Bibi’s Anstiftung zum Mord: Er hat es einmal getan, er tut es wieder

Von Richard Silverstein

31. Mai 2021

Es ist eine gewagte Aussage, die ich im Titel meines Beitrags verwendet habe. Und ich habe das absichtlich getan, denn Netanjahu hat das schon einmal getan. Er war eine Schlüsselfigur bei der Anstiftung zur Ermordung von Yitzhak Rabin, dem damaligen Premierminister Israels, im Jahr 1995. Nicht nur, dass Bibi bei Kundgebungen auftrat, bei denen Demonstranten Särge mit Rabins Namen und Schlingen (die auch für ihn bestimmt waren) hochhielten, er hielt auch eine Rede im Stil von Nürnberg auf dem Zion-Platz vor 10.000 Siedlern, die nach Blut schrieen. Er tobte, während die Demonstranten Schilder mit Rabin in SS-Uniform in die Höhe hielten. Nur drei Wochen später pumpte Yigal Amir, genährt von dieser Hassdiät, Kugeln in Rabin und ermordete ihn. Es ist buchstäblich Israels Verbrechen des Jahrhunderts (wenn man die Nakba außer Acht lässt). Eines, das es für eine Generation zum Schlechten hin definiert hat.

Israelischer Protest

Anti-Bennett-Protestplakat liest: “Linke Verräter!”

Jetzt ist er wieder dabei. Gestern peitschte Netanjahu, der sieht, wie ihm die Führung entgleitet, seine Rivalen an, während sie immer näher an die Bildung einer Mitte-Rechts-Regierung herankamen, die ihn zum ersten Mal seit 12 Jahren vom Premierministeramt ausschließen würde. Er tobte und kreischte wie ein bockiger Teenager:

“Wir kommen gerade aus dem Krieg, einem militärischen Feldzug. Und es war während des Kampfes klar, dass die Hamas nicht von einer linken Regierung bekämpft werden kann. Es ist unmöglich, die Aufständischen im Inneren des Landes mit einer linken Regierung zu bekämpfen. Es ist unmöglich, die IDF-Soldaten davor zu schützen, als Kriegsverbrecher in Den Haag angeklagt zu werden, mit einer linken Regierung. Es ist unmöglich, Forderungen nach der Gründung eines palästinensischen Staates und der Teilung Jerusalems mit einer linken Regierung zu vermeiden.”

Ist es das, was [für Bennett] wichtig ist? Eine linke Regierung unter falschen Vorwänden zu schaffen? Um das Land Israel, den Staat Israel, die Armee zu gefährden? Eine Schande! Diese Regierung ist eine Gefahr für die Sicherheit Israels und eine Gefahr für die Zukunft des Staates,

Die Ironie dieser Aussage ist, dass alle diese Führer, die angeblich eine klare und gegenwärtige Gefahr für die Existenz des Staates darstellen, diejenigen sind, mit denen er in früheren Regierungen gedient hat. Wenn sie Verräter oder Schlimmeres sind, warum hat er dann überhaupt mit ihnen gedient?

Bibi ist cleverer als ein Mafia-Don. Letzterer muss tatsächlich den Befehl geben, einen Rivalen zu schlagen. Bibi muss nicht einmal das tun. Alles, was er tut, ist, sie “verräterische Linke” zu nennen. Es ist ein Code, den der nächste Yigal Amir stillschweigend verstehen wird.

Sara Netanjahus Bruder goss in diesem Interview Öl ins Feuer:

Hagai Ben-Artzi, behauptete wiederholt, dass die Handlungen der politischen Akteure, die sich zusammenschließen, um zu versuchen, Netanjahu zu stürzen, der biblischen Definition von Verrat entsprechen. “Sie begehen Verrat gegen das jüdische Volk, den Zionismus und den Staat Israel.”

Alles, was es braucht, ist ein Streichholz. Ein kleines Streichholz, angezündet mit einer geringen Menge an Reibung. Und alles geht in Flammen auf. Wir haben gerade Unruhen gesehen, bei denen jüdisch-faschistische Bürgermilizen durch die Straßen schwärmten und nach palästinensischem Blut dürsteten. In denen Palästinenser auf die Straße gingen und eine Synagoge in Brand setzten. Wollen wir die Ermordung von Naftali Bennett oder Ayelet Shaked zu der Mischung hinzufügen? Der Unterschied zwischen 1995 und heute ist, dass die Israelis damals verwirrt darüber waren, wie der Mord geschehen konnte. Wenn es wieder passiert, werden sie nicht verwirrt sein. Sie werden wissen, wem sie die Schuld geben können.

Wenn ich Avichai Mandelblit wäre, würde ich das Tempo von Bibis Korruptionsprozess beschleunigen. Holen Sie so schnell wie möglich ein Gerichtsurteil. Wenn er schuldig ist, muss er ins Gefängnis. Ansonsten ist er eine Gefahr für die Nation. Er könnte, nur aus Bosheit und um seiner eigenen Eitelkeit willen, die Mauern des Philister-Tempels zum Einsturz bringen und alle mit ihm töten.

Obwohl Bennett öffentlich verkündet hat, dass er eine Regierung bilden wird, gibt es immer noch Fragen, die ausgebügelt werden müssen und Portfolios, über die entschieden werden muss. Aber Israel ist näher als je zuvor daran, diese giftige Kröte von einem Politiker zu verdrängen, der mit jedem Wort, das er spricht, Gift spuckt. Übersetzt mit Deepl.com

