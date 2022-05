Greenwald: Biden Wanted $33B More For Ukraine. Congress Quickly Raised it to $40B. Who Benefits? By Glenn Greenwald / Substack From the start of the Russian invasion of Ukraine on February 24, the Biden White House has repeatedly announced large and seemingly random amounts of money that it intends to send to fuel the war in Ukraine.

Bild: US-Präsident Joe Biden spricht über den Konflikt in der Ukraine während eines Besuchs der Lockheed Martins Pike County Operations Anlage am 3. Mai 2022 (Foto von Nicholas Kamm/AFP via Getty Images)

Biden wollte 33 Milliarden Dollar mehr für die Ukraine. Der Kongress hat es schnell auf 40 Milliarden Dollar erhöht. Wer profitiert?

Von Glenn Greenwald / Substack

11. Mai 2022

Seit dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine am 24. Februar hat das Weiße Haus unter Biden wiederholt große und scheinbar willkürliche Geldsummen angekündigt, die es zur Befeuerung des Krieges in der Ukraine bereitstellen will. Die jüngste dieser Sendungen, die zu den ursprünglich vom Kongress genehmigten 3,5 Milliarden Dollar hinzukommt, wurde am Freitag bekannt gegeben: “Biden sagt, dass die USA 1,3 Milliarden Dollar an zusätzlicher militärischer und wirtschaftlicher Unterstützung für die Ukraine bereitstellen werden”, so die Schlagzeile von CNBC. Dem vorausgegangen war eine Reihe von neuen, üppigen Ausgabenpaketen für den Krieg, die alle zwei bis drei Wochen, beginnend am dritten Tag des Krieges, vorgestellt wurden:

26. Februar: “Biden bewilligt 350 Millionen Dollar Militärhilfe für die Ukraine”: Reuters;

16. März: “Biden kündigt Militärhilfe in Höhe von 800 Millionen Dollar für die Ukraine an”: Die New York Times;

30. März: “Biden kündigt an, dass die Ukraine zusätzliche 500 Millionen Dollar an US-Hilfe erhalten wird”: NBC News;

Apr. 12: “U.S. to announce $750 million more in weapons for Ukraine, officials say”: Reuters;

6. Mai: “Biden kündigt neues Waffenpaket im Wert von 150 Millionen Dollar für die Ukraine an”: Reuters.

Diese Beträge allein belaufen sich auf mehr als 3 Milliarden Dollar; Ende April beliefen sich die Gesamtausgaben der USA für den Krieg in der Ukraine auf fast 14 Milliarden Dollar, die aus den zusätzlichen 13,5 Milliarden Dollar stammen, die der Kongress Mitte März genehmigt hat. Während ein Teil davon für wirtschaftliche und humanitäre Hilfe für die Ukraine vorgesehen ist, fließt das meiste davon in die Kassen der Waffenindustrie – einschließlich Raytheon, in dessen Verwaltungsrat der derzeitige Verteidigungsminister Lloyd Austin saß, unmittelbar bevor er von Biden für die Leitung des Pentagon ausgewählt wurde. Wie CNN es ausdrückte: “Etwa 6,5 Milliarden Dollar, also etwa die Hälfte des Hilfspakets, werden an das US-Verteidigungsministerium gehen, damit es Truppen in die Region entsenden und Verteidigungsausrüstung in die Ukraine schicken kann.”

So gewaltig diese Summen auch sind, sie wurden von der Ankündigung der Regierung Biden am 28. April in den Schatten gestellt, dass sie “den Kongress um 33 Milliarden Dollar an Finanzmitteln bittet, um auf die russische Invasion in der Ukraine zu reagieren, mehr als das Doppelte der bisher genehmigten 14 Milliarden Dollar an Unterstützung”. Das Weiße Haus räumt selbst ein, dass der größte Teil dieses neuen Ausgabenpakets für den Kauf von Waffen und anderen militärischen Mitteln bestimmt ist: “20,4 Milliarden Dollar an zusätzlicher Sicherheits- und Militärhilfe für die Ukraine und für die Bemühungen der USA, die europäische Sicherheit in Zusammenarbeit mit unseren NATO-Verbündeten und anderen Partnern in der Region zu stärken.”

