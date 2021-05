Von einem Kriegsverbrecher zum nächsten, willkommen im “jüdischen Staat”

Bennett to Join Center-Right Coalition, Unseat Netanyahu In a bellwether for Israeli politics, Israeli media report that Naftali Bennett has agreed to join a center-right coalition government with Yair Lapid, which would unseat Bibi Netanyahu from the position he has held for the past 11 years. The announcement may come in the next few hours (or as late as Monday), with ministers sworn in very soon thereafter.

Bennett will Mitte-Rechts-Koalition beitreten, Netanjahu absetzen

von Richard Silverstein

30. Mai 2021

Naftali Bennett, Libanon-Kriegsverbrecher

In einem Vorzeichen für die israelische Politik berichten israelische Medien, dass Naftali Bennett zugestimmt hat, einer Mitte-Rechts-Koalitionsregierung mit Yair Lapid beizutreten, was Bibi Netanjahu aus der Position, die er die letzten 11 Jahre innehatte, ablösen würde. Die Ankündigung könnte in den nächsten Stunden (oder sogar erst am Montag) erfolgen, wobei die Minister sehr bald danach vereidigt werden.

Netanjahu hatte die neun Leben, die Katzen zugeschrieben werden, längst aufgebraucht. Er schien eine Strategie zu haben, um jede Falle und jeden Fallstrick auf seinem Weg zu umgehen. Er hatte einen unbegrenzten Vorrat an “Get Out of Jail Free”-Karten. Es schien sogar, dass der späte Gaza-Krieg ihm irgendwie erlauben könnte, als Premierminister weiterzumachen und sich schließlich aus einer möglichen Verurteilung wegen der Korruptionsvorwürfe, die gegen ihn erhoben wurden, herauszuwinden.

Aber wenn es Bennett gelingt, seine politische Partnerin Ayelet Shaked zu überzeugen, sich ihm in der neuen Regierung anzuschließen, wird er für die nächsten zwei Jahre Premierminister werden. Es ist eine erstaunliche Entwicklung für diesen ehemaligen amerikanischen Juden, der ein Hightech-Startup zu großem Reichtum geführt hat und dann seine Karriere als Netanyahus Stabschef begann.

Bennett ist das, was man einen weichgespülten jüdischen-extremistischen Übermenschen nennen könnte, oder einen Faschisten mit einem menschlichen Gesicht. Er lebt nicht in einer Siedlung, aber er fördert die Agenda der Siedlerbewegung. Wenn er Premierminister wird, wird es keine Rolle spielen, dass er selbst kein Siedler ist. In jeder Hinsicht ist er alles, was sie sich wünschen und erhoffen können. Er repräsentiert die Siedlerbewegung in der Kontrolle des Staates. Der jüdische Faschismus ist auf dem Vormarsch und triumphiert.

Aber er ist kein Schläger wie Ben Gvir. Er ist kein Selbstjustizler wie Lehava. Er ist sanfter. Er sagt nicht, dass er alle israelischen Palästinenser vertreiben will, sondern nur einige von ihnen. Und er will sie nicht physisch aus ihren Gemeinden vertreiben, wie es Ben Gurion in der Nakba getan hat, sondern er will die Grenzen neu ziehen, so dass sie nicht mehr zu Israel gehören. Es ist eine ethnische Säuberung, die mit sauberen Händen durchgeführt wird. Apartheid aus Rauch und Spiegeln.

Aber zweifeln Sie nie daran, dass Bennett der Killerinstinkt fehlt. Er war schließlich derjenige, der damit geprahlt hat, dass er “eine Menge Araber getötet” hat, und das mit einem reinen Gewissen.

Er wird für die ersten zwei Jahre der Regierungszeit Premierminister sein, gefolgt von Lapid für die letzten zwei Jahre. Natürlich ist es höchst unwahrscheinlich, dass diese Koalition so lange halten wird. Sie setzt sich aus Parteien von Mitte-Links bis weit nach rechts zusammen.

Sie stützt sich auch auf die vier Stimmen einer rechtsgerichteten islamistischen Partei. Keine palästinensische politische Partei war jemals Teil einer Regierungskoalition. Aber täuschen Sie sich nicht, dass dies eine fortschrittliche Entwicklung ist oder den Erfolg der Koexistenz darstellt. Jeder in dieser Koalition ist auf seine eigenen Interessen aus, die Palästinenser ebenso wie die Juden. Sie scheren sich nicht im Geringsten um die Interessen ihrer Partner. In der Tat werden ihre Interessen eindeutig im Widerspruch zu ihnen stehen. Daran teilzunehmen ist wie ein Spiel mit russischem Roulette. Jedes Mitglied feuert die Pistole ab, ohne zu wissen, ob eine Kugel in der Kammer für ihn bestimmt ist.

Außerdem kann die Koalition nicht wirklich ein ernsthaftes Gesetzgebungsprogramm vorlegen. Praktisch jedes wichtige Thema, das ein Mitglied vorbringt, wird von einem anderen abgelehnt. Trotz des Rauswurfs von Netanjahu wird sie also sehr wenig erreicht haben. Das Thema, das am wenigsten Beachtung finden wird, ist die palästinensische Frage. Während Labor und Meretz, die liberale Fraktion in der Regierung, vielleicht Fortschritte machen wollen, hat Bennett absolut kein Interesse daran, den Palästinensern irgendetwas anzubieten, was sie vielleicht wollen. Auch Lapid wird nicht versuchen, ihn zu zwingen, da er in zwei weiteren Jahren den goldenen Ring des Premierministers haben will. Es ist ein Rezept für die Fortsetzung der erstickenden Stagnation.

