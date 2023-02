Biden Nominee Dropped After ‘Israel Apartheid’ Comment The withdrawal of James Cavallaro’s nomination to a human rights commission was decried by rights advocates as a clamp-down on criticism of the Israeli government’s violent policies in Palestine. By Julia Conley Common Dreams Human rights advocates are warning that the Biden administratio

Die Rücknahme der Nominierung von James Cavallaro für eine Menschenrechtskommission wurde von Verfechtern der Rechte als eine Einschränkung der Kritik an der gewalttätigen Politik der israelischen Regierung in Palästina kritisiert.



Biden-Kandidat nach “Israel-Apartheid”-Kommentar fallengelassen

Von Julia Conley

Common Dreams

16. Februar 2023

Menschenrechtsaktivisten warnen, dass die Entscheidung der Biden-Administration, die Nominierung des Juraprofessors James Cavallaro für eine Menschenrechtskommission zurückzuziehen, der jüngste Vorfall sein könnte, der die freie Meinungsäußerung in Bezug auf die gewalttätige israelische Politik in Palästina unterdrückt, nachdem Cavallaro sagte, dass er aufgrund seiner Verurteilung des israelischen Apartheidregimes von dem Posten ausgeschlossen wurde.

Cavallaro wurde am vergangenen Freitag als Mitglied der Interamerikanischen Menschenrechtskommission nominiert, einer Kontrollinstanz innerhalb der Organisation für Amerikanische Staaten, der er bereits von 2014-17 angehörte.

Die Nominierung wurde von der Menschenrechtsgemeinschaft mit Beifall aufgenommen, aber am Dienstag teilte Cavallaro in den sozialen Medien mit, dass er vom US-Außenministerium darüber informiert wurde, dass die Nominierung “aufgrund meiner Äußerungen zur Verurteilung der Apartheid in Israel/Palästina” zurückgezogen wurde.

Cavallaro, der Gründer und Geschäftsführer des University Network for Human Rights an der Wesleyan University, sagte, er reagiere auf die Nachricht des Außenministeriums, indem er darauf hinwies, dass etablierte Menschenrechtsgruppen wie Amnesty International, Human Rights Watch und die israelische Organisation B’Tselem alle erklärt hätten, dass Israels illegale Siedlungen, die Einschränkung der Bewegungsfreiheit der Palästinenser und andere politische Maßnahmen Apartheid gleichkämen.

Auch der Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für die Menschenrechte in Palästina bezeichnete die israelische Besetzung der palästinensischen Gebiete im vergangenen Jahr als Apartheid.

Der Algemeiner, eine Zeitung, die von der UNHR als “ein Randgruppen-Medienorgan, das Trump nahesteht” bezeichnet wurde, berichtete am Montag über Cavallaros Kommentare über Israel als “Apartheidstaat”. Der Artikel konzentrierte sich auf einen Tweet, den Cavallaro im Dezember geschrieben hatte und in dem er sagte, dass der Führer der Minderheit im US-Repräsentantenhaus, Hakeem Jeffries (D-NY), “Gekauft” worden sei. Gekauft. Kontrolliert” von der Lobby der anti-palästinensischen Rechte.

Dieser Tweet war eine Reaktion auf einen Artikel im Guardian, in dem Jeffries’ enge Beziehungen zum American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) und anderen pro-israelischen Lobbygruppen beschrieben wurden, die dem Vorsitzenden der Demokraten im vergangenen Jahr 460.000 Dollar spendeten. Cavallaro twitterte auch, dass der rechtsgerichtete Senator Joe Manchin (D-WV) “gekauft und bezahlt” sei.

Cavallaro räumte am Mittwoch ein, dass er einige seiner Tweets “proaktiv und in gutem Glauben” entfernt habe, um auf die Bedenken des Außenministeriums bezüglich seiner öffentlichen Äußerungen über seine “persönlichen Ansichten zur US-Politik” einzugehen.