Es ist schwierig, diese enormen Ausgaben in den richtigen Kontext zu setzen – vor allem, da der Krieg erst zehn Wochen alt ist und die US-Beamten vorhersagen/hoffen, dass dieser Krieg nicht Monate, sondern Jahre dauern wird. Damit ist sichergestellt, dass die endgültigen Beträge noch wesentlich höher sein werden.

Die bisher bereitgestellten Beträge – die von Biden beantragten 33 Milliarden Dollar zusammen mit den bereits ausgegebenen 14 Milliarden Dollar – übersteigen bereits den durchschnittlichen Jahresbetrag, den die USA für ihren eigenen Krieg in Afghanistan ausgegeben haben (46 Milliarden Dollar). Im zwanzigjährigen US-Krieg in Afghanistan, der erst vor acht Monaten zu Ende ging, gab es zumindest den Anschein einer Begründung für die Selbstverteidigung, da die Taliban zur Zeit der Anschläge vom 11. September 2001 Osama bin Laden und Al Qaida Unterschlupf gewährt hatten. Nun werden die USA nach nur zehn Wochen Krieg in der Ukraine, von dem niemand behauptet, dass er auch nur im Entferntesten mit der amerikanischen Selbstverteidigung zu tun hat, mehr als diesen Jahresdurchschnitt ausgeben.

Noch erstaunlicher ist, dass der Gesamtbetrag, den die USA in weniger als drei Monaten für den Krieg zwischen Russland und der Ukraine ausgegeben haben, fast dem gesamten russischen Militärhaushalt für das gesamte Jahr entspricht (65,9 Milliarden Dollar). Während Washington Russland als eine Art schwerwiegende und existenzielle Bedrohung für die USA darstellt, ist es in Wirklichkeit so, dass die USA mehr als das Zehnfache dessen für ihr Militär ausgeben, was Russland jedes Jahr für sein Militär ausgibt; in der Tat geben die USA dreimal so viel aus wie der zweithöchste Militärausgeber, China, und mehr als die nächsten zwölf Länder zusammen.

Aber so gigantisch Bidens bereits ausgegebene und neu beantragte Summen auch sind – für einen zehnwöchigen Krieg, in dem die USA behaupten, nicht kriegführend zu sein -, sie waren in den Augen des überparteilichen Establishments im Kongress, das angeblich gewählt wurde, um den Bedürfnissen und Interessen der amerikanischen Bürger, nicht der Ukrainer, zu dienen, offenbar völlig unzureichend. Führende Politiker beider Parteien erklärten sofort, dass Bidens Antrag von 33 Milliarden Dollar nicht ausreiche. Sie erhöhten den Betrag auf 40 Milliarden Dollar – eine Steigerung von mehr als 20 % gegenüber dem Antrag des Weißen Hauses – und arbeiten nun gemeinsam an einem beschleunigten Verfahren, um die sofortige Verabschiedung und Auszahlung dieser Waffen und Gelder für das Kriegsgebiet in der Ukraine sicherzustellen. “Die Zeit drängt – und wir können es uns nicht leisten, zu warten”, erklärte die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in einem Schreiben an die Mitglieder des Repräsentantenhauses und fügte hinzu: “Dieses Paket, das auf der soliden Unterstützung aufbaut, die der Kongress bereits zugesichert hat, wird entscheidend dazu beitragen, dass die Ukraine nicht nur ihr Land, sondern auch die Demokratie in der Welt verteidigt.” (Siehe Update unten).

Wir haben schon vor langer Zeit den Bereich der Diskussion darüber verlassen, warum es im Interesse der amerikanischen Bürger ist, die Ressourcen unseres Landes in diesen Krieg zu stecken, ganz zu schweigen von der Gefahr eines direkten Krieges und einer möglicherweise katastrophalen nuklearen Eskalation mit Russland, dem Land mit dem größten Atomwaffenarsenal und den USA dicht dahinter. Man könnte sogar behaupten, dass die US-Regierung in diesen Krieg eingetreten ist und ihre Beteiligung rasch eskaliert hat, ohne dass diese kritische Frage – die für jede politische Entscheidung der US-Regierung grundlegend sein sollte – überhaupt gestellt wurde.

