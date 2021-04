Bild: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu in Jerusalem on 8 February 2021 [REUVEN CASTRO/POOL/AFP/Getty Images]

Report: Israel PM knew of Jordan security unrest as it happened Israel’s Prime Minister, Benjamin Netanyahu, was aware of the security unrest in Jordan and the arrests campaign against senior officials including former Crown Prince Hamzah bin Hussein the minute they happened, Israel’s Yedioth Ahronoth newspaper reported on Sunday.

Bericht: Israels Premierminister wusste von jordanischen Sicherheitsunruhen, als sie passierten

5. April 2021

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu war sich der Sicherheitsunruhen in Jordanien und der Verhaftungskampagne gegen hochrangige Beamte, darunter der ehemalige Kronprinz Hamzah bin Hussein, in der Minute bewusst, in der sie stattfanden, berichtete die israelische Zeitung Yedioth Ahronoth am Sonntag.

Ein Analyst für arabische Angelegenheiten bei der Zeitung, Smadar Perry, sagte, Netanjahu und andere seien mit den Ereignissen in Jordanien in den letzten Wochen sehr vertraut gewesen, was erklärt, warum König Abdullah II. von Jordanien sehr darauf bedacht war, Netanjahu daran zu hindern, den jordanischen Luftraum zu nutzen, um in die Golfregion zu reisen.

Laut Perry ist es klar, dass Amman Verdacht gegen Netanjahu hegt, der deutlich machte, dass er sehr froh wäre, Abdullah loszuwerden und einen anderen jordanischen Herrscher an seine Stelle treten zu sehen; entweder ein anderes Mitglied der königlichen Familie oder aus der Armee.

Sie fügte hinzu, dass der jordanische Königshof vermutet, dass Netanjahu sich nicht einmal die Mühe gemacht hat, seine Vorliebe zu verbergen und sie mit seinen neuen Freunden am Golf geteilt hat.

Der Bericht merkte an, dass trotz der politischen Entfremdung zwischen Amman und Tel Aviv und der persönlichen Verärgerung, die König Abdullah II. gegenüber Netanjahu gezeigt hat, der jordanische König vor zwei Jahren dafür gesorgt hat, dass seine Armeeoffiziere ihren israelischen Amtskollegen Botschaften der Zusicherung übermittelten, dass “die Dinge unter Kontrolle sind”.

“Mit einfachen Worten: Auch wenn sie im Auftrag des Mossad und des israelischen Militärgeheimdienstes Netanjahu eilig darüber informiert haben, was hinter den Kulissen im Königreich geschieht, während es geschieht, vertraut Abdullah niemandem mehr; weder dem israelischen Premierminister, noch seinen arabischen Nachbarn und, wie sich herausstellt, nicht einmal seinen Geschwistern in der königlichen Familie”, fügte sie hinzu.

Perry glaubte, dass das jordanische Königshaus absichtlich ungenaue Nachrichtenberichte über die Verhaftungen und die Identität der Verdächtigen herausgegeben hat, um “seine Anhänger im Irak, in Saudi-Arabien und am Golf im Halbdunkel zu halten”, und fügte hinzu, dass es trotzdem keinen Zweifel daran gibt, dass es in jedem dieser Länder, auch in Israel, einen Sondergesandten gibt, der den Ereignissen in Amman nahe ist und seinem Land Bericht erstattet. Übersetzt mit Deepl.com

