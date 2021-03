Benjamin Netanjahu, der Pate von Israels aufsteigendem jüdischen Fundamentalismus

Zionismus, in seinem politischen und historischen Sinn, ist jüdischer Nationalismus – der Glaube, dass die Juden als Nation das Recht auf Selbstbestimmung und einen modernen Nationalstaat in ihrem alten Heimatland haben. Der Zionismus hat religiöse Wurzeln, in dem Sinne, dass die Bibel die ursprüngliche Rechtfertigung für die Verbindung der Juden zu ihrem Land liefert, und religiöses Brauchtum war eine der Hauptgrundlagen für die jüdische Kontinuität über Jahrhunderte der Wanderschaft und des Exils.

Als Benjamin Netanyahu das Bündnis “Religiöser Zionismus” zwischen drei Parteien, Betzalel Smotrichs ultranationalistischer Nationaler Union, Itamar Ben Gvirs neokahanistischer Jüdischer Kraft und den “Familienwerte”-Spinnern von Noam, inszenierte, konzentrierte sich die meiste Aufmerksamkeit natürlich auf die Tatsache, dass der Premierminister persönlich den Rassismus und die Homophobie der neuen Liste förderte. Aber ob das Zusammenlegen all dieser Bedauernswerten in einen Korb sicherstellt, dass sie die Wahlschwelle überschreiten (das werden sie mit ziemlicher Sicherheit) und Netanjahu helfen, die Wahl zu gewinnen (sehr wahrscheinlich), ist nicht die Hauptauswirkung ihrer Vereinigung.

All dies bedeutet, dass wir uns davor hüten sollten, den Auswirkungen der Ereignisse der nächsten Woche zu viel Bedeutung beizumessen. Und nun, da das geklärt ist, hier ist, was wir aus diesem Wahlkampf gelernt haben.

Auch wird ein Sieg Netanjahus am Dienstagabend nicht der Tod der israelischen Demokratie sein, so wie sie ist. Ja, er wird so viel wie möglich versuchen, seinen Sieg zu nutzen, um ein Immunitätsgesetz zu verabschieden, das ihn vor den strafrechtlichen Anklagen schützt, denen er ausgesetzt ist, aber das wird noch schwieriger sein. Und selbst wenn er Erfolg hat und es schafft, dass die Anklagen gegen ihn eingestellt werden, wird es ein Schlag gegen die Rechtsstaatlichkeit und die Verantwortlichkeit der Politiker sein, aber nicht das Ende des israelischen Justizsystems.

Und selbst wenn die drei Barone irgendwie einen Weg finden, ein dürftiges Abkommen zur Teilung der Macht zu erreichen, und jemand, der nicht Netanjahu ist, es schließlich in die Residenz in der Balfour Street schafft, wird sich nicht viel ändern.

Eine Mehrheit der Israelis, irgendwo zwischen 55 und 60 Prozent, je nachdem, welche Umfrage man liest, will, dass Benjamin Netanjahu sein Amt aufgibt. Sie können sich auf nichts anderes einigen. Sicherlich nicht, wer ihn als Premierminister ersetzen sollte und welche Parteien in einer Nicht-Netanjahu-Regierung sitzen sollten. Warum ist Netanyahu nach all dieser Zeit immer noch im Amt? LISTEN to Haaretz’s Election Overdose podcast

Die Ergebnisse der Knesset-Wahl in der nächsten Woche werden uns wenig, wenn überhaupt, sagen, was wir noch nicht über Israel wissen. Die zugrundeliegenden Statistiken sind klar und waren es schon lange.

