos von ihr bei der Aufführung des Dabke, einer Form des traditionellen palästinensischen Tanzes, der zu ihren Lieblingsbeschäftigungen gehört.

Layan wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus in Jerusalem gebracht, wo sie eine Woche nach ihren Verletzungen verstarb.

20:00 – 21:00 Uhr PIJ beginnt mit dem Abschuss von Raketen auf Israel

Am zweiten Tag der Operation verstärkt Israel seine Operation und führt in der Nacht und am Samstag den ganzen Tag über Luftangriffe durch. Aufgrund von Treibstoffmangel fiel das Kraftwerk in Gaza aus, so dass die Bewohner des Gazastreifens nur noch 2 bis 4 Stunden pro Tag Strom hatten. Aus Angst vor den Luftangriffen saßen viele Menschen in der Sommerhitze in ihren Häusern fest. Andere Familien, die in den Grenzgebieten leben, flohen aus Angst vor einer Eskalation oder einer Bodeninvasion aus ihren Häusern.

Ort des Luftangriffs: Beit Hanoun

Zeit (ungefähr): 12:00 Uhr mittags.

Todesopfer: 2



11. Na’ama Hamed Abu Qaidah, 62 Jahre alt

NA’AMA HAMED ABU QAIDAH

Na’ama war Mutter von sieben Kindern und war stolz darauf, sich um ihre Kinder zu kümmern. Am Samstag war der Hochzeitstag ihres Sohnes, und sie war auf dem Weg, die Braut ihres Sohnes von zu Hause abzuholen – eine übliche Tradition bei palästinensischen Hochzeiten.

Sie saß im Auto, als ein israelischer Luftangriff das Fahrzeug, in dem sie saß, zusammen mit ihrem Mann, ihren Kindern und mehreren Verwandten traf. Sechs Personen, darunter vier Kinder, wurden verletzt. Na’amas Enkelin, die 10-jährige Hanin, wurde ebenfalls getötet.

“Es ist eine schmerzhafte Erinnerung, die sich in meinem Herzen festgesetzt hat. Der Tag, der eigentlich mein Hochzeitstag sein sollte, wurde zur Beerdigung meiner Mutter”, sagte ihr Sohn Akram.



12. Hanin Waleed Abu Qaidah, 10 Jahre alt

HANIN WALEED ABU QAIDAH

Hanin war die älteste von zwei Töchtern in ihrer fünfköpfigen Familie. Sie war eine ausgezeichnete Schülerin und ging gern zur Schule.

Sie trug ihre besten Kleider, und ihre Mutter erlaubte ihr sogar, sich ein wenig zu schminken, um den Hochzeitstag ihres Onkels Akram zu feiern, als der israelische Luftangriff sie traf.

Hanin wurde vier Tage lang im Krankenhaus behandelt, nachdem sie lebensgefährliche Wunden an ihrem Bein und am Rücken erlitten hatte. Am 9. August erlag sie ihren Wunden.

“Alles Schöne in meinem Leben ist weg”, sagte ihr Vater Waleed. “Als sie mir sagten, dass sie gestorben ist, bin ich auch gestorben.”

Ort des Luftangriffs: Khan Younis

Zeit (ungefähr): 3 – 4 Uhr nachmittags.

Todesopfer: 2



13. Tamim Ghassan Hijazi, 23 Jahre alt

TAMIM GHASSAN HIJAZI

Tamim ist Journalistikstudent, war aber auch arbeitslos und hatte Schwierigkeiten, auf dem Arbeitsmarkt in Gaza Arbeit zu finden. Er gehört zu einer achtköpfigen Familie und arbeitete meist als Gelegenheitsarbeiter, um seine Familie zu unterstützen.

Er arbeitete oft als Freiwilliger bei der Stadtverwaltung in Khan Younis, in der Hoffnung, irgendwann eine Vollzeitstelle als Regierungsangestellter zu bekommen. Sein Traum ging schließlich in Erfüllung, als er von der Stadtverwaltung zu einer Prüfung und einem Vorstellungsgespräch für die Arbeit in der Medienabteilung eingeladen wurde. Er sollte am Sonntag anfangen, wurde aber am Tag zuvor ermordet.

Tamim war zusammen mit seinem Freund Osama Al-Souri auf einem Motorrad unterwegs, als sie beide bei einem israelischen Luftangriff auf ihr Motorrad in Khan Younis getötet wurden. Nach Angaben seiner Familie war er Mitglied des PIJ, war aber unbewaffnet, als er getötet wurde.



14. Osama Abdel-Rahman Al-Souri, 28 Jahre alt

OSAMA ABDEL-RAHMAN AL-SOURI

Osama war verheiratet, hatte keine Kinder und gehörte zu einer achtköpfigen Familie. Seine Familie beschrieb ihn als “stolzen Freiheitskämpfer”, der sich entschieden hatte, gegen die Besatzung zu kämpfen und alles für die Freiheit aufs Spiel zu setzen.

Osama war auf seinem Motorrad in den Straßen von Khan Younis unterwegs. Sein Bruder Moaz, 23, sagte, er habe sein Haus verlassen, um sich gegen die israelische Offensive zu wehren. “Er hat diesen Weg gewählt und ist dabei geblieben”, sagte Moaz.

