https://caitlinjohnstone.com/2022/10/09/biden-were-trying-to-figure-out-how-putin-can-exit-this-war/



Biden: Wir versuchen herauszufinden, wie Putin aus diesem Krieg aussteigen kann

Von Caitlin Johnstone

9. Oktober 2022

Der Präsident der Vereinigten Staaten sorgte neulich für Schlagzeilen, als er ganz beiläufig “Armageddon” als mögliches Ergebnis des rasch eskalierenden Krieges in der Ukraine erwähnte.

“Seit Kennedy und der kubanischen Raketenkrise sind wir nicht mehr mit der Aussicht auf ein Armageddon konfrontiert worden”, sagte Präsident Biden und fügte die falsche Behauptung hinzu, dass Wladimir Putin in diesem Konflikt “über den möglichen Einsatz taktischer Atomwaffen oder biologischer oder chemischer Waffen spricht”.

“Zum ersten Mal seit der Kubakrise droht uns der Einsatz von Atomwaffen, wenn die Dinge so weitergehen wie bisher”, sagte der Präsident in derselben Rede. “Wir versuchen herauszufinden, was Putins Ausweg ist. Wo findet er einen Ausweg? Wo findet er sich wieder, wo er nicht nur sein Gesicht, sondern auch viel Macht verliert?”

Als ob die US-Regierung nicht selbst eine wichtige Rolle bei der Provokation und Aufrechterhaltung dieses extrem gefährlichen Konflikts gespielt hätte.

“Dies sind Fragen, die sich Biden stellen sollte”, schreibt David North von der World Socialist Website über Bidens Überlegungen. “Nachdem er den Stellvertreterkrieg zwischen den USA und der NATO angezettelt, die Ukraine mit unbegrenzten Waffen und Geld versorgt, die Rückeroberung der Krim versprochen und einen Regimewechsel in Russland gefordert hat, was ist Bidens ‘Ausweg’? Wie kann er deeskalieren, ‘wo er nicht nur sein Gesicht, sondern auch erhebliche Macht verliert’?”

In der Tat ist es einfach eine gut dokumentierte Tatsache, dass die USA aggressiv auf diesen Konflikt hingearbeitet haben, seit sie 2014 einen Putsch in der Ukraine unterstützt haben, und eigentlich seit 2008, als die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine auf den Tisch kam und von den Vereinigten Staaten bis kurz vor Russlands Einmarsch im Februar kontinuierlich gefördert wurde. Aus diesem Grund warnte John Mearsheimer bereits 2015 ausdrücklich davor, dass “der Westen die Ukraine auf den Pfad der Primel führt, und das Endergebnis ist, dass die Ukraine in den Ruin getrieben wird.

Es gibt auch eine Fülle von Beweisen dafür, dass das westliche Imperium ein Friedensabkommen zwischen Moskau und Kiew in den frühen Tagen des Krieges aktiv sabotiert hat, was Putin genau die “Ausfahrt” verschafft hätte, über die sich Biden mit Bambi-äugiger Unschuldigkeit Sorgen macht.

Es ist auch völlig klar, dass dieser Krieg nur deshalb stattfindet, weil die USA und ihre Verbündeten Waffen im Wert von zig Milliarden Dollar in diesen Konflikt pumpen, die von CIA-geschulten Kämpfern eingesetzt werden, die von US-Geheimdiensten und einer alarmierenden Zahl von US-Spezialeinheiten und Geheimdienstkräften unterstützt werden, die in der Ukraine vor Ort sind.

Wenn Biden also sagt: “Wir versuchen herauszufinden, was Putins Ausweg ist”, fühlt man sich leicht an den “Wir versuchen alle, den Kerl zu finden, der das getan hat”-Sketch im Hot-Dog-Auto von I Think You Should Leave erinnert.

Die Apologeten des Imperiums tun immer so, als handele es sich nur um einen Krieg zwischen Russland und der Ukraine, als gäbe es nicht eine gigantische, weltumspannende dritte Partei, die diesen Konflikt seit vielen Jahren aktiv schürt und Berge versetzt, um diesen Krieg am Laufen zu halten. Wir sehen es jeden Tag, wie erst kürzlich, als die finnische Premierministerin Sanna Marin nach Ideen gefragt wurde, wie dieser Krieg beendet werden kann.

“Der Ausweg aus dem Konflikt ist, dass Russland die Ukraine verlässt”, sagte Marin.

Der Schauspieler Mark Ruffalo teilte Marins Kommentare auf Twitter mit den Worten “Es ist so einfach. Russland, verlasse die Ukraine und es ist vorbei. Weltfrieden. Die Ukraine kann die Ukraine nicht verlassen. Russland kann immer zurück nach Russland gehen.”

Dies ist eine Konstante im Mainstream-Diskurs über diesen Krieg: Es handelt sich ausschließlich um einen Konflikt zwischen dem rechtschaffenen Verteidiger Ukraine und dem bösen Eindringling Russland und genau null anderen Weltmächten. Russland ist der einzige Aggressor, der in diesen Krieg verwickelt ist, und alles, was Russland tun muss, ist, die Aggression einzustellen, und er wird enden. Beachten Sie nicht die Berge von Aggressionen, die die USA und ihre Klientelstaaten in die Auslösung und Aufrechterhaltung dieses Krieges gesteckt haben. Schenken Sie dem Imperium hinter dem Vorhang keine Beachtung.

“So einfach”, sagt Ruffalo.

Wenn die politische und mediale Klasse immer über ein großes Weltereignis spricht, ohne jemals den großen Elefanten im Raum zu erwähnen, besteht eine gute Chance, dass wir von diesem Imperium propagiert werden. Übersetzt mit Deepl.com