Aber der Zionismus ist im Wesentlichen immer noch ein säkulares Manifest. Er basiert auf der Selbstbestimmung der Menschen, nicht auf göttlicher Ordination. Religiöse Juden können an den Zionismus glauben, aber jüdische Fundamentalisten nicht. In einem nicht-israelischen Kontext glauben jüdische Fundamentalisten daran, in völlig getrennten Gemeinschaften zu leben, die von Ideen aus der Außenwelt und der Moderne nicht kontaminiert sind, während nicht-fundamentalistische Juden akzeptieren, dass sich das Judentum entwickelt und von der Kultur und den Gesellschaften, mit denen Juden in Kontakt kommen, beeinflusst wird.Der religiöse Fundamentalismus braucht keinen Nationalstaat. Er glaubt an ultimative Wahrheit und totale Hingabe, die den Staat nicht nur transzendieren, sondern sich ihm entgegenstellen, wenn der Staat gegen diese fundamentalistischen Überzeugungen handelt. Jüdischer Fundamentalismus war bis vor kurzem nur gleichbedeutend mit Ultra-Orthodoxie und dem Glauben der Haredi, dass sie ein wahreres, “authentisches” und “ursprüngliches” Judentum vertreten. Es ist ein Judentum, das nicht durch den Staat verändert werden kann und wird, auch nicht durch einen jüdischen Staat mit einer jüdischen Mehrheit. Wenn es einen Konflikt zwischen den Gesetzen und Anforderungen des Staates gibt, dann muss der Staat gezwungen werden, zu kapitulieren.Im vergangenen Jahr kapitulierte der Staat, der die Pandemie bekämpfte und von Bürgern und Gemeinden verlangte, alle öffentlichen Aktivitäten zu schließen, um eine COVID-19-Infektion zu verhindern, wiederholt vor den jüdischen Fundamentalisten. Die Haredi-Autonomie setzte sich durch und hielt ihre Einrichtungen offen.

Wenn Netanyahu am Dienstag verliert, wird das zu einem großen Teil daran liegen, dass die meisten Israelis wütend auf ihn sind, weil er diesen Zustand zugelassen hat. Aber selbst wenn das passiert, wird der Fundamentalismus gewonnen haben, indem er seinen Fußabdruck über einen breiteren Streifen der israelischen Gesellschaft durch die neue jüdisch-fundamentalistische Partei, den “Religiösen Zionismus”, ausdehnt.

“Religiöser Zionismus” hat die Ideologie verbreitet, die Uhren auf eine imaginäre Vergangenheit zurückzustellen, als alle Juden orthodox waren, oder wie Bezalel Smotrich, mit typischer historischer Ignoranz, es in einer Rede vor zwei Jahren ausdrückte: “Israel sollte nach dem Gesetz der Tora geführt werden, wie in den Tagen von König David.”

Solche ahistorischen Vorstellungen waren einst nur der Haredi-Gemeinde vorbehalten, während der klassische “religiöse Zionismus” immer wusste, dass sich die Juden, auch wenn sie in ihrer Tradition und Observanz standhaft blieben, mit der Zeit entwickelten und anpassten. Der jüdische Supremazismus, die Frauenfeindlichkeit und die Homophobie der neuen Partei stammen alle aus dem religiösen Fundamentalismus.

Bisher war die Hauptsorge selbstbewusster nicht-fundamentalistischer Israelis, dass die Haredi-Fundamentalisten dank ihrer höheren Geburtenrate eines Tages durch Demographie zur Mehrheit werden würden. Das Aufkommen des “Religiösen Zionismus” – der Partei, nicht der Gemeinde – ist das erste klare Zeichen dafür, dass der Fundamentalismus auch in ehemals etablierten Sektoren der israelischen Gesellschaft Konvertiten gewinnt.

Netanyahu, der Pate der Partei, ist natürlich in seinem persönlichen Leben völlig säkular und in seiner Ideologie ein überzeugter säkularer jüdischer Nationalist. Aber er hat diese Entwicklung ermöglicht, die seinem jabotinskischen Erbe zuwiderläuft und die nichts mit Gott, aber viel mit politischer Zweckmäßigkeit zu tun hat. Er spielt damit seine langjährige Rolle als Förderer des jüdischen Haredi-Fundamentalismus wieder aus. Beide Aktionen könnten am Ende seine Herrschaft retten oder sie beenden, aber im großen Schema der Dinge ist Netanyahus politisches Überleben nicht so wichtig.

Der Kampf um die Zukunft des Judentums wird nach Netanjahu weitergehen, wann immer er aus dem öffentlichen Leben ausscheidet. Und während die Fundamentalisten noch eine Minderheit sind, verstehen sie, dass sie diesen Kampf als einen existenziellen Kampf führen, weshalb sie an Boden gewinnen. Der Rest von uns muss erst noch aufwachen. Übersetzt mit Deepl.com