Er war zusammen mit Tamim auf einem Motorrad unterwegs, als ein israelischer Luftangriff sie beide tötete. Einheimische sagten, Osama habe einen nahe gelegenen Standort des Islamischen Dschihad verlassen.

Ort des Luftangriffs: Khan Younis

Zeit (ungefähr): 5 – 6 Uhr nachmittags.

Todesopfer: 2



15. Fadil Mustafa Zo’rob, 29 Jahre alt

FADIL MUSTAFA ZO’ROB

Fadil Mustafa Zo’rob ist Vater von drei Kindern und arbeitete zusammen mit seinem Bruder, der saisonales Gemüse verkaufte, um seine Familie zu unterstützen.

“Wenn ihn jemand um etwas bittet, das ihm gehört, selbst wenn es für ihn wertvoll ist, gibt er es ohne zu zögern”, sagte sein Vater Mustafa liebevoll.

Seine Familie erzählte Mondoweiss, dass Fadil, wenn Leute auf dem Markt zu ihm kamen und etwas Gemüse wollten, aber kein Geld hatten, um zu bezahlen, ihnen das, was sie brauchten, umsonst gab.

“Wir sind stolz darauf, dass Fadil, unser Sohn, als Held, als Märtyrer gestorben ist, und wir alle werden seinem Weg folgen”, sagte Mustafa.

Fadil wurde bei einem israelischen Luftangriff auf dem örtlichen Gemüsemarkt in Khan Younis getötet. Er saß auf einem Stuhl auf dem Markt, als ein Luftangriff eine andere unbewaffnete Person tötete, die das Gebiet durchquerte.



16. Anas Khalid Nishasi, 22 Jahre alt

ANAS KHALID NISHASI

Anas war Mitglied einer neunköpfigen Familie und arbeitete als Taxifahrer in Khan Younis. Er arbeitete, um seine Familie zu unterstützen, und hoffte, eines Tages genug Geld zu verdienen, um zu heiraten und eine eigene Familie zu gründen. Er war auch ein aktiver Sportler und engagierte sich in der örtlichen Gewichthebergemeinschaft. Er war bei seinen Freunden im Fitnessstudio bekannt und beliebt, so seine Familie.

Anas wurde bei demselben Luftangriff verletzt, bei dem auch Fadil Zo’rob getötet wurde. Er überquerte gerade den Markt, als der Luftangriff einschlug. Er wurde eine Woche lang im Krankenhaus behandelt und erlag am 12. August seinen Wunden.

Ort des Luftangriffs: Jabalia

Uhrzeit (ungefähr): 17.00 Uhr.

Todesopfer: 1



17. Hassan Muhammad Mansur, 26 Jahre alt

HASSAN MUHAMMAD MANSUR

Hassan war ein Kämpfer der linksgerichteten Partei Demokratische Front für die Befreiung Palästinas (DFLP) und wurde getötet, als er und sein Freund östlich von Jabalia im nördlichen Gazastreifen beschossen wurden. Hassan versuchte Berichten zufolge, eine Mörsergranate von einem offenen Gelände aus abzufeuern, als er von dem Angriff getroffen wurde. Sein Freund überlebte und rief Hassans Mutter um Hilfe, nachdem sie getroffen worden waren. Als sie eintraf, fand sie Hassan sterbend vor, der in ihren Armen starb.

Hassan hinterlässt seine Frau Amal und seine beiden kleinen Kinder, den einjährigen Qais und die dreijährige Misk. Die beiden Kinder und ihre Mutter leben jetzt im Haus ihrer Großmutter.

Hassan blieb seiner Familie und den Menschen in seiner Nachbarschaft in guter Erinnerung. Viele seiner Nachbarn betrachteten ihn wie einen Bruder und erinnerten sich an seine Freundlichkeit und sagten, dass er immer jedem geholfen hat, der es brauchte.

Seine Frau Amal sagte gegenüber Mondoweiss, sie sei stolz auf ihren Mann, weil er sich gegen die israelische Besatzung gewehrt habe. Sie sagte, sie werde ihre Kinder erziehen und ihnen sagen, dass ihr Vater ein Freiheitskämpfer war und im Kampf für sein Land starb.

Ort: Jabalia-Flüchtlingslager

Zeit (ungefähr): 9 – 10 p.m.

Todesopfer: 7

*Es gibt Berichte, dass der Angriff im Jabalia Flüchtlingslager das Ergebnis eines Fehlschusses des PIJ war. Mondoweiss konnte diese Berichte nicht unabhängig bestätigen.



18. Ahmad Waleed Al-Farram, 17 Jahre alt

AHMAD WALEED AL-FARRAM

Ahmad ist der älteste Sohn einer siebenköpfigen Familie. Er wurde im Flüchtlingslager Jabalia zusammen mit sechs anderen Menschen getötet, als sie auf der Straße waren. Sein Vater sagte gegenüber Mondoweiss: “In meinem Herzen herrscht tiefe Traurigkeit und Schmerz, aber ich muss so standhaft bleiben, wie ich kann, um meiner Familie Kraft zu geben.”