Diese Unterlassung – das Versäumnis, sich mit der Frage zu befassen, inwieweit die eskalierende Rolle der US-Regierung in diesem Konflikt den Interessen der einfachen Amerikaner dient – ist besonders eklatant, wenn man die unerschütterliche und oft geäußerte Ansicht des ehemaligen Präsidenten Barack Obama bedenkt, dass die Ukraine für Russland von lebenswichtigem Interesse ist und immer sein wird, für die USA aber nicht von vitalem Interesse ist. Aus diesem Grund widersetzte sich Obama wiederholt den von zwei Parteien erhobenen Forderungen, tödliche Waffen an die Ukraine zu liefern, ein Schritt, den er aufgrund seiner Überzeugung, dass die USA Moskau nicht wegen eines so entfernten Interesses wie der Ukraine provozieren sollten, nur ungern unternahm (ironischerweise hat Trump – der von den US-Medien jahrelang beschuldigt wurde, ein Aktivposten des Kremls zu sein und von Putin durch Erpressung kontrolliert zu werden – tödliche Waffen an die Ukraine geliefert, obwohl dies für Russland eine Provokation darstellte).

Auch wenn es äußerst schwierig ist, aus all dem irgendeinen Nutzen für die normalen amerikanischen Bürger herauszufiltern, so ist doch unschwer zu erkennen, dass es eine winzige Gruppe von Amerikanern gibt, die von diesen massiven Geldausgaben stark profitiert. Das ist die Industrie der Waffenhersteller. Sie sind so glücklich, dass das Weiße Haus mehrfach mit ihnen zusammengetroffen ist, um sie zu drängen, ihre Kapazitäten zur Herstellung hochentwickelter Waffen zu erweitern, damit die US-Regierung sie in großen Mengen kaufen kann:

Hochrangige US-Verteidigungsbeamte werden sich mit den Chefs der acht größten US-Rüstungsunternehmen treffen, um die Fähigkeit der Industrie zu erörtern, den Waffenbedarf der Ukraine zu decken, falls der Krieg mit Russland über Jahre hinweg andauert.

Die stellvertretende Verteidigungsministerin Kathleen Hicks erklärte am Dienstag gegenüber Reportern, sie plane, am Mittwoch an einem geheimen Rundtischgespräch mit den CEOs der Verteidigungsindustrie teilzunehmen, um zu erörtern, “was wir tun können, um ihnen zu helfen, was sie brauchen, um den Bedarf zu decken” ….

“Wir werden Vorschläge der Industrie erörtern, um die Produktion bestehender Systeme zu beschleunigen und neue, modernisierte Fähigkeiten zu entwickeln, die für die laufende Sicherheitshilfe des Ministeriums für die Ukraine und die langfristige Einsatzbereitschaft der Streitkräfte der USA und ihrer Verbündeten/Partner entscheidend sind”, fügte der Beamte hinzu.

Am 3. Mai besuchte Biden eine Anlage von Lockheed Martin (siehe Aufmacherfoto) und “lobte die… Anlage, die Javelin-Panzerabwehrraketen herstellt, und sagte, ihre Arbeit sei für die ukrainischen Kriegsanstrengungen und die Verteidigung der Demokratie selbst von entscheidender Bedeutung.”

In der Tat haben die USA durch die Lieferung so vieler militärischer Ausrüstungsgegenstände an die Ukraine ihre eigenen Lagerbestände erschöpft, so dass diese durch Massenkäufe der Regierung wieder aufgefüllt werden mussten. Man muss kein Verschwörungstheoretiker sein, um sich über das große Glück dieser Industrie zu wundern, die ihren wichtigsten Waffenmarkt erst vor acht Monaten verloren hat, als der US-Krieg in Afghanistan endlich zu Ende ging, und nun aufgrund der langwierigen und immer weiter eskalierenden Rolle der USA in der Ukraine mit einer noch größeren und lukrativeren Gelegenheit zum Verkauf ihrer Waffen beschenkt wird. Raytheon, neben Lockheed der wichtigste Hersteller von Javelins, hatte das besondere Glück, dass seine großen Bestände, die nicht mehr für Afghanistan benötigt werden, nun von seinem ehemaligen Vorstandsmitglied, das jetzt das Pentagon leitet, in noch nie dagewesenen Mengen zur Lieferung an die Ukraine bestellt werden. Die Aktienkurse sind seit Beginn des Krieges stark angestiegen:

