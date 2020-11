Bild:Vizepräsident Biden mit Blinken im Kosovo (Weißes Haus)

Biden Names Blinken Secretary of State, Israel Lobby Pleased Today, President-elect Biden named key members of his foreign policy team. First among them is Tony Blinken, a long-time aide, as Secretary of State. During the campaign, Blinken spoke frequently to Israel Lobby groups and reassured them that his boss would be an ardent supporter of Israel.

Biden benennt Blinken Außenminister, Israel-Lobby Erfreut

Von Richard Silverstein



22. November 2020

Heute nannte der designierte Präsident Biden die wichtigsten Mitglieder seines außenpolitischen Teams. Erster unter ihnen ist Tony Blinken, ein langjähriger Helfer, als Außenminister. Während der Kampagne sprach Blinken häufig mit israelischen Lobbygruppen und versicherte ihnen, dass sein Chef ein glühender Verfechter Israels sein werde. Blinken hat der muslimisch-amerikanischen Gemeinschaft nie eine Kontaktaufnahme angeboten und ist ihnen gegenüber keine derartigen Verpflichtungen in Bezug auf Palästina eingegangen. Tatsächlich verärgerte er sie, indem er in einer Konferenzschaltung mit pro-israelischen Führern behauptete, die Palästinenser hätten “schlechte Entscheidungen” getroffen.

pisar blinken

Judith und Samuel Pisar (Mutter und Stieffaither), mit Blinken und Ehefrau Evan Ryan (Foto Bertrand Rindoff Petroff/Getty Images)

Blinken ist Jude, und sein Stiefvater war der bekannte französisch-amerikanische Holocaust-Überlebende und Memoirenschreiber Samuel Pisar. Wie durch ein Wunder überlebte er die Gefangenschaft in zahlreichen Todeslagern und erwarb einen Harvard-Abschluss in Jura und einen Doktortitel an der Sorbonne. Er diente auch als außenpolitischer Berater von Präsident Kennedy in den 1960er Jahren. Nach seinem Jurastudium schrieb Blinken mehrere Jahre lang für die Neue Republik von Martin Peretz, in ihrer pro-israelischen Iteration. In den 1990er Jahren wurde er Mitarbeiter von Biden im Senat, wo er eine zunehmend wichtige Rolle für den Senatsausschuss für auswärtige Beziehungen spielte und dann als außen- und sicherheitspolitischer Berater für Biden tätig war. Während der Obama-Regierung wurde er die Nummer zwei im Außenministerium. Er wird der dritte jüdische Außenminister.

Er wird eine riesige, fast unmögliche Aufgabe haben, ein ausgehöhltes Außenministerium wiederzubeleben, das durch die Vetternwirtschaft und ideologische Schlägerei von Mike Pompeo zerschlagen wurde. Hunderte von leitenden Mitarbeitern sind in Verzweiflung gegangen. Wichtige Botschafter- und Diplomatenposten bleiben leer. Andere wurden aus Verärgerung oder nachdem sie zu Informanten geworden waren, entlassen. Es bedarf einer massiven Anstrengung, um diesen Ozeandampfer, der bereits durch den Trump-Eisberg beschädigt wurde, wieder in Ordnung zu bringen. Einige seiner umfassenderen außenpolitischen Ziele wurden hier in diesem Podcast skizziert.

Aus diesen Gründen bezweifle ich, dass Bidens oberste Priorität Israel-Palästina sein wird. Das ist zu hartnäckig. Die Israelis haben sich zu sehr eingegraben und verfügen über zu viel Feuerkraft in der innenpolitischen Lobbyarbeit, als dass der neue Präsident vorankommen könnte. Es werden vier Jahre gütiger Vernachlässigung sein, in der Hoffnung, dass kein größeres Massaker oder Völkermord die Zeitspanne verdirbt. Und das wird für die rechte Regierung Israels in Ordnung sein. Das wird ihr erlauben, ihr expansionistisches Siedlungsprogramm, ihre Enteignung der Palästinenser und die Verhinderung eines palästinensischen Staates fortzusetzen.

Andere haben Blinkens interventionistisches Vorgehen in der amerikanischen Außenpolitik mit Besorgnis zur Kenntnis genommen:

Blinken, Biden und die Lobby: Nicht ein Zentimeter Tageslicht zwischen ihnen

Während der Kampagne wurden Blinkens bemerkenswerteste Kommentare in einer Konferenzschaltung mit pro-israelischen Führern gemacht, die von der Demokratischen Mehrheit für Israel veranstaltet wurde. Die DMI ist eine Falkengruppe, die die Version der Demokratischen Partei von Aipac ist. Obwohl letztere behauptet, sie sei überparteilich, ist es allgemein bekannt, dass die große Mehrheit ihrer Mitglieder, Spender und Führer Republikaner sind. Daher wurde die DMI hergestellt, um sicherzustellen, dass sich die Demokraten nicht zu weit von der pro-israelischen Parteilinie entfernen. Die Gruppe hat regelmäßig als Vollstrecker innerhalb der Partei fungiert, wenn Kandidaten Positionen vertreten, die als anti-israelisch angesehen werden.