Sein Vater arbeitet als Tagelöhner in Israel und saß wegen geschlossener Kontrollpunkte in Israel fest, als sein Sohn getötet wurde. Ahmad wurde begraben, bevor sein Vater nach Gaza zurückkehren konnte.

“Es ist wirklich schmerzhaft, dass ich ihn nicht sehen konnte, bevor er beerdigt wurde”, sagte sein Vater.



19. Muhammad Ibrahim Zaqout, 19 Jahre alt

MUHAMMAD IBRAHIM ZAQOUT

Muhammad ist eines von sieben Familienmitgliedern. Er wurde im Alter von 15 Jahren während des Großen Marsches der Rückkehr nach Gaza durch scharfe Munition am Bein verletzt und lebte seitdem mit Platin in seinem Bein.

Nach seiner Verletzung wurde Muhammad inspiriert, Krankenpflege zu studieren, da er Menschen helfen wollte, die ebenfalls unter Verletzungen in Gaza litten. Er saß mit seinem Freund Khalil auf der Straße, der ebenfalls bei der Explosion ums Leben gekommen war.

Muhammads Bruder Alaa eilte auf die Straße, nachdem er die Bombe gehört hatte, und fand Muhammad verletzt auf der Straße liegen, während er seine letzte Schahada sprach, ein Glaubensbekenntnis, das Muslime vor ihrem Tod ablegen. Alaa sagte, Muhammad habe versucht, seinen Namen zu sagen, konnte die Worte aber nicht mehr herausbringen, bevor er starb.

20. Khalil Abu Hamada, 18 Jahre alt

KHALIL ABU HAMADA

Khalil war das einzige Kind seiner Eltern, die 13 Jahre lang mit IVF-Behandlungen kämpften, um schwanger zu werden. Als sie ihn endlich bekamen, war es wie ein wahr gewordener Traum.

Seine trauernde Mutter Najwa, 41, sagte gegenüber Mondoweiss: “Er ist der Einzige, der mich Mama nennt, und jetzt, wo er weg ist, werde ich dieses Wort nie wieder hören.”

Najwa sagte, sie habe von dem Tag geträumt, an dem Khalil einmal heiraten und eigene Kinder haben würde, damit sie ihre Familie vergrößern und Großmutter werden könnte.

“Aber jetzt sind all diese Träume für immer vorbei”, sagte sie.



21. Nafeth Muhammad Al-Khatib, 50 Jahre alt

NAFETH MUHAMMAD AL-KHATIB

Nafeth ist Vater von sieben Kindern, von denen das älteste 24 und das jüngste 4 Jahre alt ist. Nafeth war Taxifahrer und hatte angesichts der schlechten wirtschaftlichen Bedingungen in Gaza oft Mühe, seine Familie über die Runden zu bringen.

“Er arbeitete nur, um seine Familie zu ernähren, und das tat er immer”, sagte Nafeths Vater Muhammad, 77, gegenüber Mondoweiss.

Nach seinem Tod kämpfen seine Frau und seine Kinder darum, einen Weg zu finden, wie sie weiterleben können. Einer seiner Söhne studiert in Algerien Medizin. Nafeth schickte ihm immer Geld für sein Studium, in der Hoffnung, dass die Familie eine bessere Einkommensquelle haben würde, wenn sein Sohn einmal Arzt geworden ist.

Nafeths Brüder sagten, dass sie ihre Familien unter den derzeitigen Bedingungen im Gazastreifen kaum ernähren können. Wenn Nafeth weg ist, werden sie Schwierigkeiten haben, seine Witwe und seine Kinder zu unterstützen.



22 & 23. Ahmad Muhammad Al-Nirab, 12 Jahre alt, und Mo’men Muhammad Al-Nirab, 6 Jahre alt

AHMAD AL-NIRAB, 12 JAHRE

MO’MEN AL-NIRAB, 6

Muhammad Al-Nirab ist Vater von zwei Jungen, Ahmad und Mo’men, und zwei Mädchen. Als die Bombe im Flüchtlingslager Jabalia explodierte, verlor er seine beiden Jungen. In einem Augenblick, sagt er, war die Hälfte seiner Familie weg.

“Alles, was sie wollten, haben die beiden Jungen bekommen”, sagte Muhammad, der Vater des Jungen, und fügte hinzu, dass er seine Kinder immer verwöhnen und ihnen die besten Dinge im Leben geben wollte, die er konnte.

Mo’men bereitete sich darauf vor, dieses Jahr zum ersten Mal in die Schule zu gehen, und sein Bruder Ahmad freute sich darauf, seinen Bruder zum ersten Mal in die Schule zu begleiten.

“Ahmad starb einen Tag vor seinem Geburtstag. Er wartete auf ein Fahrrad als Geschenk, und ich wollte ihm eines bringen”, sagte Muhammad. “Sie starben beide vor meinen Augen.”

Muhammad sagte, er sei mit den Jungen ausgegangen, um Falafel für das Abendessen der Familie zu besorgen. Sie waren fast wieder zu Hause – Mo’men war an seiner Seite, und Ahmad war ein paar Meter vor ihnen, als die Bombe explodierte.

