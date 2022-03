Während in der Ukraine Neo-Nazi- Asow-Terroristen Milizen ihr Unwesen und ihren Guerrillakrieg treiben, sind es im “jüdischen Staat” rechtsextrem-jüdische-Siedler-Terroristen” Die Wächter von Lod”, die die Judaisierung vorantreiben. Die heuchlerische Staatengemeinschaft unterstützt weiter beide Staaten und steht an ihrer Seit, welche schrecklichen Ähnlichkeiten!

Israel’s weapon to uproot Palestinians from Lydd – armed Jewish militias Life for Palestinians in Lod, a city inside Israel, has been tense since the tumultuous events of last year’s Palestinian uprising. In May 2021, Israeli authorities tried to forcibly evict families from their homes in East Jerusalem, attacked Palestinian worshippers at the Al-Aqsa Mosque, and killed hundreds in an offensive on the Gaza Strip.

Bild: Ein palästinensischer Bürger Israels protestiert am 22. August 2021 gegen die Verhaftung von Mitgliedern seiner Gemeinschaft aus Lod und anderen Städten (AFP)

Bewaffnete jüdische Milizen: Israels Waffe zur Vertreibung der Palästinenser aus Lod

Von Mohammed Wated



in Lod, Israel



26. März 2022

Siedler in der zentralisraelischen Stadt bilden eine Miliz, um die jüdische Präsenz in der Stadt vor Palästinensern zu schützen, die sie als existenzielle Bedrohung ansehen



Das Leben der Palästinenser in Lod, einer Stadt innerhalb Israels, ist seit den turbulenten Ereignissen des palästinensischen Aufstandes im letzten Jahr angespannt.

Im Mai 2021 versuchten die israelischen Behörden, Familien gewaltsam aus ihren Häusern in Ostjerusalem zu vertreiben, griffen palästinensische Gläubige in der Al-Aqsa-Moschee an und töteten Hunderte bei einer Offensive im Gazastreifen.

Die Gewalt griff auch auf die gemischten Städte Israels über, insbesondere auf Lod, wo Palästinenser auf der Straße gelyncht wurden. Die Atmosphäre in der Stadt ist seither fiebrig geblieben.

Zwischen den palästinensischen Bewohnern der Stadt, die sie Lydd nennen, und den jüdischen Bewohnern, die von den israelischen Behörden unterstützt werden, tobt ein stiller Kampf um das Existenzrecht der palästinensischen Bürger Israels in ihrem Heimatland.

Alle Ebenen der israelischen Gesellschaft sind daran beteiligt, von den Institutionen über zivilgesellschaftliche Organisationen bis hin zu jüdischen Siedlergruppen, die vor kurzem ihre eigene Miliz gegründet haben.

Die Wächter von Lod

Die Siedler ließen sich von dem Aufstand im vergangenen Mai, der von vielen Palästinensern als Karamah-Aufstand (“Aufstand der Würde”) bezeichnet wurde, nicht abschrecken.

Stattdessen sind sie in die Altstadt eingedrungen und haben eine bewaffnete Miliz mit dem Namen “Wächter von Lod” gebildet, unter dem Vorwand, die jüdische Präsenz in der Stadt vor der ihrer Meinung nach existenziellen Bedrohung durch die Palästinenser zu schützen.

In Wirklichkeit haben sie jedoch die Ausdehnung der Siedlungsblöcke in die mehrheitlich von Palästinensern bewohnten Viertel gedeckt.

Die jüngste Gründung der Miliz fällt mit dem Countdown für den Anfang April beginnenden heiligen Fastenmonat Ramadan und dem bevorstehenden Jahrestag des Maiaufstands zusammen, die zusammen ein Klima zunehmender Sicherheitsspannung in den palästinensischen Städten schaffen.

Mit 85.000 Einwohnern, von denen 40 Prozent Palästinenser sind, durchläuft Lod einen Prozess der Judaisierung, der in der Altstadt vielleicht am deutlichsten ist.

Neuankömmlinge erkennen angesichts der vielen israelischen Flaggen, der hoch aufragenden Wolkenkratzer und der jüdischen Einrichtungen vielleicht gar nicht, dass Lod eigentlich eine palästinensische Stadt ist.

