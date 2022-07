Was für eine ekelhafte judaistische Provokation, die nicht straflos bleiben darf, zeigt er doch was von der “Religionsfreiheit” für Muslime im “jüdischen Besatzungsstaat” zu halten ist.

Evelyn Hecht-Galinski

https://www.middleeasteye.net/news/ben-shapiro-performs-jewish-prayer-al-aqsa-complex



Ben Shapiro ist am 28. April 2021 in Nashville, Tennessee, am Set von “Candace” zu sehen (AFP)

Der amerikanische konservative politische Kommentator und Chefredakteur des Daily Wire, Ben Shapiro, besuchte am Sonntag die Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem und vollzog in ihrem Innenhof talmudische Rituale, was von den israelischen Streitkräften häufig verboten wird.

Ben Shapiro verrichtet jüdisches Gebet in der Al-Aqsa-Moschee

Von MEE-Mitarbeitern

25. Juli 2022



Der amerikanische konservative politische Kommentator und Chefredakteur des Daily Wire, Ben Shapiro, besuchte am Sonntag die Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem und vollzog in ihrem Innenhof talmudische Rituale, was von den israelischen Streitkräften häufig verboten wird.

Der amerikanische Rechtsaußen betete in der Moschee und verstieß damit gegen den seit langem bestehenden Status quo, der jüdische Gottesdienste verbietet

Die Al-Aqsa-Moschee ist eine der heiligsten Stätten des Islams und befindet sich im besetzten Ostjerusalem, das die Juden als Tempelberg bezeichnen.

Shapiro ist seit letzter Woche in Israel, um an der Conservative Political Action Conference (CPAC) teilzunehmen, und besuchte mit seinem Vater die heilige Stätte, um das Nachmittagsgebet zu verrichten.

“Man kann nicht nach Israel kommen und den Tempelberg nicht besuchen”, sagte Shapiro.

Letztes Jahr kritisierte der konservative Medienmann einen Bericht der Associated Press und sagte: “Muslime besuchen und beten jeden Tag auf dem Tempelberg; der Tempelberg ist souveränes israelisches Territorium. Juden sind die einzigen Menschen, die in irgendeiner Weise eingeschränkt sind. Aber es ist irgendwie provokativ für Juden, ihn zu besuchen und zu beten.”

Zu der 14 Hektar großen Moschee gehören der goldene Felsendom, wohl eines der bekanntesten Wahrzeichen Jerusalems, sowie die alte al-Qibli-Moschee, die beide als heilig gelten.

Im Mai hob ein Jerusalemer Amtsgericht eine polizeiliche Verfügung gegen drei israelische Rechtsextremisten auf, die in der al-Aqsa-Moschee gebetet hatten und damit gegen eine seit langem bestehende Vereinbarung zwischen Israel und Jordanien verstoßen hatten, das die Angelegenheiten der Moschee verwaltet.

Im Rahmen der heiklen, jahrzehntealten Vereinbarung ist es Nicht-Muslimen gestattet, den Al-Aqsa-Komplex unter Aufsicht des Waqf, einer gemeinsamen jordanisch-palästinensischen islamischen Stiftung, die die Angelegenheiten der Moschee verwaltet, zu besuchen.

Während Muslime in den Höfen und Gebetshallen der Moschee beten dürfen, ist es Juden untersagt, dort zu beten. Allerdings betreten israelische Ultranationalisten, häufig Siedler, gelegentlich das Gelände und versuchen, dort zu beten. Sie werden von Vertretern der islamischen Waqf-Organisation, die das Gelände verwaltet, und von der Polizei daran gehindert.

Im Jahr 2019 sorgte der damalige israelische Landwirtschaftsminister Uri Ariel, der der ultranationalistischen Partei Jüdisches Heim angehört, für Schlagzeilen, als er die Anlage zum Beten betrat. Er wurde von einer Gruppe israelischer Siedler begleitet und von bewaffneten Polizisten geschützt.

Shapiro in Tel Aviv

Am Mittwoch besuchten Hunderte von Menschen Shapiro, als er auf der konservativen Konferenz in Tel Aviv sprach – seine allererste öffentliche Rede in Israel.

Die meisten Zuhörer waren Einwanderer aus den USA, berichtete Haaretz. Einige Zuhörer trugen MAGA-Hüte (Make America Great Again), die mit der Präsidentschaft von Donald Trump in den USA in Verbindung gebracht werden.

Die Veranstaltung wurde vom Tel Aviv International Salon organisiert, einem Forum, das Redner einlädt, um Vorträge in englischer Sprache zu halten, und das sich an junge Erwachsene richtet, die aus englischsprachigen Ländern eingewandert sind.

“Amerika kann von Israel vor allem eines lernen: dass ein Nationalstaat in seinem Kern eine Nation haben muss”, sagte er in seiner Rede.

“Das bedeutet, dass Amerika von Israel die Notwendigkeit einer gemeinsamen Geschichte, einer gemeinsamen Kultur und eines gemeinsamen Schicksals lernen muss.” Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...