“Die Bombe färbte alles schwarz. Mehr als 10 Minuten lang konnte sich niemand bewegen. Nachdem sich der Rauch verzogen hatte, fand ich Mo’men mit dem Gesicht auf dem Boden liegend. Er war sofort tot, weil er ein Schrapnell im Nacken hatte”, erzählte Muhammad und fügte hinzu, dass er einen verletzten Ahmad ein paar Meter von ihnen entfernt liegen sah.

“Ich schrie ohnmächtig, hielt meine blutenden Söhne in meinen Armen und versuchte, ihn in ein Krankenhaus zu bringen. Ich rannte einen ganzen Kilometer weit, bis ich ein Auto fand, das viele Verletzte in ein Krankenhaus brachte”, sagte Muhammad. Er setzte seine Söhne in das Auto und sprang in ein anderes Fahrzeug, um zum Krankenhaus zu fahren.

Als er dort ankam, fand er Ahmad und Mo’men, aber sie waren in weiße Tücher gehüllt und lagen unter den Toten.



24. Hazem Muhammad Salem, 9 Jahre alt

HAZEM MUHAMMAD SALEM

Hazem war ein aktiver Junge in seiner Nachbarschaft und wurde von seiner Familie, seinen Freunden und Nachbarn geliebt, die ihm stets ihre Häuser öffneten. Er wurde von allen Familien im Lager als Sohn betrachtet.

Er saß mit einigen seiner Freunde auf der Straße, als die Bombe auf der Straße einschlug. Alle seine Freunde wurden verletzt, überlebten aber. Auch sechs seiner Familienangehörigen haben überlebt.

Ort des Luftangriffs: Die israelische Luftwaffe griff ein Wohnhaus im Viertel Sho’th in Rafah an. Dabei wurden drei Anführer des Islamischen Dschihad sowie vier Zivilisten getötet.

Zeit (ungefähr): 10 – 11 Uhr abends.

Todesopfer: 7



25. Khalid Mansour, 47 Jahre alt

KHALID MANSOUR

Khalid war ein Ehemann und Vater von 13 Kindern. In einem Interview mit Al Jazeera beschrieb ihn seine Tochter als einen liebevollen Mann, der gerne mit seinen Kindern spielte und Freude am Kochen für seine Familie fand.

Khalid war der Anführer des Islamischen Dschihad im südlichen Gazastreifen. Er wurde bei einem israelischen Luftangriff auf ein Gebäude in einem Wohngebiet von Rafah getötet, in dem sich Mansour und andere PIJ-Führer Berichten zufolge zu diesem Zeitpunkt trafen.

26. Ziad Ahmad Al-Mudallal, 35 Jahre alt

ZIAD AHMAD AL-MUDALLAL

Ziad war die rechte Hand von Khalid Mansour und ebenfalls ein Anführer des PIJ in Rafah. Er hinterlässt seine Frau und zwei Kinder, Tala, 10, und Ahmad, 3.



27. Rafat Saleh Al-Zamily, 45 Jahre alt

RAFAT SALEH AL-ZAMILY

Rafat Saleh war ebenfalls ein PIJ-Anführer in Rafah und wurde zusammen mit seinen Kollegen Al-Mudallal und Mansour getötet.



28. Alaa Saleh Al-Tahrawi, 30 Jahre alt

Alaa war eine Ehefrau und Mutter eines dreijährigen Kindes. Sie und ihre Familie haben ein Haus im Viertel Sho’th in Rafah gemietet. Sie wurde getötet, als ein Luftangriff das Gebäude, in dem sie lebten, traf und die Wohnung ihrer Familie zerstörte. Sie wurde unter dem Wohnkomplex zerquetscht.

Nach Angaben von Alaas Familie wurde ihr Körper durch den Luftangriff zerfetzt, und sie mussten fünf Tage lang in den Trümmern wühlen, bis sie einige Teile ihres Körpers fanden.

“Welche Sünde hat ein unschuldiger Mensch wie meine Tochter begangen, um auf diese Weise getötet zu werden”, sagte ihr Vater.

Ihre Familie bat uns, ihr Foto nicht zu veröffentlichen.

29. Muhammad Iyad Hassouna, 14 Jahre alt

MOHAMMED IYAD HASSOUNA

Mohammed war ein Schuljunge, der in der Nachbarschaft und unter Gleichaltrigen beliebt war. Er suchte mit seiner Familie Schutz in ihrem Haus, das sich in dem Wohnkomplex neben dem Haus von Khalid Mansour befand, das bei dem Luftangriff getroffen wurde.

Seine sechsköpfige Familie wurde bei dem Angriff verletzt, und sein Vater Iyad befindet sich noch immer im Krankenhaus. Iyad musste sich 14 Operationen unterziehen, um Schrapnelle aus seinem Körper zu entfernen, und ihm wurden zwei Zehen amputiert.



30. Ismael Abdel-Hamid Dweik, 30 Jahre alt

ISMAEL ABDEL-HAMID DWEIK

Ismael war kürzlich verlobt, und seine achtköpfige Familie bereitete sich auf die Hochzeit vor. Er hatte hart gearbeitet, um sich ein eigenes Haus zu sichern, damit er mit seiner neuen Familie einen Neuanfang machen konnte.