Doch die Palästinenser in Lod haben einem Bevölkerungskrieg standgehalten, der durch Vertreibungen, die Auslöschung palästinensischer, muslimischer und christlicher Stätten und die Ersetzung des palästinensisch-kanaanäischen Erbes durch jüdische Symbole geführt wurde.

Eine Moschee und eine Kirche

Da der Konflikt in Lod als ungelöst gilt, hat das israelische Establishment in der Stadt, vertreten durch die Stadtverwaltung von Lod und die Garin Torani – oder Torah Nuclei – eine zionistische religiöse Gruppe, sowie das so genannte Zivilforum für die Sicherheit von Lod, mit Unterstützung der israelischen Polizei in aller Eile “Bereitschaftsteams” gebildet.

Das Projekt “Guardians of Lod” wurde als Mittel zur Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit für alle Einwohner der Stadt dargestellt, obwohl es Ähnlichkeiten mit rechtsextremen Siedlermilizen im besetzten Westjordanland aufweist.

Avishai Kaiserman, einer der Gründer des Projekts, bestritt auf der jüngsten Gründungskonferenz, dass die Gruppe Ähnlichkeiten mit den Milizen habe.

Die Guardians of Lod erinnern auch an die zionistischen Terrorgruppen, die während der Nakba 1948, der “Katastrophe”, existierten, erklärte Khaled Zabarqa, ein Anwalt des Lydd Popular Committee, gegenüber Middle East Eye.

Um die jüdische Einwanderung in das Gebiet zu fördern, haben die israelischen Behörden den Bau jüdischer Einrichtungen, darunter eine Synagoge, eine Talmudschule, eine Thora und eine Militärschule, sowie anderer imposanter Gebäude vorangetrieben.

Unterdessen patrouillieren Mitglieder des Tora-Kerns weiterhin provokativ durch die Straßen.

Die Glocken der St.-Georgs-Kirche und das Minarett der Omari-Moschee zeugen vom einheimischen Erbe der Stadt (MEE/Mohammed Wated)

Die Ausweitung der jüdischen Besiedlung seit 1948 hat die Spuren des palästinensischen Charakters von Lod fast vollständig ausgelöscht.

Bei einem Spaziergang durch die Altstadt stellte MEE jedoch fest, dass trotz der Judaisierung viele palästinensische Gebäude und arabische historische und archäologische Stätten noch erhalten sind.

Die Glocken der St.-Georgs-Kirche und das Minarett der Omari-Moschee zeugen noch immer vom einheimischen Erbe der Stadt.

Auf der anderen Seite des Marktes der Altstadt stehen die alte Olivenpresse und die Dahmash-Moschee.

Ein Stück weiter befindet sich das alte Gemeindegebäude, das seit der Nakba geschlossen ist, als zionistische Milizen rund 750 000 Palästinenser gewaltsam aus ihren Städten und Dörfern vertrieben.

Bewaffnete jüdische Milizen

Khaled Zabarqa sagte, dass 80 Prozent der Bevölkerung in der Altstadt von Lod immer noch Palästinenser seien, dass aber die israelischen Behörden bestrebt seien, mehr Siedler anzusiedeln und den öffentlichen Raum durch jüdische Feiern, die Verbreitung israelischer Flaggen in der Stadt und Straßenpatrouillen der Miliz zu kontrollieren.

“Der Tora-Kern, der 2008 nach dem israelischen Rückzug aus dem Gazastreifen gegründet wurde, hat zahlreiche Siedlerfamilien in das Gebiet gebracht, um den demografischen Kampf zu gewinnen”, so Zabarqa.

Die Milizen sind eine Fortsetzung der zionistischen paramilitärischen Gruppen, die während der Nakba unzählige Palästinenser massakriert haben”.

– Fida Shehadeh, Mitglied der Gemeinde

Gleichzeitig ist die Zahl der Palästinenser in Lod in den letzten zwei Jahrzehnten stetig gestiegen und hat inzwischen 35.000 Menschen erreicht.

Die Behörden wurden von diesem Bevölkerungszuwachs überrascht und erweiterten den Thora-Kern, bauten zwei neue Siedlerviertel, Ramat Elyashiv und Habrashim, und errichteten Außenposten inmitten von Vierteln mit palästinensischer Mehrheit.

