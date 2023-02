Die Verhandlungen zwischen Vertretern Russlands und der Ukraine im Frühjahr 2022, an denen der damalige israelische Premierminister Naftali Bennett als Vermittler teilnahm, wurden auf Initiative der westlichen Länder abgebrochen. Über diese Erinnerungen sprach Bennett in seinem ersten Interview seit sechs Monaten.

Friedensverhandlungen

von Thomas Röper

5. Februar 2023

Der ehemalige israelische Ministerpräsident hat in einem Interview berichtet, dass die Friedensverhandlungen zwischen Moskau und Kiew auf Betreiben des Westens abgebrochen wurden.

Bisher war es „russische Propaganda“, dass es der Westen war, der Kiew Anfang April 2022 dazu gedrängt hat, die Verhandlungen mit Moskau, die zu dem Zeitpunkt unmittelbar vor einer Einigung standen, abzubrechen und die Entscheidung „auf dem Schlachtfeld“ zu suchen. Nun hat der ehemalige israelische Ministerpräsident Bennett das in einem ausführlichen Interview bestätigt. Darüber hat die russische Nachrichtenagentur TASS berichtet und ich habe die TASS-Meldung übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Bennett erklärte, dass die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine im Jahr 2022 vom Westen angebrochen wurden

Der ehemalige israelische Premierminister räumte ein, dass alle seine Handlungen „bis ins kleinste Detail“ mit den USA, Deutschland und Frankreich abgestimmt waren

Die Verhandlungen zwischen Vertretern Russlands und der Ukraine im Frühjahr 2022, an denen der damalige israelische Premierminister Naftali Bennett als Vermittler teilnahm, wurden auf Initiative der westlichen Länder abgebrochen. Über diese Erinnerungen sprach Bennett in seinem ersten Interview seit sechs Monaten. Auszüge daraus wurden am Samstagabend im israelischen Fernsehsender Channel 12 ausgestrahlt, die vollständige, fast fünfstündige Fassung wurde auf dem YouTube-Kanal des ehemaligen Premierministers veröffentlicht. Weiterlesen in anti-spiegel.ru