Seine Familie sagte, dass er trotz des familiären und gesellschaftlichen Drucks nie wirklich heiraten wollte, bis er Abeer Harb kennenlernte, sich in sie verliebte und seine Mutter bat, die Verlobung zu arrangieren.

Ismael und seine Mutter Hanaa wurden bei demselben Anschlag getötet, der auch das Gebäude traf, in dem Mansour und seine Kollegen zusammenkamen. Er wurde in den Trümmern gefunden, als er seine Mutter umarmte und versuchte, sie zu beschützen.



31. Hanaa Ismael Dweik, 51 Jahre alt

HANAA ISMAEL DWEIK

Hanaa war eine Mutter von sechs Kindern. An dem Tag, an dem sie getötet wurde, hatte ihr Ehemann Abdul-Hamid sie gefragt, ob sie eines der nahe gelegenen Häuser ihres Sohnes besuchen wolle, aber sie sagte, sie wolle zu Hause bleiben und sich ausruhen.

Abdul-Hamid und seine anderen Kinder waren nicht im Haus, als der israelische Luftangriff ihr Haus traf, nur Hanaa und sein Sohn Ismael waren im Haus.

Abdul-Hamid erzählte Mondoweiss, dass er zu diesem Zeitpunkt nicht wusste, dass Ismael nach Hause gegangen war, und dachte, er sei noch bei seinen Freunden. Nachdem er von dem Luftangriff erfahren hatte, eilte Abdullah nach Hause, in der Hoffnung, dass er seine Frau noch lebend vorfinden würde. Doch er war schockiert, als er sowohl seine Frau als auch seinen Sohn Ismael tot auffand.

Während sich Berichte über einen von Ägypten vermittelten Waffenstillstand zwischen Israel und dem PIJ in Gaza verbreiteten, setzte Israel seine Luftangriffe im gesamten Gazastreifen fort. Nach den Unterlagen von Mondoweiss wurden am Sonntag keine PIJ-Kämpfer oder deren Angehörige getötet. Alle Opfer der Luftangriffe vom Sonntag waren Nichtkombattanten. Die meisten wurden außerhalb ihrer Häuser und auf der Straße getötet.

Ort des Luftangriffs: Jamil Shawa Street, Al-Amal-Viertel, Beit Hanoun.

Zeit (ungefähr): 13.00 – 14.00 Uhr.

Todesopfer: 2



32. Nour Hussain Zwaidi, 19 Jahre alt

NOUR HUSSAIN ZWAIDI

Nour war ein junger Mann, der als übermütig beschrieben wurde und gerne Scherze machte und die Leute immer zum Lachen brachte, wo immer er auftauchte. Nour hatte vor kurzem die Highschool nicht erfolgreich abgeschlossen und beschlossen zu arbeiten, um seine sechsköpfige Familie zu unterstützen.

Er saß auf einem Platz im Freien in der Straße seiner Familie, nur fünf Meter von seinem Haus entfernt, zusammen mit seinem Nachbarn, als ein Luftangriff die Straße traf und beide tötete.

Sein Vater Hussain erzählte Mondoweiss, dass Nour frische Luft schnappen und der Hitze im Haus entfliehen wollte, nachdem der Strom in der Nachbarschaft ausgefallen war. Also ging er nach draußen und setzte sich zu seinem Nachbarn Ibrahim. Hussain hatte sich mit den beiden durch das Fenster unterhalten, als der Luftangriff erfolgte.



33. Ibrahim Abu Salah, 44 Jahre alt

IBRAHIM SHEDAH ABU SALAH

Ibrahim war ein Ehemann und Vater von fünf Kindern. Er saß mit seiner jungen Nachbarin Nour zusammen, um etwas frische Luft zu schnappen, als er getötet wurde.

Seine trauernde Familie wurde nach dem Verlust ihres Vaters in Armut und Traurigkeit zurückgelassen. Er war ihre Haupteinkommensquelle und sorgte für das Essen auf dem Tisch. Jetzt hat die Familie niemanden mehr, der sich um sie kümmert.

“Ich habe ihn immer gedrängt, Essen für die Familie zu besorgen, und er hat auf mich gehört. Manchmal kam er mit etwas zurück, und manchmal war er nicht so erfolgreich. Aber er war da, um mit mir die Verantwortung für die Familie zu teilen. Jetzt frage ich mich, zu wem ich gehen soll, um meiner Familie Essen zu besorgen”, sagte seine Frau Najwa Shahada gegenüber Mondoweiss.

Ort des Luftangriffs: Jabalia-Flüchtlingslager, Gebiet Birkat Abu Rashed

Zeit (ungefähr): 2 – 3 p.m.

Todesopfer: 2

Anmerkungen: Von Mondoweiss beschaffte Videoaufnahmen zeigen, dass Diaa Al-Boraai die Straße in der Nähe des Eingangs zu seinem Haus reinigte, als der Luftangriff erfolgte.

34. Diaa Zohair Al-Boraai, 30 Jahre alt

DIAA ZOHAIR AL-BORAAI MIT SEINEM HUND.

