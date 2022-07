” Sie sagten, dass man kein Jude sein muss, um Zionist zu sein, und Sie hatten Recht. Und in Ihrem Fall, ein großer Zionist.

US-Präsident Joe Biden steigt bei der Landung auf dem Ben-Gurion-Flughafen in Lod bei Tel Aviv am 13. Juli 2022 aus seinem Flugzeug aus (AFP)



Biden beginnt seine erste Nahostreise mit einem Besuch in Israel

Von MEE-Mitarbeitern

13. Juli 2022

Die Zweistaatenlösung wird es in naher Zukunft wahrscheinlich nicht geben, sagte US-Präsident Joe Biden bei seiner Ankunft in Israel am Mittwoch zum Auftakt seiner ersten Nahostreise seit seinem Amtsantritt.

Neben einem Treffen mit israelischen Staatsoberhäuptern in Jerusalem wird Biden auch das besetzte Westjordanland besuchen, um mit palästinensischen Staatsoberhäuptern zusammenzutreffen, sowie Saudi-Arabien, wo er Gespräche mit Vertretern der Golfstaaten, darunter dem saudischen Kronprinzen Mohammed Bin Salman, führen wird.

Die US Air Force One landete gegen 12:30 Uhr GMT auf dem Ben-Gurion-Flughafen in Lydd (Lod), und Biden wurde von Israels geschäftsführendem Premierminister Yair Lapid, den ehemaligen Premierministern Naftali Bennett und Benjamin Netanjahu sowie dem israelischen Präsidenten Isaac Herzog begrüßt.

Bei der Ankunftszeremonie sagte Biden, dass er die Zwei-Staaten-Lösung nach wie vor für die bestmögliche Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts halte.

“Wir werden darüber sprechen, dass ich die Zweistaatenlösung weiterhin unterstütze, auch wenn ich weiß, dass sie nicht kurzfristig zu erreichen ist. Sie ist nach wie vor der beste Weg für ein gleiches Maß an Freiheit und Demokratie für Israelis und Palästinenser”, sagte Biden.

Sie haben gesagt, dass man kein Jude sein muss, um Zionist zu sein, und Sie hatten Recht. Und in Ihrem Fall ein großer Zionist”.

– Yair Lapid, geschäftsführender Premierminister

Sowohl Herzog als auch Lapid sprachen kurz bei der Ankunftszeremonie.

“Wie Josef, der Sohn Jakobs, der seine Brüder hier aufsuchte, sind Sie, Herr Präsident, wahrhaftig in der Familie… Wie der biblische Josef sind Sie ein Visionär und ein Führer”, sagte Herzog bei der Begrüßungszeremonie.

“Diese Reise ist Ihre Reise des Friedens von Israel nach Saudi-Arabien, vom Heiligen Land in den Hedschas. Ich hoffe und bete, dass sie dazu beitragen wird, eine regionale Vision von Wohlstand, Integration, Frieden und Sicherheit für unsere gesamte Region voranzubringen”, fügte der Präsident hinzu.

Lapid würdigte Biden als “großen Zionisten” und “einen der besten Freunde, die Israel je hatte”.

“Sie haben sich selbst einmal als Zionist definiert. Sie haben gesagt, dass man kein Jude sein muss, um Zionist zu sein, und Sie hatten Recht. Und in deinem Fall ein großer Zionist”, sagte Lapid.

Anschließend wird der 79-Jährige vom israelischen Militär über das von den USA unterstützte Raketenabwehrsystem Iron Dome und das neue Lasersystem Iron Beam gegen Drohnen informiert.

Israel hat angekündigt, 1.000 Flaggen zu hissen, um Biden in Jerusalem willkommen zu heißen, wo er in Yad Vashem, der israelischen Gedenkstätte für die Opfer des Holocaust während des Zweiten Weltkriegs, seine Aufwartung machen wird.