Ned Price, der Sprecher des US-Außenministeriums, hatte am Dienstag gesagt, dass das Ministerium “keine Kenntnis von den Aussagen und Schriften” Cavallaros habe. Das Außenministerium hat offenbar keinen öffentlichen Grund genannt, warum es seine Nominierung zurückgezogen hat.

Im Jahr 2019 wurde die Abgeordnete Ilhan Omar (D-MN) für ihre Äußerungen über die Pro-Israel-Lobby kritisiert, die gleichgesinnten Gesetzgebern jährlich Millionen von Dollar zur Verfügung stellt, um eine pro-israelische Gesetzgebung voranzutreiben. Jewish Voice for Peace bezeichnete die Kritik damals als “unaufrichtig” und stellte fest, dass “Lobbys die Politik beeinflussen”.

Omar wurde Anfang des Monats wegen ihrer Äußerungen über Israel aus dem von den Republikanern geführten Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des Repräsentantenhauses ausgeschlossen.

Die Rücknahme von Cavallaros Nominierung erfolgt einen Monat, nachdem die Harvard Kennedy School unter Druck ihre Entscheidung rückgängig gemacht hat, dem ehemaligen Direktor von Human Rights Watch, Kenneth Roth, ein Stipendium zu verweigern. Der langjährige Menschenrechtsaktivist beschuldigte die Schule, Vergeltung an ihm für seine Äußerungen über die Apartheid in Israel zu üben.

Die Entscheidung, Cavallaros Nominierung zurückzuziehen, so Roth, “legt nahe, dass nur Israel-Apologeten für Menschenrechtspositionen akzeptabel sind”. Er merkte an, dass die Ansichten des Direktors des University Network for Human Rights über Israel “eine völlig normale Position für jeden Menschenrechtsverteidiger” seien.

"Es gibt heute in der gesamten Menschenrechtsbewegung einen Konsens über das israelische Apartheidsystem, und viele andere prominente Stimmen – vom ehemaligen UN-Sekretär bis zum ehemaligen Präsidenten der Vereinten Nationen.

“Es gibt heute einen Konsens in der gesamten Menschenrechtsbewegung über Israels Apartheidsystem, und viele andere prominente Stimmen – vom ehemaligen Generalsekretär der Vereinten Nationen und dem Generaldirektor des israelischen Außenministeriums bis hin zur südafrikanischen Regierung und dem französischen Außenminister – haben im Zusammenhang mit Israels systematischer Unterdrückung der Palästinenser auf die Apartheid verwiesen”, so das University Network for Human Rights. “Wenn es um die Menschenrechte in Israel/Palästina geht, ist das US-Außenministerium der Ausreißer.”

Jamil Dakwar, Direktor des Menschenrechtsprogramms der ACLU, warnte, dass die Entscheidung des Außenministeriums “eine gefährliche Botschaft aussendet und israelkritische Äußerungen abschreckt”.

David Kaye, ein ehemaliger UN-Sonderberichterstatter für freie Meinungsäußerung, nannte den Rückzug “einen großen und völlig ungerechtfertigten Fehler”.

“Während Cavallaros mögliche Teilnahme an der Kommission keinerlei Auswirkungen auf die US-Politik gegenüber Israel hätte, wird die Rücknahme seiner Nominierung reale Konsequenzen für die Menschenrechte in Nord- und Südamerika haben”, sagte das University Network for Human Rights.

“Cavallaro war eine mutige und engagierte Stimme für Gerechtigkeit für die Opfer von Menschenrechtsverletzungen in der gesamten Region; als erfahrener Kommissar in seiner zweiten Amtszeit hätte er die Sache der Menschenrechte in der Hemisphäre erheblich vorangebracht”, hieß es. Übersetzt mit Deepl.com

Julia Conley ist eine Mitarbeiterin von Common Dreams.

Dieser Artikel stammt von Common Dreams.

