Bennett rühmte sich schon einmal dafür eigenhändig Palästinenser getötet zu haben, da fügen sich doch Straßenhinrichtungen folgerichtig in sein “frommes, blutiges Altes Testament Denken”. Genauso sind wir es gewöhnt von der “moralischsten aller “Verteidigungsarmeen”



“Das ist die Art und Weise, wie von unseren Streitkräften erwartet wird, dass sie handeln, und so haben sie auch gehandelt”, fügte Bennett hinzu”.

Bild: Muhammad Salima

Bennett segnet Straßenhinrichtungen von Palästinensern ab

Von Maureen Clare Murphy

5. Dezember 2021

Naftali Bennett hat die Hinrichtung eines am Boden liegenden Palästinensers durch paramilitärische Polizisten in der Nähe des Damaskustors in Jerusalem am Samstag gelobt.

Der israelische Ministerpräsident gab den Beamten seine “volle Rückendeckung”.

“Das ist die Art und Weise, wie von unseren Streitkräften erwartet wird, dass sie handeln, und so haben sie auch gehandelt”, fügte Bennett hinzu.

Bennetts Äußerungen zeigen, dass er an Israels Politik des Schießens auf Palästinenser festhält, die sich in den letzten Jahren der Amtszeit seines Vorgängers Benjamin Netanjahu intensiviert hat.

Nach einer Reihe von Hinrichtungen mutmaßlicher palästinensischer Angreifer auf offener Straße Ende 2015 machte die israelische Menschenrechtsgruppe B’Tselem Netanjahu für “die Verwandlung von Polizisten und sogar bewaffneten Zivilisten in Richter und Henker” verantwortlich.

Die Erschießung von Muhammad Salima, 25, als er am Boden lag und keine unmittelbare Gefahr darstellte, löste eine ungewöhnliche Kontroverse über die Hinrichtung eines Palästinensers aus, nachdem am Samstag ein Augenzeugenvideo im Internet kursierte.

Das 23-sekündige Video, das aus dem Fahrzeug eines Umstehenden aufgenommen wurde, zeigt, wie zwei israelische Grenzpolizisten aus der Ferne auf Salima schießen, der am Boden lag und keine Gefahr für das Leben anderer darstellte.

Ein 50 Sekunden langer Videoclip wurde später von der israelischen Polizei veröffentlicht und zeigt die Ereignisse, die zu Salimas Hinrichtung führten.

Israel veröffentlicht solche Aufnahmen, wenn es der Meinung ist, dass sie seine Darstellung der Ereignisse untermauern, aber in zahlreichen anderen Fällen, wie bei der Hinrichtung von Iyad Hallaq in Jerusalem im vergangenen Jahr, verhindert es die Veröffentlichung von Videos.

Das von der israelischen Polizei am Samstag veröffentlichte Video scheint zu zeigen, wie Salima über eine Straße geht, als er sich umdreht und einen Mann in ultraorthodoxer Kleidung ersticht.

Auf dem Video ist zu sehen, wie Salima den ultraorthodoxen Mann, der als Avraham Elimelich identifiziert wurde, packt und sich einige Sekunden lang auf ihn stürzt, bevor zwei Grenzpolizisten eintreffen und Salima auf sie zu rennt.

Auf dem Video ist zu sehen, wie Salima sich auf einen der Beamten stürzt und dann mehrere Meter von einem der beiden entfernt steht, als er offenbar von einem der Beamten ins Bein geschossen wird und zu Boden fällt.

Der von der Polizei veröffentlichte Clip, der keinen Ton enthält, zeigt dann aus einem anderen Blickwinkel die beiden zusätzlichen Schüsse, die auf dem Augenzeugenvideo deutlicher zu sehen und zu hören sind.

Das israelische Polizeivideo zeigt auch mindestens drei weitere bewaffnete israelische Beamte, die schnell am Tatort eintreffen.

Der Mann, der angeblich von Salima niedergestochen wurde, erlitt nach Angaben israelischer Medien mittelschwere bis schwere Wunden.

Politik der “Bestätigung des Todes”

Die israelischen Streitkräfte verfolgen eine Politik der “Bestätigung der Tötung”, die bei einer Anhörung vor einem Militärgericht im Anschluss an die Erschießung der 13-jährigen Iman al-Hams durch Soldaten im südlichen Gazastreifen im Jahr 2004 bekannt wurde.

Mehr als ein Jahrzehnt später sorgte diese grausame Praxis für einen breiten Aufschrei, nachdem ein von B’Tselem veröffentlichtes Video zeigte, wie der israelische Armeesanitäter Elor Azarya in Hebron auf einen am Boden liegenden Palästinenser schoss.

Nach Angaben des Schriftstellers Richard Silverstein hatte Azarya seinen Kommandeur um Erlaubnis gebeten, “die Tötung zu bestätigen”, bevor er auf Abd al-Fattah Yusri al-Sharif schoss.

Azarya wurde zu einer neunmonatigen Haftstrafe verurteilt, was gleichzeitig eine milde Strafe und einen seltenen Fall darstellt, in dem ein israelischer Soldat für den Tod eines Palästinensers zur Verantwortung gezogen wird.

