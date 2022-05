Was ist nur aus Berlin geworden. Wenn allein die Tatsache , Palästinenser zu sein, reicht um kriminalisiert zu werden, besonders wenn man seine politische Stimme erhebt und sich für ein Ende der illegalen zionistischen Besatzung einsetzt. Während am 1. Mai, Deutsche, Ukrainer und Russlandhasser demonstrieren dürfen, müssen Palästinenser schweigen. Was für ein anti-muslimischer Rassismus, der um sich greift. Solidarität mit “Palästina Spricht” und Freiheit für Palästina.

Evelyn Hecht-Galinski

Bild: Demonstranten zeigen ein Transparent mit der Aufschrift “Freiheit für Palästina” während einer pro-palästinensischen Demonstration in Berlin am 19. Mai 2021 (AFP)



In einem außergewöhnlichen Schritt sagen die Behörden, dass antisemitische Äußerungen bei früheren Kundgebungen ausreichen, um zukünftige zu verbieten



Berlin verbietet vorübergehend Pro-Palästina-Proteste wegen “öffentlichem Interesse”

Von Matt Unicomb

in Berlin



30. April 2022



Die deutsche Polizei in Berlin hat alle pro-palästinensischen Demonstrationen bis zum 2. Mai verboten und begründet dies mit antisemitischen Äußerungen einiger Demonstranten während der jüngsten Proteste.

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Einschränkungen werden am Sonntag die Berliner Maifeierlichkeiten wieder aufgenommen.

Für die Comeback-Veranstaltungen sind mindestens 15 verschiedene Demonstrationen geplant. In der Vergangenheit haben solche Proteste Zehntausende von Menschen angezogen, und die Atmosphäre lag irgendwo zwischen einem Straßenfest und einem ausgewachsenen Aufstand.

In einem beispiellosen Schritt hat die Polizei jedoch alle pro-palästinensischen Proteste bis zum 2. Mai verboten.

Allein die Tatsache, dass man Palästinenser ist, reicht aus, um kriminalisiert zu werden, vor allem, wenn man eine politische Stimme erhebt”.

– Aicha Jamal, Migrantifa

Für Freitag, den 29. April, war mindestens eine Demonstration mit dem Titel “Protest gegen die israelische Aggression in Jerusalem” geplant. Das Verbot galt für diese und alle anderen “Ersatzproteste”, die Organisatoren manchmal nutzen, um Verbote zu umgehen.

Bei der Bekanntgabe der Entscheidung verwies die Berliner Polizei auf “inakzeptablen Antisemitismus” bei den Pro-Palästina-Protesten in der vergangenen Woche, bei denen einige der mehreren hundert Demonstranten am 22. und 23. April antisemitische Äußerungen gemacht haben sollen.

“Wir mussten kriminelle Handlungen, antisemitische Parolen und Ausrufe der schlimmsten Art miterleben”, sagte Berlins Innensenatorin Iris Spranger. “Das ist völlig inakzeptabel.”

In einem Fall, der von einer Kamera aufgezeichnet wurde, ist ein junger Mann zu hören, der eine rassistische Bemerkung in Richtung von Pro-Israel-Aktivisten schreit, die sich als Journalisten ausgeben und später Aufnahmen der Proteste im Internet veröffentlichen.

In der Flut von Nachrichten und Meinungsbeiträgen, die auf die Proteste folgten, wurde von Angriffen auf Journalisten und Polizisten sowie von antisemitischer Gewalt berichtet.

Vor Ort, so die Organisatoren, sei die Situation ganz anders gewesen. Die Aktion eines einzelnen Demonstranten dürfe nicht dazu dienen, über die übrigen Teilnehmer der Proteste zu urteilen.

“Die Atmosphäre war großartig, mit Musik und Menschen aller Altersgruppen und Nationalitäten”, sagte Nizar Haddad, ein Palästinenser aus Gaza, dessen Gruppe Palestine Speaks den Protest am vergangenen Samstag organisiert hatte.

