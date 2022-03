Beteiligung eines britischen Geheimdienstmitarbeiters an der Ukraine-Krise deutet auf bevorstehende Angriffe unter falscher Flagge hin Von Kit Klarenberg

Von Kit Klarenberg

24. März 2022Der zwielichtige britische Geheimdienstler Hamish de Bretton-Gordon war an vorderster Front an den Täuschungen über chemische Waffen in Syrien beteiligt. Jetzt, in der Ukraine, spielt er wieder seine alten Tricks aus.

Während Washington und seine NATO-Verbündeten gezwungen sind, dem Vormarsch des russischen Militärs in der Ostukraine und der Einkreisung Kiews tatenlos zuzusehen, haben amerikanische und britische Beamte zu einer beunruhigenden Taktik gegriffen, die eine massive Eskalation auslösen könnte. Nach ähnlichen Äußerungen seines Außenministers und seines Botschafters bei den Vereinten Nationen hat US-Präsident Joseph Biden erklärt, Russland werde einen “hohen Preis” zahlen, wenn es in der Ukraine chemische Waffen einsetze.

Die Warnungen der Biden-Administration erinnern in erschreckender Weise an die Warnungen, die die Regierung von Präsident Barack Obama während des von den USA geführten schmutzigen Krieges gegen Syrien ausgesprochen hat.

Kaum hatte Obama seine unselige Politik der “roten Linie” umgesetzt und eine militärische Reaktion der USA für den Fall versprochen, dass die syrische Armee die vom Westen unterstützte Opposition mit chemischen Waffen angreift, meldeten sich mit Al-Qaida verbündete Oppositionsgruppen mit Behauptungen über massenhafte Sarin- und Chlorbombardierungen von Zivilisten. Die Folge waren eine Reihe von Raketenangriffen der USA und Großbritanniens auf Damaskus und eine lang anhaltende Krise, die beinahe einen katastrophalen Regimewechselkrieg ausgelöst hätte, wie er den Irak und Libyen destabilisiert hatte.

Bei jedem größeren Chemiewaffeneinsatz gab es Anzeichen für eine Inszenierung und Täuschung durch die bewaffnete syrische Opposition. Wie ein ehemaliger US-Botschafter im Nahen Osten dem Journalisten Charles Glass sagte, “war die ‘rote Linie’ eine offene Einladung zu einer Operation unter falscher Flagge”.

Elemente der Täuschung wurden besonders deutlich bei dem Vorfall vom 7. April 2018 in der Stadt Douma, als eine regierungsfeindliche Miliz am Rande der Niederlage behauptete, Zivilisten seien bei einem Chlorangriff der syrischen Armee massakriert worden.

Erfahrene Inspektoren der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) fanden jedoch keine Beweise dafür, dass die syrische Armee einen solchen Angriff durchgeführt hatte, was darauf hindeutete, dass der gesamte Vorfall inszeniert worden war, um eine westliche Intervention auszulösen. Ihr Bericht wurde anschließend von der Leitung der Organisation zensiert, und die Inspektoren waren einer Kampagne der Verleumdung und Einschüchterung ausgesetzt.

Während des gesamten Syrienkonflikts war ein selbsternannter “Chemiewaffenkrieger” namens Hamish de Bretton-Gordon in zahlreiche Täuschungen über chemische Waffen verwickelt, die den Krieg aufrechterhielten und den Druck für eine westliche Militärintervention erhöhten.

Am 24. Februar, nur wenige Augenblicke nach dem Einmarsch des russischen Militärs in die Ukraine, tauchte de Bretton-Gordon erneut in den britischen Medien auf und behauptete, Russland bereite einen chemischen Angriff auf ukrainische Zivilisten vor. Seitdem hat er gefordert, dass die Ukrainer einen von ihm verfassten Leitfaden mit dem Titel “How To Survive A Chemical Attack” erhalten.

Wer also ist de Bretton-Gordon, und ist sein plötzliches Wiederauftauchen als Experte für den Krieg zwischen Russland und der Ukraine ein Zeichen für die Rückkehr zur gefährlichen Politik der roten Linie zwischen den USA und Großbritannien?

Stunden nach Ausbruch des Krieges fordert ein “Chemie-Krieger” eine westliche Eskalation

Nach monatelangen fieberhaften Spekulationen über eine bevorstehende russische Invasion in der Ukraine waren die meisten völlig überrascht, als es am frühen Morgen des 24. Februar endlich so weit war. Medien und Experten bemühten sich, ihre Berichte in Ordnung zu bringen, während die westlichen Staats- und Regierungschefs sich beeilten, eine kohärente “Antwort” zu formulieren.

