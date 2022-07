https://www.presstv.ir/Detail/2022/07/14/685624/Scott-Ritter-article-US-President-Joe-Biden-visit-region

Bidens Nahost-Tour zeigt die amerikanische Ohnmacht auf

Von Scott Ritter

14. Juli 2022

Was passiert, wenn man einen dysfunktionalen Präsidenten nimmt, ihn nach Übersee fliegt, um sich mit der dysfunktionalen Regierung eines dysfunktionalen Landes zu treffen, und sie eine dysfunktionale Politik diskutieren lässt?

Nichts.

Und genau das geschah, als US-Präsident Joe Biden nach Israel reiste, wo er sich mit Interimspremierminister Yair Lapid traf, um die laufenden Bemühungen der USA zu erörtern, eine Rückkehr zum Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplan oder JCPOA (im Volksmund als Iran-Atomabkommen bekannt) auszuhandeln.

Eine kurze Geschichtsstunde: Präsident Barack Obama half 2015 dabei, das JCPOA trotz heftiger israelischer Einwände zustande zu bringen. Im Mai 2018 zog sich Präsident Donald Trump überstürzt aus dem JCPOA zurück, nachdem er sich dem israelischen Druck gebeugt hatte. Seitdem haben sowohl die USA als auch Israel diese Entscheidung bedauert. Iran reagierte auf den Rückzug der USA und die anschließende Wiedereinführung der sogenannten “Maximaldruck”-Sanktionen mit der Anwendung von Verfahren, die nach den Bestimmungen des JCPOA zulässig sind, um die Einhaltung seiner JCPOA-spezifischen Verpflichtungen im Falle von Verstößen gegen das JCPOA durch andere Parteien auszusetzen (in diesem Fall die europäischen Vertragsparteien, die der Androhung von US-Sanktionen nachgaben und die Umsetzung der durch das JCPOA geschützten wirtschaftlichen Interaktion mit Iran blockierten).

Das Ergebnis der Unterwerfung der USA unter die Launen Israels ist, dass der Iran seine Programme zur nuklearen Anreicherung erheblich ausgeweitet hat, ohne dass eine umfassende Überwachung durch die Internationale Atomenergie-Organisation stattgefunden hätte, und damit genau das Szenario geschaffen hat, das das JCPOA von vornherein verhindern sollte – die Anhäufung von Vorräten an angereichertem Uran durch den Iran, die für die Herstellung von genügend spaltbarem Material ausreichen, um mindestens eine, möglicherweise aber auch mehr Atomwaffen zu produzieren – falls der Iran tatsächlich ein Atomwaffenprogramm verfolgt. Kein Land, auch nicht Israel, hat bisher Beweise vorgelegt, die eine solche Behauptung untermauern.

Bei Treffen mit Biden unterstrich Lapid die Position Israels, dass es dem Iran niemals gestattet werden könne, Atomwaffen zu besitzen, worauf Biden antwortete: “Es wird keinen nuklearen Iran geben”. Diese Haltung wurde schriftlich festgehalten, als Biden und Lapid am nächsten Tag eine gemeinsame Erklärung unterzeichneten, in der sich die beiden Staatsoberhäupter verpflichteten, dem Iran niemals den Erwerb einer Atomwaffe zu gestatten. Biden erklärte gegenüber der Presse während seines Besuchs in Israel, dass er bereit wäre, “Gewalt” als “letztes Mittel” einzusetzen, um einen atomar bewaffneten Iran zu verhindern.

Normalerweise würde man erwarten, dass solche kühnen Äußerungen für bare Münze genommen werden. Es gibt jedoch mehrere Probleme, wenn es darum geht, dem Präsidenten und seinen Worten Glauben zu schenken. Trotz der jüngsten Bemühungen, die Muskeln durch die Durchführung von Kriegsspielen zu stärken, bei denen ein israelischer Luftangriff auf die iranische Nuklearinfrastruktur simuliert wird, ist Israel nach Angaben seines eigenen Verteidigungsministeriums mindestens ein Jahr davon entfernt, einen brauchbaren Angriffsplan für eine solche Aktion zu haben, und mindestens drei Jahre davon entfernt, einen solchen Plan umsetzen zu können.

