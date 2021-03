Bild:Joe Biden, at left, with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu in March 2016 during a visit by the U.S. vice president to Israel. (CC BY 2.0, Wikimedia Commons)

Bidens abnehmende Empörung über saudischen Kronprinz MbS



Von As`ad AbuKhali

Als er für das Präsidentenamt kandidierte, äußerte Biden starke Ansichten über das saudische Regime und den Mord an Khashoggi, dem Kolumnisten der Washington Post, der zu einem zentralen Thema für die Medienelite in D.C. wurde.

Aber in Obamas Weißem Haus war Biden tatsächlich weniger falkenhaft und weniger kriegsbefürwortend als Obama und seine Adjutanten (siehe die Biographie über Biden von Evan Osnos, Joe Biden: The Life, the Run, and What Matters Now).

Selbst der rechte Elliott Abrams gab in seinem Buch Realism and Democracy zu, dass die Menschenrechte bei der Gestaltung der US-Außenpolitik keine Rolle spielen – selbst unter George W. Bush, der “Freiheit” zu seinem Schlagwort machte.

Carter nennt Sadat immer noch als seinen besten Freund und seine Inspirationsquelle, während Sadat einer der schlimmsten Diktatoren in der ägyptischen Geschichte war (bis zur Ankunft eines anderen pro-amerikanischen Diktators, General Abdel-Fattah Al-Sisi, in Kairo im Jahr 2014).

MbS’ Verantwortung für den Mord (und für alle Verbrechen in Saudi-Arabien während der Herrschaft von König Salman) stand nie in Zweifel. Aber es ist gesund, immer eine gewisse Skepsis gegenüber allen US-Geheimdienstberichten zu haben, die aus politischen Gründen an die Medien weitergegeben werden.

Die saudischen Zeitungen waren in den letzten Tagen voll mit Berichten über Treffen und Telefongespräche zwischen saudischen und US-amerikanischen Beamten. Das Central Command versicherte dem saudischen Regime die Allianz zwischen den beiden Ländern und das Nahostbüro des Außenministeriums lobte die saudische Regierung für ihre großzügige Hilfe für das jemenitische Volk (tatsächlich überbrachte der US-Sondergesandte für den Jemen, Tim Lenderking, dem saudischen Finanzminister diese Botschaft der amerikanischen Dankbarkeit).

Lloyd Austin III, der neue Verteidigungsminister, sprach mit MbS und betonte die Verpflichtung der USA, das Regime zu verteidigen, und Außenminister Antony Blinken sprach mit seinem saudischen Amtskollegen (einem Cousin von MbS und einem Mitglied der königlichen Familie).

Bidens Härte gegenüber MbS wurde auf eine Zurückhaltung reduziert, direkt mit ihm zu sprechen, obwohl er mit seinem Vater, dem König, sprach, der so etwas wie eine Geisel von MbS ist. Es wird berichtet, dass Biden fest darauf bestand, dass der Kronprinz bei dem Telefonat nicht anwesend war. Aber wie konnte Biden wissen, ob MbS im Raum war oder nicht? Es ist sehr wahrscheinlich, dass er dort war, um seinen Vater zu coachen.

Die Biden-Administration tritt einfach in die Fußstapfen der vorherigen Administration: Sie priorisiert in ihrer Politik im Nahen Osten Waffenverkäufe, regionale Vorherrschaft und Dienstleistungen für Israel. Gleichzeitig bewahrt sie den Mythos von der Sorge der USA um die Menschenrechte, indem sie sich mit Menschenrechtsverletzungen in einer Handvoll Länder befasst, die sich nicht an das Diktat der USA halten.

Kronprinz Mohammed bin Salman, links, mit US-Verteidigungsminister Ash Carter, 2016. (Wikimedia Commons)

So sind die USA besorgt über die Menschenrechte in Russland und Venezuela, aber nicht in den VAE, wo die Gefängnisstrafe für den “falschen Tweet” 15 Jahre erreicht. Biden versucht, wie alle demokratischen und republikanischen Präsidenten, beides zu haben: die regionale tyrannische Ordnung der USA zu erhalten, während er – rein rhetorisch – behauptet, dass seine Außenpolitik die Menschenrechte hochhält.

Biden klingt hart gegenüber MbS, während alle seine Untergebenen den Vertretern des saudischen Regimes – oft Cousins von MbS und sogar MbS selbst – versichern, dass die USA verpflichtet sind, “das Land” zu verteidigen – was im Grunde bedeutet, das Regime gegen inländische Opposition und ausländische Bedrohungen zu verteidigen.

Bidens Politik klingt wie eine Farce: Die USA planen, Untergebene von MbS zu bestrafen, von denen sie wissen, dass sie diese Morde nicht geplant haben; sie haben sie einfach im Auftrag des Ein-Mann-Herrschers begangen. Keiner der 76 Saudis, die mit einem Verbot belegt werden, ist für eine Entscheidung verantwortlich, die von MbS getroffen wurde. Es ist dieser eine Mann, der durch die harte Administration von Biden von jeglicher Bestrafung verschont wird.

Darüber hinaus scheint die “Kalibrierung” der Politik der Biden-Administration gegenüber dem saudischen Regime auf mysteriöse Weise die Empfehlungen des Washingtoner Instituts für Nahostpolitik (das lange als Forschungsarm der israelischen Lobby galt) widerzuspiegeln. Einer der Co-Autoren des Berichts war Dennis Ross selbst, der zuvor von Elliott Brody dafür bezahlt wurde, einen Pro-Saudi-Regime-Artikel in The Hill zu schreiben. Ross lieferte bei vielen Gelegenheiten und er drängte die USA, sich hinter den saudischen Despoten zu stellen, den er als “revolutionär” bezeichnete.

Trump hatte recht: Keines der Golfemirate, Sultanate, Scheichdome und Königreiche hätte ohne die militärische und politische Unterstützung des Westens (nach den 1960er Jahren vor allem der USA) überlebt.

In den 1960er Jahren, während der Blütezeit des nasseristischen arabischen Nationalismus, gerieten viele dieser archaischen Regime ins Wanken. Israel und der Westen verbündeten sich mit den reaktionärsten Kräften in der arabischen Welt und investierten viel in den zerstörerischen Krieg im Jemen von 1962-70. (Bezeichnenderweise waren die USA auf der Seite der reaktionären, konservativen Monarchie, während Nasser die progressiven republikanischen Kräfte unterstützte).

Das Schicksal von MbS liegt in Bidens Händen, und der Präsident hat eine Entscheidung getroffen – höchstwahrscheinlich auf Geheiß des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu, mit dem Biden eine Stunde lang sprach -, MbS an der Macht zu halten.

Hätte Biden MbS zur persona non grata erklärt, wäre es für die Gegner von MbS einfacher gewesen, die Macht zu übernehmen. Nun ist MbS gerettet worden und der Mann, der ihn gerettet hat, hatte fälschlicherweise versprochen, ihn für seine Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen. Dieser Mann nannte das Regime, das er jetzt zu verteidigen verspricht, einen “Paria” – aber das war, als er noch für das Amt kandidierte. Das war vor sehr langer Zeit. Übersetzt mit Deepl.com

As`ad AbuKhalil ist ein libanesisch-amerikanischer Professor für Politikwissenschaft an der California State University, Stanislaus. Er ist der Autor des Historischen Wörterbuchs des Libanon (1998), Bin Laden, Islam and America’s New War on Terrorism (2002) und The Battle for Saudi Arabia (2004). Er twittert als @asadabukhalil