Hamish de Bretton-Gordon, ein britischer Armee-Veteran, der von den britischen Medien als “ehemaliger Spion” bezeichnet wurde, war dagegen nicht so verwirrt. Innerhalb von nur drei Stunden verfasste er einen feurigen Meinungsartikel für den Guardian, in dem er die USA und Europa aufforderte, “angesichts von Putins Aggression Stahl zu zeigen”. Er warnte davor, dass Wladimir Putin “viel eher bereit sei, sich mit der NATO anzulegen” als zuvor, und warf dem Westen vor, er habe in Syrien “tatenlos zugesehen” und dürfe “in der Ukraine nicht dasselbe tun”.

“Syrien zeigt, was passiert, wenn man die Augen verschließt und sich zu sehr von den Pazifisten beeinflussen lässt”, schimpfte de Bretton-Gordon. “Diejenigen von uns, die in den letzten 30 Jahren an den Interventionen im Irak und in Afghanistan beteiligt waren, schauen auf Syrien und wissen, dass wir es besser hätten machen müssen. Dieses Wissen sollte unsere Reaktion auf Putins Aggression jetzt bestimmen.”

In Wirklichkeit haben Washington und seine Verbündeten in Syrien nicht tatenlos zugesehen; sie führten einen jahrzehntelangen Stellvertreterkrieg mit dschihadistischen Paramilitärs und Luftangriffen auf Damaskus, besetzten dann ölproduzierende Teile des Landes und setzten seine Bürger lähmenden Sanktionen aus, die ihnen bis heute Lebensmittel, Strom und lebenswichtige medizinische Versorgung vorenthalten.

Ausgerechnet de Bretton-Gordon – dessen Twitter-Profil ihn einst als Mitglied der 77. Brigade, der offiziellen Abteilung für psychologische Kriegsführung der britischen Armee, auswies – ist wie kein anderer in der Lage, von diesen Schrecken zu wissen. Schließlich spielte er eine zentrale Rolle bei der Förderung und Ausweitung des schmutzigen Krieges durch die Verwaltung von Informationen über Zwischenfälle mit chemischen Waffen.

Manipulation, Absurditäten und offensichtlicher Betrug

Wie The Grayzone aufgedeckt hat, reicht die Verwicklung von de Bretton-Gordon in den Syrienkonflikt mindestens bis ins Jahr 2013 zurück, als er nach eigenem Bekunden an verdeckten Bemühungen beteiligt war, Bodenproben aus den von der Opposition besetzten Gebieten herauszuschmuggeln. Diese Arbeit hätte ihn unweigerlich in die Nähe dschihadistischer Elemente gebracht, die westliche Gelder erhalten und gleichzeitig von der Ausbildung und den Waffen der NATO profitieren.

Aus zeitgenössischen Medienberichten geht hervor, dass der britische Geheimdienst MI6 genau zu der Zeit, als de Bretton-Gordon sich in Syrien aufhielt, in dem Land Proben sammelte, was stark auf seine Verbindung zum Auslandsgeheimdienst hindeutet. Aus einem Artikel geht eindeutig hervor, dass der Zweck der Bodenproben darin bestand, die USA zu einer Intervention zu drängen, indem die Schuld der Regierung an den angeblichen Chemiewaffenangriffen bewiesen wurde.

Auch andere Formen von Beweisen wurden von de Bretton-Gordon vor Ort gesammelt und einer Reihe von offiziellen Untersuchungen zu chemischen Angriffen zur Verfügung gestellt. In mindestens einem Fall – einer Untersuchung des Gemeinsamen Untersuchungsmechanismus (JIM) der OPCW und der UNO zu einem angeblichen Chemiewaffenangriff in Talmenes im April 2014 – wurde festgestellt, dass die von der CBRN Taskforce, einer von ihm in Aleppo gegründeten zwielichtigen Organisation, vorgelegten Videos deutliche Anzeichen von Fälschungen aufwiesen.

De Bretton-Gordon stellte sein Fachwissen über chemische Waffen weiter in Frage, als er gegenüber britischen Medien erklärte, dass jeder handelsübliche Kühlschrank in eine chemische Waffe umgewandelt werden könne, und fälschlicherweise behauptete, dass R22-Kältemittelflaschen Material für improvisierte Chlorbomben enthielten. “Jemand könnte zu einer Mülldeponie gehen, wo die Leute [in Großbritannien] Kühlschränke wegwerfen, einen ganzen Haufen dieser Dinger holen und sie in die Luft jagen”, behauptete der angebliche Waffenspezialist.