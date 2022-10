Report: US Special Operations Forces Are on the Ground in Ukraine – scheerpost.com The presence is part of a broad clandestine operation that includes the CIA. By Dave DeCamp / Antiwar.com US special operations forces are on the ground in Ukraine as part of a broad covert operation that includes CIA personnel, The Intercept reported on Wednesday, citing unnamed US intelligence and military officials.



Bericht: US-Spezialeinheiten sind in der Ukraine vor Ort

Von Dave DeCamp / Antiwar.com

7. Oktober 2022

Wie The Intercept am Mittwoch unter Berufung auf ungenannte US-Geheimdienst- und Militärbeamte berichtete, sind US-Spezialkräfte im Rahmen einer breit angelegten verdeckten Operation, an der auch CIA-Mitarbeiter beteiligt sind, in der Ukraine im Einsatz.

Dem Bericht zufolge zogen die USA ihre CIA- und Sondereinsatzkräfte kurz vor dem Einmarsch Russlands aus der Ukraine ab, obwohl ein US-Beamter sagte, die CIA sei “nie ganz weg”.

Die CIA hatte zunächst vorausgesagt, dass Kiew schnell an Russland fallen würde, doch als klar wurde, dass dies nicht der Fall sein würde, schickte die Regierung Biden ihre verdeckten Mitarbeiter zurück in die Ukraine.

In dem Bericht heißt es, dass die geheimen Operationen der USA in der Ukraine heute weitaus umfangreicher sind als zu Beginn des Krieges, als die US-Geheimdienstler befürchteten, dass Russland die ukrainische Armee überrollen würde.

Mehrere derzeitige und ehemalige Geheimdienstmitarbeiter erklärten, dass “die Präsenz von CIA- und US-Spezialkräften und -Ressourcen in der Ukraine viel größer ist als zum Zeitpunkt der russischen Invasion im Februar”.

Bereits im Juni berichtete die New York Times über die Präsenz der CIA in der Ukraine, erwähnte aber nicht die US-Spezialeinheiten. In dem Bericht der Times hieß es jedoch, dass mehrere US-Verbündete Spezialeinheiten in der Ukraine stationiert haben, darunter Großbritannien, Frankreich, Kanada und Litauen.

Der Intercept-Bericht besagt, dass die verdeckten Operationen in der Ukraine im Rahmen einer verdeckten präsidialen Feststellung durchgeführt werden, die besagt, dass Präsident Biden den Kongress in aller Stille über ein breites Programm geheimer Operationen im Land informiert hat. Dem Bericht zufolge handelt es sich bei dem von Präsident Biden verwendeten Beschluss um eine abgeänderte Version eines Beschlusses, der ursprünglich unter der Obama-Regierung gefasst wurde.

Es ist nicht klar, was das US-Personal in der Ukraine tut oder wo genau es operiert, aber die Präsenz birgt das Risiko, Russland zu provozieren. Die verdeckten Operationen stehen im Widerspruch zu Präsident Bidens Versprechen, keine Truppen in die Ukraine zu entsenden, was, wie er vor dem Einmarsch Russlands sagte, einen “Weltkrieg” auslösen könnte. Übersetzt mit Deepl.com

Dave DeCamp ist der Nachrichtenredakteur von Antiwar.com, folgen Sie ihm auf Twitter @decampdave.