Aber was hat die große Mehrheit der Amerikaner davon? Ist das überhaupt wichtig? Ab 2020 werden fast 30 Millionen Amerikaner ohne Krankenversicherung sein. Am Wochenende warnte USA Today vor dem “anhaltenden Mangel an Säuglingsnahrung”, bei dem “in der Woche ab dem 24. April fast 40 % der gängigen Säuglingsnahrungsmarken bei Einzelhändlern in den USA ausverkauft waren.” So viele Amerikaner sind nicht in der Lage, sich das College für ihre Kinder zu leisten, dass fast eine Mehrheit ihre Pläne aufschiebt oder ganz aufgibt. In der Zwischenzeit “blieb die monatliche Armut im Februar 2022 mit einer Armutsquote von 14,4 Prozent für die gesamte US-Bevölkerung erhöht….Gesamt waren im Februar 6 Millionen Menschen mehr in Armut als im Dezember.” Die neuesten Daten des U.S. Census Bureau zeigen, dass “etwa 42,5 Millionen Amerikaner unterhalb der Armutsgrenze leben.” Amerikaner mit Diabetes haben oft Schwierigkeiten, das lebensrettende Insulin zu kaufen. Und so weiter und so fort.

Nun, wenn die USA von einem anderen Land überfallen oder anderweitig angegriffen würden oder ihre lebenswichtigen Interessen direkt bedroht wären, würde man natürlich erwarten, dass die US-Regierung große Summen aufwendet, um die nationale Sicherheit des Landes und seiner Bürger zu schützen und zu verteidigen. Aber kann irgendjemand ein stichhaltiges Argument vorbringen, geschweige denn ein überzeugendes, dass die Amerikaner durch den Krieg in der Ukraine irgendwie gefährdet sind? Es liegt auf der Hand, dass sie durch die Reaktion der USA auf den Krieg in der Ukraine weit mehr gefährdet sind als durch den Krieg selbst; schließlich wird eine nukleare Konfrontation zwischen den USA und Russland vom Bulletin of Atomic Scientists seit langem als eine der beiden größten Bedrohungen für die Menschheit eingestuft.

Normalerweise würde man erwarten, dass die amerikanische Linke, oder was auch immer heutzutage dafür gehalten wird, sich über die Ausgaben von zig Milliarden Dollar für Waffen empört, während die einfachen Amerikaner leiden. Aber die amerikanische Linke, sofern es sie überhaupt gibt, ist kaum sichtbar, wenn es um Debatten über den Krieg in der Ukraine geht, während die amerikanischen Liberalen praktisch geschlossen mit dem etablierten Flügel der Republikanischen Partei hinter der Biden-Regierung stehen und die eskalierende Rolle der USA im Krieg in der Ukraine unterstützen. Ein paar vereinzelte Stimmen (wie Noam Chomsky) haben sich großen Teilen der internationalen Linken angeschlossen, die auf eine diplomatische Lösung anstelle eines Krieges drängen und Biden für seine unzureichenden Bemühungen um eine solche Lösung kritisieren, aber die US-Linke und die amerikanischen Liberalen schweigen fast vollständig, wenn nicht sogar unterstützend.

Das hat das traditionell linke Argument der Kriegsgegnerschaft der populistischen Rechten überlassen. “Man kann in den Vereinigten Staaten gerade keine Babynahrung finden, aber der Kongress stimmt heute darüber ab, 40 Milliarden Dollar in die Ukraine zu schicken”, sagte Donald Trump jr. am Dienstag und sprach damit das aus, was man von der 2016er Version von Bernie Sanders oder der vor dem Sieg stehenden AOC zu hören erwarten würde. “In dem Gesetzentwurf America LAST $40 BILLION Ukraine FIRST, über den wir heute Abend abstimmen, gibt es eine Ermächtigung für Mittel, die der CIA für wer weiß was und wer weiß wie viel gegeben werden? Aber KEINE BABY FORMULA für amerikanische Mütter”, erklärte die Abgeordnete Marjorie Taylor Greene (R-GA). Christian Walker, der konservative Einflussnehmer und Sohn des GOP-Senatskandidaten Herschel Walker in Georgia, bemerkte heute: “Biden sollte sich als Präsident der Ukraine bewerben, da er sich eindeutig mehr um die Ukraine kümmert als um die USA.” Chomsky selbst löste letzte Woche eine Kontroverse aus, als er sagte, dass es im Westen nur einen einzigen Staatsmann von Rang gebe, der auf eine diplomatische Lösung dränge, “und sein Name ist Donald J. Trump.”