Der tödliche Sanitäter wird in Israel als Held gefeiert, und die Regierung ist bestrebt, das Filmen von israelischen Soldaten zu kriminalisieren, um die Straffreiheit für Übergriffe auf Palästinenser aufrechtzuerhalten.

Das palästinensische Nationale Komitee für Boykott, Desinvestition und Sanktionen forderte den Internationalen Strafgerichtshof auf, nach der Hinrichtung von Salima die Anklageerhebung gegen die Unterstützer der israelischen Apartheid nicht länger zu verzögern”.

Andere Beobachter wiesen darauf hin, dass ein israelischer Mann, der während einer Gay-Pride-Parade in Jerusalem mehrere Menschen erstochen hatte, nicht auf der Straße hingerichtet wurde:

Bei diesem Vorfall im Jahr 2015 griff Yishai Shlissel die Paradebesucher an, tötete einen Teenager und verletzte fünf weitere, Wochen nachdem er wegen eines ähnlichen Angriffs aus einer zehnjährigen Haftstrafe entlassen worden war.

Außergerichtliche Hinrichtungen

B’Tselem bezeichnete den Erschießungstod von Salima als Hinrichtung im Schnellverfahren.

Im Gegensatz zu der geschönten Terminologie, die israelische Behörden und Medien verwenden, wurde der Angreifer nicht “neutralisiert”. Er wurde kurzerhand hingerichtet. https://t.co/SexgNAAsvf

– B’Tselem בצלם بتسيلم (@btselem) December 4, 2021

Das UN-Menschenrechtsbüro in Palästina erklärte, es sei “schockiert über die offensichtliche außergerichtliche Hinrichtung” von Salima.

“Außergerichtliche Tötungen wie diese sind die Folge der regelmäßigen Anwendung tödlicher Gewalt durch gut bewaffnetes und gut geschütztes israelisches Sicherheitspersonal gegen Palästinenser und des fast völligen Fehlens einer Rechenschaftspflicht für Tötungen und Verletzungen von Palästinensern durch israelische Kräfte”, fügte das UN-Büro hinzu.

Führende israelische Politiker scharten sich um die Grenzpolizisten, die Salima exekutiert hatten, und der Polizeipräsident Kobi Shabtai bezeichnete sie als “Helden”.

Der Leiter der Grenzpolizei, Amir Cohen, pflichtete ihm bei und sagte, dass die “Helden … so gehandelt haben, wie wir sie ausbilden”.

Am Sonntag twitterte Bennett seine Anerkennung für die Grenzpolizisten, die “den Terroristen neutralisiert haben”.

Sein Lob wurde von einem Foto der beiden Beamten begleitet, auf dem ihre Gesichter unkenntlich gemacht waren.

Bennett fügte hinzu, dass das von der Polizei veröffentlichte und von Israels “hasbara” – oder offiziellem Propagandaapparat – verbreitete Video “die Wahrnehmung auf den Kopf stellt”, was darauf schließen lässt, dass es als eine Form der Schadensbegrenzung veröffentlicht wurde.

Das israelische Justizministerium hat Berichten zufolge eine Untersuchung zu Salimas Ermordung eingeleitet, aber die beiden Polizisten sind laut israelischen Medien in den “operativen Dienst” zurückgekehrt.

Israels Selbstuntersuchungsmechanismen werden von Menschenrechtsgruppen seit langem als “Feigenblatt für die Besatzung” abgetan, wie B’Tselem es ausdrückt.

Diese Gruppe hat zusammen mit dem Palästinensischen Zentrum für Menschenrechte Anfang der Woche einen Bericht veröffentlicht, in dem Israels Scheinuntersuchungen über die Tötung und Verstümmelung von Demonstranten während des Großen Marsches der Rückkehr nach Gaza aufgedeckt wurden.

Seit Anfang des Jahres haben israelische Streitkräfte und Siedler mehr als 330 Palästinenser im besetzten Westjordanland, einschließlich Ostjerusalem, und im Gazastreifen getötet.

Die Besatzungstruppen erschossen Fadi Abu Shkheidem, 42, nachdem er am 21. November in der Nähe des Kettentors zum Gelände der al-Aqsa-Moschee in der Jerusalemer Altstadt das Feuer auf Israelis eröffnet hatte.

Eliyahu David Kay, 26, wurde getötet. Drei weitere Personen, darunter zwei Polizeibeamte, wurden verletzt.

Einige Tage zuvor hatte ein israelischer Zivilist den 16-jährigen Omar Ibrahim Ayoub Abu Assab erschossen, nachdem der Teenager angeblich zwei Grenzpolizisten in der Altstadt niedergestochen hatte.

Der bewaffnete Zivilist, der von den Medien als Leiter eines von der siedlungsfreundlichen Organisation Ateret Kohanim gegründeten Seminars identifiziert wurde, feuerte mindestens sechs Schüsse auf den Jungen ab, so Augenzeugen gegenüber Defense for Children International-Palestine.

Die israelischen Grenzpolizisten erlitten leichte bis mittelschwere Wunden. Übersetzt mit Deepl.com

