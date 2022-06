Welche Länder werden demnächst “koordinierte” Bombenopfer von israelischen Luftangriffen sein?

Bericht: USA prüfen und genehmigen heimlich viele israelische Luftangriffe in Syrien



Von Dave DeCamp / AntiWar.com

Juni 17, 2022

Einem Bericht des Wall Street Journal zufolge hat Israel viele seiner Luftangriffe in Syrien heimlich mit den USA koordiniert, und hochrangige Beamte des US-Zentralkommandos haben in den letzten Jahren viele Pläne überprüft und genehmigt.

Israel bombardiert häufig Syrien und gibt die Angriffe als Angriffe auf den Iran oder die Hisbollah aus, obwohl bei den Luftangriffen oft syrische Regierungstruppen und Mitglieder der irakischen Schiitenmilizen getötet werden. Bei den jüngsten israelischen Luftangriffen auf Syrien wurde der internationale Flughafen von Damaskus lahmgelegt, was eine erhebliche Eskalation der Luftkampagne darstellt.

Aktuelle und ehemalige Beamte sagten dem Journal, dass der Schwerpunkt der Koordinierung auf Luftangriffen liegt, die in der Nähe der al-Tanf-Garnison, einer US-Militärbasis im Süden Syriens nahe der Grenze zu Jordanien, stattfinden. Die Beamten sagten, dass die “überwiegende Mehrheit” der Angriffe, die über dieses Gebiet führen, von den USA genehmigt worden seien.

Die Israelis begannen 2017, Luftangriffe in der Nähe von al-Tanf zu fliegen, um die syrische Luftabwehr zu umgehen. Die Beamten sagten, dass Israel das CENTCOM im Voraus über seine Pläne informiert. Das Kommando führt eine Überprüfung der Operation durch und benachrichtigt auch den Verteidigungsminister und den Vorsitzenden der Joint Chiefs. Israel hat auch die russischen Streitkräfte auf dem Luftwaffenstützpunkt Khmeimim im Westen Syriens über geplante Angriffe informiert.

Dem Bericht zufolge überprüfen die USA nicht alle israelischen Operationen in Syrien und helfen Israel auch nicht bei der Auswahl seiner Ziele. Eine beträchtliche Anzahl israelischer Luftangriffe in Syrien geht nicht über al-Tanf hinaus, darunter auch der Angriff auf den Flughafen von Damaskus.

Die USA haben etwa 1.000 Soldaten im Osten Syriens stationiert. Auf dem Papier geht es bei der Präsenz um die Unterstützung der kurdisch geführten SDF im Kampf gegen ISIS, aber bei der Besetzung geht es auch darum, Druck auf Damaskus auszuüben. Die USA halten lähmende Wirtschaftssanktionen gegen Syrien aufrecht, die das Land nach über 10 Jahren Krieg am Wiederaufbau hindern.

Der Bericht des Journal ist das erste Mal, dass über die enge US-israelische Koordinierung der Luftangriffe in Syrien berichtet wird. Die USA haben die Operationen jedoch immer stillschweigend gebilligt, da sie sie nie verurteilen.

2019 verfasste Brett McGurk, der oberste Nahost-Beauftragte im Nationalen Sicherheitsrat von Präsident Biden, einen Meinungsartikel, in dem er seine ideale Syrien-Politik skizzierte, nachdem er aus der Trump-Administration zurückgetreten war, weil die Pläne für einen Rückzug aus dem Land nicht umgesetzt worden waren. In dem Artikel sagte McGurk, die USA sollten die israelischen Luftangriffe in Syrien unterstützen. Übersetzt mit Deepl.com

Dave DeCamp ist der Nachrichtenredakteur von Antiwar.com, folgen Sie ihm auf Twitter @decampdave.

