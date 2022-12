Das ist der kommende Sicherheits-und Polizeichef und Innenminister, Itamar Ben-Gvir. Wenn Faschisten ein Regime leiten. Wann wird endlich die deutsche Staatsräson mit diesem Faschisten Regime annulliert . Evelyn Hecht-Galinski

https://www.middleeasteye.net/news/israel-ben-gvir-hails-hero-soldier-who-shot-youth-point-blank-range-job-well-done



Bild: Itamar Ben-Gvir, rechtsextremer israelischer Abgeordneter und Vorsitzender der Partei Jüdische Kraft, spricht während einer Kundgebung mit Anhängern am 26. Oktober (AFP/Aktenfoto)

Itamar Ben-Gvir, rechtsextremer Abgeordneter, lobt den Soldaten, der auf einem Video zu sehen ist, wie er einen Palästinenser in Huwwara tötet, für sein “schnelles und rigoroses” Handeln als “ehrenhaft

Ben-Gvir lobt “heldenhaften” Soldaten, der einen Jugendlichen aus nächster Nähe erschossen hat, für “gut gemachte” Arbeit

Von MEE-Mitarbeitern

3. Dezember 2022

Israels neuer Minister für nationale Sicherheit lobte den Soldaten, der am Freitag einen Palästinenser aus nächster Nähe erschossen hat, als “präzise, schnell und rigoros” und nannte den Schützen einen “Helden”.

Itamar Ben-Gvir sagte, der Soldat habe einen “guten Job” gemacht, als er den 22-jährigen Ammar Mefleh erschoss, dessen Tod auf einem Video festgehalten und in den sozialen Medien weit verbreitet wurde.

Auf dem Video ist zu sehen, wie der Soldat – der nicht identifiziert wurde – in der besetzten Stadt Huwwara im Westjordanland in der Nähe von Nablus mit Mefleh rangelt, bevor er eine Waffe zieht und zwei Schüsse abgibt, durch die der junge Mann zu Boden geht, bevor er noch zweimal auf ihn schießt.

“Präzises Handeln, du hast wirklich die Ehre von uns allen erfüllt und das getan, was dir aufgetragen wurde”, sagte Ben Gvir dem Schützen in seiner Rede am Samstag.

“Du hast dich und die Menschen dort geschützt. Jeder Terrorist weiß das, wenn er eine Waffe stehlen und einen Kämpfer töten will – so gehen die Kämpfer vor.”

Die israelischen Streitkräfte haben behauptet, Mefleh habe versucht, einen Messerangriff zu verüben, bevor er tödlich erschossen wurde, doch auf dem Video sind Meflehs Hände während des Handgemenges mit dem Soldaten leer, auch in den Momenten, in denen er erschossen wurde.

Als Reaktion auf Ben Gvirs Lob sagte der Soldat dem Abgeordneten, er sei “froh, dass wir in der Lage waren, das zu tun, was von uns erwartet wurde, und dass es auf diese Weise endete”.

Eine klare Verletzung der Menschenrechte

Die Kommentare stehen in direktem Gegensatz zu der Beschreibung der Schießerei durch Menschenrechtsgruppen, die von einer “Hinrichtung” am “helllichten Tag” sprechen.

Nach dem Vorfall forderte die Jüdische Stimme für den Frieden am Freitag die USA auf, Israel die Finanzierung des Militärs zu entziehen, und wies darauf hin, dass Mefleh der neunte Palästinenser war, der in dieser Woche vom israelischen Militär getötet wurde.

Die Internationale Stiftung für Menschenrechte erklärte, die Schießerei dürfe nicht ungestraft bleiben, und forderte Sanktionen gegen Israel.

“Solche Ermordungen durch Agenten des israelischen Staates sind zu häufig und stellen eine klare Verletzung der Menschenrechte dar. Die internationale Gemeinschaft muss Sanktionen beschließen”, so die Gruppe in einem Beitrag auf Twitter.

Tor Wennesland, UN-Sondergesandter für den Friedensprozess im Nahen Osten, sprach der Familie von Mefleh sein “herzliches Beileid” aus und forderte gleichzeitig Rechenschaft.

“Solche Vorfälle müssen vollständig und unverzüglich untersucht werden, und die Verantwortlichen müssen zur Rechenschaft gezogen werden”, sagte Wennesland.

Ben-Gvirs Aufstieg im Mainstream

Ben-Gvir, ein rechtsextremer Anwalt, dessen Partei Jüdische Kraft letzte Woche ihr erstes Koalitionsabkommen mit Benjamin Netanjahus Likud-Partei unterzeichnete, ist in den letzten Monaten trotz seiner extremen Ansichten in die Mitte der Gesellschaft vorgedrungen.

Zu seinen umstrittenen Äußerungen gehört auch, dass er arabische Kollegen häufig als “Terroristen” bezeichnete. Er hat zur Deportation seiner politischen Gegner aufgerufen, und in seiner Jugend waren seine Ansichten so extrem, dass die Armee ihn von der Wehrpflicht ausschloss.

Dennoch soll Ben-Gvir das neue Amt des “Ministers für nationale Sicherheit” mit deutlich erweiterten Befugnissen erhalten.

Die Jüdische Kraft wird auch das Ministerium für die Entwicklung des Negev und Galiläas sowie das Ministerium für das jüdische Erbe erhalten, so die Bedingungen der Vereinbarung mit dem Likud von letzter Woche.

Das neue Ministerium für nationale Sicherheit wird im Rahmen des Abkommens um mehrere Vollzugsbehörden erweitert, die bisher auf verschiedene Regierungsstellen verteilt waren, berichtet Haaretz.

Dazu gehört die Grenzpolizei im besetzten Westjordanland – eine Militäreinheit, die aus 2.000 Soldaten besteht, die von der Grenzpolizei ausgebildet werden und zu deren Aufgaben die Bekämpfung von Unruhen, die Durchführung von Verhaftungen und die Räumung illegaler Außenposten gehören – die bisher dem Zentralkommando der israelischen Armee unterstellt war.

Eine hochrangige Quelle aus dem Bereich der Strafverfolgung äußerte sich gegenüber Haaretz besorgt über diesen Schritt und sagte, dass er “die Grenzpolizei effektiv zu Ben-Gvirs persönlicher Polizei in den Gebieten macht”. Übersetzt mit Deepl.com

