Bild: Palästinensische Arbeiter entfernen am 19. September 2021 die Trümmer eines Gebäudes in Gaza-Stadt, das während des 11-tägigen Konflikts zwischen Israel und der Hamas im Mai von israelischen Angriffen getroffen wurde. (Foto: Ashraf Amra/APA Images)



Völkermord kann nicht vertuscht werden, auch nicht durch durchsichtige und immer nach dem gleichen Muster ablaufende Hasbara Kampagnen

Bericht: Israel startet Kampagne, um die UN-Untersuchung des Gazastreifens zu untergraben

Von Michael Arria



27. Januar 2022



Axios berichtet, dass Israels Außenministerium eine diplomatische Anstrengung ankündigte, um die UN-Untersuchung zum Scheitern zu bringen, und seine Besorgnis darüber zum Ausdruck brachte, dass ein möglicher Bericht Israel als “Apartheidstaat” bezeichnen würde.

Einem geheimen Kabel zufolge startet die israelische Regierung eine Kampagne, um eine Kommission der Vereinten Nationen zu diskreditieren, die den Angriff Israels auf den Gazastreifen im Jahr 2021 untersucht. Der UN-Menschenrechtsrat (UNHRC) stimmte im vergangenen Mai für die Einrichtung der Untersuchungskommission (COI).

Barak Ravid von Axios berichtet, dass das israelische Außenministerium ein Telegramm an alle diplomatischen Vertretungen des Landes geschickt hat, in dem es die Untersuchung als “höchste Priorität” bezeichnet und ankündigt, dass es diplomatische Anstrengungen unternimmt, um die Untersuchung zu verhindern. Sie äußerten auch die Befürchtung, dass der Bericht des COI (der voraussichtlich im Juni veröffentlicht wird) Israel als “Apartheidstaat” bezeichnen wird.

Wie Ravid hervorhebt, hat sich Israel geweigert, mit der Untersuchung zusammenzuarbeiten, und die Regierung Biden hat sich öffentlich gegen sie ausgesprochen. Die Vereinigten Staaten haben auch dafür gestimmt, die Kommission bei der UNO nicht zu finanzieren.

“Wir haben Bedenken gegenüber dem Rat”, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Ned Price, im vergangenen Oktober. “Wir werden uns energisch dagegen wehren, dass der Rat Israel unverhältnismäßig viel Aufmerksamkeit schenkt, was den einzigen ständigen Tagesordnungspunkt des Rates einschließt, der auf ein einzelnes Land abzielt.”

In dieser Woche schickten mehr als 40 Kongressmitglieder einen Brief an Außenminister Tony Blinken, in dem sie die Verwaltung aufforderten, sich für die “Abschaffung” der Kommission einzusetzen. Angeführt wurde der Brief von Reps. Josh Gottheimer (D-NJ) und Vicky Hartzler (R-MO).

“Das Mandat der COI zielt darauf ab, die politischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Herausforderungen für Israel zu beschleunigen und seine Legitimität zu untergraben, indem internationale Rechtsinstitutionen unter Druck gesetzt werden, Maßnahmen gegen israelische Führer zu ergreifen”, heißt es in dem Brief, der Jewish Insider vorliegt. “Diese COI ist ungeheuerlich und sollte aufgehoben werden. Angesichts des krisengeschüttelten UN-Budgets, das durch die COVID-Pandemie, die die gesamte Menschheit betrifft, überstrapaziert wird, ist es unverantwortlich, wertvolle Ressourcen für eine weitere ungerechtfertigte UN-Untersuchung gegen Israel auszugeben.”

In den sozialen Medien wiesen viele darauf hin, dass dieses Verhalten von Israel nichts Neues sei. “NOT A SCOOP: Israel wird weiterhin jede internationale Bemühung, die die Wahrheit aufdeckt, einschüchtern, verleumden und schikanieren”, twitterte Inès Abdel Razek.

Im Jahr 2021 veröffentlichten die israelische Menschenrechtsgruppe B’Tselem und Human Rights Watch (HRW) jeweils einen Bericht, in dem sie Israel der Apartheid beschuldigten. Im Empfehlungsteil ihres Berichts forderte HRW die internationale Gemeinschaft auf, ihre Haltung gegenüber dem Land zu ändern.

Während ein Großteil der Welt die seit einem halben Jahrhundert andauernde israelische Besatzung als eine vorübergehende Situation betrachtet, die durch einen jahrzehntelangen “Friedensprozess” bald behoben werden wird, hat die Unterdrückung der Palästinenser dort eine Schwelle und eine Dauerhaftigkeit erreicht, die die Definitionen der Verbrechen der Apartheid und der Verfolgung erfüllt”, sagte HRW-Exekutivdirektor Kenneth Roth in einer Erklärung.

Israel griff den Gazastreifen im vergangenen Jahr 11 Tage lang an und tötete dabei 253 Palästinenser. 66 von ihnen waren Kinder. “Solche Angriffe werfen ernste Bedenken auf, ob Israel die Grundsätze der Unterscheidung und der Verhältnismäßigkeit nach dem humanitären Völkerrecht einhält”, sagte die Menschenrechtsbeauftragte der Vereinten Nationen, Michelle Bachelet, damals vor dem UNHRC. “Wenn sich herausstellt, dass solche Angriffe unterschiedslos und unverhältnismäßig auf Zivilisten und zivile Objekte einwirken, können sie Kriegsverbrechen darstellen.” Übersetzt mit Deepl.com