“Die arabischen Bewohner von Lod konnten in den letzten zwei Jahrzehnten durchhalten und die Pläne zur gewaltsamen Vertreibung zurückweisen, und ihre Zahl ist tatsächlich gestiegen”, so Zabarqa.

Er fügte hinzu, dass die Existenzangst der jüdischen religiösen Rechten angesichts der natürlichen Zunahme der palästinensischen Bevölkerung in der Stadt sie dazu veranlasst hat, bewaffnete jüdische Milizen zu gründen, weil sie die arabische Präsenz als Bedrohung empfinden.

“Selbst der Bürgermeister hat versucht, ein Moratorium für den Gebetsruf zu erlassen, den er als Symbol der arabisch-palästinensischen und islamischen Präsenz ansieht, zusätzlich zu den arabisch-christlichen Symbolen, die dem jüdischen Staat gleichermaßen trotzen”, sagte er.

Der Bürgermeister der Stadt, Yair Revivo, steht an der Spitze des Kampfes gegen die palästinensische Präsenz in Lod durch die Gruppe Torah Nuclei und ihre Politik der Einkreisung von Palästinensern in allen öffentlichen Räumen, mit dem Ziel, sie unter Zwang zum Verlassen der Stadt zu zwingen.

Denn der öffentliche Raum wird als eine der wichtigsten Säulen des “Jüdisch-Seins des Staates” angesehen, so Zabarqa.

Koloniale Mentalität

Fida Shehadeh, ein palästinensisches Mitglied der Stadtverwaltung von Lod, versuchte, das Vorgehen der jüdischen Milizen mit einer unorthodoxen Strategie zu entlarven: Er versuchte, an der Eröffnungskonferenz der “Guardians of Lod” teilzunehmen.

Dies brachte die Stadtverwaltung und die israelische Polizei in Verlegenheit, die versuchten, sich von Shehadehs angeblicher Unterstützung für das Projekt zu distanzieren. Die Polizei befragte Shehadeh, warum sie an der Einweihung einer bewaffneten jüdischen Miliz teilnehmen wollte.

Sowohl die Stadtverwaltung als auch die Polizei erklärten, sie hätten nicht an der Konferenz teilgenommen, obwohl das Logo der Polizei in der Einladung zu der Veranstaltung verwendet wurde.

Shehadeh macht die israelische Regierung für diese Milizen verantwortlich, die unter dem Namen einer gemeinnützigen Organisation registriert sind, finanzielle Unterstützung erhalten und ohne jegliche Konsequenzen Aktivitäten durchführen dürfen.

Das ehemalige Hauptquartier der Gemeinde Lod wurde während des Maiaufstandes von Siedlermilizen in einen Operationsraum umgewandelt (MEE/Mohammed Wated)

Sie befürchtet, dass diese bewaffneten Gruppen beginnen könnten, palästinensische Bürger ins Visier zu nehmen, und ohne Angst vor Repressalien oder rechtlichen Schritten nicht zögern werden, auf sie zu schießen.

Dies war der Fall bei Musa Hassouneh, der im vergangenen Mai von vier Siedlern auf der Straße zur Altstadt von Lod ermordet wurde.

Shehadeh vertritt eine gemeinsame Liste von sechs der 19 palästinensischen Mitglieder des Gemeinderats von Lod.

Den bewaffneten Milizen gehören derzeit Dutzende von Siedlern, pensionierten Soldaten und pensionierten Sicherheitsbeamten an, die sich alle an der Hetzkampagne des Bürgermeisters gegen die Palästinenser in der Stadt beteiligen, so Shehadeh.

Shehadeh erklärte gegenüber MEE, dass die Rekrutierung von Hunderten von Freiwilligen in Milizgruppen in Zeiten des Notstands, der Proteste und Unruhen die “koloniale Denkweise des religiösen Zionismus” verrate, der die Errichtung eines ausschließlich jüdischen Staates im gesamten historischen Palästina für unabdingbar halte.

Shehadeh warnte vor den möglichen Folgen der Gründung der Wächter von Lod, die als Präzedenzfall für die Gründung anderer bewaffneter Milizen in Küstenstädten dienen könnten, um die “persönliche Sicherheit” von Juden zu schützen, die in der Nähe palästinensischer Orte leben.

