Bild: Israels Premierminister Naftali Bennett spricht am 27. September 2021 im UN-Hauptquartier in New York vor der 76. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen [JOHN MINCHILLO/POOL/AFP via Getty Images]



Bennett lehnt Gründung eines palästinensischen Staates “entschieden ab



1. November 2021

Der israelische Premierminister Naftali Bennett hat erklärt, dass seine Regierung die Gründung eines palästinensischen Staates “strikt ablehnt”, wie Quds Press gestern berichtete.

Der Nachrichtenseite zufolge sagte Bennett vor seiner Reise nach Glasgow, wo er an der UN-Konferenz über den Klimawandel teilnahm, der Times: “Die Schaffung staatsähnlicher Gebilde funktioniert nicht.”

“Ich glaube nicht, dass es in der Region eine bedeutende Führungspersönlichkeit gibt, die glaubt, dass es im diplomatischen Prozess [mit den Palästinensern] noch einen Weg gibt. Wir haben auf die harte Tour gelernt, dass Gebietsabtretungen und die Schaffung staatsähnlicher Gebilde nicht funktionieren”, sagte er.

“Wie ich verstehen auch die [arabischen Führer], was erreichbar ist, und wollen Stabilität”.

Er sagte, dass der Frieden mit Israel Vorteile mit sich bringe. “Wir haben ein Interesse daran, dass der Frieden, den wir mit Jordanien und Ägypten geschlossen haben, auch den Verbrauchern zugute kommt, so dass sie die Früchte des Friedens buchstäblich spüren … Bislang blieb der Frieden mit unseren Nachbarn auf der diplomatisch-politischen Ebene, aber die Früchte sind nicht durchgesickert.

Er warnte weiter vor dem iranischen Atomprogramm und sagte, Israel befinde sich derzeit in einem kalten Krieg mit dem Iran.

“In den letzten 30 Jahren hat sich der Iran um uns herum positioniert, um uns abzulenken. Es gibt eine regionale Macht namens Iran und es gibt eine regionale Macht namens Israel. Der Iran ist ein verkommenes Regime.”

“Wir werden mit all unserer Energie, unserer Innovation, unserer Technologie und unserer Wirtschaft gegen sie arbeiten, um einen Punkt zu erreichen, an dem wir einige Schritte voraus sind”, fügte er hinzu. Übersetzt mit Deepl.com

