Dank an Gideon Levy

Bennett’s religious Zionist regime is coming | Opinion The anticipated investiture of Israel’s first religious-Zionist prime minister could also usher in a new type of national conversation, one of condescending, religious-patriotic schmaltz, saccharine and pathetic. It is not exactly new: This brand of discourse has starred on the hills of the West Bank for half a century, with all the sanctimonious gazing heavenward.

Bild: Israeli defence minister, Naftali Bennett, 27 September 2017 [HNM News/Facebook]

Bennetts religiös-zionistisches Regime wird kommen



Von Gideon Levy

10. Juni 2021

Die erwartete Amtseinführung von Israels erstem religiös-zionistischen Premierminister könnte auch eine neue Art von nationaler Konversation einläuten, eine von herablassender, religiös-patriotischer Schnulze, zuckersüß und pathetisch. Es ist nicht wirklich neu: Diese Art von Diskurs hat auf den Hügeln der Westbank ein halbes Jahrhundert lang die Hauptrolle gespielt, mit all den scheinheiligen Blicken zum Himmel. Von dort aus verbreitete er sich in der Armee und den Medien und all den anderen Knotenpunkten der Macht, die die religiösen Zionisten in den letzten Jahren erobert haben. Von nun an wird es eine viel zentralere Rolle spielen.

Der jüdische Staat wird zum Staat der Jiddischkeit werden. In der Rolle des Vorläufers ist MK Nir Orbach von Yamina . Der Beitrag, den er schrieb, um seine Entscheidung zu erklären, die Regierung von Naftali Bennett zu unterstützen, ist ein lehrreiches Dokument: tausend erhabene Worte über nichts. Eine persönliche politische Entscheidung, die so präsentiert wird, als hätte sie weltbewegende Bedeutung. Ein politischer Deal von jemandem, der schon ein paar Mal die Partei gewechselt hat, verpackt als eine Verschiebung der Schöpfungsordnung.

Die Entscheidung für eine von zwei möglichen Rechtsregierungen, als ob es eine Frage des “Prinzips” wäre. Als Moses vom Berg Sinai herunterkam, klang er weniger pompös. Von nun an wird jede Änderung der Gesetze, die das Parken regeln, so dargestellt, als sei es ein göttlicher Befehl. Wir können uns schon mal daran gewöhnen.

Die gute alte Hapoel Hamizrachi, deren Anführer sich gegen den Beginn des Sechstagekriegs aussprachen, wurde längst durch Messiasse in eigener Sache ersetzt. Orbach ist das beste Beispiel für den Wandel: In seinen eigenen Augen ist er der Stellvertreter des Messias. Was hat er nicht alles in die blumige Erklärung seiner Entscheidung hineingeworfen; sie sind übrigens immer die einzigen, die Bedenken haben. Sie haben auch die Exklusivität über Werte und Prinzipien.

Schlüsselbegriffe in seinem Beitrag sind: ewige Werte und das ewige Volk (das keine Angst hat); die Amoraim und die Tannaim; die zionistische Vision und der Musiker Aviv Geffen; der populäre Haredi-Musiker Avraham Fried und 2.000 Jahre Exil; nicht freiwillig (bei ihnen wird nichts freiwillig getan).

Der Stil ist der Mann selbst, und das ist gut so, aber achten Sie auf den Inhalt: die Rückkehr des abstoßenden, arroganten, ultranationalistischen Geredes von “einer Modellgesellschaft” und “einem Licht für die Nationen.” In einer Zeit, in der Israel schon lange nicht mehr ein Leuchtturm, eine Taschenlampe oder gar ein Streichholz der Moral für die Welt ist, sondern eher so etwas wie ein Pariastaat – aus vielen guten Gründen -, täuschen die Leute von der religiösen Rechten mit ihrem Gerede von einer vorbildlichen Gesellschaft weiter. Selbst Orbach meint, dass wir das nicht mehr sind, wenn auch nur für die letzten zwei Jahre und nur, weil wir keine stabile Regierung haben. Bis dahin, und wir werden es bald wieder sein – ein Licht für die Nationen, dank seiner Entscheidung, Bennett zu unterstützen.

Diese Denkweise muss ernst genommen werden. Sie ist tief in die israelische Gesellschaft gesickert, weit über Bennetts Basis hinaus. Viele Israelis, zu viele, glauben immer noch an die absurde Geschichte über das auserwählte Volk und unser göttliches Recht auf dieses Land. Scheinbar ist daran nichts auszusetzen; was ist so schlimm an einem Volk, das bis zum Rausch selbstzufrieden ist? Aber wie bei jedem Verlust des Kontakts mit der Realität, gibt es auch hier ein selbstmörderisches Syndrom, das für die Gläubigen und ihre Umgebung gefährlich ist.

Von welcher Art von Modellgesellschaft redet Orbach? Diejenige, die Asylsuchende abschiebt? Die Menschen aufgrund ihrer nationalen Zugehörigkeit aus ihren Häusern wirft? Die, die Hunderte von Menschen ohne Gerichtsverfahren inhaftiert? Die Demonstranten erschießt? Ein Licht für die Nationen, ernsthaft? Es würde reichen, wenn Israel wie alle anderen Nationen wäre. In Bezug auf die Moral ist es den mittelmäßigsten von ihnen unterlegen. Und von welchen ewigen Werten des religiösen Zionismus spricht er als Vertreter einer Bewegung, die die Massenenteignung anbetet, die an die Vorherrschaft einer Nation über eine andere in diesem Land glaubt, die glaubt, dass eine göttliche Verheißung gleichbedeutend ist mit einer Eigentumsregistrierung, die sicher ist, dass es außer ihr niemanden gibt und die ihre herablassenden Überzeugungen in eine politische Doktrin umsetzt?

Sie sind herablassend gegenüber den Nicht-Juden und gegenüber den säkularen Juden. Sie sind prinzipientreu und stellen sich mit vollen Wagen gegen alle leeren Wagen. Sie sind bahnbrechender und zionistischer als alle anderen. Sie beschäftigen sich nicht mit Kleinigkeiten, sondern nur mit dem Schicksal des jüdischen Volkes. Orbach ist nicht wichtig, sein Denken und sein Stil werden von nun an wichtiger sein. Achten Sie auf das blendende Licht der Religion, des Ultranationalismus und der Herablassung, die er vertritt. Übersetzt mit Deepl.com



--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...