Unter denen, die in den Holzschuppen gebracht wurden, sind Bernie Sanders, Ilhan Omar und Alexandria Ocasio-Cortez. Die Gruppe versenkte über 1 Million Dollar in Anzeigen in der Vorwahl in Iowa, in denen Bernie Sanders angegriffen wurde. Seltsamerweise wurden in den Anzeigen die Ansichten Sanders’ über Israel, die der Gruppe ein Gräuel sind, nicht erwähnt. Nachdem Sanders in der Vorwahl mit einem virtuellen Unentschieden auf dem ersten Platz geendet hatte, forderte Biden entweder die DMI auf, die Hunde zurückzurufen, oder die Gruppe entschied, dass sie ihr Geld verschwendet hatte.

Bis dahin hatten Obama, Clyburn und andere Parteigrößen die meisten der gemäßigten Präsidentschaftskandidaten davon überzeugt, aus dem Rennen auszusteigen, was Sanders’ Vorteil als führender progressiver Kandidat zunichte machte. Biden fegte dann zum Sieg.

Als Blinken mit der DMI sprach, enttäuschte er nicht. Zu den beunruhigenden Äußerungen, die er machte, gehörte diese alte Weisheit, unsere schmutzige Wäsche nicht in der Öffentlichkeit zu waschen:

Joe Biden ist fest davon überzeugt, dass man seine Differenzen so weit wie möglich zwischen Freunden hinter der Tür belassen sollte – so weit wie nötig draußen, aber so wenig Tageslicht wie möglich in der Öffentlichkeit. Wenn es um Ihre Freunde und Partner geht, wollen Sie die Leute in der Öffentlichkeit nicht in eine Ecke drängen. Sie sind viel effektiver, wenn Sie eine Meinungsverschiedenheit haben, wenn Sie sich in einer politischen Angelegenheit nicht einig sind, wenn Sie sie privat behandeln – klar, energisch, effektiv, aber so wenig wie möglich schmutzige Wäsche in der Öffentlichkeit zu waschen.

Im Gegensatz zu drei anderen Kandidaten sagte Blinken der pro-israelischen Menge, dass Biden niemals Druck auf Israel ausüben würde, indem er die US-Hilfe von einem Siedlungsstopp oder einer anderen israelischen politischen Entscheidung abhängig macht. Dies ist Israels Aus-dem-Gefängnis-frei-Karte:

Er [Biden] ist entschieden gegen [Bedingungen für Hilfe]. Er würde die militärische Hilfe für Israel nicht an irgendwelche politischen Entscheidungen binden, die Israel trifft. Punkt. Punkt. Er hat es gesagt, er hat sich dazu verpflichtet.

Blinken brachte auch die kuriose, nostalgische Vorstellung vor, dass es einen “Zweiparteienkonsens” über Israel gibt oder geben sollte. Dies steht im Widerspruch zu der klaren Dichotomie bei der Unterstützung der rechtsextremen Politik der gegenwärtigen israelischen Regierung durch Republikaner und Demokraten. Selbst die große Mehrheit der amerikanischen Juden verachtet Netanjahu und den Likud.

Es kann keinen überparteilichen Konsens über Ungerechtigkeit, Kriegsverbrechen und Apartheid geben. Dies sind Verbrechen, die nicht mit fröhlichem Gerede überspielt werden können. Wir müssen sie so nennen, wie sie sind, ob es Biden und Blinken nun gefällt oder nicht.

Das spielt für Biden oder Blinken keine Rolle, denn die überwiegende Mehrheit der amerikanischen Juden stellt keine massiven Schecks an Präsidentschaftskandidaten aus. Die Juden, die über großen Reichtum verfügen und leidenschaftlich für Israel sind. Damit meine ich, dass sie nicht nur Israel unterstützen, sondern dass sie die israelische Regierung unterstützen und sich von ihr und ihren ausländischen Agenten der Lobby leiten lassen. Mit anderen Worten, Blinken und sein Chef wissen, auf welcher Seite ihr Brot liegt, und sie wollen, dass es auch weiterhin geschmiert wird.

Blinken ist eindeutig der Meinung, dass der fortschrittliche Flügel der Partei keine Berücksichtigung verdient, wie er in dieser scharfen Kritik zeigte:

Aber ebenso falsch liegen diejenigen [auf der linken Seite], die die täglichen und existentiellen Bedrohungen, denen Israel ausgesetzt ist, abtun oder die Palästinenser nicht für die sehr schlechten Entscheidungen, die sie treffen, zur Rechenschaft ziehen. Das Versagen, das Recht und die Realität des jüdischen Staates anzuerkennen.

