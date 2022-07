Biden unterschreibt den Totenschein der Palästinenser Von Gideon Levy

http://www.informationclearinghouse.info/57128.htm



Bild: U.S. President Joe Biden signs the visitors book at Israeli President Isaac Herzog’s residence in Jerusalem, Thursday.Credit: EVELYN HOCKSTEIN/ REUTERS

Ausgerechnet im Augusta Victoria Hospital in Ost-Jerusalem unterzeichnete US-Präsident Joe Biden einen Totenschein. Die Zweistaatenlösung ist schon lange gestorben, und damit auch die strategische Entscheidung der Palästinenser, sich in ihrem Kampf für ihre nationalen Rechte auf den Westen zu verlassen.Diese Hoffnung hat in Augusta Victoria ihren letzten Atemzug getan. In seiner Rede dachte Biden ausführlich über seine Zeit im Krankenhaus und die seiner Familie nach; er erinnerte sich an die Intensivpflegestation. Eine flache Linie auf dem Monitor bedeutete den Tod, erfuhr er dort. Etwa eine Stunde später, in Bethlehem, blieb der Monitor stehen. Der Weg, den die Palästinenser vor 50 Jahren eingeschlagen haben, ist zu Ende. Sie haben eine Sackgasse erreicht.Anfang der 70er Jahre erschien ein neuer Stern am politischen Himmel: der Kardiologe Issam Sartawi, ein Flüchtling aus Akkon, ein Student im Irak, ein Exilant in Paris und ein Architekt der Flugzeugentführungen. Er vollzog eine völlige Wandlung. Er wurde zum Wegbereiter der Palästinenser zum Herzen des Westens; bis dahin hatten sie sich auf die blockfreien Staaten verlassen. Sartawi führte die Palästinenser nach Bonn, Wien, Paris und Stockholm anstelle von Moskau, Jakarta, Delhi und Kuala Lumpur.Dies wurde als eine ausgezeichnete Wahl dargestellt. Der Schützling und sogar Liebling der damaligen sozialdemokratischen Stars Westeuropas – Willy Brandt, Bruno Kreisky, Olof Palme und François Mitterrand – setzte sich in die Herzen der Israelis. Sartawi begann mit Treffen mit Vertretern der israelischen Linken. Jassir Arafat schloss sich mit Begeisterung dem Weg an, den sein Berater eingeschlagen hatte. Er schien vielversprechender zu sein als die Unterstützung aus Karatschi.Es ist ein Präsident, der sich nicht die Mühe macht, den Namen von Shireen Abu Akleh richtig auszusprechen, der Journalistin, die mit ziemlicher Sicherheit von Israel getötet wurde und zu einem nationalen und internationalen Symbol geworden ist. Jamal Khashoggi weiß er auszusprechen. Die Palästinenser haben in diesem Bereich nichts mehr zu suchen. Als Biden aus einem Gedicht zitierte, in dem es heißt, dass sich “Hoffnung und Geschichte reimen”, und ihnen 100 Millionen Dollar für Augusta Victoria zuwarf, war klar, dass es mit den Vereinigten Staaten verloren ist.

Mit einem amerikanischen Präsidenten, der ihnen eine Zwei-Staaten-Lösung verspricht, aber “nicht in naher Zukunft”, ist man am Ende der Geschichte angelangt. Man möchte Biden fragen: “Was wird ‘nicht auf lange Sicht’ passieren, um diese Lösung zu erreichen? Werden die Israelis von sich aus entscheiden? Werden die Siedler von sich aus zurückkehren? Werden sie zufrieden sein, wenn es statt 700.000 eine Million von ihnen gibt?

Wird Amerika jemals anders denken? Warum sollte dies geschehen? Mit den Gesetzen gegen BDS und den neuen und verzerrten Definitionen von Antisemitismus sind die Vereinigten Staaten und Europa verloren, was die Palästinenser angeht. Die Schlacht ist entschieden, Israel hat sie so gut wie besiegt, und ihr Schicksal könnte das gleiche sein wie das der indigenen Völker in den Vereinigten Staaten.

Es genügt, sich das Bild des Treffens in Bethlehem anzusehen: Zwölf grimmige palästinensische Männer in Krawatten um die beiden Führer herum in einem Gruppenfoto der Verzweiflung. Es genügt, sich an Bidens Worte zu erinnern, die er 1986 an den damaligen Außenminister George Shultz richtete: “Ich hasse es zu hören, dass eine Regierung … sich weigert, in einem moralisch wichtigen Punkt zu handeln. … Ich schäme mich dafür, dass dieses Land eine solche Politik betreibt, die nichts, gar nichts sagt.”

Biden bezog sich dabei auf die Politik der USA gegenüber dem früheren Apartheidland Südafrika. Erstaunlicherweise kann man Biden jetzt ähnliche Bemerkungen wegen seines Vorgehens gegenüber dem zweiten Apartheidland vorwerfen. Aber es gibt keinen Biden, der sie ausstoßen könnte.