Auftritt Joe Biden. Tatsache ist, dass Israel nicht in der Lage ist und wahrscheinlich auch nie sein wird, ohne die Unterstützung der Vereinigten Staaten eine wirksame Militäraktion gegen den Iran einzuleiten und durchzuführen. Bidens Versprechen von “Gewalt”, wenn es darum geht, auf iranische Bemühungen um den Erwerb einer Atomwaffe zu reagieren, sollte seinen israelischen Partnern versichern, dass sie auf die USA zählen können. Tatsache ist jedoch, dass die israelische Auffassung davon, was eine Nuklearfähigkeit darstellt (d.h. jegliche Fähigkeit zur nuklearen Anreicherung), sich weit von der amerikanischen Definition des Problems (ein funktionsfähiges militärisches Waffenprogramm) unterscheidet. Diese Unterschiede so auszugleichen, dass ein mögliches gemeinsames militärisches Vorgehen gegen den Iran erleichtert wird, ist wahrlich eine unmögliche Aufgabe.

Aber letztendlich muss die Absicht mit der Fähigkeit übereinstimmen, und hier fehlt es den USA an der Fähigkeit, Bidens Worte mit sinnvollen Taten zu untermauern. Vergessen Sie für einen Moment, dass sich die militärische Macht der USA im Nahen Osten nach Afghanistan im Rückwärtsgang befindet. Ignorieren Sie die Tatsache, dass die begrenzten militärischen Kapazitäten der USA derzeit in Europa und Asien voll ausgelastet sind, wo sie der gemeinsamen Bedrohung durch Russland und China gegenüberstehen.

Schauen Sie sich stattdessen an, wohin Biden als Nächstes reist, und warum. Biden wird sich mit saudischen Führern treffen, um sie davon zu überzeugen, die Ölproduktion zu erhöhen, um den Verlust des russischen Öls auf dem Weltmarkt auszugleichen. Aber die Saudis wissen ebenso wie alle anderen ölproduzierenden arabischen Golfstaaten, dass jeder militärische Angriff Israels und/oder der Vereinigten Staaten gegen den Iran einen Vergeltungsschlag des Irans gegen die gesamte Ölproduktionskapazität des Nahen Ostens auslösen wird, für den es keine Verteidigung gibt.

Wenn die Welt schon eine große Energiekrise durchmacht, weil die Ölversorgung durch den Wegfall des russischen Öls von den europäischen und amerikanischen Märkten unterbrochen wurde, dann stellen Sie sich die wirtschaftliche Katastrophe vor, die eintreten würde, wenn die Ölförderkapazitäten von Saudi-Arabien, Kuwait und den Vereinigten Arabischen Emiraten durch iranische Militäraktionen als Reaktion auf einen israelisch-amerikanischen Angriff dauerhaft ausgeschaltet würden.

Bidens leere Versprechungen an Israel über ein bedingtes amerikanisches militärisches Eingreifen im Iran sind ein weiteres Zeichen für die wachsende Ohnmacht der USA in globalen Sicherheitsfragen – nur reden, nichts tun. Übersetzt mit Deepl.com

Scott Ritter ist ein ehemaliger Geheimdienstoffizier des US Marine Corps und Autor des Buches “Disarmament in the Time of Perestroika: Arms Control and the End of the Soviet Union”. Er diente in der Sowjetunion als Inspektor für die Umsetzung des INF-Vertrags, gehörte während des Golfkriegs zum Stab von General Schwarzkopf und war von 1991 bis 1998 Chefwaffeninspektor der UN im Irak. Herr Ritter schreibt derzeit über Themen, die die internationale Sicherheit, militärische Angelegenheiten, Russland und den Nahen Osten sowie Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung betreffen. Folgen Sie ihm auf Telegram @ScottRitter