Diaa litt an einer körperlichen Behinderung, nachdem er 2018 während des Großen Marsches der Rückkehr in den Gazastreifen verletzt worden war. Er hatte sich über 30 Operationen an seinem Bein und Fuß unterzogen, die es aufgrund schwerer Knochenschäden um 7 Zentimeter verkürzten.

Er verbrachte die letzten drei Jahre auf medizinischen Reisen zwischen der Türkei und Ägypten und stand auf einer Liste, um sich im September einer weiteren Operation zu unterziehen. Trotz seiner Behinderung arbeitete er nach Angaben seiner Familie hart und verkaufte in der Nähe seines Hauses Obst und Gemüse, um Geld zu verdienen.

Diaa besaß einen Hund, den er wie seinen besten Freund behandelte. Auch sein Hund wurde bei dem Luftangriff getötet. Er hinterlässt seine Eltern und vier Geschwister.



35. Ahmad Muhammad Affanah, 33 Jahre alt

AHMAD MUHAMMAD AFFANAH

Ahmad ist verheiratet und hat eine Familie mit drei Kindern im Alter von sieben, fünf und drei Jahren. Nachdem ein israelischer Luftangriff das Haus seines Nachbarn Diaa getroffen hatte, eilte er zu dessen Haus, um zu helfen. Während er half, stürzte das Haus über ihm ein und tötete ihn.

Sein Vater beschrieb ihn als “treuen, geduldigen, freundlichen und schüchternen Menschen mit guten Manieren” und sagte, er sei stolz darauf, dass sein Sohn bei dem Versuch, Menschen zu helfen, gestorben sei.

Ort des Luftangriffs: Jabalia, al-Falouja-Friedhof

Zeit (ungefähr): 2 – 3 Uhr nachmittags.

Todesopfer: 5 Kinder

* Die israelische Armee behauptete zunächst, der Angriff auf den al-Falouja-Friedhof sei das Ergebnis einer Fehlzündung einer PIJ-Rakete gewesen. Später gab die Armee zu, dass die fünf Jungen tatsächlich durch einen israelischen Luftangriff getötet wurden.



36. Jamil Ihab Nijm, 13 Jahre alt

JAMIL IHAB NIJM

Jamil Nijm war das älteste von vier Geschwistern und wurde als sozialer Junge beschrieben, der seinen Vater gerne zur Arbeit begleitete. Er träumte davon, eines Tages Arzt zu werden.

“Wenn man ihn nur einmal gesehen hätte, hätte man ihn geliebt”, sagte Ihab, Jamils Vater, gegenüber Mondoweiss.

Ihab war zum Supermarkt gegangen und hatte seine Kinder und ihre Cousins zu Hause gelassen. Er hatte sie gewarnt, drinnen zu bleiben, um mögliche Gefahren zu vermeiden, da immer noch israelische Bomben auf Gaza abgeworfen wurden.

Jamil und seine Cousins langweilten sich, weil sie den ganzen Tag in der Hitze festsaßen, und beschlossen, zum nahe gelegenen Friedhof zu gehen, wo ihr verstorbener Großvater nach dem Stromausfall begraben wurde. Der Friedhof war nicht weit von zu Hause entfernt und war der einzige offene und sichere Ort, an dem die Kinder spielen und Zeit im Freien verbringen konnten.

“Als die Bombe fiel, fing meine Frau an zu schreien, ohne zu wissen, was passiert war und wo die Bombe eingeschlagen war”, erzählte Ihab. Ihab rannte zum Friedhof, wo sich einige der Nachbarn versammelt hatten.

“Ich eilte sofort zu dem Ort, an dem sich meine Familie und die Nachbarn versammelt hatten, und suchte nach meinem Sohn. Ich erkannte einen Teil seines T-Shirts und wusste sofort, dass er dort gewesen war”, sagte Ihab. “Ich begann, seine Körperteile einzusammeln.”

“Unsere Söhne wurden vor unseren Augen ermordet, und wir sammelten ihre Körperteile mit unseren eigenen Händen ein”, sagte er.

37. Jamil Nijm al-Deen Nijm, 6 Jahre alt

JAMIL NIJMALDDEN NIJM

Jamil war Mitglied einer vierköpfigen Familie und sollte dieses Jahr in die erste Klasse gehen. Er war mit seinen Cousins zum Friedhof gegangen, um das Grab ihres Großvaters zu besuchen, als dieser getötet wurde.



38. Hamed Hidar Nijm, 17 Jahre alt

HAMED HIDAR NIJM

Hamed machte sich mit seinen Cousins auf den Weg zum Friedhof, wie sie es oft taten, um etwas frische Luft zu schnappen, ohne daran zu denken, dass sie getötet werden könnten. Schließlich sollte der Friedhof ein sicherer Ort sein.

Hamed ist eines von sechs Familienmitgliedern und sollte im kommenden Schuljahr die Tawjihi, die Abschlussprüfung der Sekundarschule, ablegen.



