Benjamin Netanjahu, Serienschänder der Diaspora-Juden Von Anshel Peffer Haaretz

Millions of Jews throughout the world have felt an intangible sense of loneliness and abandonment over the past two weeks, and they don’t know why. The sad reason? Israel no longer has a Diaspora Minister. Here is the sorry and short story of how this crucial post was left empty.

Vor zwei Jahren hat Hotovely in einem Fernsehinterview die Kritik der amerikanischen Juden an der Politik der Netanyahu-Regierung weggeschlagen, indem sie sagten, sie könnten nicht verstehen, was Israelis durchmachen, weil sie ein bequemes Leben“ führen und niemals ihre Kinder in den Kampf für ihr Land schicken, die meisten Juden haben keine Kinder, die als Soldaten dienen, zu den Marines gehen, nach Afghanistan gehen, in den Irak gehen“.

Aber für mindestens eine Woche glaubte sie, dass sie im Begriff war, Ministerin zu werden, und vielleicht, wenn die Formalitäten vor der Wahl irgendwie geklärt sind, könnte sie noch für ein paar Wochen das sinnloseste Mitglied der israelischen Regierung werden. Und was die Kandidaten für Ministerposten angeht, so ist sie für diese sinnlose Rolle absolut am wenigsten qualifiziert. Denn in der israelischen Geschichte gab es nie eine Politikerin, die mehr getan hat, um die größte Gemeinde in der Diaspora zu beleidigen, vielleicht mit Ausnahme ihres Chefs Netanjahu.

Erstens, da es in den letzten sieben Jahren keinen engagierten Diaspora-Minister gab, gibt es nicht einmal ein Büro für sie. Und bevor die Beamten Büroräume ausarbeiten konnten, entschied der Hohe Gerichtshof, dass, da Netanyahu eine Übergangsregierung ist, die Ministerernennungen möglicherweise erst von der Knesset genehmigt werden müssen, die wegen der bevorstehenden Wahlen derzeit nicht tagt. Die Beförderung von Hotovely wurde also auf Eis gelegt.

Hotovely dankte Netanjahu überschwänglich und versprach, „die Verbindungen zwischen Israel und all unseren Brüdern und Schwestern in der Diaspora zu stärken“, aber bevor sie das tun konnte, gab es noch einige Hindernisse zu überwinden.

In verschiedenen Entwicklungen wurde die Rolle mit anderen bedeutungslosen Titeln wie „Diaspora und öffentliche Diplomatie“ oder „Diaspora und Jerusalem Angelegenheiten“ aufgeblasen, und seit 2015, als es keinen Minister gab, der niedrig genug war, um den Titel zu tragen, wurde er an das prall gefüllte Ressort des damaligen Bildungsministers Naftali Bennett angehängt. Im vergangenen Juni, als Bennett vorübergehend entlassen wurde (seitdem hat er ein schillerndes Comeback als Verteidigungsminister hingelegt), fiel das leere Ministerium an den Premierminister zurück.

Ein leitender Angestellter in einem von ihnen sagte mir, dass es, soweit es sie betrifft, keinen Nutzen mehr hat, zu reagieren, wenn Netanyahu die Diaspora-Juden nicht respektiert. Sie haben sich so sehr daran gewöhnt und können es kaum erwarten, dass er geht. Ob es sein Lob für Donald Trump für den „Kampf gegen den Antisemitismus“ ist, wenn unter seiner Präsidentschaft Juden angegriffen und ermordet werden wie noch nie in ihrer US-Geschichte, oder die Unterstützung rechtsextremer Regierungen in Ungarn, die sich in antisemitischen Kampagnen gegen George Soros und den Holocaust-Revisionismus in Polen engagieren, nichts kann sie mehr überraschen.Hotovely’s Ernennung war nicht einmal die einzige, die sicher war, die Diaspora-Juden bei dieser letzten Umbildung zu demütigen. Netanjahu überlegte nicht einmal lange, bevor er den stellvertretenden Gesundheitsminister Yaakov Litzman in den vollen Ministerstatus beförderte. Die Politik hat empfohlen, Litzman für seinen mutmaßlichen Versuch anzuklagen, einen Psychiater unter Druck zu setzen, damit dieser entscheidet, dass Malka Leifer geistig nicht auslieferungsfähig ist und in Australien wegen Dutzender Anschuldigungen wegen sexueller Belästigung auf der Strecke bleibt. Leifer war ein Prinzip einer ultra-orthodoxen Mädchenschule in Melbourne, die nach Israel verschleppt wurde, bevor sie verhaftet werden konnte.

Vor drei Jahren flog Netanjahu den ganzen Weg nach Australien, wo er die Bewunderung des begeisterten jüdischen Publikums aufsaugte. Von den dortigen Führern der jüdischen Gemeinde wurde ihm mehrfach gesagt, wie wichtig der Fall Leifer für sie ist und wie entscheidend es ist, dass sie sich der Gerechtigkeit in Down Under stellt. Aber er könnte sich nicht weniger um sie kümmern, wenn ihre Interessen mit der Förderung einer seiner engsten politischen Verbündeten in Konflikt geraten.

Immer wieder behauptet Netanjahu, „für alle Juden zu sprechen“. 2015 ging er nach Washington, um persönlich und öffentlich die Außenpolitik von Barack Obama herauszufordern, dem Kandidaten, der die meisten jüdischen Stimmen in der Geschichte erhielt, weit mehr als Netanyahu selbst es je tat.

Netanjahu hat die Juden der Welt serienmäßig verraten. Aber mittlerweile sind sie daran gewöhnt. Was wäre, wenn er einfach versuchen würde, einen Politiker, der mit einer klassischen antisemitischen Verunglimpfung der amerikanischen Juden, zum Minister für die Beziehungen zu ihnen zu ernennen? Das ist nur zu erwarten.

Das Beste, was der nächste Premierminister Israels für die Beziehungen zur Diaspora tun kann, ist, den dummen Posten des Diaspora-Ministers abzuschaffen und stattdessen den Juden außerhalb Israels nur das Minimum an Respekt zu erweisen. Übersetzt mit Deepl.com