Das ist Apartheid

Im Vorfeld seiner Ankunft startete die israelische Menschenrechtsorganisation B’Tselem eine Kampagne, um Bidens Aufmerksamkeit auf die anhaltende israelische Besetzung der palästinensischen Gebiete zu lenken. Die Gruppe stellte in den Städten Bethlehem und Ramallah im Westjordanland Plakatwände und digitale Bildschirme auf, auf denen zu lesen war: “Herr Präsident, das ist Apartheid”.

“Ohne die ständige Unterstützung der USA wäre Israel nicht in der Lage gewesen, das von ihm kontrollierte Gebiet politisch, geografisch und demografisch umzugestalten, Millionen von Untertanen eine Militärherrschaft aufzuerlegen und ihnen 55 Jahre lang ihre Rechte zu verweigern, Ostjerusalem seinem Hoheitsgebiet anzugliedern oder seine palästinensischen Bürger systematisch zu diskriminieren”, so B’Tselem in einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung.

Die USA müssen anerkennen, dass das Gebiet zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer von einem Apartheid-Regime regiert wird”.

– Hagai El-Ad, B’Tselem

“Die USA müssen anerkennen, dass das Gebiet zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer von einem Apartheidregime regiert wird, und ihre Haltung gegenüber Israel entsprechend ändern”, sagte der Geschäftsführer der Gruppe, Hagai El-Ad.

Bidens Vorgänger, Donald Trump, traf die umstrittene Entscheidung, Jerusalem einseitig als Israels Hauptstadt anzuerkennen und die US-Botschaft im Mai 2018 von Tel Aviv dorthin zu verlegen.

Die Palästinenser betrachten das besetzte Ost-Jerusalem als Hauptstadt eines künftigen palästinensischen Staates und sehen den Umzug der US-Botschaft als Beweis dafür, dass Washington die De-facto-Annexion der Stadt durch Israel unterstützt.

Biden hat Trumps Entscheidung nicht rückgängig gemacht und wird die Pläne für den Bau einer neuen US-Botschaft auf einem Grundstück vorantreiben, das den Palästinensern nach dem israelischen Gesetz über das Eigentum der Abwesenden von 1950 entzogen wurde, wie Archive Anfang dieser Woche enthüllten.

Lapid und Biden veröffentlichten am Mittwochmorgen eine gemeinsame Erklärung, in der sie den Beginn einer Reihe strategischer Kooperationen ankündigten – in den Bereichen Seuchenbekämpfung, Klimawandel und künstliche Intelligenz -, die während des Besuchs unterzeichnet werden sollen.

Israel wird nach dem Vereinigten Königreich, Australien und Japan das vierte Land sein, das mit den USA in diesen Bereichen zusammenarbeitet, heißt es in der Erklärung.

“Die gemeinsame Erklärung stellt Israel an die Spitze der globalen Innovation und festigt seine Position als führende Technologiemacht”, sagte Lapid.

Palästina-Besuch inmitten von Spannungen

Am Donnerstag wird der Präsident eine gemeinsame Pressekonferenz mit Lapid abhalten, der im vergangenen Monat nach dem Zusammenbruch der Regierung von Naftali Bennett das Amt übernommen hat. Außerdem wird er den ehemaligen Premierminister Benjamin Netanjahu treffen.

Am Freitag reist Biden in die besetzte Stadt Bethlehem im Westjordanland, wo er kurz mit Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas zusammentrifft.

Das Treffen findet inmitten erhöhter Spannungen mit Israel nach der Ermordung der altgedienten palästinensisch-amerikanischen Journalistin Shireen Abu Akleh am 11. Mai statt, die bei der Berichterstattung über eine israelische Militärrazzia in der besetzten Stadt Dschenin im Westjordanland getötet wurde.

Mehrere Untersuchungen von Middle East Eye, The Washington Post und The New York Times sowie von internationalen Organisationen und den Vereinten Nationen kamen zu dem Schluss, dass die israelischen Streitkräfte Abu Akleh, die auch US-Bürgerin war, wahrscheinlich getötet haben.