“Eine dumme, rassistische Äußerung eines 15-jährigen Jungen wurde benutzt, um die gesamte Demonstration zu diskreditieren”.

Palestine Speaks hat die verbotene Demonstration am Freitag nicht organisiert, steht aber in engem Kontakt mit deren Organisatoren.

Berlin beherbergt die größte palästinensische Gemeinschaft außerhalb des Nahen Ostens und hat mehr als 25.000 Einwohner mit palästinensischem Hintergrund. Viele von ihnen leben in Kreuzberg und Neukölln, den Vierteln, in denen pro-palästinensische Proteste, wie die der letzten Woche, normalerweise stattfinden.

Viele Palästinenser in Deutschland beklagen sich jedoch über die so genannte “Tabuisierung” ihrer Erfahrungen, bei der die palästinensische Identität von der Gesellschaft nicht anerkannt wird.

“Allein die Tatsache, Palästinenser zu sein, reicht aus, um kriminalisiert zu werden, vor allem, wenn man eine politische Stimme erhebt”, sagte Aicha Jamal, eine Sprecherin der Aktivistenorganisation Migrantifa, die für soziale Rechte und gegen Rassismus demonstriert.

Im vergangenen Jahr wurden mehrere Journalisten mit palästinensischen Wurzeln wegen angeblich antisemitischer Äußerungen entlassen. Im Fall von Nemi el-Hassan gehörte dazu, dass sie Instagram-Posts der Organisation Jewish Voice for Peace geliked hatte.

Um die Proteste an diesem Wochenende zu verbieten, berief sich die Polizei auf eine während der Pandemie eingeführte Änderung des Versammlungsgesetzes, die es erlaubt, Proteste zu verbieten, wenn die Polizei der Meinung ist, dass sie eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellen.

Das Berliner Verwaltungsgericht hat am Freitag einen in letzter Minute eingelegten Einspruch gegen das pro-palästinensische Demonstrationsverbot abgewiesen.

I

“Das besondere öffentliche Interesse an der Durchsetzung der Verbotsverfügung überwiegt das Interesse des Antragstellers”, heißt es in dem Urteil.

Ungereimtheiten

Berlin hat eine reiche Geschichte des Protests, wo beispielsweise Demonstrationen gegen Zwangsräumungen innerhalb weniger Stunden Tausende von Menschen anziehen können.

Aktivisten weisen auf Ungereimtheiten in der Art und Weise hin, wie pro-palästinensische Aktivisten im Vergleich zu anderen Demonstranten behandelt werden. In Berlin und im gesamten Bundesgebiet können Neonazis und andere rechtsextreme Gruppen praktisch nach Belieben Aufmärsche veranstalten. Rassistische Slogans wie “Ausländer raus!” sind bei solchen Kundgebungen keine Seltenheit.

Aicha Jamal von Migrantifa, die am Sonntag eine Demonstration unter dem Motto “Kein Krieg, sondern Klassenkampf” veranstalten wird, sagte, ihre Organisation sei von der Polizei bereits vor pro-palästinensischen Gesängen gewarnt worden.

“Sie sagten, sie würden pro-palästinensische Slogans als Grund für einen Angriff auf die Demonstration verwenden”, sagte sie.

Mindestens 5.000 Polizisten werden die verschiedenen Kundgebungen am Maifeiertag überwachen.

Die nächste Demonstration von Palästina spricht ist für den 15. Mai, den Nakba-Tag, geplant, der an die Vertreibung und den Exodus von Hunderttausenden Palästinensern durch zionistische Milizen erinnert.

Doch angesichts des Verbots von Pro-Palästina-Aktivitäten an diesem Wochenende befürchtet Haddad, dass die Behörden versuchen werden, auch diesen Protest zum Schweigen zu bringen.

“Sie haben es mit jemand anderem getan, also werden sie es natürlich auch mit uns tun”, sagte er. Übersetzt mit Deepl.com

