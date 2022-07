https://scheerpost.com/2022/07/12/biden-falsely-claims-us-troops-arent-engaged-in-combat-in-the-middle-east/

Biden behauptet fälschlicherweise, dass die US-Truppen im Nahen Osten nicht in Kämpfe verwickelt sind

Von Dave DeCamp / Antiwar.com

12. Juli 2022

Präsident Biden hat einen Meinungsartikel über seine bevorstehende Reise in den Nahen Osten verfasst, der am Samstag in der Washington Post veröffentlicht wurde und in dem er fälschlicherweise behauptet, dass die US-Truppen in der Region nicht an Kampfeinsätzen beteiligt sind.

Der Präsident schrieb: “Nächste Woche werde ich der erste Präsident sein, der den Nahen Osten seit dem 11. September besucht, ohne dass US-Truppen dort an einem Kampfeinsatz beteiligt sind.”

Diese Behauptung Bidens kam kurz nachdem er den Kongress über den Einsatz von US-Kampftruppen informiert hatte. In einem Schreiben an den Kongress vom 8. Juni erklärte der Präsident, dass US-Truppen im Irak, in Syrien und im Jemen stationiert seien.

In Bezug auf den Jemen erklärte Biden, dass “eine kleine Anzahl von US-Militärs im Jemen stationiert ist, um Operationen gegen Al-Qaida auf der arabischen Halbinsel und ISIS durchzuführen”. Er erwähnte auch, dass die US-Streitkräfte die von Saudi-Arabien geführte Koalition in einer “nicht-kämpferischen Rolle” unterstützen, indem sie “militärische Beratung und begrenzte Informationen” bereitstellen.

Im Irak und in Syrien, so Biden, arbeiten die US-Truppen “mit und durch lokale Partner, um Operationen gegen ISIS und al-Qaida durchzuführen”. Ende 2021 beendeten die USA offiziell ihren Kampfeinsatz im Irak, aber alle 2.500 Soldaten, die dort stationiert waren, blieben, und die US-Operationen vor Ort änderten sich nicht wirklich.

In Syrien unterhalten die USA eine Besatzungstruppe von etwa 1.000 Mann und halten mit Hilfe lokaler kurdischer Gruppen einen großen Teil des östlichen Teils des Landes aus den Händen von Damaskus heraus. Während es leicht fällt, die Rolle der USA im Irak herunterzuspielen, sind die US-Truppen in Syrien häufiger in Kampfhandlungen verwickelt.

Am 16. Juni führten US-Truppen eine Razzia im Nordwesten Syriens durch und nahmen nach Angaben der US-geführten Anti-ISIS-Koalition (Operation Inherent Resolve) einen hochrangigen ISIS-Anführer gefangen. US-Angriffe im Nordwesten Syriens sind riskant, da sie weit von US-Militärstützpunkten im Osten des Landes entfernt sind.

Die USA führen auch weiterhin Drohnenangriffe in Syrien gegen Al-Qaida-Verbände im Nordwesten des Landes durch. Nach Angaben des US-Zentralkommandos wurde bei einem US-Drohnenangriff ein Anführer des Al-Qaida-Ablegers Hurras al-Din in der syrischen Provinz Idlib getötet.

Zu Beginn des Jahres waren die USA an einer großen Bodenschlacht zwischen den kurdisch geführten SDF und ISIS im Nordosten Syriens beteiligt. Im Januar unternahm die ISIS einen Großangriff, um die Kontrolle über ein Gefängnis zu erlangen, und US-Bodentruppen halfen den kurdischen Kräften, es zurückzuerobern.

Biden reist vom 13. bis 16. Juli in den Nahen Osten und wird Israel, das Westjordanland und Saudi-Arabien besuchen. Ein wichtiger Aspekt seiner Reise ist das Vorantreiben der israelisch-saudischen Normalisierung und der militärischen Zusammenarbeit gegen den Iran. Biden sagte in dem Meinungsartikel, dass er der erste Präsident sein wird, der von Israel nach Saudi-Arabien fliegt, und nannte diesen Schritt “ein kleines Symbol für die aufkeimenden Beziehungen und die Schritte zur Normalisierung zwischen Israel und der arabischen Welt”. Übersetzt mit Deepl.com

Dave DeCamp ist der Nachrichtenredakteur von Antiwar.com, folgen Sie ihm auf Twitter @decampdave.