39. Muhammad Salah Nijm, 17 Jahre alt

MUHAMMAD SALAH NIJM

Muhammad freute sich darauf, zusammen mit seinem Cousin Hamed im nächsten Monat sein letztes Jahr an der High School zu beginnen. Seine siebenköpfige Familie beschrieb ihn als einen ausgezeichneten jungen Mann mit guten Manieren, der von allen in seiner Nachbarschaft geliebt wurde.

Er war mit seinen Cousins auf den Friedhof gegangen, um der Hitze nach dem Stromausfall zu entkommen, als der Luftangriff sie traf.



40. Nathmi Fayz Abu Karash, 17 Jahre alt

NATHMI FAYZ ABU KARASH

Nathmi war ein Freund und Nachbar der Nijm-Jungen und ging oft mit ihnen auf den Friedhof. Er gehörte zu einer 11-köpfigen Familie und war ein vielversprechender Fußballspieler.

Ismael, sein 23-jähriger Bruder, begleitete Nathmi und die anderen Jungen ebenfalls auf den Friedhof, entschied sich aber nur 10 Minuten vor dem Luftangriff, nach Hause zu gehen.

Ismael erzählte Mondoweiss, dass ihr letztes gemeinsames Gespräch von Vorahnungen geprägt gewesen sei, als die Jungen darüber diskutierten, was mit ihnen geschehen würde, wenn sie getötet würden. Einer der Jungen, Muhammad Salah Nijm, sagte, er habe das Gefühl, er würde als Märtyrer sterben. Ein anderer der Jungen, sein Freund Hamed, sagte ihm: “Wenn du stirbst, werde ich auch sterben, wir sollten zusammen sein.”

Auch Nathmi hatte ihm geantwortet: “Du wirst gehen und mich allein lassen? Wenn wir sterben müssen, gehe ich mit dir.”

Der israelische Luftangriff tötete sie alle.

Ort des Luftangriffs: Gaza-Stadt, Omar al-Mokhtar-Straße

Zeit (ungefähr): 15:30-4:00 Uhr

Todesopfer: 4



41. Mahmoud Ahmad Dawoud, 21 Jahre alt

MAHMOUD AHMAD DAWOUD

Mahmoud war Verkehrspolizist und im Dienst, als ein israelischer Luftangriff die Straße, auf der er arbeitete, traf und ihn und drei weitere Personen tötete.

Seine Familie war dabei, eine neue Wohnung für ihn einzurichten, in der Hoffnung, dass er bald heiraten und eine eigene Familie gründen würde.

“Ich habe meinem Sohn die edle Moral beigebracht, die uns von Allah gegeben wurde, und er war bei allen beliebt”, sagte sein Vater.

“Jedes Mal, wenn ich aus dem Haus ging, hielten mich Leute an, um mir zu sagen, wie nett und beliebt mein Sohn ist, Leute, die ich nicht einmal kannte.”

Mahmoud ist eines von 10 Familienmitgliedern und verkaufte früher Süßigkeiten auf der Straße, bevor er vor zwei Jahren Regierungsangestellter wurde. Seine Familie sagte, Mahmoud habe seine Kollegen immer ermutigt, sich in die Lage der Menschen hineinzuversetzen und keine hohen Bußgelder zu verhängen. Er bezahlte sogar die Strafzettel für die Betroffenen, wenn sie es sich nicht leisten konnten.

Nach seiner Ermordung wurde seiner Familie berichtet, dass er kurz vor dem Luftangriff Autofahrer und Fußgänger aufforderte, nach Hause zu gehen, um sich aus der Gefahrenzone zu bringen.



42. Abdel-Rahman Jumaa Al-Silk, 22 Jahre alt

ABDEL-RAHMAN JUMAA AL-SILK

Abdel-Rahman wurde getötet, als er auf dem Heimweg von der Arbeit war und die Omar al-Mokhtar-Straße passierte, als der Luftangriff ihn tötete. Er hinterlässt seine Eltern und drei Geschwister.

43. Shadi Imad Kehil, 27 Jahre alt

SHADI IMAD KEHIL

Shadi war ein Ehemann und Vater von zwei Kindern. Er hatte vor kurzem ein Pferd und einen Wagen gekauft, mit denen er durch Gaza-Stadt zog, um verschiedene Waren zu verkaufen, in der Hoffnung, ein gutes Einkommen für seine Familie zu erzielen.

Er war mit Pferd und Wagen auf der Omar al-Mokhtar-Straße unterwegs, als der Luftangriff ihn tötete.

“Er ging hinaus, um uns Essen zu holen, aber er kam in seinem Sarg zu uns zurück”, sagte seine Frau Asmaa, 25, gegenüber Mondoweiss.



44. Khalid Ayman Yassin, 27 Jahre alt

KHALID AYMAN YASSIN

Khalid war eines von 11 Familienmitgliedern und arbeitete zusammen mit seinen fünf Brüdern als Straßenkehrer. Oft sammelte er Plastik ein, um es für etwas Kleingeld an die Recyclinganlagen in den Plastikfabriken in Gaza zu verkaufen, was sie taten, um die Familie ernähren zu können.

Khalid war bescheiden und zögerte wegen der schlechten wirtschaftlichen Lage seiner Familie, zu heiraten, um die Familie nicht zu belasten. Zu seiner Überraschung kratzte sein Vater genug Geld zusammen, um ihm ein neues Schlafzimmer zu kaufen.