Man sollte auch nicht glauben, dass die Aufrechterhaltung einer Art Status quo die palästinensische Frage in der Schwebe halten wird. Tatsächlich wird Bennett es schaffen, die Siedler-Agenda voranzutreiben. Er wird weiterhin Land stehlen, neue Siedlungen bauen und die Belagerung des Gazastreifens verschärfen. Und er wird damit durchkommen, weil sich niemand um die Palästinenser kümmert. Bis er es nicht mehr tut. Er könnte einen Schritt zu weit gehen: muslimische Gläubige in Al Aqsa massakrieren oder palästinensische Bürger in irgendeiner ungeheuerlichen Weise entehren, woraufhin Mansour Abbas die Koalition verlässt und wir in eine fünfte Runde von Wahlen gehen.

Es ist ein Karussell, in dem alle Pferde bockende Wildpferde und wildgewordene Hengste sind, die am Gebiss zerren.

In einer anderen Hinsicht hat US-Außenminister Antony Blinken gerade seine erste Besuchsrunde mit Führern in Israel, Jordanien, Ägypten und Palästina abgeschlossen (siehe, AP und CBC, wir können dieses Wort hier sagen). Obwohl er sich mit einer massiven Zusage von humanitärer US-Hilfe für den Wiederaufbau des Gazastreifens brüstete, blieb er bei den tatsächlichen Ergebnissen zurück. Er kündigte ein tatsächliches finanzielles Engagement von ein paar Dutzend Millionen an, während er von einem endgültigen Bedarf in Milliardenhöhe sprach. Woher das Geld kommen würde und wie es nach Gaza kommen würde, wurde nicht spezifiziert. Und da liegt der Knackpunkt. Denn wir betrachten die Hamas als eine Terrororganisation. Wir erkennen nur die PA an, die selbst eine umstrittene Beziehung zur Hamas hat. Wie sollen also diese Milliarden nach Gaza kommen? Und wenn sie nach Gaza kommen, wer wird sie verwalten? Wer wird entscheiden, was gebaut wird und wie es gebaut wird? Sie können an meinen Fragen sehen, wie skeptisch ich bin, was den letztendlichen Erfolg dieses Projekts angeht.

blinken netanyahu

Außenminister Blinken und Netanjahu bewegen sich in unterschiedliche Richtungen

Eine der am wenigsten beachteten Entwicklungen von Blinkens Besuch in Israel war die Einladung an den scheidenden Präsidenten Reuven Rivlin, das Weiße Haus zu besuchen. Rivlin war zuletzt während der Obama-Regierung dort. Jeder liebt “Ruvy”. Er ist der ultimative jüdische Opa. Süß und freundlich. Was natürlich bedeutet, dass Sara Netanjahu ihn hasst und Bibi ihm nicht traut. In der Tat, obwohl Rivlin eine entscheidende Rolle bei der Förderung von Bibis früherer Karriere spielte, wollte letzterer nichts mit seiner Präsidentschaftskandidatur zu tun haben. Er tat alles, um sie zu torpedieren, und scheiterte.

Raten Sie mal, wer seine Einladung ins Weiße Haus nicht bekommen hat? Bibi, natürlich. Und in Anbetracht von Netanjahus enormem Ego muss ihm das die Leber zerfressen. Ich war ziemlich überrascht, dass niemand in den israelischen Medien diese enorme und absichtliche Schlamperei von Biden gegenüber Bibi bemerkte. Ein paar Tage später nannte Yossi Verter es Biden “einen Baseballschläger in Bibis Gesicht schwingen”, was ziemlich treffend war.

Wenn Netanjahu aus der Balfour Street vertrieben wird, dann kann sich Biden gerechtfertigt fühlen. Er kann sagen, dass es nicht genug Zeit gab, ihn in die USA zu bekommen, bevor er sein Amt verließ. Wenn Bibi Premierminister bleibt, dann wird der Schwindel zu einem größeren Thema, das sowohl ihn als auch Israel selbst in Bedrängnis bringen wird. Aber ist das nicht der Punkt, den Biden zu machen versucht? Dass Bibi vielleicht denkt, er sei der Boss, aber er muss sich wie alle anderen in die Schlange stellen und ein Ticket ziehen. Wenn er sich mit den USA anlegt, wie er es immer zu tun pflegt, wird niemand sein Ticket lochen.

Es ist auch eine Warnung, dass, wenn Bibi denkt, dass er die JCPOA-Gespräche in Wien vergiften wird, er eine andere Sache kommen hat. Das ist eines der Markenzeichen der Biden-Präsidentschaft. Er will Stabilität in der Region. Er will ein Gleichgewicht zwischen den sunnitischen und schiitischen Kräften in der Region. Um das zu erreichen, braucht er eine Rückkehr zum Atomabkommen, das Bibi hasst und alles in seiner Macht stehende getan hat, um es zu zerstören.

Das einzig Gute, das von einer Anti-Bibi-Koalition kommen kann, wenn sie an die Macht kommt, ist, dass sie nicht die gleiche Besessenheit mit dem Iran haben wird wie der derzeitige Premierminister. Biden wird das nach Hause bringen, wenn sie eine neue Regierung bilden. Sicherlich kann Bennett mit einer baldigen Einladung ins Weiße Haus rechnen, wo er diese Botschaft laut und deutlich vernehmen wird. Übersetzt mit Deepl.com

