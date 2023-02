Biden und der Oberste Gerichtshof erschweren die Klage gegen Norfolk Southern Ostpalästina, schon wieder. Von Kurt Nimmo

Biden, Supreme Court Move to Make It Difficult to Sue Norfolk Southern How far we have come-or, rather, fallen. Once upon a time in America, corporations were required to sign a charter before doing business in a state or community. “After the nation’s founding, corporations were granted charters by the state as they are today,” writes Stephen D. Foster Jr.

Biden und der Oberste Gerichtshof erschweren die Klage gegen Norfolk Southern

Ostpalästina, schon wieder.

Es ist zu symptomatisch, um ignoriert zu werden.



Von Kurt Nimmo

25. Februar 2023

Wie weit wir es gebracht haben – oder besser gesagt, wie weit wir gefallen sind. Es gab eine Zeit, da mussten Unternehmen in Amerika eine Charta unterzeichnen, bevor sie in einem Staat oder einer Gemeinde Geschäfte machen durften. “Nach der Gründung der Nation erhielten Unternehmen vom Staat eine Satzung, so wie es auch heute der Fall ist”, schreibt Stephen D. Foster Jr.

Im Gegensatz zu heute durften Kapitalgesellschaften jedoch nur 20 oder 30 Jahre bestehen, nur mit einer Ware handeln, keine Anteile an anderen Unternehmen halten und ihren Besitz auf das beschränken, was sie zur Erreichung ihrer Geschäftsziele benötigten. Und der vielleicht wichtigste Aspekt ist, dass in den meisten Bundesstaaten in der Frühzeit der Nation Gesetze galten, die jede politische Beteiligung von Unternehmen unter Strafe stellten.

Die Gründer verachteten die East India Trading Company, die Massachusetts Bay Company und vor allem zentralisierte Banken.

“Wenn das amerikanische Volk jemals zulässt, dass private Banken die Ausgabe seines Geldes kontrollieren, zuerst durch Inflation und dann durch Deflation, werden die Banken und Unternehmen, die um sie herum entstehen, die Menschen ihres Eigentums berauben, bis ihre Kinder obdachlos auf dem Kontinent aufwachen, den ihre Väter erobert haben”, schrieb Thomas Jefferson 1802 in einem Brief an Außenminister Albert Gallatin.

Das war damals, das ist heute. Jetzt haben wir selbsternannte globalistische Soziopathen, die uns sagen, dass wir nichts besitzen und glücklich sein werden (nur möglich mit der richtigen Menge Soma).

Ostpalästina, schon wieder. Es ist zu symptomatisch, um ignoriert zu werden.

Laut Consortium News vom 22. Februar:

Norfolk Southern – der Eisenbahngigant, dessen Zug Anfang des Monats entgleiste und einen Brand mit giftigen Chemikalien in einer Kleinstadt in Ohio verursachte – hat den Obersten Gerichtshof der USA gebeten, eine 2017 eingereichte Klage eines krebskranken ehemaligen Bahnarbeiters abzuweisen – und die Biden-Administration stellt sich auf die Seite des Unternehmens, wie die Berichterstattung von The Lever letzte Woche ergab. (Hervorhebung hinzugefügt.)

Liest man jedoch Bizarro World Daily (die Konzernmedien) – wo Fakten Verschwörungstheorien sind und der Staat einen als inländischen Terroristen einstuft, wenn man die Realität den Märchen vorzieht – wird Biden als Befürworter des Rechts der Arbeitnehmer auf Organisierung dargestellt. Es war der Bad Orange Man, der die Arbeitnehmerrechte angegriffen hat.

Selbst der Berufspolitiker aus Vermont, Bernie Sanders, zögert, die Schuld für die Vergiftung und die künftige Krebsepidemie in Ohio, Pennsylvania und darüber hinaus einem Unternehmen in die Schuhe zu schieben, das so viel “Wahlkampf”-Geld an das Demokratische Senatswahlkampfkomitee, das Demokratische Senatswahlkampfkomitee, das Nationale Republikanische Kongresskomitee und verschiedene etablierte PACs gespendet hat. Bern soll nicht die Hand beißen, die es füttert.

Die Tatsache, dass dieser Berufspolitiker eng mit dem Establishment der Demokraten zusammenarbeitet, macht die Behauptung, er sei ein Anwalt des Volkes (oder der Menschen, die glauben, der Sozialismus sei eine Art Linderungsmittel gegen das räuberische und psychopathische Verhalten von Großunternehmen und Banken), völlig zunichte.

Sanders machte den Zugführer für den Unfall verantwortlich. “Sanders’ Erklärung sprach nicht nur Buttigieg und die Biden-Administration frei, sondern auch seine eigene Verantwortung für die Katastrophe”, meint Shannon Jones, die für die World Socialist Web Site schreibt (in der Bizarro-Welt der Neokonservativen sind wir oft auf Sozialisten angewiesen, die die Wahrheit sagen, da die “objektiven” Konzernmedien nur mit Auslassungen, Lügen und Täuschungen arbeiten).

Das Demokratische Nationale Komitee nimmt Geld von Googles Alphabet (“Cloud Computing” für organisierten Massenmord), Bain Capital (eine “private Beteiligungsgesellschaft”, zusammen mit der Vampirkrake Goldman Sachs, die wegen der Manipulation von Übernahmeangeboten verurteilt wurde), Microsoft (arbeitet mit der US-Regierung an Militär- und Überwachungsprojekten), Blackstone (verantwortlich für die Verschlimmerung der Immobilienkrise, Insiderhandel), Amazon (mehr Cloud Computing für das Pentagon) und anderen “Investment”-Banken und transnationalen Konzernen.

Wenn der Oberste Gerichtshof (handverlesene politische Beauftragte in schwarzen Roben) zugunsten von Norfolk Southern entscheidet, wird das Folgende für die Durchschnittsperson schwierig, wenn nicht gar unmöglich werden.

Es sollte inzwischen offensichtlich sein, dass Biden, der Kongress und die wirklichen Besitzer des DC-Dinosauriers, die Konzerne und die Banken, ständig zusammenarbeiten, um Sie, Ihre Kinder und Ihre Enkelkinder auf den Status von mittellosen, von der Hand in den Mund lebenden Lohnsklaven zu reduzieren, die nicht in der Lage sind, den Staat und seine korporatistischen (faschistischen) “Partner” zu konfrontieren, während sie Ihre natürlichen Rechte ummähen und zerfetzen.

Bitte wählen Sie nicht Bernie Sanders, Biden, DeSantis, Trump (der damit droht, wieder zu kandidieren, wenn die Demokraten ihn nicht ins Gefängnis werfen) und jeden anderen weichgespülten Karrieristen der politischen Einparteienklasse.

Die erste Annahme sollte sein: Sie scheren sich einen Dreck um Sie (außer um Ihr Geld), sie sind nicht daran interessiert, Sie zu schützen (mit Ausnahme von fiktiven Feinden), und sie werden gut dafür bezahlt, Wasser für Banken und Konzerne zu tragen, die, wie Jefferson schon vor so langer Zeit wusste, Leben und die Umwelt in unmoralischer und krimineller Jagd nach Geld und dem narzisstischen Wunsch, andere Menschen zu beherrschen und zu kontrollieren, zerstören werden. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …