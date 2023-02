“Vorhersehbarerweise wird Hershs Artikel von den Kriegspropagandamedien der Konzerne ignoriert.”

Biden’s Navy Sabotaged Nordstream Pipeline Last September, the unelected EU apparatchik Ursula von der Leyen alluded to Russian involvement in the destruction of the NordStream pipeline. The EU Commission boss did not come out and directly accuse Russia.

Kurt Nimmo über Geopolitik



Bidens Marine sabotiert Nordstream-Pipeline

Beweise für die Komplizenschaft der US-Regierung bei dem Terroranschlag, der im Wesentlichen ein gegen Deutschland geführter Wirtschaftskrieg war, wurden monatelang ignoriert.

von Kurt Nimmo

8. Februar 2023

Im vergangenen September deutete die nicht gewählte EU-Apparatschikin Ursula von der Leyen eine russische Beteiligung an der Zerstörung der NordStream-Pipeline an.

Die EU-Kommissionschefin beschuldigte Russland zwar nicht direkt. Ihre Äußerungen fügten sich jedoch in frühere Anschuldigungen der EU ein, dass Russland “Gaslieferungen als Waffe gegen den Westen wegen seiner Unterstützung für die Ukraine einsetzt”, so die britische Kriegspropaganda BBC.

Anfang dieses Monats zitierte die Daily Mail, die dem 4. Viscount Rothermere gehört, “Geheimdienste”, die behaupteten, Russland sei für die Sprengung seiner eigenen Pipeline verantwortlich (die Kosten für die Pipeline werden auf 9,5 bis 10 Milliarden Euro geschätzt):

Westliche Geheimdienste schoben die Schuld auf Russland und argumentierten, die Beschädigung der Pipeline sei Teil einer Taktik, die darauf abziele, die Energiepreise in Europa über die Wintermonate in die Höhe zu treiben und die westliche Bevölkerung dazu zu bewegen, ihre Unterstützung für die Ukraine zu überdenken.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow bezeichnete die Anschuldigungen, Russland habe seine eigene Pipeline in die Luft gesprengt, als “vorhersehbar, dumm und absurd”.

Beweise für eine Mitschuld der US-Regierung an dem Terroranschlag, der im Wesentlichen ein gegen Deutschland geführter Wirtschaftskrieg war, wurden monatelang ignoriert.

In der Zwischenzeit trommelten die Propaganda- und psychologischen Kriegsmedien einen diskreditierten CIA-Hack hervor, um darauf zu bestehen, dass Russland es getan hat.

Erinnern Sie sich an Bidens Ankündigung, dass die Europäer vor Kälte zittern würden, wenn Russland sich entschließen würde, in die Ukraine einzumarschieren, um gegen Neonazis und Bedrohungen seiner nationalen Sicherheit vorzugehen.

Hinzu kommt die Bemerkung der Unterstaatssekretärin für politische Angelegenheiten, Victoria Nuland, im Januar, dass “die Regierung sehr erfreut ist zu wissen, dass Nord Stream 2 zerstört wurde”.

Nuland äußerte sich nicht zu der Wahrscheinlichkeit, dass verzweifelte Deutsche Bäume in Parks und Wäldern fällen, um ihre Häuser zu heizen, wie es die Russen in den 1990er Jahren taten, als die US-Regierung in Zusammenarbeit mit dem IWF und den “Harvard Boys” eine “Schocktherapie” anwandte, um Russland zu zerstören und eine ungezählte Zahl von Russen zu töten.

Denken Sie an Nulands Äußerungen, nachdem Senator Ted Cruz Putin dafür kritisiert hatte, dass er es gewagt hatte, ethnische Russen in der Ukraine zu schützen. Natürlich konnte Cruz nicht widerstehen, die Anhörung im Kongress in eine parteiische Angelegenheit zu verwandeln, als ob es einen Unterschied zwischen den beiden Fraktionen der USG-Einheitspartei gäbe.

Am 8. Februar stellte der bekannte Enthüllungsjournalist Seymour Hersh die Fakten richtig.

Im vergangenen Juni brachten die Marinetaucher unter dem Deckmantel einer weithin bekannten NATO-Sommerübung namens BALTOPS 22 die fernausgelösten Sprengsätze an, die drei Monate später drei der vier Nord Stream-Pipelines zerstörten, so eine Quelle mit direkter Kenntnis der Einsatzplanung.

Hersh bat Adrienne Watson, Sprecherin des Weißen Hauses, und Tammy Thorp, ein Sprachrohr der CIA, um einen Kommentar zu seinem Exposé. “Das ist falsch und frei erfunden”, antwortete Watson. “Diese Behauptung ist komplett und völlig falsch”, fügte die CIA hinzu, die für ihre lange Geschichte von Lügen, Sabotage, Attentaten und dem Sturz gewählter Regierungen bekannt ist.

Präsident Biden und sein außenpolitisches Team – der Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan, Außenminister Tony Blinken und Victoria Nuland, die Unterstaatssekretärin für Politik – hatten sich klar und deutlich gegen die beiden Pipelines ausgesprochen, die von zwei verschiedenen Häfen im Nordosten Russlands nahe der estnischen Grenze Seite an Seite 750 Meilen unter der Ostsee hindurch verlaufen und in der Nähe der dänischen Insel Bornholm enden, bevor sie in Norddeutschland enden. (Hervorhebung hinzugefügt.)

Pepe Escobar twitterte, dass Sys Artikel eine “Pflichtlektüre” sei, bezeichnete ihn jedoch als geopolitisch “kindisch”, da, wie viele am Tag der Explosionen wussten, “die Amis es waren”.

Vorhersehbarerweise wird Hershs Artikel von den Kriegspropagandamedien der Konzerne ignoriert. Übersetzt mit Deepl.com

