https://caitlinjohnstone.com/2022/09/19/biden-keeps-pledging-direct-us-war-with-china-over-taiwan/





Biden verspricht weiterhin einen direkten Krieg der USA mit China wegen Taiwan



Von Caitlin Johnstone



September 19, 2022

Der Präsident der Vereinigten Staaten hat das US-Militär erneut zu einem direkten Krieg mit China im Falle eines Angriffs auf Taiwan verpflichtet, eine Zusage, die von seinen Vorgesetzten im Weißen Haus erneut zurückgenommen wurde.

In einem kürzlichen 60-Minuten-Interview wurde Biden von Scott Pelley von CBS News ganz unverblümt gefragt, ob die US-Streitkräfte Taiwan gegen einen Angriff des Festlandes verteidigen würden.

“Ja, wenn es tatsächlich einen noch nie dagewesenen Angriff gäbe”, sagte Biden.

“Nach unserem Interview sagte uns ein Beamter des Weißen Hauses, dass sich die US-Politik nicht geändert habe”, erzählt Pelley nach dem Kommentar. “Offiziell werden die USA nicht sagen, ob amerikanische Streitkräfte Taiwan verteidigen würden. Aber der Oberbefehlshaber hatte seine eigene Meinung.”

“Anders als in der Ukraine, um das klarzustellen, Sir, würden also US-Streitkräfte, US-Männer und -Frauen Taiwan im Falle einer chinesischen Invasion verteidigen?” Pelley fragte.

“Ja”, antwortete Biden.

Dies ist nach meiner Zählung das vierte Mal, dass der US-Präsident solche Bemerkungen macht und damit gegen die ständige Politik der “strategischen Zweideutigkeit” seiner Regierung in dieser Frage verstößt, nur um dann von Mitarbeitern der Regierung zurückgenommen zu werden.

Im vergangenen Mai sagte Biden auf die Frage der Presse, ob die USA Taiwan im Falle einer chinesischen Invasion militärisch verteidigen würden, “ja” und fügte hinzu: “Dazu haben wir uns verpflichtet”. Ein Beamter des Weißen Hauses erklärte später, dass die Äußerungen des Präsidenten keine Änderung der US-Politik darstellten.

Auf einem CNN-Forum im Oktober letzten Jahres bejahte Biden die Frage eines Zuhörers, ob die USA zur Verteidigung Taiwans eingreifen würden, und sagte: “Ja, wir haben eine Verpflichtung”, als er gefragt wurde, ob er ein Eingreifen gegen einen Angriff aus China meinte. Auch hier stellte das Weiße Haus schnell klar, dass “es keine Änderung unserer Politik gibt”.

In einem Interview mit George Stephanopoulos von ABC im August letzten Jahres deutete Biden an, dass die USA Taiwan wie einen NATO-Verbündeten verteidigen würden, und sagte, dass die USA “jede Verpflichtung einhalten… auch gegenüber Taiwan”, als er gefragt wurde, ob China durch den Rückzug der US-Streitkräfte aus Afghanistan ermutigt werden könnte, die Insel anzugreifen. Wiederum sagte ein hoher Regierungsbeamter der Presse: “Unsere Politik in Bezug auf Taiwan hat sich nicht geändert”.

(An dieser Stelle sei angemerkt, dass Bidens wiederholte Behauptung, die USA seien “verpflichtet”, Taiwan militärisch zu verteidigen, objektiv falsch ist; das ist seit über 40 Jahren nicht mehr der Fall).

Ich habe diese Aussagen in umgekehrter chronologischer Reihenfolge aufgelistet, und Sie können sehen, dass sie umso vager werden, je früher sie stehen. Jetzt hat der Präsident klar und deutlich gesagt, dass er US-Truppen schicken wird, um in einem direkten heißen Krieg mit China zu töten und getötet zu werden, um Taiwan zu verteidigen.

Ich weiß nicht, warum der US-Präsident seine Streitkräfte immer wieder verbal auf einen Krieg in der Dritten Welt gegen eine atomar bewaffnete Nation festlegt, nur damit die Regierung, die er eigentlich leiten soll, dies immer wieder zurücknimmt. Ist dies nur eine neurologische Störung in einem alternden Gehirn, das während seiner gesamten Amtszeit Krieg und Militarismus gefördert hat? Ist es eine seltsame neue Taktik der “strategischen Zweideutigkeit”, dass verschiedene Teile der Regierung völlig unterschiedliche Dinge auf völlig unmissverständliche Weise sagen? Ist Biden einfach ein verrückter Kriegstreiber? Ich weiß es nicht. Was ich aber weiß, ist, dass all dieses Chaos und diese Verwirrung zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt stattfinden.

Wie Brett Wilkins für Common Dreams erklärt, droht ein neuer Gesetzentwurf des Ausschusses für auswärtige Beziehungen des US-Senats die Welt einem schrecklichen Krieg sehr viel näher zu bringen, da er die bestehende US-Politik gegenüber China umstoßen würde, indem er Taiwan als wichtigen “Nicht-NATO-Verbündeten” anerkennt und gleichzeitig die Lieferung von Waffen im Wert von Milliarden Dollar an die Insel vorsieht. Die Furcht vor den Folgen, die dies für unsere Welt haben könnte, hat selbst recht zuverlässige Vermittler des Imperiums wie Ed Markey dazu veranlasst, gegen den Gesetzentwurf zu stimmen, von dem der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Mao Ning, sagt, er würde “die politischen Grundlagen der Beziehungen zwischen China und den USA stark erschüttern und äußerst schwerwiegende Folgen für die Beziehungen zwischen China und den USA sowie für den Frieden und die Stabilität in der Straße von Taiwan haben.”

Dies ist nur eine der Möglichkeiten, wie die Spannungen mit China in Bezug auf Taiwan mit erstaunlicher Geschwindigkeit zunehmen, darunter auch die Normalisierung der Entsendung einer immer größeren Zahl von US-Beamten nach Taipeh in stetig wachsender Verachtung für Washingtons Ein-China-Politik, die seit Jahrzehnten den Frieden an diesem Krisenherd bewahrt hat.

Die Situation in Taiwan wird immer hässlicher, viel schneller als viele erwartet haben, und der Präsident der mächtigsten Kriegsmaschinerie der Welt ist entweder zu dumm, zu blutrünstig, zu leichtsinnig oder zu dement, um diese Situation mit dem nötigen Feingefühl zu meistern. Die Dinge hätten nie so weit kommen dürfen, und das US-Imperium zeigt uns alle Anzeichen dafür, dass es die Dinge noch viel, viel weiter treiben will. Übersetzt mit Deepl.com

Übersetzt mit Deepl.com