Ihre Familie schrieb einen Brief an Biden, in dem sie ihm “Verrat” und “die Nichterfüllung der geringsten Erwartungen einer trauernden Familie” vorwarf. Sie forderten, den Präsidenten während seiner Reise zu treffen – eine Bitte, die das Weiße Haus nicht kommentiert hat.

Am Mittwoch lud US-Außenminister Antony Blinken “die Familie in die Vereinigten Staaten ein, damit sie sich mit ihm zusammensetzen und direkt mit ihm sprechen kann”, sagte Bidens Nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan gegenüber Reportern an Bord der Air Force One.

Lina Abu Akleh, die Nichte von Shireen, bestätigte, dass sie mit Blinken gesprochen habe.

“Wir haben vor ein paar Stunden, um die Mittagszeit, einen Anruf erhalten und haben unsere Forderungen und unsere Bitte, den Präsidenten bei seiner Ankunft in Jerusalem zu treffen, wiederholt”, sagte sie gegenüber AFP.

Sie sagte, die Familie habe ihre “Enttäuschung” über die Erklärung Washingtons vom 4. Juli zur Ermordung Abu Aklehs zum Ausdruck gebracht, in der die israelischen Streitkräfte offenbar von vorsätzlichem Fehlverhalten freigesprochen wurden.

Blinken gab keinen Hinweis darauf, ob die Familie einen hochrangigen US-Beamten treffen würde, während Bidens Delegation in Jerusalem war, sagte Lina Abu Akleh.



Schritte zur Normalisierung

Die Reise wird am Freitagnachmittag mit einem Besuch in der saudi-arabischen Stadt Dschidda zu einem Gipfeltreffen mit den Golfstaaten enden, bei dem Biden auf eine Erhöhung der Ölproduktion drängen wird, um die steigenden Treibstoffkosten und die Inflation in den USA einzudämmen.

Biden hat seine Entscheidung, Saudi-Arabien zu besuchen, verteidigt, obwohl er zuvor gefordert hatte, das Land zu einem “Paria”-Staat zu machen, und den Mord an dem regimekritischen Journalisten Jamal Khashoggi lautstark kritisiert hatte.

In der Washington Post, der Zeitung, für die Khashoggi schrieb, bevor er 2018 im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul ermordet wurde, behauptete der Präsident, seine Regierung habe die “Blankoscheck”-Politik von Trump umgekehrt.

Er verwies auf die Veröffentlichung eines Geheimdienstberichts über die Ermordung Khashoggis durch seine Regierung und seine Entscheidung, Sanktionen gegen einige der an der Ermordung Beteiligten zu verhängen.

Er nahm jedoch keinen Bezug auf Mohammed Bin Salman, den faktischen Herrscher des Königreichs, der in dem Geheimdienstbericht genannt wird und die Ermordung von Khashoggi gebilligt haben soll, was der Kronprinz seit langem bestreitet.

Biden wird der erste Präsident sein, der am Freitag von Israel in die Küstenstadt Dschidda fliegt.

“Diese Reise wird auch ein kleines Symbol für die aufkeimenden Beziehungen und Schritte zur Normalisierung zwischen Israel und der arabischen Welt sein, an deren Vertiefung und Ausweitung meine Regierung arbeitet”, schrieb er.

Im Jahr 2020 vermittelte die Trump-Regierung Normalisierungsabkommen zwischen Israel und vier arabischen Ländern – den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain, Sudan und Marokko.

Israel hofft, dass Bidens Besuch dazu beitragen wird, den Prozess der Normalisierung der Beziehungen zu Saudi-Arabien in Gang zu bringen. Obwohl Riad Israel nicht offiziell anerkennt, haben sich die Beziehungen zwischen den beiden Ländern in den letzten Jahren erwärmt, und die Diplomatie wurde häufig im Geheimen geführt. Übersetzt mit Deepl.com