In der Zwischenzeit ist der einzige Ort, an dem ein Dissens über die Kriegspolitik der Biden-Regierung zu hören ist, die 20- und 22-Uhr-Sendungen von Fox News, moderiert von Tucker Carlson bzw. Laura Ingraham, die routinemäßig fragen, wie die gewöhnlichen Amerikaner von diesem zunehmenden US-Engagement profitieren. Auf CNN, NBC und in den Meinungsseiten der New York Times und der Washington Post herrscht praktisch Einmütigkeit zugunsten der Rolle der USA in diesem Krieg; die einzige Frage, die wie immer erlaubt ist, lautet, ob die USA genug tun oder ob sie mehr tun sollten.

Die Behauptung, dass die USA in diesem Krieg keine legitime Rolle zu spielen haben oder dass ihr eskalierendes Engagement auf Kosten der amerikanischen Bürger geht, also der Menschen, denen sie eigentlich dienen sollten, provoziert sofort den Vorwurf, man verbreite russische Propaganda und sei ein Kreml-Agent. Es handelt sich also um eine Antikriegshaltung, die in den liberalen Medien der Konzerne so gut wie verboten ist. In der Zwischenzeit sprechen Mitglieder des demokratischen Repräsentantenhauses, wie z.B. Jason Crow (D-CO), offen über den Krieg in der Ukraine, als ob es der Krieg der USA wäre:

Was auch immer sonst wahr ist, die Behauptung, mit der wir von der Konzernpresse bombardiert werden – die beiden Parteien sind sich in nichts einig; sie gehen sich ständig gegenseitig an die Kehle; sie haben radikal unterschiedliche Weltanschauungen – ist offenkundig unwahr, zumindest wenn es darum geht, dass die USA in neue Kriege eintreten. Typischerweise sehen wir in solchen Situationen das, was wir jetzt sehen: Die etablierten Flügel beider Parteien sind in völliger Einigkeit und unterstützen immer atemlos die neu vorgeschlagene Rolle der USA in jedem neuen Krieg, begierig darauf, die Kassen des US-Finanzministeriums zu leeren und das Geld an die Waffenindustrie zu überweisen, während ihre Wähler leiden.

Man kann glauben, dass der Einmarsch Russlands in die Ukraine zutiefst ungerecht ist und zu schrecklichen Ergebnissen geführt hat, und sich dennoch fragen, welche legitimen Interessen die USA an einer Beteiligung an diesem Krieg in diesem Ausmaß haben. Selbst wenn man der festen Überzeugung ist, dass es ein moralisches Gut ist, den Ukrainern im Kampf gegen Russland zu helfen, sollte die US-Regierung doch vorrangig dafür sorgen, dass ihre eigenen Bürger über der Armutsgrenze leben können, eine Krankenversicherung haben, ihre Kinder aufs College schicken und Insulin und Babynahrung kaufen können.

Es gibt immer wieder schreckliche Kriege, in der Regel mit einem eindeutigen Aggressor, aber das bedeutet nicht, dass die USA die Verantwortung für den Krieg übernehmen können oder sollten, wenn nicht ihre eigenen lebenswichtigen Interessen und die Interessen ihrer Bürger direkt auf dem Spiel stehen. In welchem denkbaren Sinne profitieren die amerikanischen Bürger von dieser enormen Verausgabung ihrer Ressourcen und der zunehmenden Energie und Aufmerksamkeit, die ihre Führer der Ukraine widmen, anstatt sich um ihr Leben und die vielfältigen Entbehrungen zu kümmern, die es bestimmen? Übersetzt mit Deepl.com

Glenn Greenwald

Glenn Greenwald ist Journalist, ehemaliger Verfassungsrechtler und Autor von vier New York Times-Bestsellern über Politik und Recht. Sein neuestes Buch, No Place to Hide” (Kein Platz zum Verstecken), handelt vom US-Überwachungsstaat und seinen Erfahrungen bei der Berichterstattung über die Snowden-Dokumente in aller Welt. Sein demnächst erscheinendes Buch, das im April 2021 veröffentlicht werden soll, handelt von der brasilianischen Geschichte und der aktuellen Politik, wobei der Schwerpunkt auf seinen Erfahrungen bei der Berichterstattung über eine Reihe von Enthüllungsberichten in den Jahren 2019 und 2020 liegt, die Korruption auf höchster Ebene durch mächtige Beamte in der Regierung von Präsident Jair Bolsonaro aufdeckten, die anschließend versuchten, ihn für diese Berichterstattung strafrechtlich zu verfolgen.

