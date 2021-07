Ben & Jerry’s erhält Lob und Spott nach dem Ausstieg aus den besetzten palästinensischen Gebieten Von Nadda Osman

Auch Muslime essen gern Eis…….



https://www.middleeasteye.net/news/ben-jerrys-palestine-decision-met-sarcasm-scorn

Ben & Jerry’s erhält Lob und Spott nach dem Ausstieg aus den besetzten palästinensischen Gebieten

Palästinensische Aktivisten wollen mehr Klarheit darüber, wie die zukünftigen Beziehungen der Eiscreme-Marke zu Israel aussehen werden, während pro-israelische Aktivisten schwören, nie wieder Produkte des Unternehmens zu kaufen



Die Firma sagte, dass ihre kommerziellen Aktivitäten in den besetzten palästinensischen Gebieten “unvereinbar” mit ihren Werten seien (Reuters)



Von Nadda Osman



20. Juli 2021

Die Entscheidung der Eiscreme-Firma Ben & Jerry’s, ihre Geschäftstätigkeit in den besetzten palästinensischen Gebieten einzustellen, wurde sowohl von pro-palästinensischen als auch israelischen Aktivisten mit einer Mischung aus Lob und Spott aufgenommen.

Ben & Jerry’s friert ein, wenn es um Palästina geht

Die Marke sagte, dass sie den Verkauf in den Gebieten nach jahrelangen Kampagnen von Aktivisten, die mit der Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionskampagne (BDS) verbündet sind, beenden würde.

In ihrer Erklärung sagte die Firma, dass die kommerziellen Aktivitäten unvereinbar” mit ihren Werten seien und dass sie ihren Lizenzvertrag nicht verlängern werde, wenn er Ende nächsten Jahres ausläuft.

Die Entscheidung wurde von Aktivisten vorsichtig begrüßt, aber ein Aspekt der Erklärung des Unternehmens, die den Schritt ankündigte, hat Augenbrauen aufgeworfen.

Ben & Jerry’s sagte, sie würden “durch eine andere Vereinbarung in Israel bleiben”, ohne näher darauf einzugehen, was das bedeutet.

Der Satz hat die Aufmerksamkeit von pro-palästinensischen Aktivisten und Unterstützern der BDS-Bewegung erregt, die sagten, dass jede fortgesetzte Tätigkeit in Israel unweigerlich erfordern würde, dass die Eiscreme-Firma zumindest im besetzten Ost-Jerusalem tätig ist.

“Ben & Jerry’s muss sich vollständig trennen. Es gibt keine Möglichkeit, dass eine alternative Vereinbarung jemals funktionieren wird”, erklärte der Twitter-Nutzer TheZalameh.

‘Progressiv außer Palästina’

Das Unternehmen, das sich seit seiner Gründung im Jahr 1978 für eine Reihe liberaler Anliegen einsetzt, ist in die Kritik geraten, weil es in Israel produziertes Eis in illegalen Siedlungen in den besetzten palästinensischen Gebieten verkauft und scheinbar ein Auge zudrückt, wenn es um die Not der Palästinenser geht.

Ben & Jerry’s hat sich in den sozialen Medien für die “Black Lives Matter”-Bewegung und andere fortschrittliche Anliegen eingesetzt, wurde aber Mitte Mai still, als Israel Luftangriffe auf den Gazastreifen startete.

Dies führte dazu, dass Kritiker der Firma vorwarfen, “progressiv außer Palästina” zu sein.

Die BDS-Bewegung begrüßt die Entscheidung von Ben & Jerry’s als einen entscheidenden Schritt zur Beendigung der Komplizenschaft des Unternehmens mit der israelischen Besatzung und den Verletzungen der palästinensischen Rechte”.

– Erklärung der BDS-Bewegung

Vermonters for Justice in Palestine, eine Organisation, die sich für die Unterstützung der palästinensischen Menschenrechte und die Beendigung der israelischen Besatzung einsetzt, sagte in einer Erklärung, dass die Entscheidung von Ben & Jerry, den Verkauf im Westjordanland und im besetzten Ost-Jerusalem zu stoppen, aber andernorts weiter zu arbeiten, nicht genug sei.

Kathy Sapiro, ein Mitglied der Organisation, sagte, dass das Unternehmen durch die Fortsetzung seiner Tätigkeit in Israel an Menschenrechtsverletzungen gegen Palästinenser mitschuldig sei.

“Durch die Aufrechterhaltung einer Präsenz in Israel macht sich Ben & Jerry’s weiterhin mitschuldig an der Tötung, Inhaftierung und Enteignung der palästinensischen Bevölkerung und der Missachtung des internationalen Rechts. Israel zerstört Leben und Eigentum in den Ländern, die es gewaltsam besetzt hält”, sagte sie in einer Erklärung.

Die Organisation wiederholte ihre Forderung an Ben & Jerry’s, die Herstellung von Produkten in Israel zu beenden und eine Erklärung herauszugeben, in der Israel aufgefordert wird, seine Besetzung palästinensischen Landes und den Bau illegaler Siedlungen zu beenden.

In diesem Zusammenhang kritisierten palästinensische Aktivisten auch die Associated Press dafür, dass sie in ihrem Bericht über die Entscheidung von Ben & Jerry’s die besetzten palästinensischen Gebiete als “vom Krieg gewonnenes Land” bezeichnete. Aktivisten, darunter der in Jerusalem lebende palästinensische Dichter Mohammed El-Kurd, warfen der Nachrichtenorganisation vor, “rückgratlos” zu sein.

Die von Israel besetzten Gebiete Westjordanland, Ostjerusalem und Gaza wurden im arabisch-israelischen Krieg von 1967 von Israel erobert und sind international als Eigentum der Palästinenser anerkannt.

Israelische Kritik

Der ehemalige israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zeigte sich enttäuscht über die Entscheidung von Ben & Jerry’s. “Jetzt wissen wir Israelis, welche Eiscreme wir NICHT kaufen sollten”, sagte er in einem Tweet.

Die Ironie, dass Netanjahu Ben & Jerry’s zu einem Boykott aufruft, ist den Aktivisten nicht entgangen, da der ehemalige israelische Führer leidenschaftlich gegen die BDS-Bewegung eintritt.

“Oh, jetzt ist Boykott also ok?”, lautete eine Antwort, die die Reaktion typisierte.

Andere reagierten, indem sie ihm sagten, dass er wegen Korruptionsvorwürfen im Gefängnis sein sollte, zu denen auch die Verwendung öffentlicher Gelder gehört, um sich über 1.700 Pfund für Eiscreme zu gönnen, laut seiner Haushaltsrechnung. Die Summe entspricht etwa 14 kg Eiscreme pro Monat. Übersetzt mit Deepl.com