“Als ich ihm sagte, dass du jetzt heiraten solltest, und ich ihm das Zimmer zeigte, sagte er, dass das zu viel für ihn sei. Er war sehr bescheiden und einfach”, erinnert sich sein Vater Ayman. “Khalid öffnete und schloss den Schrank immer wieder ungläubig. Jetzt schlafe ich in seinem Zimmer und warte darauf, dass er zurückkommt.” Tränen liefen ihm über das Gesicht.

Ayman verlor 2009 bei der israelischen Offensive auf den Gazastreifen einen weiteren Sohn, Ismael (22).

Ort des Luftangriffs: Al-Bureij-Flüchtlingslager, Garten der Familie Al-Nabahin

Zeit (ungefähr): 4 – 5 Uhr nachmittags.

Todesopfer: 4; ein Vater und seine drei Kinder



45, 46, 47, & 48. Yasser Nimer Al-Nabahin, Vater, 49 Jahre alt, Muhammad Yasser Al-Nabahin, Sohn, 12 Jahre alt, Ahmad Yasser Al-Nabahin, Sohn, 9 Jahre alt, Dalia Yasser Al-Nabahin, Tochter, 13 Jahre alt

YASSER AL-NABAHIN, 49

MUHAMMAD AL-NABAHIN, 12

AHMAD AL-NABAHIN, 9

DALIA AL-NABAHIN, 13

Yasser ist Kapitän der Wasserschutzpolizei von Gaza.

“Er hatte eine ehrenvolle Karriere als Held und Kämpfer gegen die Besatzung”, sagte Yassers Sohn Bilal, 23.

Vor seinem Haus hatte Yasser einen Garten, in dem er mit seiner Familie unter den Bäumen saß, den Garten pflegte und die Pflanzen sorgfältig goss.

Das Haus liegt östlich des Al-Bureij-Flüchtlingslagers in der Nähe der Grenzen.

Am Sonntag beschloss Yasser, sich in seinen Garten zu setzen, und bekam Besuch von einem Verwandten aus dem Nachbarhaus. Nachdem der Gast gegangen war, begann Yasser mit seinen Söhnen, die Bäume zu gießen. Der Luftangriff traf sie alle.

Yasser ist Ehemann und Vater von acht Kindern. Die Hälfte der Kinder, zwei Mädchen und zwei Jungen, überlebten, weil sie sich im Haus befanden, aber eines von ihnen wurde verletzt.

Muhammad: Muhammad träumte davon, ein reisender Händler zu werden – außerhalb des Gazastreifens zu reisen und neue, aufregende Dinge zum Handeln mitzubringen. Er sprach immer davon, erwachsen zu werden, damit er arbeiten und seine Träume verwirklichen konnte. In den Sommern bastelte er Drachen und verkaufte sie an die Kinder in der Nachbarschaft.

“Er hatte ein gutes, weiches Herz”, sagte sein älterer Bruder Bilal.

Ahmad: Ahmad war der jüngste Junge unter seinen Geschwistern und wurde als weiser als seine Jahre beschrieben.

“Ich habe ihn immer als einen kleinen Mann gesehen, er war wie ein Freund”, sagte Bilal und fügte hinzu, dass Ahmad seinen älteren Bruder Muhammad immer verteidigte, wenn dieser in Schwierigkeiten war.

“Obwohl er der Jüngste war, war er härter und mutiger als alle anderen Brüder”, sagte er.

Dalia: Dalia träumte davon, Ärztin zu werden, und die Familie nannte sie immer “die Ärztin der Familie”, um sie zu ermutigen und zu unterstützen, ihre Träume zu verfolgen.

Ihr Bruder Bilal sagte, sie sei eine ausgezeichnete Schülerin gewesen und habe gerne gemalt. Außerdem half sie ihrer Mutter im Haushalt, während ihre anderen Schwestern mit dem Studium beschäftigt waren.

“Sie liebte ihre Familie und beklagte sich nie”, sagte Bilal.

Ort des Luftangriffs: Beit Hanoun

Zeit (ungefähr): 5 – 6 Uhr nachmittags.

Todesopfer: 1 Kind



49. Fatima Ayed Obeid, 15 Jahre alt

FATIMA AYED OBEID

Fatima gehörte zu einer armen Familie mit 10 Kindern. “Sie wollte viele Dinge – Kleidung, Essen und Spielzeug -, aber wir konnten ihr aufgrund unserer wirtschaftlichen Lage nicht alles geben”, sagte ihr Vater Ayed.

Er beschrieb sie als intelligentes Mädchen, das die Schule liebte. Sie spielte außerhalb des Hauses der Familie mit ihrer jüngeren Schwester Rahma, 11, als sie von einem israelischen Luftangriff getroffen wurden. Fatima war auf der Stelle tot, Rahma wurde schwer verletzt.

“Rahma weint und schreit jeden Tag und fragt nach ihrer Schwester. Sie sagt, ihre Schwester sei nicht tot, und sie wartet darauf, dass sie nach Hause kommt”, so Ayed. Übersetzt mit Deepl.com