Ein Staat im Staat

Sie argumentierte, dass der Vorwand der “persönlichen Sicherheit” und die damit verbundene Panikmache ein Weg sei, den jüdischen Israelis zu sagen, dass “ihr euch für eure Sicherheit nur auf euch selbst verlassen müsst und euch nicht auf staatliche und polizeiliche Institutionen verlassen könnt”.

Shehadeh befürchtet, dass sich diese Milizen ausbreiten und dass die israelischen Behörden und die Polizei die Kontrolle über den Aufstieg der faschistischen Rechten verlieren.

Die Rechtsextremen seien zu einer Art “Staat im Staat” geworden, insbesondere nach der Gründung einer weiteren bewaffneten Miliz, der Sayeret Barel, in der Negev, die den Palästinensern als Naqab bekannt ist.

Mit stillschweigender Unterstützung der israelischen Polizei und der Stadtverwaltung von Beerscheba wurde Sayeret Barel auf Initiative der faschistischen Organisation Otzma Yehudit unter dem Slogan “Rettung des Negev vor dem Sicherheitsproblem” gegründet.

Dass diese Milizen entstanden sind, sei kein Zufall, so Shehadeh.

“Sie sind eine Fortsetzung der zionistischen paramilitärischen Gruppen, die während der Nakba unzählige Palästinenser massakrierten und eine ethnische Säuberung durchführten, indem sie einen jüdischen Staat auf den Ruinen der Palästinenser errichteten, die bis heute mit dem Erbe der Nakba leben”, sagte sie.

Existenzieller Kampf

Der Einsatz jüdischer bewaffneter Milizen in Notfällen bedeutet eine ständige Militärpräsenz in den Straßen der palästinensischen Viertel der Stadt.

Zabarqa erinnerte an die Ereignisse im Mai 2021, als die israelischen Behörden die jüdischen Milizen im Westjordanland, das sie als “Brutstätte von Intoleranz und Terrorismus” bezeichnete, einsetzten, um palästinensische Bürger in Küstenstädten wie Lod, Jaffa, Ramla, Haifa, Akka und anderen Gebieten des historischen Palästina anzugreifen.

Wir betrachten die bewaffneten Milizen als gesetzlos. Israel muss diese Milizen zügeln, die für jeden künftigen Ausbruch von Unruhen verantwortlich sein werden.

– Khaled Zabarqa, Rechtsanwalt

Zabarqa ist der Ansicht, dass der Einsatz von Milizen ein Zeichen für das Scheitern der religiösen Rechten und der Siedler bei der Durchsetzung ihrer Kontrolle über Lod ist.

Ihrer Meinung nach versuchen die Siedler nun, sich durch die offizielle Unterstützung des Staates zu legitimieren, um im Falle der Tötung eines palästinensischen Bürgers oder der Beschädigung palästinensischen Eigentums Straffreiheit zu erlangen.

Zabarqah zufolge übernahmen Siedlermilizen das alte Hauptquartier der Stadtverwaltung von Lod und verwandelten es in eine Operationszentrale, in der sie ihre Aktivitäten und bewaffneten Angriffe während des Aufstands planten.

Seitdem haben sie den Druck auf die palästinensischen Bewohner erhöht, zeigen ihnen keine Toleranz und schrecken jeden Akt der Rebellion durch gewaltsame Schikanen ab.

Mit Hilfe dieser Milizen wollen die israelischen Behörden den öffentlichen Raum judaisieren und die Milizen im Kampf um die Identität einsetzen, um die Vorherrschaft der jüdischen Identität über die palästinensische zu sichern”, fügte er hinzu.

“Aber wir werden nicht zulassen, dass eine dieser Milizen gegen uns oder unsere Identität vorgeht. Unsere Standhaftigkeit ist unser wichtigstes Mittel, um unsere Existenz zu schützen”, sagte er.

“Wir befinden uns in einem offenen Krieg mit dem israelischen Establishment und suchen nach einem normalen, würdigen Leben.

“Wir leiten unsere Legitimität und unsere Macht vom Land ab, und wir betrachten die bewaffneten Milizen als gesetzlos. Israel muss diese Milizen zurückdrängen, die für jeden künftigen Ausbruch von Unruhen verantwortlich sein werden.” Übersetzt mit Deepl.com