Natürlich gibt es Raum für berechtigte Kritik an einigen israelischen Politiken, aber das definiert die Beziehung nicht und allzu oft gleitet das in Antisemitismus ab. Deshalb müssen wir auch das herausrufen. Unsere Partei, die Demokratische Partei, sollte ein Vorbild für den bisherigen Zweiparteienkonsens sein.

Wie kann jemand mit einem Gehirn im Kopf leugnen, dass die israelische Besatzung, die Apartheid und die anhaltende Erstickung der palästinensischen nationalen Rechte die Beziehungen Israels zu den USA “definieren”? Und wie kann ein solcher hirntoter Mensch behaupten, dass die Kritik an Israel wegen dieser empörenden Verletzungen des Völkerrechts und der jahrzehntelangen Politik der USA “in Antisemitismus abgleitet”? Zum tausendsten Mal: Antisemitismus ist Hass auf Juden. Er hat nichts mit Israel zu tun, es sei denn, der Einzelne verschmilzt Israel mit Juden. Und übrigens, wie gleitet man in den Antisemitismus ab?

Selbst der aussenpolitische Berater von Bernie Sanders ist zu einem Blinken-Verehrer geworden:

Mit welchen “progressiven Graswurzeln” hat sich Blinken regelmässig auseinandergesetzt? Mit jüdischen oder palästinensischen Progressiven? Mit muslimischen Amerikanern? Nein zu beiden. Duss könnte nach Sanders’ Verlust in den Vorwahlen nach einem Job in der neuen Regierung suchen. Aber was auch immer der Grund sein mag, dieses Geschwafel ist enttäuschend.

Für Progressive, die über Israel-Palästina besorgt sind, werden dies lange vier Jahre sein. Das Einzige, was wir tun können, ist, den progressiven Flügel der Partei im Kongress weiterhin zu unterstützen, neue Kandidaten zu unterstützen, die sie befürwortet, um die Basis zu erweitern, und Basisbewegungen wie die BDS zu fördern, die nicht von Wahlsiegen abhängig ist. Je mehr dieser Siege es gibt, desto schwächer wird die Lobby und desto eher können die Demokraten eine robustere, fortschrittlichere Nahostpolitik anbieten.

Was können wir von einer Biden-Blinken-Außenpolitik erwarten? Nicht viel. Sie werden möglicherweise das US-Konsulat in Ostjerusalem wiedereröffnen; möglicherweise das palästinensische Konsulat in Washington DC wiedereröffnen. Sie werden die Finanzierung des UNWRA und der PA wieder aufnehmen. Nichts davon wird das Kalkül des palästinensischen Leidens und der Unterdrückung grundlegend verändern. Die Palästinenser brauchen keine humanitäre Hilfe oder Almosen, ebenso wenig wie sie politische Macht und Handlungsfähigkeit brauchen. Wenn Sie das nicht garantieren können, machen Sie sich etwas vor. Das scheint ein liberales zionistisches Anliegen zu sein, und Blinken und Biden sind die wichtigsten Beispiele dafür.

Sie werden die von den Präsidenten seit Jahrzehnten (mit Ausnahme von Trump) angebotene mürrische Alibi-Opposition gegen israelische Siedlungen fortsetzen. Aber sie werden die Botschaft nicht von Jerusalem zurück nach Tel Aviv verlegen. Es ist sogar zweifelhaft, dass sie Trump die Anerkennung der israelischen Annexion des Golan und der israelischen Siedlungen durch Israel aufheben werden, die zu den schädlichsten Merkmalen der baldigen pro-israelischen Politik des Ex-Präsidenten gehört.

Wo Biden seinen kritischsten Eindruck hinterlassen könnte, ist der Iran. Er hat angekündigt, dass er plant, zu dem von Präsident Obama ausgehandelten JCPOA-Nuklearabkommen zurückzukehren. Er hat auch saudisches Verhalten angeprangert, darunter die Ermordung von Jamal Khashoggi und dessen Krieg gegen den Jemen. Damit würde Trump seine Zustimmung zu jeder Handlung des Kronprinzen, ob es sich nun um die Ermordung von Journalisten oder jemenitischen Kindern handelt, entschieden verweigert.

Trotz eines Senats, der möglicherweise von Republikanern kontrolliert wird, könnte Biden versuchen, die Schärfe der Trump-Verlautbarungen zum Iran abzuschwächen. Um zum JCPOA zurückzukehren, müsste er die Sanktionen aufheben. Ein Test dafür, wie weit er gehen wird, um die Beziehungen zu verbessern, wäre, politisches Kapital in die Aufhebung der Sanktionen zu investieren, was wiederum die Iraner davon überzeugen würde, dass er es ernst meint. Wenn er die Anträge durchzieht, aber wenig tut, werden die Iraner kein Interesse an einem solchen Akt des politischen Theaters haben. In diesem Fall wird Biden wenig oder gar nichts für seine Bemühungen vorzuweisen haben. Übersetzt mit Deepl.com

--

