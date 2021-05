Bild: US President Joe Biden on May 17, 2021 in Washington, DC [Anna Moneymaker/Getty Images]

Biden’s funding for Israel’s massacre of Palestinians can never be justified So adamant is the US assertion about Israel’s “right to defend itself” that President Joe Biden has approved a $735 million arms deal for the settler-colonial state, at the height of its latest military offensive against the Palestinians in the Gaza Strip.

Bidens Finanzierung für Israels Massaker an Palästinensern ist niemals zu rechtfertigen

Von Ramona Wadi

18. Mai 2021

So unnachgiebig ist die US-Behauptung über Israels “Recht auf Selbstverteidigung”, dass Präsident Joe Biden einen 735 Millionen Dollar teuren Waffendeal für den Siedlerkolonialstaat genehmigt hat, auf dem Höhepunkt seiner jüngsten Militäroffensive gegen die Palästinenser im Gazastreifen. Der Verkauf bezieht sich auf Präzisionsbomben, eine Technologie, mit der sich Israel zwar rühmt, die aber in Gaza nie richtig zum Einsatz kommt. Die zivile Infrastruktur steht immer ganz oben auf der Liste der Ziele, mit den daraus resultierenden “Kollateralschäden” von Hunderten von getöteten und verwundeten palästinensischen Kindern, Frauen und Männern.

Bidens Vorgehen unterscheidet sich nicht von dem seines Vorgängers Donald Trump, außer dass ersterer sein Handeln – und seine Untätigkeit in Bezug auf den Schutz unschuldiger Zivilisten und ihrer Rechte – mit dem Verweis auf die Zweistaatenlösung” zu rechtfertigen versucht. Obwohl die “Zweistaatenlösung” tot ist, betont sie die Rhetorik der Menschenrechte, aber sie ist ein Rahmen für die Vernichtung der Rechte der Palästinenser, was Washington passt. Wenn man bedenkt, dass die 3,8 Milliarden Dollar Hilfe, die die USA jedes Jahr an Israel zahlen, nicht davon abhängen, dass der Besatzungsstaat seine erschreckende Menschenrechtsbilanz verbessert, stärkt Bidens jüngste Großzügigkeit Israels gefälschte “Sicherheits”- und “Selbstverteidigungs”-Erzählung, sowie seine Fähigkeit, ungestraft zu handeln. Dies kann niemals gerechtfertigt werden.

Die zunehmende Kontrolle durch den US-Kongress führte gestern zu einer unverbindlichen Antwort von Biden, der seine Unterstützung für einen Waffenstillstand” zum Ausdruck brachte, aber wieder einmal über Israels Recht”, sich selbst zu verteidigen, dozierte. Es gab keine Herausforderung für den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu, der erklärte, dass die Bombardierung des Gazastreifens mit “voller Kraft” fortgesetzt wird und dass es “Zeit braucht”. Unterdessen blockierten die USA zum dritten Mal eine Resolution des UN-Sicherheitsrates, die einen Waffenstillstand forderte.

Nach Angaben des US-Außenministeriums steht der Waffendeal nicht im Zusammenhang mit der aktuellen Bombardierung des Gazastreifens. Der Zeitpunkt bedeutet jedoch eindeutig, dass die USA das andauernde Abschlachten der palästinensischen Zivilisten billigen. Darüber hinaus unterstreicht der Verkauf die Tatsache, dass Bidens Herangehensweise an die Palästinenser auf dem ungleichen Verhältnis zwischen Menschenrechtsschutz und Menschenrechtsverletzung beruht. Während er einen Teil der humanitären Hilfe Amerikas für das palästinensische Volk wiederhergestellt hat – worüber sich Israel ordnungsgemäß beschwert hat – wurde das siedlerkoloniale Gebilde über das hinaus entschädigt, was für Palästinenser vorgesehen ist.

Es gibt kaum eine Chance auf kollektive Opposition gegen den US-Waffenverkauf, obwohl einige demokratische Abgeordnete argumentiert haben, dass eine Zustimmung zu dem Deal ohne das Bestehen auf einem Waffenstillstand Israel zu weiteren Aggressionen veranlassen wird. Es sind jedoch diese Halbheiten, die sich an der Zwei-Staaten-Politik orientieren, die auch zu jedem israelischen Angriff auf die Palästinenser in den letzten dreißig Jahren beigetragen hat. Ohne zumindest das Recht des palästinensischen Volkes auf einen legitimen antikolonialen Kampf zu unterstützen, kann die unverhältnismäßige US-Hilfe für Israel nicht ernsthaft in Frage gestellt werden. Selbst wenn es im Kongress eine Opposition gegen den Waffenverkauf gibt, gibt es keine Stimmen, die eine Alternative zum Zwei-Staaten-Kompromiss fordern, der die Palästinenser immer noch allen Formen israelischer Gewalt schutzlos aussetzt.

Kurz gesagt, die Biden-Administration, wie auch ihre Vorgänger, finanziert Israels Exzeptionalismus und Siedler-Kolonialpolitik. Der jüngste Waffendeal ist angesichts der Bombardierung des Gazastreifens noch hässlicher, weil er eindeutig US-israelische Absprachen gegen die Palästinenser demonstriert. Hätte das Abkommen zu einer Zeit stattgefunden, in der die Welt die normalisierten Verstöße Israels nur am Rande zur Kenntnis nahm, wäre der 735-Millionen-Dollar-Deal relativ unbemerkt geblieben.

Hierin liegt die Gefahr, den Fokus nur dann auf Israel zu lenken, wenn es die Grenzen dessen überschreitet, was Politiker und Medien als akzeptabel vereinbart haben. Israels Aggression ist inhärent und bildet die Grundlage des Siedler-Kolonialprojekts, das auf Terrorismus gegründet wurde und seitdem die Palästinenser terrorisiert, um seinen Griff auf ihr Land aufrechtzuerhalten. Solange das Bewusstsein, das durch die gut publizierte israelische Gewalt erzeugt wird, nicht auch die tägliche Realität der Unterdrückung umfasst, der die Palästinenser ausgesetzt sind, wird die US-israelische Kollusion weiterhin von der internationalen Gemeinschaft akzeptiert werden. Übersetzt mit Deepl.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...